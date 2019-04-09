香港雨傘運動4年後，「佔中九子」全部被判有罪：坦然面對不後悔

2014年9月28日凌晨，香港大學法律系副教授戴耀廷宣布，正式啟動2013年初提出的「讓愛與和平佔領中環」最後階段，也就是「佔中行動」，後來又稱「雨傘運動」或「雨傘革命」，意在爭取香港民主化、反對中國人大通過要求先「審查」香港行政首長候選人的決議、要求「真普選」，也是對於香港在1997年回歸後遭到中共當局不斷強化各種管制的反撲。

當時香港警方透過催淚彈等各種方式強制驅離群眾，仍無法阻止數萬群眾佔領街頭集會，學生們也紛紛發起罷課，這場行動持續了79天後才落幕，4年多後，佔中案開審，經過18天審訊，「佔中三子」戴耀廷、陳健民及朱耀明，加上陳淑莊、邵家臻、張秀賢、鍾耀華、黃浩銘、李永達共9人，被起訴「串謀作出公眾妨擾」、「煽惑他人作出公眾妨擾」或「煽惑他人煽惑公眾妨擾」等罪名，最高可判刑7年。

（中央社）香港「佔中」案今天裁決，「佔中」發起人戴耀廷、陳健民和朱耀明遭裁定「串謀公眾妨擾」罪名成立，其餘6人也各有罪名成立。

西九龍裁判法院上午就案件進行裁決，包括「佔中三子」等9名被告進入法院聽候結果，他們是香港大學法律系副教授戴耀廷、前中文大學社會學系副教授陳健民、牧師朱耀明、立法會議員邵家臻和陳淑莊、前學運領袖張秀賢和鍾耀華、社會民主連線副主席黃浩銘及民主黨前主席兼立法會議員李永達。

綜合媒體從法庭獲得的訊息，法官判決「佔中三子」以上首項罪名成立；至於第二項控罪「煽惑他人公眾妨擾」，除了朱耀明，戴耀廷和陳健民罪成，另外4名被告陳淑莊、邵家臻 、張秀賢、鍾耀華也有罪。

在第三項控罪「煽惑他人煽惑公眾妨擾」中，「佔中三子」被判無罪，但陳淑莊、邵家臻、張秀賢、鍾耀華被判有罪。

此外，黃浩銘被判「煽惑他人公眾妨擾」和「煽惑他人煽惑公眾妨擾」罪名成立；前民主黨主席李永達也被判「煽惑他人公眾妨擾」罪名成立。

法官在判詞中解釋，3名「佔中」發起人最初發起運動時不構成罪行，但當他們宣布提前「佔領行動」，就構成串謀作出公眾妨擾。

法官指出，「公民抗命」雖然是香港認可的概念，但不是刑事控罪的辯護理由。

法院今早裁決前，近百名支持者在法院外集會，支持各名被告，他們與戴耀廷等人高呼「公民抗命、無畏無懼」和「我要真普選」口號。

戴耀廷等人在裁決前表示，他們精神飽滿，坦然面對裁決，彼此呼籲堅持下去，繼續為香港爭取民主。

回顧這次運動，戴耀廷最早在報章提出「佔中」主張，目的是逼使北京和港府推動行政長官和立法會全面普選，其後陳健民和朱耀明參與發起，被稱為「佔中三子」。

「佔中」運動原先計畫占領港島金融商業區中環，且一直未公布發動時間。

2014年9月底，本地學生領袖黃之鋒、周永康等人在爭取民主普選期間，突然占據了金鐘政府部總大樓前的廣場。

同年9月28日晚，戴耀廷等3人在廣場外宣布啟動「佔中」。其後，大批支持者佔領金鐘附近馬路，警方施放大量催淚瓦斯驅散群眾，但刺激更多人前來支援。

當天晚上，支持者又佔據了旅遊區銅鑼灣和九龍旺角的主要馬路，令交通癱瘓。

在「佔中」79天期間，支持者與警員不時爆發衝突，有多人被捕或受傷。當局其後起訴戴耀廷等9人，罪名包括「串謀公眾妨擾」等3項，案件於去年底審訊。

《BBC》報導，法官頒下長達268頁的判詞，指出三子推動佔中並透過堵路造成公眾妨擾，他們不能以「公民抗命」為犯下刑事罪行作辯護。判詞又認為，「串謀公眾妨擾」這項罪名不會造成寒蟬效應或打壓人權。

