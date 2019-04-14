站在業務的角度看「女性主義」：想成功推銷理念，就別用客戶討厭的銷售模式

身為一個關鍵評論網的女性讀者兼作者，常常可以看到有關女性主義的文章。但我想要站在業務的角度，來討論一下這些人的行為。

推廣一個想法，其實就是在「銷售」一個想法，只是差在想法認同沒有上募資平台募資。維基百科的定義如下：

女性主義（英語：feminism），又稱女權主義，是指主要以女性經驗為來源與動機，追求性別平權的社會理論與政治運動。在對社會關係進行批判之外，許多女性主義的支持者也著重於性別不平等的分析以及推動婦女的權利、利益與議題。

根據維基百科的資料，女性主義理論的目的在於了解不平等的本質，以及著重在性別政治、權力關係與性意識（sexuality）之上。女性主義政治行動，則挑戰諸如生育權、墮胎權、受教育權、家庭暴力、產假、薪資平等、選舉權、代表權、性騷擾、性別歧視與性暴力等等的議題。女性主義探究的主題則包括歧視、刻板印象、物化（尤其是關於性的物化）、身體、家務分配、壓迫與父權。女性主義者還致力於合法墮胎和社會融合的可及性，並保護婦女免遭強姦和家庭暴力。所以女性主義真是個好想法，但是為什麼攻擊的人這麼多？

原因很簡單──銷售行為影響客戶的接受度。

不要用客戶討厭的銷售模式

如同為什麼許多人會說自己討厭猶太人，因為在傳統印象裡，猶太人不只要證明他們很聰明，還要證明別人很笨。我常常看到一些所謂女性主義作者的文章，有一種她們最棒、最聰明的既視感。想想看，要是有個業務賣東西，卻讓你覺得得他好聰明你超蠢的感覺，還會想跟他下單嗎？至少我銷售時會讓客人覺得這是他自己做的決定丶這決定對客戶很好丶這是個聰明人會做的決定。

亞洲傳統上都是女權比較低落的區域（非洲更誇張的像是割禮等就不提了），但是台灣已經是相對女權較高的地方。畢竟我們是移民社會，女性的勞動力對家庭有很大貢獻，從勞動參與率、女性主管人數也可以看得出來。尤其在金融業，女性主管或超級業務女性佔一半以上。（但是另一個高薪科技業女性高薪比例就……但也因此女業務很吃香就是了）。

女性主義者有時比較激進的言論，也會攻擊到非父權主義男性，也不利整體認同，而弱弱取暖就是拿不到資源。對業務來說，就算打從心底不認同客戶的觀念，直接和對方站在對立面卻只會更難取得共識及銷售。我遇到類似狀況通常不會和客戶正面衝突，而是提出稍微折衷的想法問對方可不可以接受。面子不值錢，裡子才值錢。

教育客戶非常不容易，不管產品再好

台灣的教育體系幾乎沒有平權觀念，這也造成女權運動推廣的困難。台灣社會只要聽到拼經濟就高潮，其他多元包容、跟拼經濟、自身無關的議題，大多數人視而不見，從零開始要改變市場費事又成效不彰。

我的業務經驗是，常常業務滿心歡喜地想要推廣自己（被洗腦）覺得很棒的產品，如果沒有包裝成從對方的好處出發，錯過黃金七秒更沒有銷售機會了。如同菜鳥業務常常遇到「我產品這麼好為什麼沒人買單」的窘境，如果女性主義者願意換個角度出發（像是有身心健康的媽媽才有好的下一代，每一個人都是從女性的子宮孕育，這應該是不分男女都該關心女性的議題等等）也許比較容易被接受。

這個世界太膚淺，帥哥美女就是吸引目光。在時尚業對照男模收入，女超模賺的錢至少乘以10倍，另外像是最新白手起家年輕超級富豪克羅伊．卡達珊，雖說很多女性主義者攻擊她們家庭物化女性（像是艾瑪華生，然後自己拍性感照也被攻擊），但是能成功獲得財富，女人透過性、性魅力化作武器在歷史上也很常見。如抖音名言，女抖胸、男斗內（donate)，網紅寶爺被問到女生要紅怎麼做，建議最快方式也是露事業線。女性不一定是弱勢，甚至在網紅經濟下，是重要的造市者。其實人性很難對抗，我們碰到俊男或美女的業務員，就是特別容易腦波弱拿卡出來刷。

假女權主義者的自助餐

我覺得台灣男性滿可憐的，很多台女及其父母要求男方要有車有房才能結婚，也不問女方可以帶給新家庭什麼好處，這些我自己的部落格也記錄了不少誇張女性的事蹟（可以參考這篇，然後點標籤阿花）。很多時候聽到也沒有很漂亮，條件也沒有非常好的女生，說出去唱歌一定要不是男友的男生付錢，我真的是白眼到不行（反而不少漂亮條件好的女生自己付）。付錢的時候要男生付，平常口口聲聲說自己是女權主義者。拜託不要亂用女權主義，敢說自己女權主義者，請在付帳單時也是平權（男友或老公願意付也記得回饋啊，我都讓對方覺得付錢很爽）。

現在的女性，有身體自主權，可以選擇要怎麼樣展露自己的身體或是魅力，也早就從束衣和胸罩中解放出來。最新的壓力來源反而是媒體、社群網站及一堆修圖軟體扭曲後，對身材外貌的過度壓迫。連超模米蘭達．寇兒都要修腰修到牆歪掉，林志玲放素顏照，網友還要求臉上不能有皺紋。好或不好都是自己的一部分，外貌再美，靈魂單薄反而不耐看。我覺得很多中年以上的女星，像是海倫米蘭就超美，又自信又有內涵，年紀很大皺紋也不少，但是看起來很舒服，比臉書上滿坑滿谷又動刀又修圖的假人好很多（當然這例子年輕時就美到太逼人）。

很多書讀太多的人，遇到現實社會反而格格不入。我對於滿腔熱血、常常拿女性主義來說別人歧視的作者想說聲「了不起」，每次發文都被吐到無以復加還是可以繼續，這沒有熱情是做不到的。對業務來說，就算這個商品對客戶再好，對方不覺得或是不買單都是屁。入世一點不是代表要放棄自己的理想，要達到自己的目的，一定要使用對方能接受，自己不會太難受的方式，不然都是徒勞無功啊！能夠幫助到需要幫助的人或是真的創造共鳴，這些耕耘才有意義。而不是讓自己被貼上負面標籤，一發文大家一看作者都自動覺得沒有價值。

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航