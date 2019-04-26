精神分裂症為何要正名「思覺失調症」？有辦法治療嗎？

思覺失調症（Schizophrenia）是一種精神科的疾病，以前被稱為精神分裂症，但這個舊稱其實造成許多誤解。思覺失調症的個案通常會伴有慢性、反覆的精神症狀，主要和思考和知覺的失調有關。思覺失調症和憂鬱症、躁鬱症或者是失眠一樣，都是精神科醫師常處理的疾病與症狀，但思覺失調症這個名字聽起來很多人會覺得陌生，甚至因為陌生而產生恐懼。但這個疾病並不少見，在人口中大約有1％的人有思覺失調症，也就是說，光是在台灣可能就有超過10萬名思覺失調症個案。只是因為長期對精神疾病的漠視與不關心，這些朋友往往生活在社會相對陰暗的角落。

思覺失調症在早年其實被稱為「精神分裂症」，這樣聽起來嚇人的名稱，更是讓許多病友與家屬因為社會的不解與標籤化，而更難以得到支持與幫助。MedPartner團隊醫師們希望透過這篇文章，除了完整說明思覺失調症的病因、症狀與治療方式以外，也希望大家能在了解、同理的基礎下，讓整個社會與思覺失調症的病友以及家屬一起努力，共同面對這個疾病。

因為世界上最可怕的，也許不是疾病本身，而是對疾病的誤解，與錯誤的標籤。只有正確的認知，才能幫助自己，也幫助身邊需要的人。

思覺失調症是什麼？舊稱「精神分裂症」造成許多誤解

思覺失調症（Schizophrenia）在2014年以前，在台灣被稱為「精神分裂症」，但「精神分裂」這個詞，光是用聽的，就夠讓病友以及家屬嚇得魂飛魄散了，而且也容易讓社會對這個疾病產生錯誤的標籤。因此在2014年時，台灣精神醫學會與中華民國康復之友聯盟共同推動，將精神分裂症這個疾病，正名為思覺失調症。

大家可別覺得只是改個名，有什麼意義？其實意義很重大喔。在當年，許多民眾因為「精神分裂」這四個字受到的疾病污名，因此不敢告訴別人自己的精神狀況、拒絕求助、不敢就醫、不願意繼續治療或復健，這造成了嚴重的惡性循環，讓個案距離康復的路越來越遠。

改成「思覺失調症」，這個名字其實更接近了這個疾病的本質，也就是「思考能力」與「知覺功能」的「失調」，而「失調」二字，其實代表疾病是有「恢復的可能性」，讓人不會感到絕望，就像被診斷「荷爾蒙失調」一樣，多數人不會覺得是絕症。而且在日本的研究中，也發現將精神疾病正名後，個案更有意願回診、完成治療。

思覺失調症的病因是什麼？很多人會得到這個病嗎？

思覺失調症的明確病因還不清楚，但比較明確知道的是，這個疾病在全球的發生率大概在1％左右，通常在青少年時期到20幾歲的這段時間發病，在12歲以前或45歲以後發病的人較少，另外男性和女性的發病率差不多，不過女性發病的時間，可能比男性晚。

思覺失調症的可能病因很多，但實際病因可能是多個因素共同造成的結果，包含生理、心理以及社會的多重原因，目前無法明確判定：

環境：居住在都市、移民、晚冬早春出生的人（可能和神經發育過程感染流感有關）。

基因遺傳：家族中若有思覺失調症的病史，發生率會較高。

神經傳導物質的變化：目前研究認為這個疾病和多巴胺（Dopamine）、麩胺酸鹽（Glutamate）等多個神經傳導物質有關。

物質濫用：甲基安非他命、大麻濫用、吸煙等物質濫用，目前被認為與這個疾病相關。

心理壓力：移民（特別是移民到對自己不友善的地方）、面臨工作或學業重大壓力、家庭及感情壓力。

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以上這些病因，彼此很難分清楚，例如移民這個因素，就同時和環境以及心理壓力有關。有些醫師認為，可能是個案的神經系統本來就有一些問題，再加上物質濫用或者是環境壓力等因素，最後才誘發了疾病發生。但這一切都只是「推論」的階段，還沒辦法被確定。

但對個案或一般民眾而言，硬要追根究底找出病因，其實沒有辦法，也沒有必要，說穿了，在上述的這些可能病因中，我們最能做到的，其實是盡力避免對自己與他人製造出不友善的環境，一起降低整個社會的壓力。

在公視節目《我們與惡的距離》劇中的角色，就是很典型的思覺失調症的案例，家族遺傳、面臨重大工作、家庭、感情的壓力，在劇中的演出也頗精準詮釋出思覺失調症個案的症狀，如果想進一步了解這個疾病的朋友，非常推薦看看這個節目。當然，我們要再次強調，劇中角色只是「剛好」是個典型的案例，但千萬不要隨便把「男性」、「家族遺傳」、「各種壓力」等危險因子，當作標籤貼在任何人身上。你我都可能符合這些危險因子，但那並不代表我們就會成為病患。這個劇本是希望去除對疾病的錯誤標籤，但大家絕對別因為認知的誤差又把人貼上錯誤的標籤了，這點大家一定要搞懂喔。

