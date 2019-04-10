【台灣關係法40周年】美眾議院通過《台灣保證法》、前議長將率團訪台

今年是《台灣關係法》40週年，美國聯邦眾議院外交委員會昨（9）日無異議通過2項和台灣有關草案，該委員會在介紹法案進度時，也在臉書專頁上秀出中華民國國旗，另外據傳，今年美方所派參加美國在台協會活動的代表，將會是美國前眾議院院長，地位之重也引發關注。

（中央社）美國聯邦眾議院外交委員會9日以口頭表決方式，一致通過「重新確認美國對台及對執行台灣關係法承諾」決議案與「2019年台灣保證法案」，法案將送眾院院會表決。

提案的眾院外委會主席恩格爾（Eliot Engel）在表決時表示，很榮幸能與首席議員麥考爾（Michael McCaul）共同提出2項旨在增進美台夥伴關係的議案。恩格爾表示，明天（4月10日）是《台灣關係法》立法40週年，在立法通過前夕，美國國會再次確認對台灣及對執行具指標意義的台灣關係法承諾至為重要。

麥考爾表示，台灣是堅強的民主盟友，面對中國威脅日益增加，台灣保證法案將重申美國支持台灣戰力及國際參與。期望透過立法，讓台灣友人瞭解美台同盟未來將更強化。

2項友台法案內容是什麼？

決議案與一般法案不同，美國法案通常需要經過參眾兩院表決通過、總統簽名生效，但決議案只需要一院表決通過，雖不具法律效力，但代表著該院的立場。這項決議案的通過，等同重申美國支持對台國防、外交參與的承諾。

「重新確認美國對台及對執行台灣關係法承諾」決議案草案指出，《台灣關係法》及「六項保證」已成為協助維持西太平洋和平、安全與穩定的重要元素，增進美台政治、安全與經濟利益。

決議案指出，《台灣關係法》及「六項保證」在目前及未來都是美台關係基石。以去年生效的《台灣旅行法》為依據，鼓勵雙方所有層級官員互訪並與對口官員會晤，並重申美國總統應依據包括《亞洲再保證倡議法》等各項立法及根據台灣安全所需，常態性對台移轉防衛裝備。

決議案也呼籲美國國務卿積極在國際間，支持台灣有意義參與公共衛生、飛航安全、犯罪及恐怖主義等跨國威脅與挑戰的國際組織。承認台灣為反恐及對抗全球挑戰的夥伴，並籲請美國總統探索擴展及深化對台經貿關係的機會，強調美台民間緊密關係的重要性。

另外，美國眾院外交委員會今日通過眾議院的《台灣保證法》，法案明示台灣是美國自由開放印太戰略的重要部分，除要求美國支持台灣有意義參與聯合國、世界衛生大會（WHA）、國際民航組織（ICAO）、國際刑警組織（INTERPOL）等國際組織，也指示美國對台軍售應常態化，以加強協助台灣發展及整合不對稱戰力，包括水下作戰及防空戰力，美國貿易代表署（USTR）也應於2019年重啟台美貿易暨投資架構協定（TIFA）會談，並以簽訂自由貿易協定（FTA）為目標。

而外交委員會也在臉書專頁上介紹法案進度時，秀出中華民國國旗。我外交部也對2法案通過表達感謝，認為適逢《台灣關係法》40周年，此舉更凸顯了台美關係之強健。

參議院3月也有提出參院版的《台灣保證法》，參院也會進行表決，如果參院通過的版本不一樣，參、眾兩院將會再協調出一個版本，可見這個議題頗受美國國會議員的重視。

「台美關係更甚以往」，美前眾議長將率團訪台

今年是《台灣關係法》40週年，近來有多項紀念活動。權威消息人士今天對《中央社》表示，美方將派前任美國眾議院議長萊恩（Paul Ryan）率團訪台，參加美國在台協會在台北舉行的相關活動。

由萊恩率領的訪團將參加15日在美國在台協會內湖新館舉辦的「台灣關係法與 AIT@40：40年友誼慶祝酒會」。 萊恩並將在酒會上致辭。

美國前眾議院議長保羅萊恩（Paul Ryan）｜Photo Credit: Reuters/達志影像

美國前眾議院院長來台，這號人物有多重要？臉書專頁「Taiwan Watch: 美國國會台灣觀測站」指出，在美國，國會議長和總統的層級其實相差不遠。總統之後的繼位順序分別是副總統（參議院議長）、眾議院議長，可見國會議長地位之高。另外，萊恩過去在國會當議員時，曾連署過7項台灣相關法案，其中包含了幫助台灣加入國際民航組織（ICAO），以及幫助時任總統陳水扁參加2001年的亞太經濟合作（APEC）會議。

而美國在台協會現任處長酈英傑（W. Brent Christensen）今日也投書《蘋果日報》，直言「台美關係的重要性更甚以往」，酈英傑表示，相較過去，今天美國更加相信，台灣的自我防衛能力對於台海及印太區域的穩定及平衡至關重要，將持續支持台美軍事安全合作、增進美台經濟與商業關係、也支持台灣的有意義參與國際組織，投書內容也與「台灣保證法」的草案內容相呼應。

我空軍首證實：已向美提出購買66架F-16V需求

另外，空軍參謀長劉任遠今天也在立院接受質詢時首度證實，我國空軍對F-16V的需求共66架。國防部長嚴德發也表示，已向美方提發價書需求信函，依程序推定，2月遞交需求信函後，美國政府應於7月回覆是否同意。

至於外界聲稱「台灣採購F-16V的價錢貴1.5倍」，嚴德發也強調，這與事實不符，台灣採購的金額絕對不會比其他國家還貴。

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核稿編輯：楊士範