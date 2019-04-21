楊貴媚：照顧中風母親八年，受不了時大哭一場也就罷了

文：菜菜子｜攝影：王辰志｜圖片來源：楊貴媚國際影友會臉書

「照顧者」這條路，一旦踏上了，沒人知道後面還有多少挑戰，一路上心情的煎熬，該如何度過？

對照顧中風母親已八、九年的金馬影后楊貴媚來說，也許，就是珍惜陪伴母親的溫暖與情分，再開開玩笑，用幽默感化解媽媽低迷的情緒。

「照顧者一定要為自己保留一段時間。」楊貴媚說，媽媽剛中風時，楊貴媚一心以為很快就會好，當時停下所有工作，專心打理媽媽的生活起居、陪伴復健，應付媽媽面對中風打擊與身體不適產生的種種情緒……就算晚上家人會輪流照顧，自己夜裡也睡不安穩。

半年後，明白這不是長久之計，和家人取得共識，請看護來協助。楊貴媚現在也較懂得調適了，出來工作、接受採訪，都當成是得來不易、屬於自己的時間。

受父母影響的里長婆性格，「有來有往」才溫暖啊

懂得自己的時間是如此珍貴，工作上當然要做有趣的事。最近楊貴媚成為台灣第一個實境節目《阮三个》的主持人，帶著帥哥廚師索艾克（Soac）和小鮮肉張軒睿，一起挑戰在宜蘭共同經營民宿的任務。

楊貴媚笑說：「本來以為有廚師（索艾克）、有長工（張軒睿），我這個老闆娘不用做什麼事。結果什麼事都要自己來，像換洗的床單、衣物要自己送去洗衣店；衛浴補給品要自己去買；半夜客房沒瓦斯要幫忙換瓦斯，還要上市場買菜……」

還好，從小就被在菜市場做生意的爸媽影響，楊貴媚頗有「里長婆」性格，讓她輕易深入宜蘭民宿生活，「像附近小農常常會送自己種的三星蔥、桑葚等一些農作過來，我都一定會收。人家送禮不在價值，而是心意。收下後，下次記得回個小禮，反而會讓人家更開心。這才是情感的交流。」

她直剖，現代人常因太過客氣而拒絕了別人的好意，其實就是切斷了彼此交流的機會。「就像台語說的『嘸交睬』（沒往來）一樣，感覺不好。像我們小時候會跟左鄰右舍借蔥借醬的，那種有來有往，才叫人情味。」

整季錄下來，讓楊貴媚結交了不少新朋友，很多的即興發揮，常忍不住放聲大笑，讓大家看到她難得的本性演出。「主持這個節目最大的收穫，就是可以在不同的城市，和老朋友或新朋友共度一晚，沒有壓力地聊天、放空。和大家打成一片，也讓我覺得自己還很年輕，這些都是我以前不曾有過的人生體驗！」

Photo Credit: 楊貴媚國際影友會臉書 在《阮三个》經營的民宿中，廚師索艾克（左起）、楊貴媚與張軒睿從原本素不相識，成為期待開拍第二季的好拍檔

Photo Credit: 楊貴媚國際影友會臉書 因為《阮三个》民宿，認識了當紅Youtuber阿翰（左）與黃大謙（右）。和年輕人當朋友，讓楊貴媚覺得自己有了新的活力

照顧之路，受不了時大哭一場也就罷了

有如此豪爽的女兒，楊貴媚的媽媽也是豪爽俠女性格，但也因此，中風後打擊尤其大。「生病後生活起居都需要人照料，對以往強悍的媽媽來說，是很委屈的，她總會一直怨嘆『為什麼是我？』，也常有想不開的時候……」

回想剛開始，初成為照顧者，遇到不會的、不懂的，楊貴媚就上網看Youtube學。但隨著日子一天天過去，心情還是會受打擊，一方面會懷疑「怎麼照顧這麼久了都沒好轉」，另方面則心疼媽媽身體不適，卻不能代她受……

