《全富足》：賣命工作效果有限——慢，才是我們需要的

文：傑森．瓦霍布（Jason Wachob）

慢，才是我們需要的

我們A型人格是全世界速度最快的人。我們在一天之內完成的事，比一些人花一週做完的更多。我們善於追逐（並搭上）一班地鐵、安排額外的會議。甚至在一個休息日把行事曆填得滿滿的，我們可以從週末的健身教室直接趕赴早餐約會，接著又是午餐約會，然後天知道接下來是什麼。我們擅長處理事務，不僅處理得穩穩當當，速度還很快。我們奮勇殺敵，努力工作也努力玩耍。我們是自我世界的主宰，過著充實的生命——或者其實並非如此。

我現在相信這種態度全然是錯的，用蠻力和速度取得成功不是正確的方法。當然可以用這種方式完成事情，但我們把生命變得比它所需的更複雜了。我們同時也讓身體和心靈承受更多負擔，這不是什麼老調重彈的新時代思想，我們真的需要學著讓自己慢下來，然後變得更好。

假如學會放慢速度，我們最終會用更省力的方式完成更多事情。我有兩個幫助自己放慢速度的方式：瑜伽和冥想。你也許可以做很長的散步、做運動、寫日記、聽撫慰人心的音樂、睡個午覺、做點伸展、重新閱讀你最愛的書，或者到大自然裡放鬆一下。對我來說有用的方式不必然對你會有用。

回想一下所有你生命中發生過的美好事件：無論是與夥伴或配偶的相遇，或得到夢想中的工作。你是用多快的速度或多大的力氣求得的？比較可能的情況是：它就這樣發生了。我很確定你一定有全心投入，並打穩根基。可能因為你的心在前幾段關係中受傷了，因此你成長，並準備好與靈魂伴侶的相遇；或者你投入所有時間在辦公室工作，所以你在公司中晉升得比其他人都快。

每當我發現工作停滯時——當我沒有得到我要的進展，或遭遇某些心理阻礙——我會從努力和放手之間找到平衡去突破。我會努力再努力，然後到了某個點，我選擇放手。我花了許多年尋找完美平衡，透過散步、冥想，或健身，或者就只是在某處做一些可以放空腦袋的事。當我到達極限時我也同時保持警醒，我告訴自己我是開放的，我願意接受其他方案，無論它可能會是什麼。

美國廣播公司資深明星主播丹．哈里斯在他那本很棒的書《快樂，多就足夠》中講了一個關於大衛．阿克塞爾羅（David Axelord）的故事。當時阿克塞爾羅正在為歐巴馬的連任跑競選活動，許多麻煩的國際事務都脫離了政府的掌控——歐債危機、蓋達組織、以色列以及伊朗問題。當阿克塞爾羅被記者問到有關這些似乎永無止盡的挑戰時，他說：「我們所能做的，就是做任何能做的事。」我要幫這個回答再加上一句：然後我們需要放手。

當我和我的前三位員工要搬到「綠身心」的新辦公室時，我要求一切都是完美的。我希望每個人在第一天都可以感覺到自己是特別的一員，我準備好名片、筆記本、全新的蘋果電腦，還有符合人體工學的椅子。但後來我訂的桌子遇到麻煩，只有不到四十八小時可以尋找替換品。我驚慌失措，這會讓我的新團隊成員留下可怕的印象。畢竟，他們離開公司體系（而且還減薪），冒著風險到一個新創事業工作——一個沒有桌子的新創事業！

經過幾分鐘的恐慌後，我決定採取行動。我想到紐約市有一個到處都有家具的地方，包厘街，那裡有很多家具供應商。我暫停片刻，決定放開這個棘手的狀況，相信無論如何一切都會沒問題。接著我趕去包厘街，五分鐘內就找到了我的桌子供應商。他的桌子品質還比我們原本的好，價格又比較便宜。從此之後我們一直都跟他買桌子。

我的意思不是你應該偷懶，但你需要挑選出真正重要的事，而非每件事都用盡全力。這是A型人格的挑戰，我們許多人，包括我自己，都在其中掙扎。我們只會更加努力、更加快速地工作，試著去撞倒一扇尚未準備打開的門。我們也可以聰明一點，準備好去應對另一扇即將開啟的門。要找到其中的平衡是如此困難。按照輕重緩急做事，但不要僵化固執。

