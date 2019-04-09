普悠瑪事故調查：北檢指ATP施工驗收操作都有疏失，交通部證實將駕駛納入懲處

台鐵普悠瑪事故至今快半年，根據行政院事故調查小組公布的原因，包括：列車進入彎道時超速、主風泵異常、列車自動防護系統ATP的遠端監視系統被隔離。這週交通部證實將進一步擴大懲處名單，駕駛員也被納入；台鐵也將針對主風泵異常問題向製造商日車公司及第三方獨立驗證單位勞氏公司究責，而負責偵辦ATP案的台北地檢署今（9）日則指出，施工、驗收、操作均有缺失，現在全案已交由宜蘭地檢署持續偵辦。

北檢：ATP施工驗收操作均有明顯缺失

（中央社）台北地檢署偵辦普悠瑪號ATP遠端監視系統涉嫌不法等案，認為施工、驗收、操作均有缺失，但因宜蘭地檢署已偵辦台鐵6432車次普悠瑪列車出軌案，因此移轉宜檢併同偵辦。

台鐵6432車次普悠瑪列車去年10月21日下午在新馬站高速出軌傾覆，造成18死、190人受傷。宜蘭地檢署介入偵辦，尤姓司機員被檢察官聲押，但宜蘭地方法院裁定新台幣50萬元交保，案件持續偵辦中。

另方面，事發後媒體報導指稱台鐵民國99年招標普悠瑪時，已明訂納入ATP遠端監控系統，但台鐵的普悠瑪監造檢驗報告卻顯示未含此通訊設備項目，監造、驗收過程有明顯疏失，北檢獲悉後立案偵辦。

北檢今天發布新聞稿指出，本案經指揮法務部調查局北部地區機動工作站及法務部廉政署進行調查，並召開多次專案會議，調取相關標案採購驗收資料、測試計畫書、監造檢驗報告、測試報告書、驗收測試錄影檔（存錄容量2TB硬碟2顆）等資料。

此外，辦案人員並至調車廠、綜合調度所現地會勘，及傳喚訊問台灣鐵路局標案採購、監造、測試、驗收及立約商、製造商、認證公司等人員共計65人次，勾稽清查相關人員計50人次的資金明細及大額通貨、外匯收支等資料計644筆。

新聞稿指出，案經調查事證完竣，發現ATP遠端監視系統的連結施工、台鐵局驗收測試過程，乃至監督操作等各方面均存在缺失。

北檢表示，因宜蘭地檢署檢察官刻正偵查普悠瑪號出軌事故，經該署表示就ATP遠端監視系統未連結施工原因為何、是否為事故發生原因、承辦人員是否須負業務過失致死等刑責，均為該署檢察官釐清偵辦中。為避免認事兩歧，經與該署承辦檢察官協調後，將本案呈請台灣高等檢察署核轉宜蘭地方檢察署併同偵辦。

交通部擴大懲處，駕駛員也遭列入

交通部針對台鐵普悠瑪事故正進行行政責任調查，除了第一波的懲處名單外，《蘋果日報》日前也揭露將擴大並加重懲處，包括駕駛員都會納入，政務次長王國材昨（8）日在立法院備詢時證實，經過6次的會議，已將尤姓駕駛員列入懲處名單。

交通部先前對3位台鐵局長的行政懲處是其中前台鐵局長鹿潔身一大過，前台鐵局長周永暉及范植谷都是記過，交通部長林佳龍認為不該輕輕放下，請鐵道局重提行政責任調查，結果鐵道局在3月提出的內容因與行政懲處完全相同，林佳龍不滿意要求退回，並指示由政務次長王國材督導，再進行行政責任調查。

王國材在立法院受訪表示，這次調查主要是針對普悠瑪採購時，ATP未連線、ATP遠端監控系統本身功能不彰來加強處罰；至於駕駛員的部分，因ATP關閉，讓超速的最後一道防線喪失，因此經過6次的會議，最後把駕駛員列入懲處名單。

至於懲處的程度到哪，王國材說，這部分還需要簽報到交通部長林佳龍與行政院，目前不方便談；但他也說，第一次公布行政懲處名單報告時，當時希望正在進行司法調查的10位同仁能在調查告一段落後再放入名單中，但整體報告許多人認為不完整，所以這次會把這10人放進名單中。

王國材表示，交通部的立場是趕快讓普悠瑪事件落幕，因此希望一切真相就按照所有掌握的事證，一次公開，包括相關人員的懲處在內。

交通部長林佳龍今天則表示，普悠瑪事故對罹難者家屬和社會大眾是永遠的傷痛，他認為家屬和社會大眾都希望調查真相和追究責任，交通部本身已經啟動行政責任調查，也擴大並加重懲處，司法調查也發現整個事件有系統性原因，包括採購、驗收和營運都有疏失，應該勇改面對，給社會更清楚交代。

不過日前台鐵產業工會接受《蘋果日報》採訪時則指出，該案司法仍在調查中，司機員當事人陳述意見跟行政院調查結果有出入，此刻更應該等待司法調查，不應先懲處司機員，但前任台鐵局長之前懲處判太輕，工會認為長官有督導不周責任，雖然未來可能加重懲處一大過兩小過，沒有輕輕帶過，工會認同加重懲處，但當事人都已經卸任，又能如何，更重要的是接下來台鐵改革如何推動。

台灣鐵道暨國土規劃學會則表示，台鐵在行政上要怎麼懲處相關人員，外人無從置喙。但是，台鐵除了懲處之外，對於基層同仁疲勞的改善，對於安全規章執行的確實程度，台鐵和交通部是否要讓民眾感覺到台鐵真心已開始轉變，才是懲處之外更重要性課題。

因外界對普悠瑪事故的調查仍有疑慮，日前立法院院會通過《運輸安全調查委員會組織法》時，也通過附帶決議，運安會成立後應依法重新評估及檢視行政院1021鐵路事故行政調查報告。

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核稿編輯：楊之瑜