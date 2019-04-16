《創始人手記》：性、婚姻與愛情——獸性、人性與神性

文：季琦

性、婚姻和愛情

朋友在微信裡發來一篇文章：《馮侖談女人的段子》，估計是有人根據他的各類發言、文章整理的。馮侖是前輩，也是老朋友，年輕時還追過他的文章。馮侖的文字一如既往地流暢、詼諧，看似打諢賣俏，實際嬉笑逗樂皆文章，但是文中的一些觀點我卻不認同。其實我也有很多想法，只是沒有機會整理出來，正好借賢達的這篇文章開路，撰文闡述我的觀點。

人類是這個星球上最高等的靈長類動物，天之驕子，得天獨厚，可以講是集獸性、人性、神性於一身，而我們要討論的性、婚姻和愛情正好對應這三「性」。

1. 性

食、色是動物皆有的特質，屬於獸性一類。人們喜歡美食，喜歡美酒，喜歡觀賞美麗的花朵，聆聽悅耳的聲音，品鑑不同的香味。這些都是我們五官的生理享受，人們對此寬容、理解，甚至頌揚、謳歌。但是對於性，對於某些器官的生理愉悅，卻不能給予平等的對待。

初中的時候，第一次住集體宿舍，有一個室友在關燈後跟我們說：「小便特別舒服！我特別喜歡小便，那個勁兒真爽！」他那個嘚瑟勁兒，我現在想起來還歷歷在目。

當我們長大了，被各種各樣的道德、規範約束了，知道了禮義廉恥，便不好意思再分享這樣非常個人的體驗了。小弟弟除了小便，還有一件更有意思的事情就是性。對此，人們更是羞於談起，做起來也是偷偷摸摸。而且，社會給性賦予了太多的功能：婚姻、愛情、家庭、生育、道德……使得性比任何其他生理功能都沉重和扭曲。

性跟其他五官享受有任何本質的不一樣嗎？我認為沒有。性是飲食男女的日常，是人類的最基本需求之一，不骯髒、不卑鄙、不可恥。不管是孔子的「飲食男女，人之大欲存焉」，還是告子的「食色，性也」，說的都是同一個意思。

人類的大部分愉悅是飲食和性帶來的。

比如，我們都喜歡吃飯談事兒。請人吃飯，除了有些熱情好客的意思，也因為在吃飯這麼一個愉快的環境下，談事兒好談。賓主雙方心情好，自然事情容易成功。

也有人講，世界上大部分競爭是為了女人，尤其是優秀女人的愛慕。吳三桂為紅顏怒髮衝冠，古希臘人為海倫發動戰爭。回憶我們大學時代，成績好、看哲學書、朗誦詩歌、彈吉他、學跳舞、健美等等，不能不說也是荷爾蒙在起作 用。

性大致有三種不同的功能。

一是傳宗接代。這是大家都認同的觀念，也是可以堂而皇之講的事情。過去妻妾成群，生許多孩子，都是大家庭。計畫生育控制了人口的增長，等醒悟過來開放二胎，發現許多現代人連一胎都搞不定。環境的污染、緊張快節奏的生活方式、轉基因和農藥高殘留的食物等因素減弱了現代人的生育能力。性這個最基本、最原始的功能已經受到了威脅。

二是增進情感。不管是同性之間還是異性之間，通過性的交流和分享，可以大大地增強雙方的感情。有人說，雙方感情的深淺是用共同分享的秘密來衡量的。雙方分享的秘密越多，兩人的感情就越好，同性、異性都是如此。實際上，性交是一種信任的表達，代表一種徹底的信任，信任到可以進入對方身體最私密、最不易到達的部位。難怪張愛玲說：「到男人心裡去的路通過胃，到女人心裡的路通過陰道。」不管是胃，還是陰道，都是我們身體的一部分，都是通向心的路，不能厚此薄彼。