賣命工作的效果有限

一天工作十六小時並不代表你是有效率地運用時間。我們大多數人，除了那些特別幸運的少數，必須要努力工作才能成功，但如果缺乏組織能力和效率，那你就只是在浪費時間。

在許多企業文化或社交圈中，工作到凌晨兩點或熬夜通宵是一種榮譽，另外有一些工作當死線逼近時，不眠不休地工作是必要之惡。不過大多時候不是如此，真的不需要這樣。當我專注在擅長的事物上時，我能把事情做得很好，而且速度又快。當我做不那麼擅長的工作時，速度比較慢，成果也只在還過得去的程度。當你必須專注在你使不上力的事情上時，假如時間允許，試著將這類型的任務委託給團隊中其他比較擅長的人去做。

如果你是一位擁有員工為你工作的管理者，或者你是一個企業家，學習分派任務是個關鍵。一開始，你應該是自己做所有的事情，但隨著責任和事業規模漸增，你會開始雇用人手。你必須放下什麼事都想自己來的想法，特別是那些你並不特別擅長的事。否則你將會發現自己花在工作上的力氣和時間，反而比以往任何時刻都還多。

我們該如何知道自己是有智慧地工作，還是工作過頭了呢？對我來說，關鍵在於是否在做擅長的事，是否找到心流。

我們該如何找到「心流」？這裡有個例子。某個晚上你熬夜到凌晨兩點，試著精算一個不符合你期待的財務模型。這原本應該是會計或某個數學專家同事該做的事；有另外一個工作也需要熬夜到凌晨兩點，寫一篇會讓你興奮不已的文章。這次你的靈感源源不絕，在你來得及發現之前，六個小時已然逝去。是的，同樣都是工作了相當長的一整天，但其中有所差異。你找到「心流」，在那個狀態中時間宛如靜止，你完全沉浸在當下的事物中。電腦工程師會在寫程式的時候找到「心流」，一如作畫中的藝術家、作曲中的音樂家，或者任何正在做自己所愛之事的人。

當你找到自己的「心流」，你其實不算真的在工作。你並不是強迫自己工作，而是已經消融在創造力與專注力之中。找到「心流」，你將會擁有人生中最棒、最讓你滿足的工作成果。你正在「心流」之中嗎——心無旁騖地專注在當下，而非每五分鐘看一次手錶？還是你正在浪費時間？時間是我們最寶貴的資源——盡情享受它吧！

提前設想三個行動

假如你正在尋找夢想職業，或者純粹只是想轉換跑道，都該先想好往後三步的行動。逐漸進步的同時，把心思放在最終想去的那個地方。我的妻子，蔻琳，就是運用策略，轉職到理想職場的一個最佳的案例。

蔻琳有時尚零售產業的背景，他在老海軍／香蕉共和國（Old Navy/BananaRepublic）待了七年。但就跟我一樣，蔻琳對於健康產業很有熱情，也想要脫離那個時尚小圈圈。她下一個工作是在沃爾瑪擔任資深採購。現在任何看到蔻琳履歷的人，都不會將她看成只在時尚圈工作的人。蔻琳的再下一份工作是亞馬遜，她在那裡負責女性服飾的快閃銷售。即便這個職位尚屬時尚領域，但它是電子商務─全世界最大的電子商務公司，蔻琳仍然處於那個功成名就的小圈圈之外。因此當紐約一家新崛起的果汁公司在尋找能在銷售、採購以及電子商務上，懂得建構具規模又有運作效率的系統人才時，蔻琳在亞馬遜及沃爾瑪的經驗終於將她帶進了健康產業。

蔻琳對於可以進入健康產業非常高興，結果這個工作卻是災難一場。找到一個你有熱情的職位並不必然是一帖靈藥，不過這確實讓她更靠近理想一步。這些工作是到達理想之前的三個行動，她最後，也是最棒的一次轉職，是來到「綠身心」。你說這是裙帶關係？或許是吧，但蔻琳的重要性比任何我雇用的員工都還高。身為新創事業的一員，她在綠身心草創時期，每個晚上和週末都投入在工作中（持續了三年）。然後她以無薪實習的身分全職工作了兩個月，向團隊證明她確實善於銷售和也能增加收入，其實那就是她以前在做的工作。她還接受大幅度的減薪。她幾乎比公司內任何一個人都更認真。