思覺失調症的症狀有哪些？

思覺失調症是一種「症候群」，主要影響到個案的「思考」與「知覺」，個案可能經歷多個不同面向的症狀，這些症狀可分為幾個種類：

正性症狀：包含妄想、幻覺、幻聽、思想紊亂等症狀，這也是個案最常被旁人察覺的症狀。

負性症狀：聯想障礙、自我封閉、情感冷漠、情感矛盾。

認知障礙：混亂思考難以專注、難以執行或決定、學習資訊或應用資訊的障礙、對自己的症狀缺乏病識感。

情緒與焦慮症狀

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除此之外，思覺失調症個案也容易發生其他的睡眠障礙問題，例如失眠、生理節律異常等問題。以上的這些症狀，光用名詞解釋，可能會有點難懂。我們舉些臨床上會遇到的個案實際狀況來說明，例如妄想，有個案會非常堅定地認為自己是關聖帝君的弟弟，並且自己有別人都不知道的神通。有些思覺混亂的個案，會認為別人可以聽到自己腦中的想法，甚至是腦袋裡的想法被廣播出去了，因此覺得非常不安。也曾有產生幻覺的個案，一直看到窗戶外有龍在飛。而幻聽的狀況下，個案可能會在腦海中聽到不停批評自己的聲音。

這些一般人聽起來荒謬怪誕的事情，在思覺失調的個案的認知中，其實是非常真實的。如果你一味去否定他的認知，其實對於個案不一定有幫助。

以上的這些症狀，不一定會同時全部發生。另外思覺失調症不一定會一下子就進展到非常嚴重，有些醫療人員認為，思覺失調症可能會依序有以下的病程變化：

前驅症狀期（prodromal phase）：有些個案會先經歷一段前驅症狀期，在這過程中，個案可能會先出現個性轉變、與人交談變得困難、與他人和社會的關係變得退縮。 疾病活躍期（active phase）：這個階段會表現出明顯正性症狀，包含妄想、幻覺、幻聽等狀況，也可能變得非常激動、易怒。 症狀殘留期（residual phase）：會出現負性症狀為主的表現，例如情感上的表現變得異常平淡、自我封閉、冷漠。

這段文字，主要是希望讀者能夠多認識這些症狀，當自己或身邊的親友，有發現以上的症狀時，能夠早期就醫。以現在的醫療技術以及環境，許多個案都能夠得到很好的控制，甚至是不再復發。但最重要的，其實是要多關心自己，也多關心他人的心理狀況，也不要排斥尋找精神科醫師的協助，才能真的早期發現、早期治療喔。目前醫師認為，早期治療與積極治療，有助於避免個案的腦部神經受到進一步的傷害。

但要能做到早期治療，以及積極治療，就必須要對這個疾病，以及精神醫療資源有更多的認識，才能有效做到了。

思覺失調症如何診斷？

思覺失調症是一種精神疾病，不是抽血、驗尿、拍X光可以診斷出來的。目前醫師通常會依照美國精神疾病診斷與統計手冊第五版（DSM-5），或世界衛生組織公布的「國際疾病分類標準第十版」中的精神疾病診斷準則，透過完整的檢查與評估，才能作出診斷。

原則是要出現特定的症狀一段時間，而不是偶發的單次症狀就下診斷。相對複雜的診斷標準，可以讓精神科醫師和臨床心理師不會貿然做出診斷，而是要先排除許多身體、藥物、物質濫用因素，以及完成必要的理學檢查、行為觀察、會談以及測驗後，再排除其他有類似症狀的精神疾病，才能做出鑑別診斷。所以診斷一個精神疾病，絕對不是一件簡單的事。

所以大家千萬不要有類似的症狀，就貿然判斷自己或是家人是不是思覺失調症，就算是醫療人員也不能、不會貿然做出診斷。這也是為什麼我們對於在電視節目上，根本沒看過病人，卻隨意對病人的精神狀況作出判斷的名嘴們，感到嗤之以鼻的原因，因為這根本不專業啊。

思覺失調症要如何治療與復健？

思覺失調症個案被診斷之後，通常會需要接受後續的治療。但藥物治療不是唯一的做法，通常我們會希望個案能夠配合藥物治療、心理治療的介入，並且在社會的支持，以及復健治療的協助下，完整地得到幫助，這樣對思覺失調症的個案，才會是比較好的狀況。

像在一些新聞中會看到的，精神疾病患者被強制送醫到急診的情形，其實不是思覺失調症個案必然會面對的狀況。多數的個案可以在門診治療追蹤，嚴重一點的時候可以進行住院治療，等到疾病症狀控制穩定後，還可以選擇日間留院治療、居家護理，或者是在社區的康復之家、復健中心、庇護工場，或者是居家復健治療等作法。最重要的，還是個案與家人能和醫療人員保持完整、密切的溝通，才能共同選擇最好的照護方式。

