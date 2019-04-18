單字的口說旋律：所謂的「重音」，不是叫你唸特別重

單字是用聽的，不是用背的，不少人會拼、會寫、會讀，可是聽見單字從外國人嘴巴說出來，就是聽不懂。因為你沒聽懂單字的「旋律」，不同詞性也自然有不同的重音，所謂的「重音」，不是讀得「重」，而是讀「高」、「長」、讀「大」聲。

Photo Credit：世界公民文化中心

重音有3個要點：唸得長一些、大聲些、高音些。

一個音節單字：

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兩個音節單字：

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遇到兩個音節的名詞、形容詞，大多是重音在前。不過也有例外，像是外來字「旅館」的「hotel」，源自法文，就是重音在後。

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兩個音節的動詞、介系詞則大多重音在後。

三個音節單字：

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三個音節的字，特別是長音結尾（a_e、i_e等）、er結尾，或是ly結尾的字，重音常常都出現在第一個音節。

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單字字尾是ial、ian、ic、tion、 sion、sis的時候，重音放在字尾前面。

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遇到字尾是ade、ee、ese、 eer、que、ette、oon的字，無論幾個音節，重音都是放在字尾。

本文經世界公民文化中心授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航