提前設想往後的三個行動是一個很棒的方式，不僅適用於職場，也適用在人生上。對於你需要的技能定好策略，面對必要的練習，或者去做一個可以讓你更接近終極目標的特定工作。其中一個最簡單而可行的做法是免費的：「領英」（LinkedIn）。搜尋那些擁有你夢想職業的人，看看他們是如何做到的。有些人從生涯早期就專攻某個領域，這樣的途徑比較單純；然而還會有另一些曲折也更有趣的故事，這條路上的人來自多樣的背景。

盡可能找出他們，試著取得聯繫。藉由共同連結取得轉介的機會，你會驚訝於這件事其實相當容易，人們是多麼的靠近，尤其是透過共同認識的人取得連結。美國商業作家麥爾坎．葛拉威爾在《引爆趨勢》中談論有關「弱連結」的威力，許多類似領英的人脈網站有大量的弱連結可以幫助你踏出第一步！幫助你找到下一份工作的人大概不會是你前五個最親近的好友，相反的，你朋友的朋友也會有自己的交友圈——你的弱連結——在找工作的時候，他們最終會變成最強而有力的結點。而且當你對領英一類的網站非常精熟時，我打賭那些各異其趣的背景和成功途徑會對你有所啟發，讓你開始思考自己的下三個行動。提前設想接下來的三個行動，同時認清一個事實：可能不會是前一、兩個工作就帶你完成理想。

讓職涯與熱情結合

我一直很喜歡閱讀企業家的故事，例如歐普拉、理查．布蘭森，以及賈伯斯。他們不僅擁有驚人成就，而且對工作的每個面向都充滿激情。他們的工作反映出人格特質，我要的就是這種人生。我想創立一家我非常熱衷的公司，一家啟發人們去過更好生活的公司。同時我也喜愛媒體以及創意自由，我想要以我身為人的這個身分成就某些事情。

二○○二年，當我首次決定成為一個企業家時，我對我的事業將要如何成形毫無概念。我試著讓公司（或許還稱不上是一家公司）符合一些我想要的特質，我把每件事都當成學習的機會，幫助我加大事業規模、拓展視野。我花了十年才找到它。假使我想在第一天就達成夢想的模樣，我將被困住，永遠無法完成。

迷戀一個特定頭銜，或汲汲追求特定公司、特定產品都是容易的，但那實在太狹隘了。首先，如果那個頭銜其實並不適合你，如果產品不能引起市場反應該怎麼辦？第二點，你的動機是什麼，你的初衷是什麼？假如你展開新事業，有可能是因為你想替人們解決問題，同時你也渴望自己的創意和財務是自由的；假如你想要某家公司的某個頭銜，有可能是因為你渴望這個職位的責任和潛能讓你成長。但如果你想要的只是頭銜或地位，那就是錯的工作動機。

試圖開展新事業或追求晉升之前，想想為什麼你會想要所有你想要的東西。反思這項工作或職位有什麼優點，瞄準你想學的東西、想見的人，還有你想建立的一切，但別輕易讓自己沉浸在白日夢般的美好劇本之中。假使如此，你很可能一輩子都等不到你想要的東西。就像我說的，計畫接下來的三個行動，會幫助你縮減等待的時間。

有一些很成功的事業和職涯都是因為變通得來的。你知道「Instagram」一開始是一個叫做「Burbn」，內含遊戲功能的定位應用程式嗎？它的表現不好，因此合夥人重新商議，決定刪掉所有功能，只保留分享照片的部分。他們改用「Instagram」之名重新上架，接下來的一切，你都知道了。

相關書摘 ▶《全富足》：情感失和的五大徵兆，與11個修復關係的秘訣

書籍介紹

本文摘錄自《全富足 ：華爾街交易員告訴你，比財富更值得追求的人生價值》，一起來出版

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作者：傑森．瓦霍布（Jason Wachob）

譯者：謝濱安

我不會稱自己是生活大師，但現在我真正做到工作同時玩樂，玩樂的同時工作。每一天起床，我都感覺自己正在追尋個人心中最完美的模樣。……我曾經歷過很多失敗，也知道我會持續犯下更多不可抹滅的錯誤。不過那是一趟有趣的旅程，我希望我的這些冒險能引起你的興趣，並讓我們之間產生連結。——傑森．瓦霍布