心裡過不去時，楊貴媚會躲到廁所大哭一場，哭完眼淚擦乾再繼續跟媽媽搏鬥。終於，自己也累出病痛，才驚覺「萬一我也累倒了，媽媽怎麼辦？」

看到媽媽過去好強好拚卻疏忽照顧身體，楊貴媚很有體悟：

年輕的時候，要奮鬥、創造未來的人生，都是用加法在過生活；但當年紀漸漸大了，就要用減法過日子。再多的錢，沒有健康的身體，那些都沒有用。「平安就是福」這句話雖然我們常在講，可是要真的碰到了，才會真心覺得這句話是對的。

現在若沒工作時，楊貴媚喜歡在家裡休息，讓腦袋放空。被問到她維持活力、青春的秘訣，她總是說：「休息就是最好的良藥。」

Photo Credit: 楊貴媚國際影友會臉書 天氣好的時候，楊貴媚會推著媽媽到外頭散散心

健康不要只看單一問題，要全面思考

楊貴媚生活盡量極簡自然，雖然沒有特別的養生之道，卻也因照顧媽媽的經驗，讓她明白，健康不能只看單一問題，要全面整體思考。

楊貴媚說，媽媽剛中風後的前半年本來還能行走，不知是否復健太過而失度，後來反而不能走了。楊貴媚回想，媽媽曾動過婦科手術，失去子宮的腰腹支撐力不足，骨頭也相對脆弱，「中風後的復健一定要做好全身評估，了解身體過往有過什麼缺失，才能做合適的復健規畫。」

也因此，先前爸爸跌倒，胳臂窩腫了一大塊，看了兩個醫師都說要開刀，楊貴媚不死心又找了第三位醫師，「這個醫師說我爸是因禍得福。年紀大了，本來骨頭接點就有點鬆，這次跌倒反而往回接上去了，不舒服只是一時不適應，慢慢就會習慣。醫師甚至說，爸爸其實沒有開刀的本錢，因為他長期抽菸，肺都鈣化了……」

幾次切身經驗後，楊貴媚認為生病不要只聽一個醫生的診斷，起碼要聽聽不同醫師的意見，並且一定要縱觀身體其他可能的影響，若只針對單一問題進行治療，很容易顧此失彼。

坦白說愛與感謝，也別忘開玩笑

Photo Credit: 楊貴媚國際影友會臉書 別小看一根小小的湯匙，設計得當的話，幫了照顧者大大的忙

楊貴媚的臉書上，除了有新近的工作分享，也會看到她推著媽媽到戶外散心的照片，有一度還請粉絲們協尋「楊媽媽用餐需要的寶」——一支軟軟能折彎、不會傷到牙齒的湯匙。這還真是照顧者才懂的，看似平凡卻很重要的小法寶。

自認熟齡日子過得雲淡風清，楊貴媚唯一就是放不下媽媽。「照護這條路很漫長，喜怒哀樂就是跟著媽媽的狀況變化。」八、九年下來，已經看得透徹，對待媽媽好強的個性，不能打悲情牌，「要是陪著一起哀傷，媽媽就會一直哭，一哭全身的筋就會縮起來，肌肉會更僵硬。」

所以媽媽心情不好的時候，楊貴媚反而用「鬥嘴鼓（鬥嘴）」來轉移媽媽的注意力。照護過程中，若媽媽因不適而氣呼呼時，她就撒嬌：「媽，妳從小教我煮飯，教我做好多事，可是沒教過我怎麼照顧病人耶！所以我也只會這樣照顧妳啊。」為了轉換氣氛，她就進一步跟媽媽說：「如果說報恩，我照顧妳這麼多年，應該也報夠了吧！我看下輩子，我們就不要相認好了！」

最後兩句，當然只是玩笑。

就這樣，在每一個照顧媽媽的日子裡，珍惜母女相處的溫暖。即使到現在，楊貴媚還是常常想，會不會一覺醒來媽媽就好好地站在面前了？這何嘗不是每個照顧者心中共同的盼望？

本文經50+ FiftyPlus授權轉載，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航