第三種功能是愉悅。就像我們吃到好吃的河豚，喝到美味的葡萄酒，品到優雅的香，看到美麗的櫻花，聽到悅耳的歌聲，我們會感受到愉悅一樣。首先是生理上的，接著是心理上的，再下去就是身心一體的愉悅。性到了最高境界，在某一個瞬間的最高點，時間和空間都會消失，那一刻也就是仙界了。

對於性的態度，越年輕的人越開放、越真實，也就越能夠回歸本源。我們也許已經對在朋友圈裡分享美食清單習以為常，但對於性，依然羞於談論。

在性的問題上，男人更容易招致不好的口碑，因為喜歡招蜂引蝶，甚至買春。這其實是本能，是雄性動物基因的本能，想儘量多播種，想有儘量多的後代延續。而在現實的男權社會裡，女性更容易因為性的問題得到過於嚴厲的歧視和打擊。

宗教和道德都對性的第二、第三層功能加以排斥和打擊，對於沒有後代延續的同性性行為更是零容忍。我們回看過去的歷史，越是繁榮的朝代，對性越寬容。不管是古羅馬還是古希臘，不管是嚴苛的大明還是盛唐，都是持一種較為開放的態度。我不知道歷史到底是在進步還是倒退。

醫學上，現在已經能比較成熟地使用試管嬰兒技術了。隨著虛擬實境和機器人技術的不斷進化，將來性也可能由機器和軟件完成，而生育由育嬰專業機構來完成。

一個系統剛剛開始的時候往往是兩極，以後進化到多極，最後進化到自洽系統。自洽系統是最完美的數學系統。但從生物學角度去看，我不知道未來確切的變化是否一定會對人類更有益。當人類擺脫了動物性，自由度將會極大地增加，但這對當下而言已經是科幻的範疇了。

2. 婚姻

邏輯、理性思考、科學技術，這些都是典型的人性。

由於人腦發達，儲存資訊、處理資訊的能力超越了一般動物，人類學會了思考、計算，建立起了理性的制度系統。這是人類區別於動物的地方。婚姻是人類設計出來的眾多制度的一種，目的是保證社會的穩定、財產的傳承，抑或基因的純正。

婚姻是一種社會契約，是人類的一種制度設計，其功能在於保證私有財產，或共同撫養老人和子女，或構成社會穩定的單元。它是社會功能的一種，就跟幾個人合夥開公司一樣，是夥伴和契約關係。

由於男人在族群裡的主導地位，人類歷史上大部分時間是一夫多妻的，短暫的母系社會和殘存局部的母系社會（比如摩梭族）除外。強壯的或者物質條件富足的男性會娶到較多的妻子，也有能力養育較多的後代。羸弱或貧乏的男性只能有一個，甚至沒有配偶，相對而言，後代的延續也比較困難。這保證了優秀的基因能夠存續下來，自然淘汰了不能很好適應環境的基因。一夫多妻制基本跟自然界的「優勝劣汰」是類似的。

基督教和現代資本主義的興起，使新教倫理成為西方甚至普世的價值體系，在講求平等、平權的大價值體系裡，一夫一妻制也順理成章地成為了主流。

在幾千年的人類文明史上，一夫一妻制只有一百多年的曆史。這個制度自執行以來，也受到越來越大的挑戰。世界發達國家的離婚率都不低，美國、法國、俄羅斯都在50%左右，中國也接近40%。許多人，尤其是一些精英人士對這個制度提出了質疑。比如，它是否合理？是不是我們人類社會最理想的婚姻制度設計？可以持續多久？

如果說它是出於經濟原因，為了共同養育老人和子女，那麼在目前的生產力水準下，這個需求已經不再重要。許多人婚姻不幸福或者有婚外情，之所以不離婚，基本上是因為孩子，因為割捨不了的親情。而社會道德也暗示著父母雙方一起陪伴孩子成長才算正常家庭，離異和再婚家庭的孩子在資訊閉塞的鄉村常常受到歧視。

日本最近流行一種「卒婚」的做法。對於夫妻來說，一旦子女長大成人，便意味著將迎來自己的後半生，並有可能開始全新的生活。在這種情況下，他們通常會考慮是否需要繼續維持婚姻生活，自己是否還有未完成的夢想，等等。由於結婚並不意味著必須同居生活，因此不少夫妻選擇繼續維持婚姻關係但分開各自生活，這種方式就被稱為「卒婚」。

