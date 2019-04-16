《創始人手記》：建立志同道合的人才梯隊——旅美飛機上的感悟

文：季琦

建立志同道合的人才梯隊——旅美飛機上的感悟

在張拓擔任CEO期間，有一些創業員工和老員工，如成軍等離開了公司。在我回來重新擔當CEO後，又有海軍等一些老同志離開我們。每一個人的離開，我都非常捨不得，同時也在自我反省：哪裡做得不對，做得不好？難道簡單地說，他們與我「志不同道不合」嗎？如今，偉業未成，老部下離去，又談何「快樂」？

基於這樣的狀況，我做了一些反省和思考。

那些企業初創期的夥伴們，在企業前途未蔔、風雨飄搖的時候，因為各種原因加入華住，甘願冒險，披荊斬棘，為華住今日的成就奠定了基礎，做出了卓越的貢獻。企業一步步壯大了，有些人沒有得到自己期待的提升，或者在公司發展較慢，被對手或其他同行挖角；有些人飽含激情，喜歡創業的感覺，在一個逐步規範和規模化的企業裡覺得平淡，也會選擇再創業或者加入其他新的創業團隊；有些通過上市，有了一些小積累，對於物質也沒有過高的期待，寧願選擇過一種簡單、輕鬆的生活；也有一些，是因為我們這一兩年內，內部團隊的調整，波及了他們；還有的因為待遇問題，或因為私人因素……

說實話，每個跟隨我創業的元老級員工的離開，都令我非常傷心和難過。昨天，我在細雨中走在紐約的街頭，路過和海軍同住過的華爾道夫酒店和曾經一起醉酒的日本餐廳，還有些惆悵和傷感。

像雅高創業元老們那樣一輩子的朋友和事業，讓我羡慕，也是我的人生理想。但我也能夠理解當今的中國現狀，四處充滿了機會和可能，創業和造富的喧囂不絕於耳，社會普遍浮躁、急功近利，誘惑實在是太多了。

有些離開華住的人，可能對華住和我都有過失望和不滿，尤其在華住股票不高、薪酬制度過渡的期間，一夜暴富的夢想沒有了。公司的快速成長，也讓一些人有了更多的想法。他們選擇了離開，開始了自我的探索和嘗試。我真心祝福他們在未來的道路上順利。感情上，我捨不得，但華住還有自己的責任和目標，團隊始終是要繼續建設的。

我在同事們中間可能是毀譽參半，但實際上我是個非常重感情的人。平常因為工作，因為距離，不一定為許多人理解。有些人覺得我吹毛求疵，態度粗暴。

吹毛求疵是因為責任和要求高。假如不比他人強，我們何以自存？這幾年在連續創業過程中，我大多採取了粗放的野蠻的實用主義風格。但本質上，我是個完美主義者，做事情希望盡善盡美，面面俱到，希望每樣事情都好，每個人都滿意，在工作中要求高是必然的。我經常掛在嘴邊的話是：「取法乎上。」這是真理，不管是創業，還是永續經營，「卓越」是邁向偉大的唯一途徑。

有些人不喜歡我的態度粗暴，但這是領導風格，跟尊重和其他無關。人無完人，我更不是聖人。從另一個方面來說，態度粗暴是直接和坦率，還有信任和高期待。我基本不會對普通員工暴跳如雷，也很少給予期望值不高的人嚴厲的訓導。

酒店行業並非是一個暴利行業，工作也很辛苦、瑣碎，我們的大直營模式對我們的挑戰很大，跨地域的高速發展對管理的壓力也很大。我別無選擇，只能全力以赴。實際上，我是真正喜歡上了這個行業。我愛我的工作和事業，我感覺自己找到了一生中最值得自己去做的事情。每天上班，心頭有許多憧憬和計畫；每天下班，覺得特別充實和快樂（當然偶爾也會有鬱悶和疲憊）。我有責任，也非常樂意帶領這個企業和這個團隊，走得更遠，謀求更大的成功。人和企業都有壽命和極限，我不奢望華住可以例外，能夠輝煌幾個世紀，但我會認真地將華住按照永續經營的思路去做。

公司裡有些同事私人關係較好，經常在一起吃飯，這其實挺好。現代人花在工作中的時間越來越多，同事間的友誼無疑是給企業加分的。但是有些人在某些時候分不清公和私，在公事中夾雜著私人好惡，影響判斷和行為，甚至形成了所謂的「小團體」「小圈子」，這在一定程度上會阻礙外部優才的進入，公司未來發展可能會因此後繼乏力。

