《全富足》：情感失和的五大徵兆，與11個修復關係的秘訣

文：傑森．瓦霍布（Jason Wachob）

關鍵在於溝通

不是只有金錢或健康問題等逆境會讓一段連結性曾經很強的關係產生緊繃，甚至斷裂。那些微不足道的小事隨著時間緩慢地侵蝕著，它能讓一座地基穩固的美麗摩天大樓變得滿布裂痕，像是隨時都要崩解一樣。經常都是小事情隨著時間不斷積累，才讓一段曾經健康美好的關係脫離正軌。

有些小事是重要的，有些則否。當蔻琳沒有把所有碗盤放進洗碗機時我會很生氣，而當我沒有清洗廁所她會惱怒。整體而言，這兩件事都不是真的那麼重要。關於小事最重要的就是溝通，特別是當你和你的伴侶因為溝通方式造成彼此的誤解或關係破裂的時候。

舉例來說，當蔻琳感受到壓力的時候，她就會開啟自顧模式，他會去做臉、針灸或練習瑜伽。我以前會嘗試著要他談談造成她壓力的來由，然後給況狀不佳的她一個樂觀的想法，但這不是她要的東西。她希望我只是傾聽，不要提供任何建議或做法，她需要我讓她用自己的方式恢復。我正好相反，當我壓力很大時我會想要說出來，幾乎沒辦法藏在心裡面。隨著時間經過，我們學會彼此的溝通方式，並懂得如何體諒對方。

靈魂伴侶是重要的

無論你現在正處於「尋找永恆伴侶」這段旅程的哪一階段，提醒自己靈魂伴侶共有三種型態。

即便你感受到現在身邊的那個人不會永久跟你在一起，你也會從這個人身上學到一些事，那會幫助你找到最終那個最棒的連結。

而精神性的靈魂伴侶會在我們低潮時給予鼓舞，為我們的好時光錦上添花，也幫助我們度過難熬的日子。

打造富足人生的關鍵：愛

我的朋友蘇．強森博士是一位我最喜愛的處理人際關係專家。她提供了一些愛情靈魂伴侶應該避免犯下的錯誤，以及創造美好關係的提示和建議。

所有探討不良行為和欠缺溝通技巧的理論，都聚焦於伴侶間悲傷痛苦的症狀，而沒有提到根本原因：情緒上的被遺棄感帶來了壓倒性的恐懼，使人漂蕩在茫茫的人生之海中找不到一個安全的港岸。

失和（discord），可說是一種對於悵失感無意識的抗爭，它試圖提醒伴侶，或甚至強迫他們，重新找回兩人之間的情感連結。以下是幾個關於失和的徵兆：

緩慢的侵蝕：當情感上的飢餓成為常態，負面的批判和自我辯護就會開始出現，我們看待彼此的觀點就改變了。愛人感覺像是敵人，最親近的朋友變成陌生人。信任不再，悲傷增生。 惡意的批評：我們從來不喜歡聽到對自己的批評，或被說什麼需要改變，特別是從愛人口中聽到這些話。來自愛人的批評會引發深層的恐懼感，擔心自己將會被拒絕或放棄。 有毒的冷戰：當我們受傷、遭受攻擊或純粹擔心說錯話時，我們會選擇退卻。它就像一支暫停的雙人舞，讓我們有時間重新整合思緒，找出平衡。不過當你每次察覺來自伴侶的責備都慣於使用「退卻」回應時，它就是有毒的。我們開始築牆，斬斷情緒，冰凍自身於麻木之中。當其中一人完全離開舞台，這支舞就不再存在。 陷入僵局：當惡意批評和冷戰的循環開始愈來愈頻繁發生，它會深植人心並重新對兩人的關係下定義。這個過程極具毀滅性，並使得所有正向行為的效果都打折扣。當一對伴侶的互動減少，他們看待對方的眼光也會變得狹隘。他們在彼此的眼中逐漸縮小：她就是個吹毛求疵的婊子；他就是個控制欲強的莽漢。兩個人開始對所有的輕視和忽視提高警覺，這時候他們沒辦法提供彼此任何一點懷疑帶來的益處。 應聲斷裂：一件風流韻事能癱瘓一段關係，但其實很多事件也都具相同的破壞性。例如當遇到難熬的狀況時我們會期待愛人可以給予我們安慰，但這件事卻沒有發生。假如我們不清楚「依戀」的不可思議力量，就很可能因為不理解對方真正需要的回應，而不經意地傷害了他們。這些災難事件的特點是都發生在極度渴求和最脆弱的時候，當你希望你的愛人給予關愛卻沒有實現。「當我需要你的時候你會在嗎？」以及「你會把我放在第一位嗎？」是最關鍵的兩個依戀詢問─通常在這些狀況中，答案是一個響亮的「不」。

