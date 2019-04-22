別讓寶寶癢不停，預防「異位性皮膚炎」有新招

文：林哲民（衛生福利部雙和醫院小兒科醫師）

出生幾個月小的嬰兒，臉頰紅通通的好可愛，仔細一看，哇！摸起來都乾乾粗粗的，甚至有些地方還脫皮了呢。原來是異位性皮膚炎（過敏性皮膚炎的一種）惹的禍。

異位性皮膚炎（又稱異位性濕疹）是常見，屬於慢性且易復發的皮膚病，容易發生在家族成員裡同樣有人具有過敏性疾病的人（無論是氣喘，過敏性鼻炎，食物過敏都算），這間接證實了過敏體質跟遺傳也有很大的關係。

從嬰兒時期的異位性皮膚炎、過敏性鼻炎，到孩童時期的氣喘都是高度相關的，在醫學上稱做「過敏進行曲」（atopic march）。

出處：Clin Exp Allergy 1997;27:752-60

有異位性皮膚炎體質的人，大約有一半會在1歲前發生，也有些比較晚發在5歲以前。異位性皮膚炎的臨床特徵：嬰兒常位在臉頰及關節外側，青少年位在關節屈曲處，特別好發在晚上，越癢越抓，越抓越多。急性期的多以紅疹表現，進入亞急性期便開始脫皮，演變成慢性的皮膚炎會摸到角質化的粗糙皮膚。

關於異位性皮膚炎的治療，問8團隊的蕭淑綾在＜治療異位性皮膚炎擺脫乾癢困擾＞已經做過介紹，每次醫師在門診時看到小病人深受異味性皮膚炎的困擾，左抓抓右抓抓，有的皮膚都快要潰爛了。想要開藥膏給他們，把拔馬麻第一句話都會問「這藥膏裡面有沒有含類固醇？」一聽到有含類固醇成分，立即面有難色，避之唯恐不及。

這邊要為類固醇平反一下，在過去醫療知識還不普及的年代，許多人生病就服用類固醇，馬上藥到病除，但是使用一久，副作用一個個跑出來，甚至病人免疫抑制更容易生病。其實口服跟局部使用的類固醇，在人體的吸收率相差非常多，不同的藥膏裡所含的類固醇效價也有強弱之分。然而在許多過敏或是免疫疾病的治療，類固醇是列為第一線用藥，如何將類固醇用的好、用的巧，便是靠醫師的經驗和專業喔。

由於異位性皮膚炎容易反覆發作，因此相較於治療，相信跟多家長是更想知道如何預防及避免復發。

首先，要先避免一些誘發因子：

刺激物品：患者應使用中性肥皂，新衣服穿上前應先洗過去除化學物質。另外像抽菸、極端的溫度或濕度，殘留的衣物清潔劑也可能引起復發。 食物：有食物過敏經驗的人裡，有40％有中重度的異位性皮膚炎，應避免食用會引起過敏的食物。 空氣中過敏原：過敏原碰到皮膚便容易引起過敏反應，像黴菌、花粉、塵蟎、寵物毛髮等（空氣清淨機派上用場）。 感染：細菌，病毒，黴菌感染都可能引起。

這邊也提供一些較新的預防方式（注意！是預防不是治療喔）：哺餵母乳以及使用水解蛋白配方奶粉，經研究證實可以有效減少或延後異位性皮膚炎的發生機會。

另外媽媽們常會問，吃益生菌可以治療異位性皮膚炎嗎？因為益生菌的種類非常多，其中鼠李醣乳酸桿菌（Lactobacillus rhamnosus）的一種菌株，俗稱LGG菌，過去由研究證實在孩童4歲前持續使用，具有減少異位性皮膚炎發生的效果。

由於每個家庭的生活習慣以及個別狀況，這部分可以詢問兒科醫師協助討論做出最適合的建議，同時要注意寶寶的生長發育，並定期接受健康檢查，以確保孩童的健康。

本文經問8授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航