什麼樣的人生，才叫富足？

是財富萬貫？你說不是，那到底會是什麼？

為什麼我們閱讀了自我成長書區中的每一本書，也按照裡頭的建議執行了，卻仍然過不好這一生？

本書作者傑森．瓦霍布，是美國知名身心靈健康情報媒體平台網站：「綠身心」（mindbodygreen）創辦人兼執行長。但他曾經是個每天爛醉的花花公子，也曾經是個成功的華爾街交易員。他失去過一段感情，所以藉酒精和不斷換女伴來自我療癒。他視成功為賺很多錢，以及擁有很多女性，他流連於全紐約最好的餐廳和酒吧，不遺餘力地參加派對，透過飲酒狂歡來忘卻心痛。他以為，只要這樣就能快樂。

在不斷地用錯誤方法找尋快樂之後，他領悟到，所謂好的人生的定義，已經不再只是關於物質——它也存在於一種專注於心靈、身體、精神，與情緒健康的生活型態之中，伴隨對自身狀態感到快樂與舒適的能力。

傑森一面回顧自己的人生故事，同時也邀請各界專家提供許多想法，讓我們重新省思，與全富足人生攸關的13個重要面向——

飲食 ：請記得我們的飲食習慣和身體是會改變的，當你發現自己有些不對勁時，去傾聽身體和調整飲食習慣很重要。

：請記得我們的飲食習慣和身體是會改變的，當你發現自己有些不對勁時，去傾聽身體和調整飲食習慣很重要。 運動 ：為了整體健康，每天運動是必須的。如果你是顆沙發馬鈴薯，那就從每天走路15分鐘開始，再慢慢延長時間和提升速度。

：為了整體健康，每天運動是必須的。如果你是顆沙發馬鈴薯，那就從每天走路15分鐘開始，再慢慢延長時間和提升速度。 工作 ：一天工作十六小時並不代表你是有效率地運用時間。我們大多數人必須要努力工作才能成功，但如果缺乏組織能力和效率，那你就只是在浪費時間。

：一天工作十六小時並不代表你是有效率地運用時間。我們大多數人必須要努力工作才能成功，但如果缺乏組織能力和效率，那你就只是在浪費時間。 相信 ：幸運的人可以從他們的不幸中看到光明面。他們了解隨著時間推移，原本看似不幸的一切都會變成機會。

：幸運的人可以從他們的不幸中看到光明面。他們了解隨著時間推移，原本看似不幸的一切都會變成機會。 探索 ：我相信每個人都能順從自己的渴望。我們需要的是探索真正的熱情。

：我相信每個人都能順從自己的渴望。我們需要的是探索真正的熱情。 呼吸 ：你的身體並沒有控制你的心，相反地，是你的心指揮身體。這個陳述不是在傳播新時代思想，它有科學支持。

：你的身體並沒有控制你的心，相反地，是你的心指揮身體。這個陳述不是在傳播新時代思想，它有科學支持。 感受 ：社群的力量對我們影響很大，即便成人也是。拒絕成為圈中的綿羊，為自己思考。

：社群的力量對我們影響很大，即便成人也是。拒絕成為圈中的綿羊，為自己思考。 愛 ：全世界所有的愛和感情都不必然能使一段關係延續。一個愛情靈魂伴侶應該讓你變得比原本更好，因此一加一會等於三。

：全世界所有的愛和感情都不必然能使一段關係延續。一個愛情靈魂伴侶應該讓你變得比原本更好，因此一加一會等於三。 治癒 ：生理健康很明顯是全富足一大重點，因此我們必須更熟悉身體出錯部位的治癒方式。

：生理健康很明顯是全富足一大重點，因此我們必須更熟悉身體出錯部位的治癒方式。 感謝 ：心懷感激，是讓我們得以享受人生的一大重點能力。如果不懂得心懷感激，那我們就是將自己閉門於健康之外。

：心懷感激，是讓我們得以享受人生的一大重點能力。如果不懂得心懷感激，那我們就是將自己閉門於健康之外。 接地 ：研究顯示，大自然能以許多驚奇的方式為身體和心靈帶來好處。

：研究顯示，大自然能以許多驚奇的方式為身體和心靈帶來好處。 死亡 ：把每一天都當成最後一天來活。這樣的態度會賦予每天全新的意義。

：把每一天都當成最後一天來活。這樣的態度會賦予每天全新的意義。 笑容：我學會笑看我的失敗，因為我知道事情會有所逆轉。

希望各位讀完此書後能立即採取行動，為自己做點什麼。

然後，你將得到真正的「全富足」。

Photo Credit: 一起來出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航