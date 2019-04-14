《伊莉莎白女王》：黛安娜死後，伊莉莎白二世以「一位祖母」的身份發表談話

文：莎莉．貝德爾．史密斯（Sally Bedell Smith）

週日忙了一整天，直到深夜，白金漢宮的廷臣才草擬出黛安娜的喪禮計畫。喪禮將在下週六舉行，融合傳統和現代元素：黛安娜的靈柩將由馬拉的砲車運送（主要考量點在於，若放在靈車裡，民眾不易瞻仰），威爾斯衛隊的十二名士兵將做其護柩者，後面將跟著五百名與黛安娜的慈善事業相關人員，而不是她厭惡的標準軍隊仗儀隊。「我們選的人都是她慈善事業的受益人，而不是主席和受託人，」大衛．艾爾利說，「安排平常不會受邀至西敏寺的各種民眾，也就是和黛安娜有所接觸的人，前來觀禮是此舉的重要意義。」黛安娜的遺體不會放在西敏廳以供弔唁，而是會在喪禮前放在皇家禮拜堂裡的靈柩台上供家人私下懷念。廷臣將在肯辛頓宮和聖詹姆斯宮放置弔唁簿供大眾簽名致哀。

艾爾利在星期一一早就打電話給在巴爾莫勒爾堡的詹林，告知計畫大綱。九點，女王批准。「女王很開心他們能想到安排慈善相關人員這點，」馬爾肯．羅斯說。王宮宣布，這將是「為一位獨特的人舉辦的獨特喪禮。」

宮務大臣監督與各有關部門的一系列會議，包括警方、軍隊，以及艾爾利特別邀請來的專業人士，後者是布萊爾的手下。他們討論後達成現在媒體稱之為「國民葬禮」的細節，包括非傳統的某些安排，比如艾爾頓．強將在儀式中獨唱，布萊爾首相將朗讀聖經，並刪除掉號兵鼓手吹號奏鼓的傳統作法。星期二下午，他們將所有細目寫下，送至巴爾莫勒爾堡供女王「全盤瞭解。」她再次在沒有多做討論的情況下，迅速批准他們的提案。「她非常擅長處理文件，尤其是複雜又冗長的檔案，」馬爾肯．羅斯表示，「她會速讀，讀文件速度超快。」

與民眾一般迷思相反的是，廷臣並非總是頑固守舊，女王的手下在那週展現無限靈活度和其別出心裁處。宮務大臣艾爾利在十幾年前就是推動白金漢宮現代化運行的推手。東尼．布萊爾曾表示，羅伯特．費洛斯則在此事上展現驚人的「聰慧精明。」布萊爾還回憶說，副私人秘書羅賓．詹林「完全掌握事態走向。」甚至連一向反對君主制的首相媒體發言人阿拉斯泰爾．坎貝爾（Alastair Campbell）都稱讚廷臣們「鼓勵創造性思考，甚至願意冒險。」女王非常信任他們，並在他們提出建議時馬上首肯，如喪禮路線加倍以使民眾得以瞻仰，並在海德公園放置巨型螢幕轉播喪禮等。

但女王若認為媒體和公眾提出不合理要求，深深違背王室牢不可破的傳統，或抵觸想私下處理此樁悲劇的意願的話，她也絕不妥協。到星期二，黛安娜之死明顯觸動前所未有的大眾哀慟，大批弔唁群眾湧進倫敦，據估計「每小時高達六千人。」他們在白金漢宮和肯辛頓宮的欄杆前放置鮮花、填充玩具、標語、氣球、弔唁信和其他悼念物品。民眾在公園裡露營，彼此擁抱痛哭，彷彿失去親人或密友。到星期三晚上，已經大約有七十五萬人站著排隊簽弔唁簿，其中有些人還排隊超過十個小時之久。兩天內，弔唁簿從四本迅速增至三十四本。黛安娜一向「真情流露」的表現——就像她在《廣角鏡》訪談中說的，「來自內心深處，而非思考過的展示」——似乎促使民眾拋開他們在喬治六世和溫斯頓．邱吉爾過世時所謹守的克制和壓抑。

