《搶佔消費者心智，就能賺到錢》：如果你不是市場霸主，不要做「情感廣告」

文：江南春

讓定位回歸常識

定位一定要回歸常識，而常識就是消費者心智中已經存在的認知。現實世界只是表像，消費者心智中的認知才是真正的現實。定位要順應消費者心智。認知和常識很難改變，要善於利用常識去建立定位。分眾就是這樣做的。

分眾傳媒是一個具有中國特色的公司，比如分眾電梯口的模式，在歐美就行不通。因為歐美人的生活習慣與我們不同，樓層也比較低，電梯並不像中國那麼通用。一旦電梯這條路行不通，我們的主流業務就沒有施展空間了，因為連機器都掛不上去。所以這個模式非常中國化，這也就是海外沒有分眾這種形式的公司的原因。分眾是根據中國獨特的情況定制而出的，符合中國的常識。

不僅分眾如此，在我們為客戶進行的廣告策劃上，也時刻能看到常識的影子。

飛鶴奶粉是分眾的客戶之一，在與廠家開會的時候，我提出了一個問題：「飛鶴的核心競爭力是什麼？」對方告訴我：「飛鶴的核心競爭力是位於北緯47度的黃金奶源帶。全世界最好的奶源帶都在北緯47度，這個緯度的晝夜溫差比較大，種植奶牛食用的苜蓿草時不需要使用很多殺蟲劑。中國位於北緯47度的省份是黑龍江，那裡土壤非常肥沃，種出來的苜蓿草蛋白質含量高，奶牛吃後可以提升牛奶的各種營養要素。」

這些內容無疑具有很大的競爭優勢，能夠提升奶粉的品質。但是，對於普通消費者來說，北緯47度的黃金奶源帶很重要嗎？有價值嗎？想要在如今的市場上生存下去，就不要用企業視角看產品，應當忘記自己，學會透過使用者視角看產品。

中國人買奶粉時首選四大國際品牌（多美滋、美強生、亞培和惠氏），對於普通消費者來說，荷蘭、紐西蘭、愛爾蘭和黑龍江相比，誰的技術水準更高？誰的奶源更好？飛鶴打算花大量篇幅來講47度黃金奶源帶毫無意義，因為它背離了消費者的心智。

定位理論利用的是消費者的常識，是消費者原有的認知。什麼是常識，常識就是普通消費者認為其他奶源帶比黑龍江好。在這樣的常識下，飛鶴註定無法與四大國際品牌爭鋒。要想翻盤，只能反其道而行之。我們為飛鶴奶粉準備的方法是關聯定位──「更適合中國寶寶體質的奶粉」。

在中國，做媽媽的人都知道，坐月子的時候不可以洗頭髮，不能吃冰塊，這與美國人截然不同。在美國，女人在生完小孩兩三天之後，就可以喝著冰可樂上班了，這是人種的差異。我們利用消費者這個固有認知，提出「飛鶴奶粉五十五年專為中國人研製」，「更適合中國寶寶體質」，試問哪個競爭對手能夠模仿？美強生能這麼說嗎？不能。因為飛鶴利用了原有的用戶認知，即所謂的「一方水土養一方人」。

這個廣告推出後，在短短幾年的時間裡就讓飛鶴奶粉的年銷量從過去的20多億元，躍升至2017年的70億元，雄踞國產奶粉的頭把交椅，高端產品銷售增長超過200％，整體銷售增長超過60％，引領了整個國產奶粉的崛起。

很多廣告看上去沒有效果，我認為最核心的問題是沒有找到那個一針見血的點，就像闖王李自成在造反時的「廣告」是「不當差，不納糧，早早開門迎闖王」，任何競爭對手都無法模仿。

再舉個例子，有很多消費者都認為人參、燕窩、鹿茸和冬蟲夏草這類補品比較高檔，東阿阿膠正是借力於這種認知進行了關聯定位，將阿膠定位為一種珍貴的高價值補品。而東阿阿膠用戶的信任則源於李時珍的《本草綱目》：滋補有三寶，人參、鹿茸與阿膠。10年的時間，讓東阿阿膠從一斤20元漲到了2000元，公司的市值從20億元漲到300億元。

