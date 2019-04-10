內容與用戶運營方法論（二）：B2B行銷運營的核心思維是「產品廣告化」

這系列是我在跨國新創JANDI從事內容＆用戶運營【註】兩年後，把自己和公司夥伴們摸索出來的一些方法論寫出來，希望這些分享能給對於這行業、職位有興趣的朋友一些參考，能有更多的交流和碰撞。

本篇大綱

Inbound / Outbound Marketing？

B2B場景中，真的需要大量行銷與傳播曝光嗎？

大眾傳播的策略中，大概只有「奢侈品」的品牌策略適合To B

B2B行銷運營的核心思維：「產品廣告化」

To B行銷要做好這三件事（我們做了什麼？）

Inbound／OutboundMarketing？

上一篇講到了用戶增長＆內容行銷的方法論，提出了一些常見模型，以及我自己在To B領域歸納出的整合模型，相信讀者可以簡單歸納出「運營」就是：

透過一系列步驟去「生產內容」，目的是提高產品的價值，讓用戶的黏度、活躍度提升。

運營主要可分為兩個階段：

一、拉新（Leads）、使用（User）、付費轉化（Active）；

二、用戶管理和維繫（VIP, Referral）。

Photo Credit: 本文作者提供 再度呈現這張圖（詳細解說請看第一篇）

然而，這「一系列的內容生產」，又可以分為兩種方法（策略）：

Outbound：傳統的行銷手法，指企業「主動向外」尋找顧客

透過各種廣告工具，像是電視、廣播、雜誌、報紙，以及電話開發、郵件行銷等，目的是在潛在客戶的腦中建立個記憶，以便未來這位客戶有需求時，會聯想到該產品。

Inbound：俗稱集客式行銷（自來客行銷）

字面上的意思是讓客戶「自行匯集」的行銷方式。像是客戶有需求時，在Google上輸入關鍵字，會找到你公司的內容，或者同行社群口耳相傳時，會提及你的公司品牌，不像是傳統的行銷是「商家主動去找顧客」，而是「商家被動，讓顧客主動找上門」。

Photo Credit: 本文作者提供 簡單圖解Inbound & Outbound Marketing

JANDI Taiwan最早期也嘗試過Outbound Marketing

台灣團隊一開始，也很積極地嘗試過一段時間Outbound Marketing，投放大量廣告，一有機會就打cold call（我們辦公室在三創生活，幾乎每一家餐廳與店家，都被我們直接登門拜訪過XD）。

但這種直接行銷的手法，其實效果不好，（時間、人力）成本又高。因為OutboundMarketing 就是「不管對方有沒有興趣，就是把廣告訊息給推送出去，以量制勝」即便轉換率十分低。

然而，如同上一篇所說：

B2B的產品與2C的核心差異在於決策鍊上的「評估」。

在現在這種廣告無數多，多重轟炸的網路時代裡，企業若一再地強制推送廣告訊息給潛在用戶，他們並不會意識到「他原來有這個需求」，甚至會感到「煩躁、干擾」；在To B這種重視「評估」環節的場景內，我們必須讓客戶在「自己想要」獲取相關訊息時，主動搜尋到，我們想要給他們看到的內容，那就是—— Inbound Marketing。

B2B場景中，真的需要大量行銷與傳播曝光嗎？

很多人會說：「行銷的目的就是追求曝光」，但曝光的「有沒有價值」才是我們要討論的。

好，在我們大致上清楚Outbound & Inbound Marketing的差異後，我們要了解的是：「為什麼後者比前者更合適To B的行銷？」

許多企業在策劃行銷或運營計劃時，設立的指標一味地追求「量」，卻沒有看到這些量帶來的「傷害」，這是To B產品最大的風險。（這也是我們自己的一個教訓）

簡單的一個道理：

只思考如何傳播，不思考傳播的是什麼，以及通過傳播，我們品牌能得到什麼，就算觸及率再多、分享數再狂也是沒有用的。

這是因為我們日常中接觸到的訊息，幾乎都是To C的營銷內容，然後就會有種錯覺——「好像大家都知道？這個廣告好全面覆蓋啊！」、「這產品討論度好高！」，就容易誤以為「量＆觸及」是種「行銷策略上的成功」。

然而，這幾年下來，因為產品場景細分的越來越多，消費者的時間也越來越零碎，我發現，「曝光量」跟「轉化」也越來越遠了，就連To C也是。

例如，你可能看了很多「全聯引起社群傳播的話題性行銷」，但你有真的因此意識到自己的需求，然後選擇去全聯購物嗎？這種只能吸晴，卻無法傳遞用戶問題（需求）意識，甚至提供評估點的傳播，我認為只是種感覺非常好，但實質上效用挺淺的傳播。