婚姻制度既然是人類設計的一種社會制度，就會不斷演變和進化，直至最終適應生產力的發展水準。物質生活的發達、教育的普及、互聯網的產生等諸多因素，都對婚姻制度帶來巨大的衝擊和改變。如果以公司來類比的話，公司這種商業機構的組織形式也在不斷演變，從小作坊到大托拉斯，從大集團到自組織，現在又出現了越來越多的自由職業者。

與之類似的婚姻也是這樣：單身男女越來越多（尤以精英女青年為多）、家庭規模從大家族到小家庭。未來會不會演變出更柔性、更靈活的家庭建制，比如一夫多妻、一妻多夫、短期（比如一年）契約式夫妻，甚至不再有婚姻這種組織形式？技術的發展有可能帶來性的革命性變化，同樣，婚姻制度也可能由於技術和社會的發展發生根本性的改變。

3. 愛情

愛情是屬於神性的。

釋迦牟尼說眾生皆具佛性，量子力學說萬物關聯（從最小的粒子，到我們個體，再到整個宇宙，小中有大，大中有小，是相互關聯的整體），這些說的都是我們神性的部分。有些宗教（比如基督教、藏傳佛教等）將來生和轉世說得活靈活現，雖然目前我還體認不到，但人和宇宙存在某種相通我是確信的，這也就是我說的「神性」。

不管你有沒有宗教信仰，相不相信來生，人的確具備神性的一面，它是人超越理性的那個部分。尼采崇尚的「酒神精神」，就是人類的神性宣言。喝酒讓我們神經麻醉，交感神經抑制，理性被弱化，深藏在我們身體裡面的跟宇宙中資訊和能量相通的那些部分，會自然迸發出來。這就是我們的神性部分。神性部分實際上是跟宇宙相通的那一部分。喝酒，是有點強迫式地釋放人的理性。打坐，卻是一個更加和緩地回歸神性的方式。

佛教的戒、定、慧正好也是對應了人的三種特質。戒對應的是獸性，定對應的是人性，慧對應的是神性。

友誼更多說的是同性間的認同和愉悅，是同性間的愛；愛情大多數是異性間的情感；還有一種愛是人倫之愛，比如父母與子女之間。愛是屬於神性一類的，超越理性，更超越肉體的「性」。

我認為「愛」是人類最美好的情感，雖然「愛」可能以「性」為基礎，但由於綜合了人性的光輝，因此昇華到了神性的高度。男女之愛、同性之愛、人倫之愛，都是愛情（愛的感情）。

這種打穿三界的事物特別美好，這也是生而為「人」才有的好事。我們太應該為之雀躍、為之歡呼。愛是人能夠擁有的最幸運的東西。不管是動物為了繁衍後代的性交，還是仙界（假如有的話）圓滿喜悅的自足狀態，都沒法跟人類的這種「愛」

相比。作為人類，有「愛」這件事情，太值得了。

4. 三者關係

性是愛情的基礎，愛情是性的昇華。好的婚姻一定是從好的性開始的，愛情更是婚姻持久的重要基礎，幸福的婚姻有賴性和愛的支持。這三者代表了不同的境界，但相互依賴，相互支持，不能割裂，更不能混為一談。

男人對於美人的喜歡，基本上是從「性」出發。姣好的面孔、誘人的身材、動聽的聲音……都有某種性遐想的成分。男人們會將自己心中的愛情幻想投射於這位具象的女人身上。愛情也在這樣的時刻裡慢慢地滋生了。

大多數的戀愛只是戀愛，只有少部分進一步轉化為婚姻。有人說「婚姻是愛情的墳墓」，這是實情。一是兩人的關係從神的空間轉換到了人間，神變成了人；二是愛情被親情代替，兩人依然相愛，只是這是人間的愛，不是天上的了。我們看文藝作品，絕大多數盪氣迴腸的愛情都是沒有結局的，比如羅密歐與茱麗葉、梁山伯與祝英台。

