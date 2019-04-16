《日本文豪一○○年》：川端康成筆下的養父，竟是強暴未婚妻的僧侶

文：戶田一康

一九一七年（大正六年）三月，川端康成從茨木中學畢業，為報考第一志願的第一高等學校（以下簡稱「一高」）而出發去東京。九月，他順利考上一高，卻無法適應宿舍生活而陷於憂鬱狀態。隔年秋天，川端一時興起獨自去旅行，旅行的地點是伊豆。

二十歲的我認為自己孤兒出身，造就了扭曲的性格，於是不斷嚴厲地自省，最後承受不了那種令人窒息的憂鬱狀態，決定去伊豆旅行。（《伊豆的舞孃》）

在旅途中認識了旅藝人一家，其中有位十四歲的舞孃。這位少女正是初期川端代表作《伊豆的舞孃》（一九二六年）的雛形人物。「《伊豆的舞孃》是我的小說中少見的寫實作品。」正如川端所言，其內容大部分都是基於事實。

作品裡描寫到舞孃薰與大嫂千代子的對話被主角「我」所聽到的場景：

「他人很好。」

「這點沒錯，他好像人很好。」

「他真的人很好！好人真好，對不對？」

她說話的模樣既天真又爽朗。（中略）連我都能單純相信自己是個好人。我以輕鬆愉快的心情抬頭眺望明亮的群山，眼皮裡感到微微疼痛。（《伊豆的舞孃》）

薰的這句「他人很好」是出自於單純的好意。本以為「自己孤兒出身，造就了扭曲性格」的川端聽到這句話，感動得快流下淚來。

另外值得一提的是，小說中薰的哥哥名叫「榮吉」，而川端的父親也叫做榮吉，兩人同名。當時，旅藝人被認為是社會最底層的職業，備受歧視，川端的作品中也有這樣的描述——「有些村莊的出入口」擺著「乞丐與旅藝人不可進入」的立牌。

川端為何要將旅藝人的角色名取作與父親同名呢？或許是因為和旅藝人一家經過幾天的相處，讓他想起年幼時失去的「家人」吧。

總之，這趟伊豆之旅如同神明賜給他的禮物，療癒了當時憂鬱的心，而且不僅如此，還讓天生擁有作家之眼的川端，在職業受到歧視或際遇悲慘的女性身上，發現了獨特的「美」。這點與將湯澤溫泉的藝妓作為雛形人物的《雪國》有共同之處。

川端文學中的女性角色，給讀者的印象既美麗又悲哀，《伊豆的舞孃》的薰也可說是這些女性角色的原型。

伊豆之旅結束後，川端康成有了轉變——開始與朋友來往，甚至相約去咖啡廳「物色女給」。一九二○年（大正九年）七月，川端從一高畢業，進入東京帝國大學英文系（後來轉到國文系）。

他在大學時代與今東光等人企畫創刊第六次《新思潮》，而此時，創刊第三、第四次《新思潮》的芥川龍之介與菊池寬正在文壇上大放異彩，於是川端拜訪了菊池寬，並得到他認可川端得以繼承《新思潮》。菊池一眼就看出其才華，之後在物質與精神上都予以協助，也介紹他認識橫光利一。後來菊池過世，川端為其朗誦的祭弔文中有這麼一句話：「我蒙受菊池先生的大恩。」

那時，川端在本鄉的咖啡廳飛翔（Café Élan）認識了女給伊藤初代，並深受其吸引。

初代出身於東北地區。初代這個名字的日文為「hatsuyo」，但是她唸自己的名字時聽起來像「hachiyo」，再更縮短又唸為「chiyo」（千代），於是「千代」便成為她的通稱。以初代為題材的作品又稱為「千代物」（川端寫給初代的信上也使用「千代」這個稱呼）。

「千代物」共有四十幾篇以上，由此可見與初代的相識影響川端之深。雖然這些作品中都將其名改成「弓子」或「道子」，但據說《篝火》（一九二四年）《非常》（一九二四年）《南方之火》（一九三四年）所描寫的內容幾乎都是事實。

《南方之火》中有如下的情節。某天，主角時雄（即川端）在「東京的小咖啡廳」突然覺得不舒服，於是借了「有梳妝臺的房間」休息。此時弓子走了進來，坐在躺著的時雄旁邊開始化妝。

過了一會兒，房間的顏色突然變了，於是他移動視線，發現弓子一絲不掛的瘦小身軀站在隔壁房。她脫下身上所有衣服，將一條新的腰卷圍繞在身上，倏忽，腰卷的顏色在房間中暈染開來。（中略）原來她是個這麼小的孩子……（《南方之火》）

