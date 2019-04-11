內容與用戶運營方法論（三）：內容行銷要盡可能模式化，基本上可以分五步驟

這系列是我在跨國新創JANDI從事內容＆用戶運營【註】兩年後，把自己和公司夥伴們摸索出來的一些方法論寫出來，希望這些分享能給對於這行業、職位有興趣的朋友一些參考，能有更多的交流和碰撞。

本篇大綱

內容行銷的五個運營流程

結論：內容行銷，盡可能模式化，才有跡可循

前言

第一篇先總論了用戶增長＆內容行銷的方法論，介紹SaaS企業工具的產品核心、To B與To C營銷的最大差異在於決策鏈上多了「評估」這個環節。

第二篇則是進一步談B2B「行銷與運營」的誤區，不建議追求大量曝光與傳播，應追求的是「轉化」，以及如何運用Inbound Marketing的方式，讓企業用戶認為你是個值得信任的品牌。

【運營】透過一系列步驟去「生產內容」，目的是提高產品的價值，讓用戶的黏度、活躍度提升。

運營主要可分為兩個階段：

一、拉新（Leads）、使用（User）、付費轉化（Active）；

二、用戶管理和維繫（VIP, Referral）。

而接下來的第三篇，是Inbound Marketing概念的應用呈現，也就是俗稱的「內容行銷」。

我會用一整篇，分享我在JANDI的「內容產出流程」，每一個環節為什麼這樣設計？用了哪些工具與方法來協助我？以及如何模式化運作？

內容行銷的五個運營流程

基本上可以分為「五步驟」：

採集：用戶需求分析，定位內容運營目標

專題：將用戶需求，轉為產品需求

創作／編輯／審核：模式化生產（Airtable）

推送／排程：別急著吃棉花糖，等待時機

快速測試／獲取回饋／保持互動：建立社群、培養用戶行慣

一、採集：用戶需求分析，定位內容運營目標

第一個階段，我們必須先「採集」，但這個採集的受詞並不是內容素材，而是「用戶需求」。

生產內容之前，我們必須先瞭解企業目前所處之環境、有多少資源、要達到什麼目標，才能開始行動。

根據現階段的運營目標，進行「用戶需求分析」，定位受眾的輪廓，找出對應的內容偏好。 確立內容標準（背景與內容？如何與企業品牌價直觀連結？文章撰寫方向？），並且訂出本次內容運營的目標（流量、轉化的指標）

用戶需求分析：用戶➝場景➝問題➝解決方案

用戶需求分析，建議使用心智圖軟體，快速展開，並且有效地排序優先順序。

用戶：公司下一階段的目標是哪些潛在用戶？想要哪些用戶看到我們的內容？

找出目標用戶群中，共同特徵的集合，如：科技公司老闆主管、新入職場的工作者、活躍於新創活動的大學學生。

場景：分析上述用戶，在什麼情況下會對這個內容感興趣、有需求？

這些目標用戶群，他們在特定場景中，普遍上會遇到的場景，環境的各類客觀事物的集合，包括時間、空間等。

問題：分別在上述場景下，會有什麼問題、需求與挑戰？

用戶群在這場景下的痛點？當客觀環境與事物反應到人物身上，回饋出來的情緒與需求點？

方案：現在的解決方案可能有什麼？

Photo Credit: 本文作者提供 用戶需求分析，可用「用戶➝場景➝問題➝解決方案」的步驟來層層展開（此心智圖來自我參與一堂對岸的產品經理線上課程的作業）

二、專題：將用戶需求，轉為產品需求

第二個階段，將上一階段發散完的「用戶需求」，收斂成「產品需求」。

以內容行銷這個環節來看的話，其實就是「內容規劃」。

而在JANDI內，我們稱為——專題。

也就是在一段時間內，我們的內容生產必須符合此方向，讓「內容有包圍性」，也讓我們的用戶讀者，可以更全面性的瞭解這議題。

舉例來說，在JANDI，我們每隔幾個月會依照當時的行銷策略、研究用戶狀況、時間與環境趨勢，推出相對應的專題，例如 2018 年尾時，搭配新年，推出了以「轉型、除舊佈新」為主題的內容專題〈轉型好難 ？—— 談談向上管理與說服、向下管理與流程設計〉

Photo Credit: 本文作者提供 JANDI內容專題的草案文件，包含：背景與內容、與公司品牌價值觀的連結、時間、子標題、預計日程…等等資訊

三、創作／編輯／審核：模式化生產（Airtable）

再來是第三個階段，當專題設定完成後，就有了個方向可以去蒐集內容素材，開始撰寫內容了！這個階段是個漫長的流程，既然有流程就有模式化的流程圖：

Photo Credit: 本文作者提供 這是我們內部內容生產的流程圖，做出SOP才能夠有效益的模式化！

FAQ：為什麼用Airtable？

因為Airtable算是個全方為的智慧型資料庫了，除了最基本的資料庫檢視之外，還有日曆檢視（一覽文章的預定發佈日），看板式檢視（快速瞭解每個內容的狀態，哪些Delay要處理，哪些還沒作圖）。

