中火廢水3個月連3次超標，台中市政府擬「停工」4部機組

台中市長盧秀燕上任以來，屢次將矛頭指向台中火力發電廠（以下簡稱中火），誓言整治空汙，機組「一定要用拆的」。不過空汙議題未歇，近日更傳電廠排放廢水被檢出硝酸鹽氮超標，中市府研擬將令中火1至4號機停工，為此台電表示，若中火4機組同時停工，恐讓全台備轉容量率只剩3%。

中火廢水排放連超標，中市府考慮勒令停工

《聯合報》今（10）日報導指出，中火排放廢水多次被檢出硝酸鹽氮超標，光是今年1月至3月就有3次違規，屬於「連續犯」，台中市政府除了開出上千萬元罰單，同時不排除勒令1至4號機組停工。

報導指出，燃煤發電製程中氮氧化物會造成空汙，必須以噴洗式防制設備，把汙染物轉化溶解至水中，廢水形成硝酸鹽氮。不過如果廢水中的硝酸鹽氮超標，不只會促使藻類增生，造成海洋生態汙染，也可能透過食物鏈，對人體造成危害。

中火1到10號機組共分3個排放口排放廢水，台中環保局在今年1月9日，抽測中火5至8號機組的放流口，被檢出硝酸鹽氮68.9（MG/L），已超過標準（50 MG/L），又於3月6日再抽測該放流口，測值再次超標（91.6 MG/L），對其加重開罰。不過在3月21日再度稽查時，發現1至4號機組的放流口測值更達105（MG/L），超標整整2倍。

台中市府對此表示，這次擬依《水汙染防治法》開罰最重的2000萬，待中火陳述意見，若情節嚴重得勒令停工。

改善空汙一定要拆機組？洪慈庸批盧秀燕「只會罵中火」

台中火力發電廠有10個燃煤發電機組，為全球最大燃煤電廠，裝置容量550萬瓩，佔台電燃煤機組總裝置容量近3成，不過中火也被指是中部空汙最大的元凶。台中市長盧秀燕的上任以來，屢次對中央能源政策開砲，經濟部長沈榮津、台電董事長楊偉甫都曾拜訪，要求中市府不要停機，但雙方仍無明確共識。

盧秀燕近日接受《風傳媒》專訪時更表示，聯合國曾明確定義，空汙是癌症原因之一，她上任後幾乎天天打電話給台電，要求中火改善，最後2月份確實降載了15％，但她的目標是100%，「所以我一定要用拆的」。

盧秀燕解釋，為什麼一定要拆電廠，原因是專家告訴她，燃煤電廠的降載效果很差，因為是高溫，再加上燃燒骯髒的煤，即便她一早打電話去要求台電降載，但到了傍晚才能開始降，這樣人民都已吸了空汙一整天了，完全沒有幫助。

不過時代力量立委洪慈庸今也在臉書上表示，中火不是空汙唯一的汙染源，她先前已呼籲，中火已被當唯一目標太久，真心期盼中央地方協力強化各類汙染源防制，全面性處理空汙，真正給下一代乾淨的好空氣。

洪慈庸也指出，盧秀燕上任至今，都沒有看見任何「罵中火」以外的空汙防制新措施，其他的汙染源呢？工廠鍋爐如何處理？違法排廢的稽查狀況如何？空汙監測車或感測器等系統有沒有規畫要擴大區域？她認為最重要的原則包括「政策不要中斷」、「提升監測能量」、「空汙來源多管齊下」、「中央地方政策合作」，地方跟中央缺了任一環，空汙防制就永遠是未竟之業。

台電：4機組同時停工，備轉容量率恐低於「供電警戒」

為此台電表示，中火硝酸鹽氮超標挨罰的2案，遭罰後都有在限期中改善完成，且複驗合格。

《中央社》報導，台電發言人徐造華解釋，中火是自去年才開始出現放流水中「硝酸鹽氮」超標，主要是在改善空汙過程中，增加液態氨氣的量，以降低氮氣化物排放，過程中有時超出原先廢水處理廠設備能力，造成短時間放流水超標。為解決廢水問題，台電未來除加強廢水處理設備維護，也規劃設置新的廢水處理廠，預定在明年底完工。

而面對盧秀燕再提「停機」要求，台電估計，4部機組若同時停工，將瞬間減少220萬瓩的裝置容量，至少影響備轉容量率6%至7%。以今年夏天供電目標備轉容量率10%來看，若真的停工，未來備轉容量率恐怕僅剩3%至4%，會影響台電整體供電能力，讓供電「戰戰兢兢」，「台電當然不希望發生這樣的情況」。

備轉容量表示當天台電實際可調度的發電量，在經使用之後還剩下的電量，也就是每天發電系統的供電餘裕度。備轉容量率如來到6%以下，將進入供電的「警戒狀態」。 根據台電數據，去年中火1至4號機組的發電量為139億度，佔全台當年燃煤發電的10%。

《風傳媒》報導，台電日前也表示，空汙來源相當多，台中市府卻把所有壓力加在台中電廠這個單一汙染源上，「難道因為台電很配合（政府），所以要負責？」

根據中火最新年度汙染排放數據， 2016年至2018年，中火因生煤遭減量、提升污染防治設備效率、進行空汙改善工程，已減少8600噸的氮氧化物（NOx）及硫氧化物（SOx）排放量，削減比例達22.6%，不過台中電廠的粒狀物（PM）排放量，3年來卻從2016年的1636噸，增加到2018年的1708噸。為此台電發電處環保化學組長吳祥豐解釋，數值較高是因為粒狀物是以手動監測，數據可能因檢測誤差而有偏誤。

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核稿編輯：楊士範