群眾的憤怒最初是衝著小報媒體，黛安娜的弟弟，史賓塞伯爵查爾斯在他姐姐死後數小時所說的話——「我早就認為媒體總有一天會害死她」——更是火上添油。星期天在肯辛頓宮外，弔唁者對一群記者咆哮，「你們現在稱心如意了吧？」但到了星期三左右，群眾的憤怒轉向了伊莉莎白二世，他們認為她躲在高地，不願和她在倫敦的子民共同承擔椎心之痛。《獨立報》在星期三發表一篇批評社論，「倘若王室願意和民眾一起啜泣就好了。」伊莉莎白二世的一位高級顧問說，「媒體這是在將自己的過錯轉嫁到別人身上，找代罪羔羊。」布萊爾說，「他們需要將沸騰情緒轉到別的目標上。平心而論，他們也是在幫助公眾宣洩內心的真實情感。」媒體把白金漢宮的空旗桿詮釋為女王的冷漠象徵，並要求降半旗以對黛安娜致敬。

但根據數百年來的傳統，王宮會升起的旗幟只能是君王的皇家旗，而且只能在君王於宮內時才能升起。王宮從不降半旗，因為國王一旦死後，繼承人會馬上繼位，這是英國君王制度百年不墜的傳承。但群眾沒有耐心對此做理性思辯，而他們高漲的情緒瀕臨動亂邊緣。宮務大臣曾到白金漢宮外轉了幾圈，他說，「我對民眾的靜默非常憂心。」

星期三，女王在倫敦的顧問們建議她拋開傳統，允許英國國旗在白金漢宮降半旗，但她不肯讓步，菲利普也與女王抱著相同態度。王宮審計官馬爾肯．羅斯說，「羅賓不得不向女王描述倫敦的氛圍。想說服她簡直難如登天，因為她堅決反對。羅賓還打比喻說，女王的話語就像直接在他臉上抓出血痕，他簡直是滿臉鮮血。他得一次次地回頭勸她。」

當天稍晚，一位王宮發言人試圖化解逐日增加的壓力，公布說，「所有王室家人……從公眾的巨大支持中得到力量，感謝公眾願意分享他們的極度失落感和哀傷。」東尼．布萊爾也公開為女王緩頰，他後來說，儘管他知道，「我說的那些話只會適得其反。」布萊爾不願親自和伊莉莎白二世正面交鋒，但又想「盡可能直截了當地提供非常坦率的建議」，於是只好打電話向查爾斯求助，後者承諾他會和母親談談。查爾斯告訴布萊爾，他也同意女王不能「再躲下去」，需要「返回倫敦面對大眾的情緒。」

巴爾莫勒爾堡是個與世隔絕之地，難以實際體驗到五百五十英里遠的倫敦的感情氣溫。但女王曾有應職責要求，中斷假期數次坐飛機南下的舊例，比如，在麥米倫住院時去接受他的辭職；到契克斯別墅與美國前總統理查．尼克森共進午餐；在福克蘭群島戰役後，到樸茨茅斯迎接她兒子安德魯；去參加波波．麥克唐納的葬禮等。她這次不願去倫敦，最主要是想保護孫子，不想讓他們陷入更為悲傷的境地。而對女王而言，這個轉變非常諷刺。以前她常被批評為將職責擺在家庭前面，現在她反過來一心護著家人時，反而遭到嚴厲抨擊。迪奇．阿比特（Dickie Arbiter）是女王的前新聞發言人，他就曾不平地說，「如果她真的南下，媒體就會反過來說，她真是冷酷無情的祖母，在孫子如此悲傷的時刻，竟然丟下他們不顧。」

星期四早上的小報更是煽風點火，以聳動的標題狂喊著，「讓我們看看您在不在乎？」（《每日快報》）；「我們的女王在哪？皇家旗在哪？」（《太陽報》）；以及「您的人民悲痛萬分，說點什麼吧，女士。」（《每日鏡報》）。國際市場與意見調查（Market & Opinion Research International，MORI）的民調顯示，百分之二十五的民眾認為該廢除君主制，與一九六九年的百分之十九相比，這無疑是敲響警鐘。首相媒體發言人阿拉斯泰爾．坎貝爾打電話給費洛斯和詹林報告說，倫敦街道上的民眾情緒已經變得「危險重重。」喬治．凱利說，「羅賓．詹林告訴我，女王仍舊很鎮靜，但舉國上下以為她不在乎的誤解令她煩心。」那天早上，女王與倫敦小組進行電話會議，終於瞭解事態的嚴重性——她的缺席不但危及君主制本身，而身為國家元首，她也有義務在國家陷入危機時，挺身克盡己職。

