《吳明珠教你養好肺》：中醫師推薦5個養肺潤肺的好食物

文：吳明珠

想當白雪公主，先養肺

從小我的皮膚很白，同學們都很羡慕，以為我的中醫阿爸準備了什麼特別的美白祕方，才讓我擁有白皙的皮膚。事實上，就是把肺養好了，皮膚就會白皙又細緻。

對中醫而言，肺主皮毛，愛哭的人「肺氣」不好。

當父母的人都知道，一個小寶寶剛出生的時候，如果哭聲特別響亮，家長就會很放心，因為這說明寶寶肺部擴張好，沒有缺氧的現象，代表很健康。其實這也表明，一個人的哭聲與肺的關聯是很大的。

不過雖然哭泣流淚也是一種正常的宣洩方式，但如果哭得太頻繁，就不是一件好事了，例如林黛玉經常哭哭啼啼，結果最後得了肺病而死。

「肺主皮毛」，所以那些經常哭的女孩子皮膚一定不會好，因為肺虛之後，皮毛得不到肺部輸送的精華成分的滋養，就會導致皮膚失去光澤。

所以，想養顏要先養肺！

肺的好壞直接影響到皮膚和毛髮的質量，直接影響到你的容顏。肺養好了，自然面色紅潤、皮膚細膩、光彩照人；反之，肺不好則會讓你面容憔悴、黯淡無光、缺乏青春的靚麗。

另外，肺開竅於鼻，鼻子上的一些疾病也反映出肺的不健康，影響容顏。肺是給皮毛運送營養的部位，肺部功能不好會直接導致各種皮膚問題，如皮膚粗糙、毛孔大、頭髮焦黃、沒光澤等。

排毒是保證好皮膚的前提，透過宣降肺氣進行「排毒」，一向都是美容養顏的有效治法。肺氣充盛則氣、血、津液充足而通暢，得到肺的精氣充養，就會使得皮膚潤澤、毛髮黑亮，人體抗病邪的能力也會增強。

5個養肺潤肺的食物

蘿蔔

蘿蔔性涼，味辛甘，無毒，入肺、胃經，能消積滯、化痰熱、下氣、寬中、解毒，治食積脹滿、痰嗽失音、肺癆咯血、嘔吐反酸等。蘿蔔中的維生素B群和鉀、鎂等礦物質可促進胃腸蠕動，有助於體內廢物的排出。尤其適合燥熱體質。

蘑菇

在乾燥的情況下，肺部容易導致積累毒素，蘑菇中含有人體很難消化的粗纖維、半粗纖維和木質素，可保持腸內水分，並吸收餘下的膽固醇、糖分，將其排出體外，可以幫肺臟抗擊毒素。

山藥

冬季霧霾天氣，溼漉漉的，空氣中有著水氣和灰塵，容易傷脾傷肺，山藥能補脾養胃，生津益肺，對於脾虛、食慾不好以及肺虛咳嗽不只有非常好的食療效果，而且在《本草綱目》中有提到：「益胃氣，健脾胃，止泄痢，化痰涎，潤皮毛。」山藥能夠滋潤皮毛，預防霧霾從皮膚進入體內，可算是在人體建立一道防霧霾的屏障。

豬血

豬血中含有豐富的血漿蛋白。在人體經胃酸和消化系統分解後，可以產生解毒和潤腸的功能。在養氣調血的條件充沛下，它能讓不利於身體的有害物質容易協同消除。

百合

多年生草本球根植物，味甘淡，性平，有潤肺、養肺、止咳、養血安神的作用。除含有澱粉、蛋白質、鈣、磷、鐵等營養素外，還含有秋水仙鹼等多種生物鹼。這些生物鹼成分具有養心安神、潤肺止咳的功效，清熱解毒，民間常常用百合來去除一些由於因為食物而殘留的毒素。

書籍介紹

《吳明珠教你養好肺：口罩擋不住的PM2.5，讓清肺養生術來幫你》，時報文化出版

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作者：吳明珠

咳嗽、過敏、掉髮、便祕、皮膚粗糙暗沉，這些常見的小問題，可能都是肺的大問題，肺不好，全身健康都拉警報！

知名中醫師吳明珠以行醫多年的經驗，分享照顧好肺的簡易步驟，透過常飲清肺茶、常吃養肺餐、肺經穴位按摩、有效鍛鍊肺機能運動……，讓肺健康，身體才健康！

Photo Credit：時報文化

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航