這些因為缺乏同理心和敏銳度而造成的傷痛不該被忽視。談及此類傷痛時多數人感受很深，但很多人不相信它可以被治癒。事實上它們真的可以被治癒，即使一段關係已經變得顛簸難行。

如何擁有人生中最棒的情感關係

你可以從現在開始創造一段富足並保有自我的關係，並修復浪漫的愛情連結。

1. 拋棄「愛是不可預期的突發事件」這個過時的想法。所有科學新知都證實，愛不再是一個神祕事件。它完全是合乎情理的，你可以學習愛的法則，你比想像中的更能控制你那奔放的情緒！你可以塑造你所知的一切。第一個步驟就是決定去學習愛，以及學習關於連結這個全新的科學。

2. 試著每一天與人接觸，尋求他們的關注和情感。愛是一組古老而有跡可循的生存密碼。你因它更快樂、更健康、更強壯、更能適應壓力，滋養與所愛之人間的連結也讓我們活得更長壽。我們並非只為自我而生的，因此需要愛很正常，它會是你最棒的寶藏。我們之中最強壯的人也有與人建立連結的需求。

3. 下一次當你有不確定、擔心或焦慮的感覺時，試著對你的伴侶說出來；或者察覺對方的情緒徵兆並伸出援手。愛的連結提供我們一個安全的避難所，我們可以躲藏於此並重新找回情緒上的平衡。我們實驗室的最新研究指出，只要牽著愛人的手就能讓大腦排除恐懼恢復平靜。

4. 察覺那些難以敞開心胸、防備心變重，變得疏離或封閉的時刻。我們都知道保持心胸開放和積極回應是讓關係長久維持的根基。主動與你的伴侶分享，幫助他或她了解為什麼你們難以對彼此敞開心胸。

5. 反省你跟伴侶之間的互動方式。遇到困難時你們能向對方求援嗎？當另一半變得沮喪或封閉時你會怎麼做？你會想辦法溝通還是走開？請他們告訴你一件你幫得上忙的事，而不要只是遠離。

6. 試著與伴侶討論你們對彼此的影響力。你們對彼此釋放出的安全感或危險的暗示，大腦都會解讀為一種嚴肅的生存訊息。我們在獨處時都很脆弱，什麼情況下你會有真正的愉悅或滿足感？在何種情況下壓力爆發——是被拒絕還是寂寞？我們的大腦會將這類型的傷痛，以同樣的方式歸類到跟生理疼痛相同的位置上。

7. 當你們爭吵時，做一個深呼吸並讓自己抽離，像個旁觀者一樣來看待爭執。通常隱匿在一次棘手的爭吵後面的，是某一方正在尋求更多的情緒連結。你是否能帶著好奇心精確分析這支舞，或許有一方想在舞台上有更多接觸，但另一邊卻將之視為批評因而退縮。看看爭吵如何帶給兩人孤單和些微的恐懼感。將它說出來。

8. 為了讓你們更親近，每天邀請你的伴侶玩一個同理心遊戲。你們各自想一個當天發生的事件，然後輪流從臉上的表情猜出對方想表達的基本情緒：喜悅、驚訝、生氣、羞愧／尷尬，或者某種恐懼其中之一。看看你是否猜對了。

9. 找個安靜的時刻與對方分享你最深層的需求。保持簡單而專注，你需要的是安慰、承諾、支持、同理心，還是對方明確傳達你在他們心中的重要性？如果分享需求對你來說很難，那就說說看敞開心胸這件事對你來說有多難。

10. 對於情緒傷痛可能造成關係脫軌保持警覺。你能對另一半造成巨大的傷痛，因為你是那麼的重要，你是他或她唯一可以依靠的人。選一個親密的時間，問你的愛人是否還有尚未療癒的傷痛，有可能是某個你錯過對方尋求支持的時刻。幫助他們處理這個傷痛，通常你只要說你能感受到他們的痛，並表示你願意幫忙。

11. 尊重你們之間的關係，創造一些小儀式。它可能是你早上出門前一個特別的吻，或者剛回到家時親密的十分鐘。這是神聖的時刻：沒有生意排程，不用處理麻煩事，無需為了某件小事而分心。

相關書摘 ▶《全富足》：賣命工作效果有限——慢，才是我們需要的

書籍介紹

本文摘錄自《全富足 ：華爾街交易員告訴你，比財富更值得追求的人生價值》，一起來出版

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作者：傑森．瓦霍布（Jason Wachob）

譯者：謝濱安

我不會稱自己是生活大師，但現在我真正做到工作同時玩樂，玩樂的同時工作。每一天起床，我都感覺自己正在追尋個人心中最完美的模樣。……我曾經歷過很多失敗，也知道我會持續犯下更多不可抹滅的錯誤。不過那是一趟有趣的旅程，我希望我的這些冒險能引起你的興趣，並讓我們之間產生連結。——傑森．瓦霍布