大眾傳播的策略中，大概只有「奢侈品」的品牌策略適合To B

首先，奢侈品從來不推銷自己，而是選擇塑造自己，把自己的形象提升到最頂級，然後讓欣賞它的顧客「自主地」前來了解、評估，最後購買，甚至跟周遭朋友自傳播（炫耀）——這是奢侈品的基礎品牌行銷策略。

「重品牌，而輕傳播。」—— Inbound Marketing

對於一般消費品來說：約有80%成本投放在「傳播曝光」，20%留給創新策略，無論是搞公益、線下活動，特殊企劃⋯⋯等，來提升自己的品牌形象。

對於奢侈品來說，這個比例是反過來的：你會發現他們很少做傳播，反而是找目標客群「領域中」的行家、明星來站台，直接使用它們產品，替這些奢侈品產品發聲，藉此打造品牌形象——為的就是滿足「評估」這個環節。

Photo Credit: 本文作者提供 奢侈品行銷的第一步就是紅色的「Referral」

B2B行銷運營的核心思維：「產品廣告化」

由於在消費鏈上，企業用戶跟一般消費者是有所差異的，大眾傳播很難為To B品牌帶來轉化（所以Outbound效果非常有限），必須將行銷運營的策略著重在「建立可信任的品牌形象」、「持續輸出符合品牌精神的價值觀」。

兩年前我剛加入JANDI時，當時還是個接案人員，也試過在引入一些創意的方式來表達產品，做線上行銷（例如：懶人包），觸及率都挺漂亮的，但過了一兩個月後，發覺實質上的轉化率並不如預期。

所以我們重新思考：什麼是應該做的事情？企業用戶需要些什麼？

將廣告思維改為產品思維，將「產品廣告化」

後來我們發現：

行銷的重點應放在產品（場景、解決方法、見證），而非廣告（創意）；運營應透過「事情」來塑造與累積品牌。

簡單來說，如果我們只是用廣告思維，來解釋什麼是JANDI？企業通訊工具能做什麼？或者是感性地告訴大家為什麼JANDI存在，這樣對於企業用戶說服力其實不夠強，因為「沒有個參考點可以評估」。

如果換成「產品（事情）思維」，用幾個經典案例、主題來傳遞：「哪些行業用了JANDI，在引入企業通訊工具，改掉原先的溝通與任務分配的LINE之後，有了哪些轉變？」

透過這些案例、事件，來解釋與塑造品牌，對於企業用戶來說，比所有有創意的廣告更具說服力。

Photo Credit: JANDI企業用戶故事索引 授權方式 我們官方部落格中，有一個專欄專門在分享「企業用戶的使用案例」，並把行業別分出來

To B行銷要做好這三件事，其他基本上不太重要

總結來說，To B行銷到底要怎麼做？

首要主軸是，掌握好Inbound Marketing的核心。

在預算資源有限的情況下（除非你們是擁有花不完的資金，那這篇基本上不用看，隨便花錢都可以。）

再來，還有三件事必須時時檢視：「行業案例」、「經典背書」、「品牌價值觀」，其他事情基本上不太重要，To B的傳播形式不必太過花俏創意，我認為花俏創意的玩法，通常不是用來銷售，而是用來團隊建構的。

1. 行業案例

如同上面放的那張圖，像我們JANDI主要的付費用戶來自「廣告行銷、零售、電商」，所以我們就會把這幾個行業領域特別拉出來撰寫「行業案例」，用來告訴相同產業的企業用戶：「你們產業裡面有多少人已經在用這套服務，有了哪些轉變，你還不跟上嗎？」

如果說大眾是盲從的，看到朋友群買了、用了什麼會覺得「自己好像也需要」；那麼企業用戶們也是，但他們跟從的不是單一企業，而是他們所在的「群體」——「行業別」。

甚至，製作好行業案例，也會讓已經付費的用戶有種歸屬安心感：「原來同行的企業們也有在用這一套服務，果然我眼光不錯。」這會影響未來的Referral能量更大。

2. 經典背書

挑出一些「權威案例」替自己的品牌背書，最簡單的就像創業團隊總是會在拿了哪些知名企業的投資後，發個新聞公關稿告訴大眾——我的品牌與服務是被這ＯＯＯ給認可的。

這是給那些即便不是同行業的企業用戶，卻有一種：「哦？原來這家公司、這單位竟然也有用這服務！我是不是應該了解學習一下？」

Photo Credit: 本文作者提供 我們參與實體展覽的 DM，光是經典背書（用戶的數據）就會佔到滿滿兩頁（背面也是）

甚至，我們發想了「JCC」（JANDI Certification Consultant）計畫，從我們的付費用戶中，挑選出也對「工作生產力」有興趣，願意推廣「更好的工作方法」的朋友和企業老闆們。