思覺失調症的藥物治療

思覺失調症在急性發作期與疾病持續期，因為發生的症狀不同，使用的藥物以及方向也會不太一樣。在急性發作期間，通常會進行藥物治療，目標是降低疾病症狀對於個案行為與睡眠的影響。等到症狀被控制下來後，治療的目標就會轉為降低復發機率，並且協助患者回復社交與工作的能力。

目前思覺失調症的藥物大致可分為第一代（又稱為傳統型）藥物，與第二代（又稱為非典型）藥物，都能對疾病症狀有所改善，但各自有優缺點。

第一代藥物是多巴胺受體拮抗劑（dopamine receptor antagonist），缺點是可能出現手腳顫抖、肌肉僵硬、疲倦等副作用。第二代藥物使用時較少出現第一代藥物的副作用，但可能伴隨體重增加、血糖、血脂肪異常等副作用。

除了口服的藥物以外，現在也有針劑類的藥物，近年也出現可維持3個月的長效型針劑。隨著醫學技術日新月異，現在思覺失調症藥物的種類以及劑型上，已經有許多選擇，而這些選擇都伴隨著各自的優缺點，但重點是只要和醫師保持密切的溝通，多數人都可以控制得很不錯喔。許多對副作用的恐懼，其實是源自於不理解，當完整理解之後，很多看似可怕的事，就不再會那麼可怕了。而多數的副作用，也可以在醫療人員的協助與監控下，得到緩解或者是穩定下來。

要特別注意的是，醫師最怕的事情就是患者自行停藥或減藥。有時候患者會因為吃了藥，卻沒立刻改善而停藥，但藥物通常需要一段時間才會生效；也有時候患者會因為覺得症狀改善了，而自行停藥或減藥，但反而使得疾病復發。所以如果有任何藥物使用，或者是副作用的問題，一定要諮詢自己的醫師或藥師，千萬不要自己亂調藥、停藥喔。

思覺失調症的心理治療

心理治療不一定會是最早介入的方式，如果患者的正性症狀還很明顯時，通常醫療人員會先以藥物治療的方式，讓個案的正性症狀，包含妄想、幻聽、幻覺…等控制在一定的程度下，確保個案能夠有合適的溝通與理解能力時，再開始進行心理治療。

心理治療可以幫助個案增加自己的病識感，降低對疾病不熟悉造成的恐懼、焦慮，也可以對個案的心理發揮正向的支持作用。這在疾病康復的過程中，對個案來說都是非常重要的。

思覺失調症的復健治療

如果你剛才有認真看文章，就會發現思覺失調症有一個很重要的特徵，就是疾病的各種症狀，往往會影響人的生活功能、社會功能，以及正常的工作。

目前在醫院、療養院，或者是一些社區機構，常設有相關的復健場所。復健的過程中，個案可以從團體活動治療中，藉由和醫療人員、社工師的互動，一起做些球類運動、下棋、跳舞…等活動，讓自己更能建立有意義的社交。也可以透過職能治療，例如學習捏陶土、做手工肥皂、打字、寫作等，讓自己重新建立工作的能力。

對醫療人員來說，把「疾病治好」，只是我們追求目標的一部分，能夠讓個案順利重返生活、社會，甚至是自己的工作，才是最大的目標。要完成這項目標，非常仰賴個案、家屬以及社會大眾的共同理解與支持。

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面對思覺失調症，我們可以怎麼做？

如果你是思覺失調症的個案，希望你可以透過這篇文章，更加了解自己的疾病與症狀。得到這個疾病並不是你的錯誤，請相信台灣的醫療人員以及社工人員，我們會盡力協助你，和你一起面對所有問題。

如果你是思覺失調症的個案家屬，我們期待你能夠在了解這個疾病後，給予家人最大的支持。並且和醫療人員與社工們共同協助他，因為我們有相同的目標，就是讓他能順利重返家庭、社會，甚至是工作。

我們最希望的，是社會上所有民眾，能夠對思覺失調症有更進一步的理解。當台灣有超過六位數的同胞，受到這個疾病的影響時，我們需要的是更多的同理、更多的支持，而不是更多的誤解、汙名與標籤化。

現代社會的高壓、冷漠、疏離，其實造成了許多身體與心理的疾病。放下自己的成見、用更寬廣的心來看待這個世界，相信我們，你會是讓這個世界更美好的一份力量，而這份力量，會在某一天幫助了某個你不認識的人，或者是你的親友，甚至是你自己。

（本文特別感謝精神科林醫師協助審閱）

參考資料：

台灣精神醫學會：Schizophrenia中文譯名由「精神分裂症」更名為「思覺失調症」的歷史軌跡 精神健康基金會：「思覺失調症」? 過半數國人還不知道！ UpToDate: Schizophrenia in adults: Epidemiology and pathogenesis UpToDate: Schizophrenia in adults: Clinical manifestations, course, assessment, and diagnosis UpToDate: Pharmacotherapy for schizophrenia: Acute and maintenance phase treatment 衛生福利部心理衛生專輯：認識精神疾病 台大醫院健康電子報：思覺失調症的藥物治療

本文經MedPartner美的好朋友授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航