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2019/04/24, 健康
面對死亡率高達60％的「恙蟲病」該如何預防？
Photo Credit: 中央社
我們想讓你知道的是
恙蟲病不是由人傳染給人的疾病，而是當具傳染性的恙蟎幼蟲叮咬人後，藏在恙蟲裡的「立克次體」經由恙蟎唾液，透過傷口再進入人體而感染。台灣全年可能都有病例，主要集中在夏季，病例主要分布在花東、離島、新北、南投、高雄等處。
唸給你聽
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文：白映俞醫師
你曾經聽過恙蟲病嗎？這是個可能會奪人性命的疾病，有時卻難以診斷，趕快來認識一下吧。
恙蟲病不是由人傳染給人的疾病，而是當具傳染性的恙蟎幼蟲叮咬人後，藏在恙蟲裡的「立克次體」經由恙蟎唾液，透過傷口再進入人體而感染。
當立克次體由恙蟲唾液進入人體，會先潛伏個5－20天。之後，患者可能會有突然且持續性的高燒、頭痛，淋巴結腫大，肌肉骨頭疼痛等症狀，一周後皮膚會出現紅色斑狀丘疹。
恙蟲咬到的部位常在腋下、頸部、鼠蹊和生殖器位置，這裡會形成無痛性的焦痂，這是很重要的診斷依據。
若沒有確認為恙蟲病並接受適當治療，恙蟲病的死亡率可高達60％。
台灣全年可能都有病例，主要集中在夏季，病例主要分布在花東、離島、新北、南投、高雄等處。
預防恙蟲病，你需要穿淺色長袖衣物到野外，並塗抹含DEET的防蚊液，回家後要趕緊沐浴更衣。
若喜歡露營，要注意不要直接躺坐在草地，最好鋪地墊，並剷除雜草。居家環境減少鼠類，也可以減少恙蟲病的機會。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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