女王會下決定，媒體的激烈憤怒扮演了一定的角色，但關鍵的轉捩點還是顧問們的苦苦勸說。女王和家人不打算搭乘過夜火車趕在最後一刻，即星期六早上十一點的喪禮前才抵達，而是在星期五就坐飛機南下。星期五晚上，她會發表電視談話，並去皇家禮拜堂弔唁黛安娜。星期六早上她一離開白金漢宮去參加喪禮，皇家旗就會降下，隨後將首次升起英國國旗，並降半旗向黛安娜致敬。

女王要安德魯和愛德華在星期四下午去教堂弔唁黛安娜，然後沿著林蔭大道走在群眾間再走回白金漢宮。這是王室家人首度對公眾的同情公開表態。王子們和哀悼者交談，後者親切地歡迎他們。「親身體驗王宮外的氣氛是很獨特的經驗，」安德魯回憶道，「一切都很不真實……完全不真實，超過任何人的期待或理解。」

當天中午，布萊爾應女王要求再次打電話給她，他們討論了新的計畫。布萊爾的新聞發言人阿拉斯泰爾．坎貝爾在旁邊聽他們的談話，後來回憶說，「我是第一次聽到他和女王一對一交談，他處理得相當好。他說他覺得女王得顯示出脆弱的一面，還要讓人民感受到。他說，『我對您深表同情。您明明有感情，但動機卻遭到誤解，這太令人難過了。』」布萊爾回憶說，女王「當時已經知道事態嚴重，因此完全聽得進意見。那很不容易，但她確實做到這點。」

當天下午，王宮新聞秘書傑佛瑞．克勞佛德（Geoffrey Crawford）站在聖詹姆斯宮前，朗讀一則罕見的聲明，不僅發佈第二天的事宜，還以柔和的文筆描述女王的感受。「王室聽到有人說他們對舉國之悲漠不關心時，極為難過，」他補充說，黛安娜的兒子們「非常思念她。」克勞佛德重申威廉和哈利希望待在巴爾莫勒爾堡這個「平靜的避風港」，女王則努力在幫助他們「逐漸接受喪母之痛」，而他們也準備「與全國民眾一起公開悼念他們的母親，儘管那對他們會是種試煉。」

雖然伊莉莎白二世也願意流露一些感情來安撫子民，但最重要的是，她是王室的家長，也是國家元首，必須展現堅強的形象。她的妹妹瑪格麗特後來感謝她，「悲劇發生後，妳仁慈地打點好所有人的生活，讓兩個可憐的男孩度過煎熬時刻……妳一如既往地冷靜自持，傾聽每個人的意見，穩定大局……我覺得妳太了不起了。」

菲利普建議，全家人在返回倫敦的前夕，到克雷西教堂舉行一個哀悼儀式。不像上個星期天，這次牧師鮑伯．斯隆（Bob Sloan）在禱告時提到黛安娜的名字，並藉由禱告安慰悲傷的王室家人。之後，他們駐足在巴爾莫勒爾堡大門旁的大批攝影記者前——兩位小王子身穿暗色西裝，男士則穿著斜紋軟呢外套和格子花呢蘇格蘭裙——審視哀悼者留下來的鮮花。星期五下午兩點四十分，也就是黛安娜死後第五天，伊莉莎白二世和菲利普抵達白金漢宮，在事前未對大眾公布的情況下，也做了相同的事。

女王夫婦從勞斯萊斯裡走出來，面對著滿滿地直站到維多利亞紀念碑那頭的群眾。沿著王宮圍欄放著幾千束以玻璃紙包裝的花束，有些地方堆到一公尺半高。「人們擠在林蔭大道兩旁，氣氛非常詭譎險惡，」助理私人秘書瑪麗．法蘭西斯（Mary Francis）回憶說。在不確定群眾會如何反應的情況下，女王一向鎮定的表情稍顯憂慮。她和菲利普走向花束時，群眾開始鼓掌。

