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2019/04/18, 生活
單字的口說旋律：所謂的「重音」，不是叫你唸特別重
Photo Credit: Depositphotos
我們想讓你知道的是
不同的單字有自己的「旋律」，不同詞性也自然有不同的重音，所謂的「重音」，不是讀得「重」，而是讀「高」、「長」、讀「大」聲。
唸給你聽
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單字是用聽的，不是用背的，不少人會拼、會寫、會讀，可是聽見單字從外國人嘴巴說出來，就是聽不懂。因為你沒聽懂單字的「旋律」，不同詞性也自然有不同的重音，所謂的「重音」，不是讀得「重」，而是讀「高」、「長」、讀「大」聲。
重音有3個要點：唸得長一些、大聲些、高音些。
一個音節單字：
兩個音節單字：
遇到兩個音節的名詞、形容詞，大多是重音在前。不過也有例外，像是外來字「旅館」的「hotel」，源自法文，就是重音在後。
兩個音節的動詞、介系詞則大多重音在後。
三個音節單字：
三個音節的字，特別是長音結尾（a_e、i_e等）、er結尾，或是ly結尾的字，重音常常都出現在第一個音節。
單字字尾是ial、ian、ic、tion、 sion、sis的時候，重音放在字尾前面。
遇到字尾是ade、ee、ese、 eer、que、ette、oon的字，無論幾個音節，重音都是放在字尾。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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