盜採林木的「山老鼠」都在哪裡？偷些什麼？

文：彭瑞祥（環境資訊中心記者）

3月21日「國際森林日」在2018年的主題是「森林與教育」，林務局繼2017年首度公布國有森林盜伐高風險區域，如今又進一步揭露五大類山老鼠樣態與犯案熱點，也將這些以往被視為機密的被害林木點位資料，上傳至「政府資料開放平台」，提供各界加值運用，已開發更多共同防治的可能性。

林務局發布新聞稿指出，山老鼠的犯案形式其實相當多元，對山林的破壞程度也有所差異。林務局統計2011年到2018年間，於轄管國有林中發生違反森林法的盜伐與盜採案件分析發現，佔最大宗的是竊取「樹頭殘材」，占65 %；而對森林傷害最大的砍伐「生立木」，佔12 %；盜採高價的森林副產物佔11 %；竊取貴重漂流木佔9 %；挖掘「園藝奇木」佔3 %。

2011~2018年間各類違法伐採國有森林資源之樣態及其比例 | 林務局提供

每年盜伐、盜採案的總件數，則從2011、2012年近350件的高峰逐年下降，2018年發生157件，是8年來新低。

2011~2018年間，每年違法伐採國有森林資源案件數 | 林務局提供

林務局表示，從統計結果看來，2011年起與法務部高檢署及內政部警政署共同成立「檢警林平台」，以及2015年修訂《森林法》大幅提高山老鼠刑責，應是促使盜伐案件略為緩和的因素。

林務局說明，「樹頭殘材」來自日治到1980年代砍伐原始林期間，伐木後遺留下許多樹頭根基部，其中的紅檜、扁柏與肖楠等因為紋理特殊且具芬芳香氣，民間喜於蒐藏加工製成木藝品。再加上樹頭殘材因為材積小，切割無須使用大型機具，搬運方便，犯案成本低及獲利大等特性，導致在交通便利地區，如北宜公路宜蘭沿線、桃園復興鄉山區與北橫沿線、新竹五峰與尖石山區、苗栗南庄山區、南投竹山杉林溪亞杉坪林道、鹿屈山、嘉義縣豐山村千人洞、阿里山鄉阿里山公路沿線等，均常有盜伐樹頭殘材的山老鼠出沒。

遭違法砍伐的樹頭殘材 | 林務局提供



摘自林務局報告

至於國人最痛恨的砍伐整棵活生樹木的盜伐「生立木」案件，近年因為樟芝盛行，盜伐樹種以用於培育樟芝段木的牛樟、香杉為主。生立木的盜伐熱點有部分與竊取樹頭殘材的近似，都是位於既有這些樹種分布且交通便利的地區。此外，近年高雄旗山也出現多起盜伐相思樹生立木的山老鼠，多數是販售作為製作栽培菇菌的太空包。

遭違法砍伐的香杉生立木 | 林務局提供

摘自林務局報告

林務局指出，常被盜採的高價森林副產物，以牛樟芝為大宗，常發生在新竹尖石與五峰山區、苗栗南庄山區、台東紅石林道、花蓮玉里鎮中平及富里鄉永豐山區。這類山老鼠多半梭巡於早期被砍伐或風倒的牛樟、香杉倒木採取樟芝，但也常只為了取得樹穴中的牛樟芝或香杉芝而伐倒百年巨木。

牛樟芝是常被盜採的高價森林副產物 | 林務局提供



摘自林務局報告

竊取貴重漂流木的山老鼠，常常在風災過後，出沒於上游有大面積崩塌林地的溪床伺機撿拾，或是先以機具將標的物就地埋在溪床中，再利用夜間運出。包含宜蘭蘭陽溪、天狗溪、和平溪出海口、桃園石門水庫、大安溪與濁水溪上游以及東部卑南溪出海口，都是此類案件的發生熱點。

河川上游林地的自然崩塌，常導致林木傾倒滑落，漂送到下游成為漂流木 | 林務局提供

盜挖園藝奇木的山老鼠，常在屏東恆春半島，找尋被落山風長年自然雕塑下，樹型獨特的七里香、山黃梔與九芎，先斷根再整棵挖掘高價賣給不法園藝商及建商，作為庭院造景樹材。

樹型奇特的七里香，常被盜挖作為園藝奇木 | 林務局提供



摘自林務局報告

林務局表示，國有林地面積廣達162萬多公頃，單靠政府千餘位森林護管員巡視，實在難以完全遏止不法，因此除了和29個部落社區合作守護山林外；2017年起更導入社會參與，招募國家森林監測志工、結盟大專院校登山社團共同巡護；如今再公布五大山老鼠樣態與犯案點位資料，是希望促成民眾共同監視山林的更多可能性。

林務局也提醒，不管是哪種山老鼠，背後都有收贓與販售的「大老鼠」，而這些大小老鼠之所以能存活，是因為「東西賣得出去」；因此不要購買來路不明的奇木藝品或樟芝產製品，才能根絕盜伐。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航