川普開首例指伊朗革命衛隊為「恐怖組織」，伊朗反擊「美軍才是」

美國總統川普2018年宣布退出「伊朗核協議」，恢復對伊朗嚴峻制裁，試圖讓伊朗政權垮台，昨（8）日更宣布伊朗的伊斯蘭革命衛隊為「外國恐怖組織」，這是美國首次把外國正規軍列入恐怖組織名單，此舉勢必加劇中東局勢，而伊朗最高國家安全委員會則反擊，把美軍也列為恐怖組織，美國則是「恐怖組織支持者」。

《中央社》報導，美國總統川普昨（8）日晚間，發佈一份聲明，將伊朗精英伊斯蘭革命衛隊（IRGC）列為外國恐怖組織，聲明說：「伊斯蘭革命衛隊是伊朗政府指揮和執行全球恐怖行動的主要工具。」

這是美國首度正式將其他國家的軍隊列為恐怖組織，這項前所未見的舉動將升高中東地區的緊張情勢，批評者警告，此舉可能使美國軍方和情報官員面臨不友好政府採取類似行動。

《風傳媒》報導，美國國防部與中央情報局（CIA）都反對川普此決定，認為會讓伊朗鷹派合理化對美軍及情報人員的攻擊，不過美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）和白宮國安顧問波頓（John Bolton）強推此決定，美國國務院稱，IRGC過去涉及多起恐攻，包括1996年沙烏地阿拉伯霍巴塔（Khobar Towers）爆炸案，造成19名美國人喪命。商議此事的跨部會小組內部陷入分裂。

《ETtoday》報導，美國知情官員先前透露，華府將伊朗革命衛隊列為恐怖組織，以進一步打擊革命衛隊在歐洲和其他地方所控制的企業。

《自由時報》報導，美方若正式指IRGC為外國恐怖組織，企業和個人將不得向IRGC旗下公司或官員，提供任何類型的支援和資源。同時，IRGC的外國代表或其控制的公司，也將被禁止進入美國或在美國境內停留。

以牙還牙，伊朗宣告美軍是「恐怖主義團體」

《中央社》報導，伊朗國營媒體報導，最高國家安全委員會（Supreme National Security Council，SNSC）今天宣告，美國是「支持恐怖主義的國家」，而駐紮在此一地區的美軍則是「恐怖主義團體」。

最高國安委員會在透過《伊朗通訊社（IRNA）》發表的聲明中說，這是為了回應美國將伊朗革命衛隊稱為「恐怖組織」；並說，美國這是「非法和愚蠢的行為」。聲明指出，伊朗為回應美方，「宣告將美國政權視為『支持恐怖主義的國家』，並將美國中央司令部 （CENTCOM）和一切相關軍隊視為『恐怖主義團體』」。

伊朗外交部說，查瑞夫（Mohammad Javad Zarif）外長稍早已促請羅哈尼（Hassan Rouhani）總統，將美國中央司令部軍隊列入伊朗的恐怖團體名單中。

《美國之音》報導，《伊朗通訊社》也報導伊朗議會290名議員中的255人發表了一份聲明說，

「任何針對革命衛隊的行為將遭到我們的報復，美國領導人本身就是中東地區恐怖分子的製造者和支持者。他們會為這種不恰當和愚蠢的行為感到後悔。」

綜合《ETtoday》和《民視》報導，伊朗革命衛隊是已故的最高宗教領袖何梅尼，在1979年伊朗革命後成立，性質類似憲兵與秘密警察的綜合體，成員宗教色彩濃厚，也相對更激進、更忠誠，直接聽命於伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei），並不受國家軍隊體系指揮。

相較於伊朗的常規軍隊，有約10萬海陸空士兵的革命衛隊為精英部隊，控制彈道飛彈和核武，伊朗革命衛隊是伊朗最有力的安全組織，插手敘利亞和葉門內戰，對抗激進組織「伊斯蘭國」，左右伊朗政局和經濟，旗下事業囊括建築、船運和百貨業等，美國估計革命衛隊可能影響多達50%以上的伊朗經濟。

《自由時報》報導，IRGC分支、海外特種部隊「聖城軍」（Quds Force）則負責安排武器交付，以及為敘利亞、伊拉克等中東地區的親伊朗民兵提供建議。「聖城軍」2007年就曾被美國財政部指稱「支持恐怖主義」。



《民視》報導，川普宣布退出伊朗核協議後，雙方關係逐漸惡化，現在又拿革命衛隊開刀，就怕演變成軍事衝突，儘管美方聲稱沒有打算和伊朗開戰，但伊朗怒火恐沒那麼容易熄滅。分析師柯茲曼認為，這可讓伊朗強硬派當作證據說，「早就告訴你們美國不值得信任，我們伊朗應該退出核協議，重新展開核武計畫。」

會對中東和其他國家造成什麼影響？

《風傳媒》報導，美國這項決定也對伊拉克造成衝擊，因為伊拉克政府高層與伊朗同屬什葉派（Shiite），若美國擴大旅遊制裁，勢必對部分與伊朗關係密切的伊拉克國會議員造成影響，且會激起伊拉克國會通過決議，限制5000名駐伊拉克美軍的行動。

IRGC司令賈法里（Mohammad Ali Jafari）2017年曾警告，倘若美國把IRGC列為恐怖組織，「IRGC就會把駐紮全球各地的美軍視為伊斯蘭國（IS）」，這番言論對駐伊拉克美軍形成重大威脅，且伊朗什葉派民兵也駐紮在伊拉克境內。

《民視》報導，伊朗的死對頭以色列也在今（9）日舉行大選，訴訟纏身的總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）深陷苦戰，川普選在前一天發布這個消息，也被認為是為拉抬納坦雅胡的聲勢，他在推特上感謝川普，實現了他的重大要求，川普則也鞏固了親近以色列的美國福音派選民的支持，以為中東和平之名槓上伊朗，說穿了都是為大選鋪路。

《紐約時報》報導，到目前為止，美國官員從未將法律解釋為允許他們將一個政府實體視為「恐怖組織」。現在川普 政府這個史無前例的決定，引發了一個問題，即其他也會使用暴力的政府情報部門，包括以色列，巴基斯坦和俄羅斯，現在是否也達到了這個認定標準。

如果是這樣，美國官員借下來是否會拒絕發給在這些機構工作的人簽證？ 國務院官員表示，匆忙的公告意味著此類政策細節問題尚未解決。

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核稿編輯：楊之瑜