有些老人，在企業時間長了，居功自傲，甚至會占著位置搞公司政治。這些人就變成了公司的負面因素，必須及時教育和清理。

高速發展的企業，要求老人必須要能夠跟得上企業的發展。在新的崗位、新的機會出現的時候，我會優先想到已有的幹部；如果滿足不了新崗位的要求，就必須從外部尋找人才。

對於新人，我們也要抱著平等、淡定的態度來看。不能說新人就比老人好，就比老人高明。新進入公司的人，「德」是第一，也就是我講的「志同道合」。我們也不指望人家一進來就愛上華住，但大家基本的價值觀、人生觀、事業觀要大致一樣。由於企業規模越來越大，我們也要有足夠的胸懷和氣度，真心地歡迎新的人加入。

到底是採取純粹的家族式管理，還是全面以職業經理人來主導公司？這是許多中國企業在思考和實踐的課題。像阿里巴巴一樣，我們兩種思路都不同程度地嘗試過，至今還沒有最終滿意的答案。

目前，我更傾向於兩者的結合，就像陰陽八卦圖一樣，宇宙的規律是「執中」。創始團隊和職業經理人對於一個高速成長的企業同樣重要。因為高速，許多業務需求等不及成長，需要外請；因為高速，許多價值觀和經驗被稀釋太快，需要元老們的堅持和傳承。老人和新人相結合，西方的制度和管理工具結合東方的倫理和人文，也許是對治我們這些高速成長企業的配方。

一個高速成長企業中的企業家必須要有足夠的胸懷去容納人，包括新人和老人。衡量人的唯一標準應該是——對於企業的價值。只要是對企業好的，就是應該吸納和保留的人才。

中國人講「義」，這是個傳統美德，應該尊重和保持。但應該分清酒肉朋友和哥們兒義氣的「小義」，與惠及大多數人的「大義」之間的區別。一般的義氣可以存乎幾個朋友間，但這些東西到了一個大的組織卻不一定值得推崇。有些人在日常工作中，擔心得罪人，不說、不敢說、不好意思說。這樣的結果必然是損害了公司的利益，是一個多輸的局面：當事者雙方和企業。你沒有指出對方的不足，他少了一個改進的機會；自己因為怕事，在主管和績效面前得了低分；公司也因此受了損失。

還有一些人有「大公司」的概念，認為公司現在大了，這點損失和利益算不得什麼；而且公司是個比較抽象的概念，不像面對面的人（同事或供應商、合作夥伴）來得直接，有些可以做的改進不去做，可以爭取的利益不去爭取，因為麻煩，因為會得罪人，甚至可能會損害別人的利益。反正就這麼著，也未必有人能夠察覺，做個老好人、和事佬得了。這樣的人，為了一己的方便和私心，犧牲了公司大的利益，實際上是犧牲了包括他在內的許許多多人的利益，他的不作為和自我方便，危害很大。

所以我們必須圍繞戰略，慎重仔細地設計出主要部門的平衡計分卡，客觀地甄別出績效好的人，培養他們，重用他們，信任他們，提拔他們，給予他們更多資源、更好的薪酬，讓他們為華住創造更多價值。反之，那些庸碌無為、消極怠工、自私自利、混日子的撞鐘和尚們，必須推動他們改變和進步，不然最終只能清理出隊伍。

建立人才梯隊是戰略的第一條，對於公司未來至關重要。

建立志同道合的人才梯隊，首先必須根據戰略目標，合理優化組織架構，簡潔、高效地配置人員和組織。

其次，釐清幹部層次架構，有重點地針對性對待。

除核心管理層外，可以將管理人分成三類：第一，目前總部的部門負責人、城區總經理是團隊最重要的核心隊伍；第二，總部部門總監、部門經理和城區的資深店長等是最重要的管理骨幹；第三，總部經理級、主管級幹部和城區的店長、多店店長等，是最重要的基礎管理團隊。

這些幹部人選，首先在現有團隊中尋找合適的，如果沒有，就從外部招募。外部招募人員，有一個考驗和建功立業的過程，也需要有具體的目標計畫和適應計劃。

對於這三層管理團隊，需要不時加強溝通，尋求認同，在保持每個人多樣性的同時，保持核心價值觀的一致。季度例會、定期談話、不定期非正式交流、民主生活會、午餐會、里程碑慶祝、生日慶祝等活動，都是我們跟他們溝通交流的機會。可以用帶一級看一級的方式。比如管理層直接帶教部門負責人和城區總經理，同時要往下再看到部門總監和資深店長這一級；城區總經理直管資深店長，同時要看到店長和多店店長，以此類推。