每一個現實中的女人，不管在你心裡有多美，都是跟你我一樣的人，她會跟隔壁家大媽一樣喝水、吃飯、上廁所，睡覺的時候說不定還會打呼。

我很喜歡羅曼・羅蘭的《約翰・克利斯朵夫》，小說裡人物心裡的情感特別美好。在小說裡，約翰・克利斯朵夫做了首曲子，開了場音樂會，但除了最後排的一個人，沒有人喝彩。他說我的音樂只要有一個人能夠理解就夠了。我年輕的時候和他想法一樣，但活到現在，我感覺已經超越他了。即便沒有人理解我，我也無所謂。我不求別人理解，不需要靠這個來支撐我努力和往前走。他的愛情也是美好的。最美好的愛情是沒上過床，沒有得到的那些。所有的愛情都是自我構築的，不是實體構建的。一旦實體化，一上床，一做愛，心中的理想就遭到破壞，沒法再構建了。書裡有個女孩子叫葛拉齊亞，她和約翰・克利斯朵夫從來沒上過床，因此約翰・克利斯朵夫可以隨意地去構造他的情感。

肉體不是那麼重要的。在《霍亂時期的愛情》裡，阿里薩在失去費爾米娜後，通過不同的肉體享受性的快樂，最後又和年邁的費爾米娜在床上做愛。在和費爾米娜結合之前，他遭遇的每一個「陰道」，都是他所愛的那個人的投射，所有這些露水情緣其實都是他愛的女人的化身。最後是不是做愛已經沒關係了。愛一個人是很幸福的。我覺得費爾米娜沒有阿裡薩幸福，因為她沒有像他愛她那麼深，那麼癡迷。

還是張愛玲懂男人：也許每一個男子都有過這樣的兩個女人，至少兩個。娶了紅玫瑰，久而久之，紅的變成了牆上的一抹蚊子血，白的還是「床前明月光」；娶了白玫瑰，白的便是衣服上粘的一粒飯黏子，紅的卻是心口上一顆朱砂痣。男人的愛情，最後的結局大抵如此。

理想是美好的，現實是實際的。

我們理想的愛人，永遠「在水一方」；而在身邊陪伴我們的才真實確切。

讓上帝的歸上帝，讓凱撒的歸凱撒吧。我們讓性歸性，讓婚姻的歸婚姻，讓愛情的歸愛情吧。不要用雜音干擾了性，不要給婚姻太重的包袱，不要讓俗媚玷污了愛情。

只有純粹的，才能是美好的。不管是性，還是婚姻或者愛情。

二○一六年三月三十一日

相關書摘 ►《創始人手記》：建立志同道合的人才梯隊——旅美飛機上的感悟

書籍介紹

本文摘錄自《創始人手記：一個企業家的思想、工作與生活》，印刻出版

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作者：季琦

「不要躁，要心安」

六○後企業家的多種面相，

卸下「傳奇」之帽，企業人生的決定之書

攜程、如家、漢庭，華住集團創始人CEO

經營之路的探索、人生之味的體會及思考

能夠十年堅持探索和記錄，就是我為這個時代保存下一個有意思的切片。——季琦

他，三家百億級公司創始人，

談創業、經營、生意、組織，如何成功，

如何創造財富，如何領導企業，

他信手拈來。

他也講宇宙，講時空，講人生，講生活美學；

談旅行、紅酒、愛情、詩歌、故鄉、美食。

2008年，季琦在紐約上課，正好處在金融危機風暴中，並陸續寫下這些感悟，而這一寫就是十年。他的創業思維，如何生活，寥寥數語卻字字珠璣。

是創始人脫下「傳奇」之帽的企業成長史，也是一本理想生活指南。

本書特色

全球前十大旅遊訂房網站創始人的十年關於創業、經營之道、人生體會與紀錄。

不僅是企業成長史，也是一部討論人生該如何生活的書。

Photo Credit: 印刻出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