甚至，還能配合函數，將utm網址自動化產出，將一個文章設定一個ID，就能自動產生對應的utm追蹤網址。

不只是資料庫的標準備配：「分析數據」好用，還能做專案管理，雖然介面全英文，但真的無可取代，有空的朋友也可以試試玩玩（百分之九十九讓你離開一點都不智慧的Google Sheet XDD）：

Photo Credit: 本文作者提供 Airtable（一）：先透過日曆檢視，找到自己被分配到的文章，查看日期是否可以接受，再填寫自己預計完成的草稿日期（至少提前預計發佈日三天）

Photo Credit: 本文作者提供 Airtable（二），左圖：看板式檢視；右圖：透過函示可以直接自動化 utm 追蹤碼

我們每篇文章，都會有一個專屬ID ，例如圖中〈基層員工的困擾：為什麼職位不高的你，更該把發現的問題向老闆、主管提案？〉的ID為：

“TWM_Productivity_062”

（台灣，Medium，Productivity 系列文章第62號）

而我們的CTA的utm追蹤碼是：

（網址會導到官網的用戶註冊頁面）

www.jandi.com/landing/#/zh-tw/campaign?campaignName=XXX&campaignSource=medium&campaignMedium=blog&campaignDest=register

其中的XXX就是該篇文章的ID，這是我們公司自行開發的追蹤系統（類似 Google Analytics），若有人點擊此網址時，後台會紀錄他之後的行為：

Photo Credit: 本文作者提供 轉化率指標：Register：多少人點擊此網址；Confirmation Email：註冊成功⋯⋯

這邊分享一下Airtable自動化的函式（Formula），可以拿去參考，如何建立自動化的一串文字（我個人當時是研究了1個多小時才成功找到方法…）：

T(“www.jandi.com/landing/#/zh-tw/campaign?campaignName=") & {文章 ID} & T(“&campaignSource=medium&campaignMedium=blog&campaignDest=register”)

Hint：{這邊是變數}，其他都是常數。

四、推送／排程：別急著吃棉花糖，等待時機！

第四個階段，並沒什麼太特別的要點，算是標準流程——根據你們目標用戶的使用習慣，找到相對應的時間、管道，推送給他們。

記住，不是寫完就發，別急著吃棉花糖啊。

以我們自己來說，擁有主要下列四個管道，推送我們的新內容：

臉書粉專

Intercom In-App 通知推播

電子報

Medium Publication 訊息

當然，還有跟其他外部媒體合作轉載文章這個管道，但這等我在下一篇「談數據」的時候，再來好好聊聊「合作轉載」需要注意的事。

五、快速測試／獲取回饋／保持互動：建立社群，培養用戶習慣！

最後，第五個階段，就是簡單粗暴地快速測試並且迭代。與用戶保持互動，獲取回饋，目的是「培養用戶參與內容」的習慣。

切記，至少要有一個推播內容的管道，是可以與用戶保持高頻率互動的。

像是我們的互動管道就是「臉書粉絲專頁」，會在每一次專題的開始與結尾，透過懶人包＆臉書機器人的方式，與用戶保持互動，並且快速測試，獲取回饋。

結論：內容行銷，盡可能模式化，才有跡可循

「內容行銷」是個公司由內，把自己的品牌價值觀往外運營的過程，當然一個人也能做到，但在B2B的場景下，這並非一個人可以「完成」的事。

畢竟在每一個環節，都需要有人好好把關。我這次分享的「五步驟」，基本上每一個步驟都需要一個負責人（團隊），整個流程才會完整。

「採集」用戶需求進行分析、內容運營目標制定 ➝ 用戶&運營部門

將用戶需求與公司現況提煉出「專題」➝ 專案經理

「創作／編輯／審核」，開始模式化生產內容 ➝ 內容運營團隊

內容的推送與排程，內容運營團隊 ↔︎ 專案經理

快速測試／獲取回饋／保持互動 ➝ 社群運營團隊

一開始，我們團隊只有少少的人，每個環節只能勉勉強強做到關鍵項目，沒有辦法顧慮到細節。但現在，團隊已經漸漸成熟，開始有了負責專題製作、社群互動與懶人包、用戶分析的專業靠譜同事，所以整個內容運營的流程才能穩定發揮，持續輸出品牌價值觀的內容。

最後，盡可能地讓流程變成一個SOP模式化，無論讓大家有跡可尋、更好協作之外，也是為了未來的新進同事，能有個路徑能快速上手。

就像我這系列方法論，也是希望讓有需要的朋友們，能有跡可尋，找到參考運用在自己的工作上，不一定立即見效，但至少有個方法可以參考，可以去驗證。

註：比起「行銷」，我更愛用「運營」這詞；被稱為Marketing之父的Philip Kolter對Marketing的定義：

Satisfying needs and wants through an exchange process.「是一種交換的過程，目的在於滿足用戶其需求。」或者"The management process responsible for identifying, anticipating and satisfying customer requirements profitably." —— The Chartered Institute of Marketing「在滿足、辨別、預測消費者心理的過程中，賺取利潤的管理方式。」

我個人更喜歡「運營」一詞，是因為比「行銷」更為淺顯：「用ＯＯ（內容、活動⋯可替換其他受詞）的過程運作，來達成企業的經營行為」。總之，對一個詞鑽牛角尖好暈，沒關係，我們直接進內文吧（XD）。

本文經作者授權刊登，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航