「雖然還是稍微有點緊繃，但你能感覺得到氣氛已有改變，」法蘭西斯說。一位小女孩遞出花束，女王問，「要不要我替妳放呢？」小女孩回答說，「不，陛下，這花是送您的。」女王與哀悼人群中的幾個女人交談，問她們一些問題（「妳排了很久的隊嗎？」），傾身聽她們的回答。勞拉．特倫尼（Laura Trani）是來自漢普夏的學生，她回憶說，「我告訴她我好難過。我說，威廉和哈利才是她現在應該關注的焦點。她一定要好好照顧他們。她說她會的。她說，因為他們很年輕，又深愛母親，所以他們很難接受，非常悲傷。」

進入白金漢宮後，女王和菲利普「花了很長的時間談論外面的氣氛和人們的想法，」瑪麗．法蘭西斯說，「他們真的想瞭解，但礙於身份，又不能像普通人般就這樣走出去，到人群中交流。」

伊莉莎白二世正在準備一篇群眾期待已久的談話——自她登基以來，這是她第二次做這類特別的電視談話（第一次是在一九九一年波灣戰爭前夕）。她在近傍晚時會將談話錄好，在那天晚上播放。「她知道這是她必須做的事，」一位高級顧問說，「她很清楚她想說什麼。」

羅伯特．費洛斯負責撰寫草稿，大衛．艾爾利和傑佛瑞．克勞佛德在旁協助，完成後再傳給在巴爾莫勒爾堡的副私人秘書羅賓．詹林。合作方式與準備聖誕談話時類似，女王和菲利普與高級顧問對講稿進行討論和修改。就像每年的電視談話，整篇談話要反映她的個人觀點，而不是政府的看法。

和聖誕談話一樣，出於禮貌，女王會先把演講稿送去唐寧街十號過目。布萊爾和阿拉斯泰爾．坎貝爾都看了稿子。坎貝爾建議女王說，她不僅該以女王的身份，而且還該以「一位祖母」的身份發表這次談話——結果證明，這是後來最能打動人心的話。布萊爾回憶說，「我們在最後一刻還在討論該用的精確字眼。但語言和語氣的平實顯示，她一旦決定要發自肺腑，她便能展現卓越的能力，處處感動人心。」

星期五傍晚，女王的顧問們決定，如果以直播方式致詞，效果會更好。在阿拉斯泰爾．坎貝爾的鼓勵下，他們也同意讓女王在中國餐廳發表談話，背景是落地窗外的宮外群眾。技術人員在窗戶旁裝了麥克風，以接收外面人群的喃喃低語聲。

女王並不喜歡直播——從幾十年前起她就將聖誕談話改為錄播——但她總是勇於迎接挑戰。BBC的維斯利．柯爾聽到女王在開放路線上對著講詞提示器練習。「再重來一次，」她說。

下午六點，女王現身，戴著眼鏡，髮型一絲不茍，穿著式樣簡單的黑色禮服，別著三角形鑽石胸針，戴三層珍珠項鍊和耳環。她的談話長三分九秒，而身後在維多利亞紀念碑前或走或坐的人群則形成戲劇性、甚至可說是怪異不安的氣氛。

她的談話可圈可點：她態度沉著冷靜，只稍微流露一絲感情。她言詞坦率，直截了當，沒有誇張的陳述。她非常瞭解黛安娜的過失，也知道黛安娜對她的長子造成的傷害。但她明白，她那難以相處、惹是生非的媳婦卻能引起大眾的共鳴，而黛安娜不拘小節和富有同情心的行事作風已形成深遠的影響。

她在談話中說，黛安娜的死造成「民眾極度的悲傷，我們全體以各自不同的方法來面對這場悲劇。」她「從內心深處」讚美已故王妃是位「優秀而天生聰慧的人。」在間接婉轉地提到黛安娜的感情問題時，她說，「無論處於順境或逆境，她都能面帶微笑。她的親切和仁慈始終鼓舞著他人。」

伊莉莎白二世將她的感受恰如其分地表達出來——「我欣賞也尊敬她，她精力充沛，對他人無私付出，尤其是她對她兩個兒子的奉獻。」她還強調，「我們一直在試圖幫助威廉和哈利接受這份巨大的喪母之痛，我們和他們一樣，同感悲痛。」為了顯示她瞭解與時俱進、順應改變的重要性，女王說，「對我來說，我相信我們能從黛安娜的一生，從她辭世後人們對此的特殊和感人反應中，學到很多。我和各位一樣深深懷念著她。」