什麼樣的人生，才叫富足？

是財富萬貫？你說不是，那到底會是什麼？

為什麼我們閱讀了自我成長書區中的每一本書，也按照裡頭的建議執行了，卻仍然過不好這一生？

本書作者傑森．瓦霍布，是美國知名身心靈健康情報媒體平台網站：「綠身心」（mindbodygreen）創辦人兼執行長。但他曾經是個每天爛醉的花花公子，也曾經是個成功的華爾街交易員。他失去過一段感情，所以藉酒精和不斷換女伴來自我療癒。他視成功為賺很多錢，以及擁有很多女性，他流連於全紐約最好的餐廳和酒吧，不遺餘力地參加派對，透過飲酒狂歡來忘卻心痛。他以為，只要這樣就能快樂。

在不斷地用錯誤方法找尋快樂之後，他領悟到，所謂好的人生的定義，已經不再只是關於物質——它也存在於一種專注於心靈、身體、精神，與情緒健康的生活型態之中，伴隨對自身狀態感到快樂與舒適的能力。

傑森一面回顧自己的人生故事，同時也邀請各界專家提供許多想法，讓我們重新省思，與全富足人生攸關的13個重要面向——

飲食 ：請記得我們的飲食習慣和身體是會改變的，當你發現自己有些不對勁時，去傾聽身體和調整飲食習慣很重要。

：請記得我們的飲食習慣和身體是會改變的，當你發現自己有些不對勁時，去傾聽身體和調整飲食習慣很重要。 運動 ：為了整體健康，每天運動是必須的。如果你是顆沙發馬鈴薯，那就從每天走路15分鐘開始，再慢慢延長時間和提升速度。

：為了整體健康，每天運動是必須的。如果你是顆沙發馬鈴薯，那就從每天走路15分鐘開始，再慢慢延長時間和提升速度。 工作 ：一天工作十六小時並不代表你是有效率地運用時間。我們大多數人必須要努力工作才能成功，但如果缺乏組織能力和效率，那你就只是在浪費時間。

：一天工作十六小時並不代表你是有效率地運用時間。我們大多數人必須要努力工作才能成功，但如果缺乏組織能力和效率，那你就只是在浪費時間。 相信 ：幸運的人可以從他們的不幸中看到光明面。他們了解隨著時間推移，原本看似不幸的一切都會變成機會。

：幸運的人可以從他們的不幸中看到光明面。他們了解隨著時間推移，原本看似不幸的一切都會變成機會。 探索 ：我相信每個人都能順從自己的渴望。我們需要的是探索真正的熱情。

：我相信每個人都能順從自己的渴望。我們需要的是探索真正的熱情。 呼吸 ：你的身體並沒有控制你的心，相反地，是你的心指揮身體。這個陳述不是在傳播新時代思想，它有科學支持。

：你的身體並沒有控制你的心，相反地，是你的心指揮身體。這個陳述不是在傳播新時代思想，它有科學支持。 感受 ：社群的力量對我們影響很大，即便成人也是。拒絕成為圈中的綿羊，為自己思考。

：社群的力量對我們影響很大，即便成人也是。拒絕成為圈中的綿羊，為自己思考。 愛 ：全世界所有的愛和感情都不必然能使一段關係延續。一個愛情靈魂伴侶應該讓你變得比原本更好，因此一加一會等於三。

：全世界所有的愛和感情都不必然能使一段關係延續。一個愛情靈魂伴侶應該讓你變得比原本更好，因此一加一會等於三。 治癒 ：生理健康很明顯是全富足一大重點，因此我們必須更熟悉身體出錯部位的治癒方式。

：生理健康很明顯是全富足一大重點，因此我們必須更熟悉身體出錯部位的治癒方式。 感謝 ：心懷感激，是讓我們得以享受人生的一大重點能力。如果不懂得心懷感激，那我們就是將自己閉門於健康之外。

：心懷感激，是讓我們得以享受人生的一大重點能力。如果不懂得心懷感激，那我們就是將自己閉門於健康之外。 接地 ：研究顯示，大自然能以許多驚奇的方式為身體和心靈帶來好處。

：研究顯示，大自然能以許多驚奇的方式為身體和心靈帶來好處。 死亡 ：把每一天都當成最後一天來活。這樣的態度會賦予每天全新的意義。

：把每一天都當成最後一天來活。這樣的態度會賦予每天全新的意義。 笑容：我學會笑看我的失敗，因為我知道事情會有所逆轉。

希望各位讀完此書後能立即採取行動，為自己做點什麼。

然後，你將得到真正的「全富足」。

Photo Credit: 一起來出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航