以前時雄只看過有化妝的弓子，熟識她接待客人的世故模樣，以為她二十歲左右；此時看到弓子的裸體，才知道原來她不過是個十幾歲的少女。

事實上，初代出身貧困，只讀了三年的小學，才十來歲就要從事酒店小姐般的工作。而文中對於其裸體的描述完全感受不到情色，只有深切的悲哀。

川端開始愛上初代。可是飛翔的女主人山田升突然決定關閉咖啡廳，前往臺灣，將無處可去的初代託付嫁給岐阜縣西方寺住持的姊姊撫養。

一九二一年（大正十年）九月，川端下了一個重大決定——和朋友一同前往岐阜。遠在西方寺的初代，被迫做刷牆壁等粗活。

同年十月，川端再次前往岐阜，在長良川河邊的旅館向初代求婚。根據《篝火》的敘述，當下的「我」過於緊張，用嘴唇叼著菸時，牙齒甚至「咯咯作響」。兩人之間的對話如下：

「那麼，妳怎麼想呢？」

「我無話可說。」

「咦？」

「我沒什麼可說的。您只要願意娶我為妻，我就很幸福了。」（《篝火》）

隨後，初代（《篝火》中名為「道子」）在旅館泡了溫泉，回到房間。

道子不看我的臉，手在提袋中摸索，然後拉開紙門走到走廊。我猜她可能不好意思在房間裡化妝，我也故意不看她。過一陣子，（中略）我往走廊一瞧——道子朝著河流，臉貼在欄杆上，雙手摀住眼睛。（《篝火》）

原來初代躲在走廊哭泣。那晚，兩人站在旅館的走廊上欣賞鵜飼捕魚，船上的火堆非常明亮，彷彿就「站在火堆之中」。

我擁抱著篝火，凝視著道子在熊熊火焰的映照下忽隱忽現的臉龐，想必這是她人生中最美麗的一刻。（《篝火》）

就這樣，兩人立下婚約——男方滿二十二歲，女方滿十五歲。此時的川端感到無比的幸福。隔月，川端赴岩手縣拜訪女方父親，兩人的婚約獲得父親的同意；回到東京後，他也向菊池報告婚事，並拜託他：「如果有翻譯之類的工作，請介紹給我。」

根據《文學自傳》（一九三四年）的記述，菊池用力點頭說：「最近我計畫要去西方國家待個一年，這段期間你可以住在這裡。我會先付給房東一年份的租金，每個月再給你五十圓，也會幫你好好拜託芥川（龍之介）君，請他向雜誌社推薦你的小說。」

這正是無上的祝福，川端感到前途一片光明。然而，他在十一月上旬收到初代的來信，信上竟然寫著要取消婚約⋯⋯

初代的信（日期為十一月七日）帶給川端康成極大的打擊。《非常》與《南方之火》中也引用了這封信的內容，其中一段如下：

確實我與您結下山盟海誓，但是我發生了一個非常情況，而且無法奉告。如今這番話您一定會覺得奇怪，一定會要我解釋那個非常情況。然而要我告訴您，我寧可去死！

請當作這個世界上沒有我這個人吧……（《非常》）

文章中的「我發生了一個非常情況」並非一般日語用法。《非常》的主角「我」也不懂這句話，困惑地說：「非常。非常。非常是什麼意思⋯⋯」這應該也是當時川端本身的困惑。

川端不顧一切跳上開往岐阜的火車。初代在信上提到「要離家出走」，不過到了西方寺，她還在那裡。時隔一個月見到初代的身影，讓川端相當震撼。《非常》中描述了她（作品中叫「道子」）的模樣：

這個女孩子哪裡像一個月前的道子？她身上哪一點像年輕女孩？不過是痛苦凝縮而成的形骸。

她的臉浮著一層白粉，絲毫沒有一點人的血色，皮膚像乾魚的鱗片一樣粗糙。眼神恍惚，彷彿只看著腦中的自己。（《非常》）

川端無法了解初代的身上到底發生了什麼事，於是先獨自回東京。他想盡辦法要初代來東京，然而沒多久就收到她的信，信上寫著：「我恨您。」（日期為十一月二十四日）兩人的關係就這樣突然結束了。

一九二一年（大正十年），對川端的人生有著重大意義——與初代的相戀，讓他體驗到天堂與地獄的滋味；另一方面也成功在文壇出道。

他在《新思潮》第二號發表的《招魂祭一景》獲得菊池寬的讚賞，透過菊池的介紹也認識了芥川龍之介與久米正雄，踏出作家的第一步。

一九二四年（大正十三年），川端於東京帝國大學畢業，同年與橫光利一等人一起創刊同人誌《文藝時代》。這群文青被稱為「新感覺派」，為大正末期的文壇灌注一股新氣息，尤其是川端與橫光，一躍成為代表新感覺派的作家，奠定了在文壇上的地位。