在感謝大家廣泛的支持和「仁慈行徑」後，她敦促大家為黛安娜的家人和在此次意外中身故者的家人著想，並呼籲民眾在她的葬禮上「悲傷而抱持尊重地」團結一心。她以慣常的低調口吻結束談話，為賜予我們「一位讓許多許多人快樂的人」感謝上帝，言下之意就是也有其他人因她而不怎麼快樂。

對此次談話的反應超乎尋常地良好。長期激烈批評女王的約翰．格里格（John Grigg），也就是前奧特林厄姆勳爵，稱讚這次談話是「女王最好的演講之一」，並說女王「穩定了局勢。」坎特伯里大主教喬治．凱利認為女王的談話「展現她的同情和理解。女王非常成功地消弭批評，排除在此期間大眾所產生的誤解。」東尼．布萊爾首相則認為此次談話「近乎完美。她成功展現女王和祖母兩種身份。」

自然也有不同的看法。劇作家兼小說家亞倫．班奈特曾在他的戲劇《歸屬問題》（A Question of Attribution）裡對女王有精妙的描述。班奈特認為此次談話「騙不了人」，因為伊莉莎白二世「不是位好演員，事實上，她根本不是個稱職的演員。」他遺憾地指出，幕後人員「沒有指導女王多做停頓，使女王看起來像在尋找恰當字眼似的」，並對「女王像平常一般照稿唸完」此舉表示失望。「黛安娜王妃和女王之間的不同就在一位是好演員，另一位不是，」他寫道。

但，女王的不善掩飾，也不懂如何含糊其詞的特質，一直以來都是她的優點之一。在即位四十五年後，當她坐在電視攝影機前時，她毫不掩飾地展露其真實個性。她單純的率真性情使她說的話更為有力。「女王沒有必要強扮成另一個人來博取好感，因為這招就是會行不通，」從二○○○年到二○○二年擔任女王公關秘書的西蒙．沃克表示。

當晚，在白金漢宮的晚宴上，菲利普親王出手幫忙解決了葬禮一個懸而未決的難題。威廉和哈利該不該遵循傳統，以皇室男性成員的身份，和他們的父親還有查爾斯．史賓塞舅舅走在黛安娜的靈柩之後？兩個男孩，尤其是威廉，一整週來都很不願意答應，因為他不想如此公開展露感情。威廉會如此抗拒的主要原因是，據布萊爾的新聞發言人阿拉斯泰爾．坎貝爾所言，在媒體對母親的不斷侵擾和追獵後，他「非常痛恨媒體。」王宮官員擔憂，倘若威爾斯親王在沒有兒子的陪伴下，獨自走在黛安娜的靈柩之後，恐怕會「遭到大眾攻擊，」坎貝爾在日記中如此寫道。

七十六歲的菲利普是黛安娜的前公公，所以不需要送殯。但星期五晚上，他對威廉說，「你要是不送殯，以後可能會後悔。我想你該這麼做。如果我下去走，你願意陪我嗎？」威廉和哈利毫不猶豫地答應。他們將在靈柩經過聖詹姆斯宮時加入送殯行列。這是一個相當莊嚴隆重的送殯隊伍，包含四位王子、親王和一位伯爵。

一九九七年九月六日星期六早上天氣晴朗，但氣氛詭異地平靜。倫敦市中心禁止車輛通行，只有保全車輛和運載弔唁者去西敏寺的車子能夠駛於路上，倫敦上空的飛機航線也紛紛改道。超過一百萬人擠在長達四英里的送葬路線兩旁和公園裡。群眾沉默地站著，馬兒拖著砲車走過，滿場靜寂，噠噠的馬蹄聲更顯得異常清晰。