績效是衡量幹部的尺度。圍繞公司戰略，分解成各崗位部門的平衡計分卡。圍繞戰略重點的同時，能夠做到對幹部的衡量，公正、公平、不偏袒。

除了每個人的實踐和自我學習、感悟以外，還要用培訓幫助他們成長。外部培訓（領導力、管理工具等）、華住學院、顧問、內部傳幫帶、讀書等，都是加強培訓學習的途徑。

我們必須通過高效管理，形成有競爭力的盈利能力。而高效管理的基礎是幹部隊伍，給予他們有競爭力的薪酬，跟培訓一樣是投資，而不僅僅是財務報表上的成本項。通過有競爭力的薪酬，可以讓大多數幹部抵抗外在的種種誘惑，包括挖角、賄賂、擦邊球等，專注于自身成長，讓自己和家人可以從容地生活。

這三層幹部，都應該分享到華住的股東計畫（可以是期權或限制性股票），這些計畫是薪酬的一部分，公司發放給他們的期權、股票，有望在將來的一定時間內，成為他們一筆可觀的財富，讓他們可以無憂地享受退休生活。通過股東計畫，主要管理幹部分享了企業成長的成果。

除此之外，我們還在各大重點高校招聘管理培訓生。隨著華住的發展，我們需要很強的自身造血能力。我們不僅需要來源於一線的實踐性人才，同樣需要具備抽象、概括能力的系統性人才。這個實踐剛剛開始，效果有待觀察。

而在絕大多數的基礎員工方面，我們要能夠提供穩定的工作崗位、有一定市場競爭力的薪酬和快樂輕鬆的工作環境。由於人力成本會在未來急劇上漲，我們不能保證基礎薪酬可以跟隨通貨膨脹同比例上漲，甚至也不能保證是行業內最高的。但我們會努力通過技術手段和組織創新，以及外包等辦法，控制住人力成本的上升，同時保證在編員工享有具備一定競爭力的待遇。

華住已經從一個幾個人的初創公司，變成了市值幾十億元的境外上市公司，門店遍佈全國各省市，有近十萬客房，每年接待幾千萬客戶，銷售額幾十億，為國家納稅過億，解決了數萬員工的就業和基本生活問題。不管是人才、資金、融資能力，還是門店網路、客戶基礎、品牌，華住都毫無疑問名列前茅。

此刻，我們處在一個比任何時候更好的時空點上：市場的機會向我們開著大門，不僅僅是經濟型酒店，整個中國的酒店業，隨著國家綜合經濟實力的上升，迎來了又一個春天。

我有足夠的堅韌和堅持，帶領大家走向遠方。作為這個企業的領導者，我深知肩上的擔子很重，責任很大。我必須要有足夠的胸懷和修為，寬容那些不好的人和事，寬厚地對待跟隨我創業的老同志，大氣地迎接新同志，自我消化那些不理解和委屈，甚至包括謠言和誣陷。

沒有這種氣概和精神，就沒有資格談偉大。

過往有惆悵，但往前看，我滿懷信心，充滿希望。

二○一二年五月十二日

相關書摘 ►《創始人手記》：性、婚姻與愛情——獸性、人性與神性

書籍介紹

本文摘錄自《創始人手記：一個企業家的思想、工作與生活》，印刻出版

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作者：季琦

「不要躁，要心安」

六○後企業家的多種面相，

卸下「傳奇」之帽，企業人生的決定之書

攜程、如家、漢庭，華住集團創始人CEO

經營之路的探索、人生之味的體會及思考

能夠十年堅持探索和記錄，就是我為這個時代保存下一個有意思的切片。——季琦

他，三家百億級公司創始人，

談創業、經營、生意、組織，如何成功，

如何創造財富，如何領導企業，

他信手拈來。

他也講宇宙，講時空，講人生，講生活美學；

談旅行、紅酒、愛情、詩歌、故鄉、美食。

2008年，季琦在紐約上課，正好處在金融危機風暴中，並陸續寫下這些感悟，而這一寫就是十年。他的創業思維，如何生活，寥寥數語卻字字珠璣。

是創始人脫下「傳奇」之帽的企業成長史，也是一本理想生活指南。

本書特色

全球前十大旅遊訂房網站創始人的十年關於創業、經營之道、人生體會與紀錄。

不僅是企業成長史，也是一部討論人生該如何生活的書。

Photo Credit: 印刻出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