《蘋果日報》報導，多名民主派人士，包括民主黨劉慧卿、公民黨立法會議員楊岳橋、前立法會議員姚松炎、「長毛」梁國雄、壹傳媒集團創辦人黎智英和國際特赦人權組織等也抵達法院支持。

多名被告也紛紛發表感言，陳健民強調，仍相信愛與和平的力量，對發起佔中運動無怨無悔。公民黨立法會議員陳淑莊特別感激不懂政治的媽媽，因為母親從未質疑她，能為香港這個家她付出感到榮幸。香港中文大學學生會前會長張秀賢則對台灣喊話，呼籲台灣要繼續為守護自己的民主而努力，今日不是個終點，只是另一個起點。



邵家臻則說，晨曦必定會來臨，希望港人不要習慣黑暗，不要習慣黑暗而為黑暗辯解，也不要習慣黑暗而嘲笑追求光明的人。黃浩銘指，假如佔中九子被判刑，或許很多人會很開心，或許會有人認為他們付出很多，不過他強調在中國內地聲援雨傘運動的人士只是聲援也被判逾4年監禁，自己的付出微不足道。

佔領運動後，香港的民主化怎麼了？

《BBC》報導，佔領運動如果以推翻中共人大的「831決定」或是爭取真普選為標凖，是失敗的，但「佔中三子」認為，這場公民抗命有政治啟蒙效果。

佔領運動後，民主派陣營冒出不少新面孔，有人以「自決」（公投決定香港前途）、「港獨」作號召，本土派勢力急速擴大，但這股新勢力很快被香港政府追擊。

2016年農曆新年，旺角街頭爆發一場騷亂，多名示威者身陷囹圄，連民主派中人也認為這場騷亂是「暴力事件」；同年，青年新政梁頌衡和遊蕙楨在議會上高舉「香港不是中國」的橫額，以及在宣誓時以「支那」稱呼中國，兩人與另外多名當選議員被褫奪議席；2018年，「港獨」組織「香港民族黨」被政府下令取締。

在此之前，黃之鋒、羅冠聰等學生領袖因佔據政府總部大樓廣場而被判刑，現在佔中九子也都可能成為階下囚，《蘋果日報》報導，2名立法會議員陳淑莊和邵家臻還可能因入獄而喪失議席；這次判決更可能只是個開始，因為當天清場時被捕人士眾多，將來是否有另一波起訴，仍屬未知之數。

依據起訴書，佔中案九名被告為：

戴耀廷：54歲，香港大學法律系副教授、「佔領中環」運動發起人

陳健民：60歲，香港中文大學社會學系副教授（已退休）、「佔領中環」運動發起人

朱耀明：75歲，基督教新教浸信會牧師、「佔領中環」運動發起人、1989年「六四」事件後參與「黃雀行動」營救中國大陸異議人士

陳淑莊：54歲，香港立法會直選議員、執業大律師、香港公民黨創黨黨員

邵家臻：49歲，香港立法會間選議員、香港浸會大學社會工作學系講師

張秀賢：24歲，香港中文大學學生會前會長、香港專上學生聯會（學聯）前常務委員、原學民思潮發言人

鍾耀華：26歲，學聯前常務秘書、香港中文大學學生會前會長、「佔中」抗議期間與港府官員對話之五名學聯常委之一

黃浩銘：30歲，香港社會民主連線外務副主席

李永達：63歲，香港立法會前直選議員、香港民主黨創黨黨員

對於香港法院的判決結果，《聯合報》報導，中國外交部發言人陸慷表示，中國中央政府堅定支持香港特區「依法懲治非法占中」的主要組織者和策劃者，在「中國香港特區」作出的這個判決，嚴格意義上還是「中國內部事務」，當年持續79天的「非法占中」，嚴重地衝擊香港特別行政區法治，對香港的繁榮、穩定，對香港特區公眾的正常生活秩序都帶來了嚴重的損害，相信這樣的情況發生在任何其他國家和地區，政府作出維護秩序、維護公共正常生活秩序的決定，應當都「無可非議」。

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核稿編輯：楊之瑜