但是，伊藤初代的事件在川端心中留下深深的傷痕——事實上，一九二三年（大正十二年）他已經知道所謂「非常」事件的真相。

真相究竟是什麼呢？

「非常」事件的真相——伊藤初代究竟發生了什麼事？

有時，女生擁有不同於男生的情報網。一九二一年（大正十年）的川端康成並不知道「非常」事件的真相，然而咖啡廳「飛翔」對面的香菸店老闆娘居然知道實情。

川端的朋友石濱金作將從老闆娘那裡得知的消息轉述給川端。一九二三年（大正十二年）十一月二十日的日記上，川端寫下這個衝擊性的事實。

千代在西方寺被僧侶強暴。

值得注目的是，將初代當作題材撰寫《篝火》《非常》《南方之火》時，他已知悉事實的真相，然而作品中卻隻字未提，又或是無法這麼做。

然而，倘若了解這個事實，在閱讀這些作品時就能察覺到文中部分具暗示性的話語。例如見到撫養初代的西方寺住持時，對其第一印象的描寫：

院政時代的山法師，身材極為高大的和尚（《篝火》）

「院政時代的山法師」、「身材極為高大的和尚」（《南方之火》）

如院政時代的山法師般身材魁梧的養父（《非常》）

《篝火》與《南方之火》中的形容如出一轍，《非常》也幾乎一致，總之就是十分強調養父的暴力形象。

然而，一九二一年（大正十年）十一月在岐阜看到完全變了樣的初代時，川端卻無法理解「非常」的意思。信上雖寫著「要離家出走」，但初代仍留在寺院，於是川端開始懷疑信中內容並非屬實，或許不過是初代在這一個月不斷與養父母吵架而疲憊不堪罷了。

我開始懷疑，那封信的內容是假的……是個謊言！（《非常》）

後來，川端接到初代於十一月二十四日所寫的信，信中的「我恨您」應該就是指川端對她的懷疑。

這正是一場淒慘的悲劇。純情的川端與初代之間並沒有發生肉體關係，同時考慮到女方的年齡，川端甚至打算婚後也暫時不要有性行為。

時雄所想像的結婚，並非是兩人正式成為夫妻，而是與弓子一起變回小孩子。（中略）因為他們倆從年幼時便失去了家庭，從未保有一顆赤子之心。因此希望能合二人之力，挖掘出早已埋葬的童心。（《南方之火》）

這是一場自小便是孤兒的二十二歲青年所做的悲夢。這個夢被野獸般的中年和尚蹂躪、玷汙。

二○一四年在鎌倉的川端家，發現十封初代寫給川端的信，與一封川端寫給初代但沒有寄出的信。由此得知，實際上初代寫的信與川端在作品中引用的信件內容，除了修改明顯的錯字之外，可說是完全一致。

直到七十二歲自殺的這五十年來，川端都珍藏著初代寄給他的信與他沒寄出的信。未寄出的信中最後一段如下：

不管別人說什麼，妳相信我就對了。（中略）若有人說妳壞話，我都會替妳承擔。關於令尊的事請放心。莫非是妳生病了嗎？若是如此，請告訴我，即使是一張明信片也好，就按妳心裡所想的寫就好！ 康成 千代小姐

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書籍介紹

本文摘錄自《日本文豪一○○年──說作家的怪誕，聊作家的文學！》，光現出版

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作者：戶田一康

我們在談到像是夏目漱石、森鷗外這些文豪時，往往會停留在他們驚人的文學成就，或是一生中重要的文學事件。但有一些讓人哭笑不得的大事或小事，其實多少反映他們的性格、或是造就他們的性格。

夏目漱石：生下不久被丟在夜市擺攤的竹簍裡，差點被拋棄；

森鷗外：擁有女兒為自己創作的禿頭之歌；

谷崎潤一郎：完成《痴人之愛》後就拋棄曾經深愛的情人；

芥川龍之介：發脾氣砸了花瓶，卻被菊池寬認為應該要砸更多花瓶？

川端康成：把小偷瞪到逃跑的傳說；

太宰治：持續騙哥哥自己可以畢業，結果一直延畢；

三島由紀夫：向當代美少年表示：「你唯一的缺點就是不會愛上我。」

但這些好笑的、悲哀到有點好笑的，甚至是有些悲慘的事件，從來都不只是他們人生當中的一個插曲。

這些乍看之下彷彿像是插曲的小事，帶領我們看見作家內心最不可言說的一塊。

Photo Credit: 光現出版

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航