心理師：別過度把孩子當大人看，不要在他聲嘶力竭時要他「用講的」

文：許嬰寧（心理師）

一位用心良苦的媽媽告訴我，「我不懂我的孩子怎麼總是哭哭啼啼，每次他一哭，我就覺得很煩躁，我都告訴他用講的，不要用哭的！為什麼不聽？為什麼不能用講的！但是，當我這樣講，他通常就哭得更大聲了！越哭越傷心，我更聽不清楚他在講什麼了！」

「像是什麼時候？」

「我越忙，他越容易哭不停。我從小就叫他要獨立，有話好好講，不要在我很忙的時候哭哭啼啼。每次我都要數一二三，他還是不聽，數到三後，我只好發脾氣。這樣惡性循環，好嗎？」

「每次我要出門的時候，我跟他說要乖乖在家、乖乖去上課，結果就哭了！我又不是不會回來！或是我急著帶他去上課，要他快點穿好鞋子外套，他就更是拖拖拉拉，弄得我都來不及了！根本是存心氣死我！」

聽起來好生氣，好挫折，好煩惱的媽媽，認為孩子「應該可以像個大人一樣講理、應該可以聽得懂我的意思、應該可以做得到我的最低要求，應該可以好好講、不要一直哭給我聽」

我忍不住問，孩子幾歲了？

「四歲。夠大了吧？我講的話他都聽得懂啊！」

事實上，孩子聽得懂，但是心理上還來不及適應。

理性的媽媽，把孩子當成大人來對待的時候，基本上就忘記了「他只是個孩子」，而這是最重要的事情。他不是大人，就不是大人，把他當成大人看待，一不小心就會失望、產生期待落差、帶來情緒和落差。就像，你再怎樣把你的寵物狗狗當成兒子看，他也不會是你的兒子，他不會接聽你的電話，他也不會和你對話，只是我們知道狗狗永遠都不會是人類，所以你會原諒牠身為動物所不能做到的事情。

那你的兒女呢？不要過度把他們當成大人看待，而忽略了他們除了紀律、家教、規矩以外，他們只是孩子，還需要愛的抱抱、偶爾的撒嬌、賴床、想要聽故事、渴望和手足爭寵、做錯的機會、吃不下的時候、心情不好但但沒辦法講出口等。

不要常常對他說數一二三，如果越數越沒用，你以為數到三很久，但他可能來不及消化 不要總是用「你再怎樣，我就怎樣」的威脅，因為他情緒卡住了，他無法動彈 不要在他聲嘶力竭哭泣的時候要他「用講的」，因為他那時候根本聽不見你說的話 不要經常幫他貼上「你故意的」的標籤，那只會讓你看他越來越不順眼，造成關係惡化

你可以把孩子當成大人看，讓他展現他學到的部分。而他做不到的時候，就要把他當成孩子看，他現在能做到哪裡，就是哪裡。

當夠了孩子，才能好好當大人。

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核稿編輯：潘柏翰