送葬隊伍沿著憲法大道從肯辛頓宮前去白金漢宮。女王突然領著妹妹及其他王室成員走出王宮大門，站在群眾附近等待，此舉令人大吃一驚。砲車經過時，伊莉莎白二世自然而然地朝黛安娜的靈柩鞠一個躬。「這完全是始料未及，」就站在旁邊的助理私人秘書瑪麗．法蘭西斯說，「我不認為此事經過事前討論，絕對沒和顧問商量過。但她依照本能這麼做了，而這樣做是對的。」女王此舉也是強烈顯示「她有隨時可做出變通的」心理準備，女王的前新聞秘書羅納德．艾利森說。

王室一家與兩千名賓客出席了在西敏寺的喪禮。擴音器使得教堂外的民眾也能聽到整個喪禮的過程，他們也能從巨型螢幕上看到實況轉播。據估計，英國有三千一百萬人收看電視轉播，全球則有二十五億人觀看。喪禮由西敏寺教長韋斯利．卡爾（Wesley Carr）博士和坎特伯里大主教喬治．凱利共同主持，而此儀式「流露毫不掩飾的真實平民感情，」凱利回憶道。黛安娜的兩位姐姐各唸了振奮人心的詩歌，東尼．布萊爾首相則熱情地朗讀了一段〈哥林多前書〉。喪禮音樂的選擇範圍極廣，從傳統的讚美詩，威爾第的〈安魂曲〉片段，到艾爾頓．強為「英國玫瑰」重新譜曲的〈風中之燭〉（Candle in the Wind）和當代作曲家約翰．塔文納（John Tavener）令人難以忘懷的作品等，不一而足。

喪禮中，黛安娜的弟弟查爾斯．史賓塞在致詞中措辭優美又真情流露地頌揚黛安娜的不凡之處後，話鋒一轉，帶到威廉和哈利的喪母之痛上，這時出現意料之外的轉折。他承諾，史賓塞家族是「你們的至親骨肉，我們會盡全力持續以你們母親想像力十足和深情的方式，養育你們長大。」在溫莎家族前，史賓塞家族是沒有資格自稱「至親骨肉」的，凱利後來形容這些是「不必要的字眼」，深深冒犯了坐在黛安娜靈柩台旁猩紅色鍍金椅子上的女王、菲利普親王和王室成員。雪上加霜的是，當史賓塞伯爵的話在西敏寺外迴響時，群眾鼓起掌來。《每日電訊報》的編輯查爾斯．摩爾（Charles Moore）當時坐在西敏寺裡，回憶道，「掌聲都傳進教堂，宛如樹葉沙沙聲。」有些觀禮賓客也跟著鼓掌，甚至連威廉和哈利都這麼做，而這嚴重違反英格蘭聖公會的禮儀。女王和菲利普並沒有鼓掌。摩爾說，「這一刻就像莎士比亞戲劇裡的情節。兩大家族的血親之戰。這篇演講震撼力十足。」

葬禮過後，王室一家返回其高地堡壘巴爾莫勒爾堡。東尼和雪麗．布萊爾於第二天抵達。那原本應該是首相的第一個度假週末，但在那種情況下，首相夫婦只過來和伊莉莎白二世及其朋友們共進午餐。雪麗．布萊爾回憶說，女王和菲利普「非常親切」，但對黛安娜以及上週那些驚天動地的大事隻字未提。雪麗聽著大家聊獵鹿、農務和釣魚，心裡想，「這真是古怪至極。昨天葬禮過後，我還坐在唐寧街十號與希拉蕊．柯林頓和約旦努爾王后（Queen Noor of Jordan）共進午餐，聊著天下大事，今天卻在這裡和我們的元首討論綿羊價格。」

女王在會客廳裡接見布萊爾。布萊爾又犯了一個新手錯誤，差點坐進維多利亞女王的椅子裡，他聽到男僕「慘叫一聲」，看見「女王的眉毛抬起，滿臉驚恐。」布萊爾非常緊張，他後來承認在與女王交談時，他有點自以為是和懵然。他談到從黛安娜之事可能學到的教訓時，覺得女王「有點倨傲。」但女王認可他的觀點，他從中見識到「她處理公務時的智慧，深思熟慮，考慮周詳，乘機應變。」

當時布萊爾對女王幾乎沒什麼瞭解，所以在黛安娜過世後的那一週內，首相和女王其實很少有直接互動，這點和外界想像或謠傳的截然不同。布萊爾和他的助手也沒像《黛妃與女皇》電影中所演的那般，公然在幕後運籌帷幄，操控伊莉莎白二世和菲利普。但他們的確與白金漢宮那些願意從善如流的廷臣密切合作，協助引導王室的思想走向。