請他們在他們的行業中宣導雲端工作術、工作協作的方法，甚至如果我們有線下實體活動，會邀請他們來分享個人經驗，這樣一來，參加者就能直接感受我們的VIP用戶站出來分享個人經驗，而不只是我們自己自說自話。

3. 品牌價值觀

To B的品牌向企業用戶傳遞價值觀也是重要的事，不僅僅是承諾，還是種「示範」。整個企業都親身力行的示範品牌的價值觀，才是給企業用戶最好的信任。

例如：明明賣的是HTC，講HTC多好多好，卻手拿iPhone。這就是最不良的示範。（XD）

再以我們JANDI來說，我們的標語是：「輕鬆合作，快樂工作」

強調各方面的生產力（Productivity），不僅限於工作上，還包括生活（時間管理、精神管理、任務管理⋯⋯等），所以我們有部落格一個系列都是在分享這方面的議題，團隊成員對外呈現的樣子，也要是一群快樂工作，又能高效產出。

Photo Credit: 本文作者提供 對我們團隊來說，工作場景的形象照就是必須的，比起用圖庫來呈現（圖庫通常是外國人），用自己團隊的故事與畫面，就是最好的佐證

另一方面，我們也要去想想：

我們的「品牌價值觀」，除了自己的產品之外，還能有哪些「應用情境」？

所以我們也參與了「遠距協作」、「遠距工作」的分享會，和所有對遠距工作有興趣的朋友，分享經驗之外，還能分享工具使用的方法論。這讓我們的品牌價值觀更厚實，畢竟要有好的工作概念，才能管理好遠距工作的團隊，這也是一種工作生產力的應用情境。

結論

最後，我們可以知道的是，現在市場越來越細分，時間與速度的競爭越來越明顯，企業對於替自己提升效率的 SaaS服務的需求，必定越來越高。然而，如何在這一片選擇中，讓行銷傳播有轉換的效益？

To B的用戶決策鏈中，有著「評估」的環節場景，我們必須在客戶「自己想要」獲取相關訊息時，讓他主動搜尋到，我們想要給他看到的內容，那就是——Inbound Marketing。

在消費鏈上，企業用戶跟一般消費者是有所差異的。大眾傳播的方法很難為To B品牌帶來轉化（所以Outbound效果非常有限），必須將行銷運營的策略著重在「建立可信任的品牌形象」、「持續輸出符合品牌精神的價值觀」。

傳播與行銷時，不能只思考如何最大化傳播，而不去思考傳播的是什麼。我們更要專注在「我們的品牌能得到什麼？」，比起追求「量」，To B應追求的是「轉化」。

To B的行銷傳播可以參考「奢侈品品牌的策略」——他們從來不推銷自己，而是塑造自己。把自己的形象提升到最頂級，然後讓欣賞它的顧客「自主地」前來了解、評估，最後購買，甚至跟周遭朋友自傳播（炫耀）——重品牌，輕傳播。

在行銷策略上，除了Inbound Marketing的核心要掌握之外，還有三件事必須時時檢視：「行業案例」、「經典背書」、「品牌價值觀」。

註：比起「行銷」，我更愛用「運營」這詞；被稱為Marketing之父的Philip Kolter對Marketing的定義：

Satisfying needs and wants through an exchange process.「是一種交換的過程，目的在於滿足用戶其需求。」或者"The management process responsible for identifying, anticipating and satisfying customer requirements profitably." —— The Chartered Institute of Marketing「在滿足、辨別、預測消費者心理的過程中，賺取利潤的管理方式。」

我個人更喜歡「運營」一詞，是因為比「行銷」更為淺顯：「用ＯＯ（內容、活動⋯可替換其他受詞）的過程運作，來達成企業的經營行為」。總之，對一個詞鑽牛角尖好暈，沒關係，我們直接進內文吧（XD）。

本文經作者授權刊登，原文發表於此

內容與用戶運營方法論（三）：內容行銷要盡可能模式化，基本上可以分五步驟

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航