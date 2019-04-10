蔡英文得到了「天時」與「地利」，內部究竟能不能迎來「人和」？

一直不願評論初選，只是正面為總統拉票，但今天的局面也算是令人不得不評論了。我認為民進黨現在至少應該要延後初選，這才是公平的做法。

一、蔡英文：國家領導者的方向

總統的職責就是領導國家、保衛國家。以今日台灣的國家地位來說，如何在強權隔壁生存，政治獨立、經濟自由，是立國的基本課題。

蔡總統的氣度格局很高，他明白守成偏安不是辦法，現在的台灣必須要走的更前、更遠。為了讓台灣成為稱職的「西太平洋繁榮貢獻者」，台灣必須配合印太地緣戰略。

而蔡總統早在印太戰略成型以前，就提出新南向，與東協增加交流（人群、貨物、資本往來大幅提升）、與印度約定合作（台印投資協議、精密工業技術合作）。這位總統不只看見4年、10年，從市場來看、從安全來看，印太是未來最重要的地區，蔡總統已經在為台灣將來50年佈局。

李前總統讓台灣從冷戰威權轉型（終止動員戡亂、兩國論）、陳前總統讓台灣落實民主化（從一黨專政到習慣政黨政治）。這兩位都擔負了啟動轉型的重責。

後來不幸有一段馬前總統黑暗時代，其代表的掮客利益集團沉迷於所謂的「大中華市場」，讓台灣政治經濟幾乎淪為半殖民地。國民黨黨機器被馬金體制攪爛，讓全黨異常高速地走向傾共舔共道路。

如今蔡總統完成了前人無法企及的改革，做出轉型期的收尾。台灣不只在政治體制上「合身」，更是高速接近「正名」的時刻。世界在改變，而區域需要台灣，這是世界秩序的「天時」，也是地緣政治的「地利」，現在只缺內部能量凝聚。

台灣在撐過最劇烈的改革階段之後，內部究竟能不能迎來「人和」？

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二、賴清德：典範級的台詞，大老粗的行動

蔡總統是一個「非選舉」政治人物，他的規劃從來不是以勝選為一切考量，而是以國家利益為至高優先。倘若他第一任穩穩執政，偶爾煽動民意或釋放利多，今天肯定是壓倒性執政連任之姿。

蔡總統不這麼做，他選擇第一任就開始處理難題，徹底利用每一分秒來改革。的確他有做不好之處，但同為執政團隊都責無旁貸。不論黨職公職或選民，作為總統的支持者，我們能做的必然是以各種方式去幫助國政改善。民選總統是責任總承擔者，但國家的好壞，所有公民都有責任。

但是賴前院長的行為，卻讓我們非常失望。賴清德宣布投入初選之時，包括我在內，許多人都認為賴院長可能有妙招，又或者希望正向積極地競爭。當時本專業甚至評論道：

希望民進黨掌握這個機會，藉著蔡總統與賴前院長競爭這個超級話題，讓社會目不轉睛地收看民進黨的意見。搶走藍營、紅統與紅綠燈的鎂光燈與流量，甚至利用這個機會，讓蔡賴開雙主砲主動攻擊藍營，加大對手矛盾。

但到現在事情已經很明顯，賴清德不僅沒有對國共大加抨擊（當初以為稱讚韓國瑜是挑釁對手，現在回頭想根本是倒過來蹭韓的流量），也沒有對國政的積極論述，對主權與國安更沒有提出超越蔡總統的構想。這是非常可惜的事情。

其支持者更是令人傷心，部分民調機構踴躍地對蔡總統進行攻擊，喜樂島方面也不停拿蔡總統20年前「兩岸一中」的說詞抹黑，這些舉動無法稱上君子之爭，徒然讓紅統藍統暗自竊喜而已。（連陳前總統也說過「兩岸一家人」，但我們都清楚，無論陳水扁或蔡英文都不是大中華主義者，那是20年前時空下的產物。觀其言聽其行。）

賴清德不積極抨擊國共、不積極論述政策，只固執初選時程不變，這樣的行為，豈如他所聲稱的「一場典範級的初選」？眾所周知，民進黨現在的初選時程，是在黨內無競爭者出頭的情況下訂出的。但是賴清德在3月中猝然參選，已經讓這個初選流程淪為「粗選」流程。

典範級的初選，肯定是要仔細說、慢慢說。依照此理，延後初選流程，豈不是符合賴清德的期待嗎？急於初選，疏於表述，使得原本民進黨支持者對於良性競爭的期待，變成一種冷清的傷感。近來越來越多人明確表態支持蔡總統，正因選民們發覺等不到「君子之爭」。

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三、選民自己：不要白白浪費機會，更不要自毀長城

其實作為蔡總統的支持者，私心認為他「選舉行程」太少了。稍微放下國務，好好去走基層搏感情並不過分。但蔡總統總是把國家放在個人之上，看看他多忙於國安工作就知道。就連今晚，他都忙著跟美國智庫開會。

近來白宮、國務院、五角大廈、印太司令部、AIT，美國各級涉外單位都表態挺台，這就是蔡總統的外交成果。太平洋友邦拜訪行程，得到美國國安外交人員的積極協助，回到台灣隨即獲得一連串的軍售。

這一波軍售非常驚人，有最受矚目的F-16V戰機、M1A2X坦克、艦艇雷達升級等等，陸海空全部都涵蓋到了。更不用說國艦國造的技術轉移，「國有潛艦」這一台灣國防的夢想，就在蔡英文手中實現。以往求軍售萬分辛苦還不一定如願，現在美國對蔡政府軍售像天天在開禮包。

在美國反中氣氛已經確立的情況下，內部可能會有更多友台行動。像是這次蔡總統在夏威夷參加的視訊會議上，傳統基金會創辦人佛訥、參院外交委員會亞太小組主席賈德納，及眾院外交事務委員會亞太小組主席約霍，均認同美台FTA的必要性。台灣越來越接近實現「台美 FTA」的願望。

這固然有天時地利，但蔡總統的國安外交團隊絕對功不可沒。這麼有貢獻的團隊，不能連任是沒道理的事情。

反過來說，在台灣民選總統的歷史上，對抗北京的總統向來會獲得支持，只一次在內部凝聚瓦解的情況下，選出嚴重傾中的馬英九。當時為什麼會選出傾中的民選總統呢？

因為本土勢力越過美國畫的區域秩序紅線，變成「麻煩製造者」。 藍統紅統親密結合，用鋪天蓋地的廣電力量攻訐本土政權。 本土力量內爆（例如施明德率紅衫軍撕裂綠營），政府提前一年跛腳，官僚體系人心思變，紛紛搶著對新主子輸誠。

民進黨務必要記取這份教訓，因為民進黨是台灣獨立自主道路上最重要的力量之一。一榮俱榮，一損俱損。如果不能靈活應變，否定現在執政團隊事小，犧牲台灣發展事大。

很多朋友問過，如果賴清德出線我會不會支持？我直到現在都還是願意支持民進黨最終推出的候選人，但是我不得不說，我認為支持蔡英文是最好的選擇，而失去蔡英文得做最壞的打算。

初選至今，實在令人神傷。沒有人願意傷害台灣，可是協調合作失靈的後果，極有可能招致不可估量的巨大傷害。願這次初選落幕之時，大家終能攜手擘畫願景，一起走向理想的未來。

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責任編輯：彭振宣

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