可能是因為布萊爾私下認識黛安娜，他瞭解她的個性，並比女王及其顧問們能更快掌握到黛安娜的驟逝將會帶來的衝擊。布萊爾敏感察覺到民眾的悲傷正轉成「要求改革的大眾運動」，於是他決定他的職責在於「保護君主制度。」我們難以估量他出於善意的「人民的王妃」評價，究竟在多大程度上造成星火燎原的效果。但如果他抱著冷淡或消極的應付態度，英國君主制度無疑會承受更大傷害。反之，他試圖疏導大眾的憤怒，並以更正面的方式重新塑造女王的形象。女王的廷臣在此事中的確佔關鍵地位，但若不是布萊爾的幕後敦促，包括藉助查爾斯親王做為中間人，促使女王做出違逆其行事風格的事的話，後果不堪設想。八十歲高齡的伊莉莎白二世逐漸瞭解到，她需要放鬆對傳統的堅持，才能維持君主制度的屹立不搖。

相關書摘 ►《伊莉莎白女王》：做為職業女性，如何兼顧君主、妻子和母親三個角色？

書籍介紹

本文摘錄自《伊莉莎白女王：一位現代君主的傳記》，廣場出版

＊透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈兒福聯盟。

作者：莎莉．貝德爾．史密斯（Sally Bedell Smith）

譯者：廖素珊

「這是一本優秀而全面的新傳記，像一道光線般照亮君主人生中那些不為人知的角落。」——《紐約時報》

從她在二十五歲時登基那刻開始，

伊莉莎白二世就一直是人們無以倫比的欽佩對象，並承受難以言喻的放大鏡檢視。

在層層魅力和八卦迷霧的籠罩下，我們如何真正觸及這位世界上最聞名遐邇的君主？

透過無數訪談和從未揭露的文獻，廣受好評的傳記作家莎莉．貝德爾．史密斯拉開簾幕，鉅細靡遺地描繪這世上最令人傾倒的女性之一，並展現其神秘的公私生活兩個層面。

在《伊莉莎白女王》中，我們見到一位年輕女孩在她伯父放棄王位時，突然成為「准王儲」。我們也看見，年輕的女王在恪守盡職和作為兩位幼小子女的母親角色間，掙扎著力求平衡。我們得以窺見女王的日常生活慣例，以及與她結褵六十四年的丈夫菲利普親王之間的私人關係。而菲利普親王是女王的此生摯愛。我們還能讀到女王與她孩子間的關係起伏，她對後者災難連連的婚姻的反應，以及她如何對待孫子和朋友。

經過一絲不茍的研究而寫成的《伊莉莎白女王》讀來令人不忍釋卷，提供這位活潑、優秀和堅毅的女性之近身觀察。若不是有此書，讀著將只能從遠處仰望她。此書並打開一扇魔法般的窗戶，通往這個最後一位偉大君主的人生大戲。

伊莉莎白女王重要事件

1. 伊莉莎白二世從西元1952年即位至今，是英國史上最長壽和在位時間最長的君主。



2. 在她即位後獲得獨立國家地位有十二國：牙買加、巴貝多、巴哈馬、格瑞那達、巴布亞紐幾內亞、所羅門群島、吐瓦魯、聖露西亞、聖文森特和格林納丁斯群島、貝里斯、安地卡及巴布達及聖基茨和尼維斯。

3. 女王一生中的重要事件包括：

其子女、孫子女和曾孫子女的出生及婚嫁，其加冕禮（1953年）

登基銀禧紀念（1977年）

金禧紀念（2002年）

鑽禧紀念（2012年）

父親的早逝，菲力浦親王之舅蒙巴頓勳爵遇刺（1979年）

其子女婚姻的破裂（1992年）

前王儲妃戴安娜的過世（1997年）

其母后伊麗莎白王太后和王妹瑪格麗特公主的過世（2002年）。

4. 雖然國內仍存在一定共和主義，對英國王室時有批判，但伊莉莎白個人仍受到民眾的廣泛歡迎，表現出君主本身的特殊性。

Photo Credit: 廣場出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九