當然，不是所有成功的品牌都適合效仿，比如NIKE的情感廣告。

「贏唔贏無人知，搏到盡我話事」，這是我於2017年10月在香港看見的一則NIKE公司的粵語廣告。作為一個粵語不算很好的人，在我印象中「我話事」的意思是「我很厲害，我是老大」。但這絲毫沒有影響我對這句話的感受，因為還是一樣的味道，還是一樣的NIKE，讓人僅僅看到廣告詞就已經熱血沸騰。在我看來，這是一則較為成功的廣告，讓一個不算太懂粵語的人，也能一眼就理解什麼意思。

曾經有人問過我這樣一個問題：「你會不會覺得NIKE的廣告始終都很老套，永遠告訴你去拚去做，試圖喚起人的情感共鳴？」

我十分認同提問者的觀點，但也正是這種情感，讓每個看到NIKE廣告的人都會產生共鳴，長久地指引每個人的價值觀。在情感共鳴的基礎上，NIKE廣告做到的是深挖每個特定素材的點，並使之貼近消費者的切入點。

NIKE換著法子說出的那些話：「跑了就懂」、「活出偉大」、「搏到盡我話事」⋯⋯它們彷彿就是你心裡想說卻說不出來的話。經過品牌的提煉，用新的方式總結出來，頓時讓你覺得說到了消費者的心坎裡。

NIKE的廣告文案來自生活且高於生活，這是一種需要理解的高級情緒，而且每次都給人一種高級且正能量的價值觀。NIKE永遠用正向的價值觀引導你，激發你產生最高級的情感。對於NIKE品牌的忠實粉絲或者運動員來說，這種價值觀甚至是智力享受和精神崇拜，會產生最長遠的影響和記憶。

需要注意的是，NIKE的這種情感廣告如果用於其他大部分品牌中則很難成功。這種廣告是成功者的特權，相信NIKE在創業時是不會用這種廣告的。之所以當前情感廣告開始氾濫，甚至有越演越烈的趨勢，是因為同質化的產品找不到獨特的定位，所以只能轉身去追求與消費者的情感共鳴。

很多新創品牌都存在這樣一個問題：喜歡用比較優美感人的廣告。一個人一旦有了光環，無論說什麼、怎麼說都是對的，但是在你還沒有光環的時候，你說了一個感人的故事，即使大家能因為感動記住了這個故事，也依舊不會用你，因為你沒有給他們選擇你的理由，剎那間的感動不能夠改變用戶的選擇。台灣大眾銀行曾經拍過的一則名為《不老騎士》的廣告就非常打動人，但結果如何？讓我們一起來看看。

這則廣告講述的是17位平均年齡81歲的老人，如何實現騎摩托車環台灣島一周的夢想。在這17位長者中，有2位身患癌症，4位需要戴助聽器才能與人正常交流，其餘的不是患有高血壓、心臟病就是有關節退化等毛病。正是這樣一群在常人看來行動都需要他人照顧的老人，卻夢想著「征服」台灣，感受這片共生一輩子的土地。他們克服各種困難，用無懼的內心和熱血的行動，完成了這個在外人眼中不可能實現的夢想。

不可否認，廣告確實很感人，難道你就會因此選擇大眾銀行嗎？這種廣告根本無法給消費者一個選擇你的獨特理由，更不要說在消費者心智中創建一個認知優勢，從而獲得消費者的優先選擇。而「怕上火喝王老吉」、「睏了累了喝紅牛」、「小餓小睏喝點香飄飄」、「康師傅就是這個味兒」和聯邦快遞的「使命必達」等，這些才是真正有殺傷力和銷售力的廣告。如果你不是市場中的強者，那麼就要遠離所謂的情感型、形象型廣告。

所以，成功的定位不是只有一條道路，而是一個方向、一種思維邏輯。找到自己品牌的特性，明確細分市場，佔領用戶的心智，這些是企業的重中之重。而對於中國企業來說，我們一定要總結出適合中國市場的生存法則，生搬硬套國外所謂的先進理論是行不通的。

書籍介紹

《搶佔消費者心智，就能賺到錢：人心比流量更重要！定位、廣告、通路、消費者心理學的營銷實戰術》，英屬維京群島商高寶國際有限公司台灣分公司出版

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作者：江南春

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Photo Credit：英屬維京群島商高寶國際有限公司台灣分公司

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航