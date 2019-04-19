《炒飯狙擊手》小說選摘：我35年警察生涯裡最大的案子，發生在退休前11天

文：張國立

為什麼命案總發生在最好睡的時候？

東北角的東北風掠過金山獅頭山時，鬼哭神嚎一般。海面著名的燭臺雙嶼，據說就是鋒利如斧頭的鬼風硬生生將整塊礁岩切成兩半。

此時一陣狂風掃過岸邊聖安宮，把廟門口吐長舌頭黑白無常手中的鐵鍊刮得叮噹作響，他們是這個季節、這個時辰最忙碌的神祇，奔波於陰陽交際之處拘捕徬徨無依的孤魂游鬼。

面對從海浪中浮起的亡魂，發現這具凍成冰棒屍體的身分時，老伍用力壓住翻至喉嚨的胃酸。

十二月三十日深夜十一點二十七分，老伍率四名執勤幹員分乘兩輛勤務車趕抵新北市石門區與金山區交界的中角沙珠灣，見到被礁石刮得千瘡百孔的裸屍。

四具探照燈架在沙灘的小貨卡上，雪白的浪花映著警車頂旋轉的紅藍警示燈光芒。老伍拉緊風衣的衣領擋住北海岸冷洌的風雨點上菸。

一槍斃命。

黑道行刑的手法。

不用鑑識人員開口，屍體明顯告訴老伍，額頭正中央的黑洞是致命所在。這是反黑科被召喚來的原因。

在淒風苦雨的海邊朝探照燈的光柱裡吐煙，好像這樣能感覺溫暖。

每年十一月下旬起，冷冽的東北季風從蒙古高原南下，毫不留情灌入台灣北海岸的河口與港灣。這種冷和北方冰雪的凍不同，是夾帶潮溼水氣往骨頭裡鑽的顫抖。

鑑識組的藍炮從麻將桌趕來，早一個鐘頭到，他搓著手仰起脖子：「老伍，要不要下來試試水溫，泡個澡挺有益健康。」

老伍打算開口罵人，被周圍警員送上的高粱酒擋住話。

藍炮灌下一大口酒：「死者的嘴裡沒有海草、泥沙，加上額頭那一槍，八成被槍殺後落水。看屍體浮腫的程度，恐怕不到一天。衣服是死前或死後被剝光的，凶手不想留下辨識身分的證物，像料理鰻魚的師傅，釘子往魚眼一戳，魚皮、魚刺、魚頭、魚尾，剔得乾淨俐落，雪白雪白的一副乾淨屍體。」

岸邊開設衝浪教室的林永良撿木頭編柵欄，發現屍體後報警。

望著堆滿沙灘的漂流木、寶特瓶、塑膠袋、保麗龍碎片，老伍吐口氣，依規定必須搜查屍體周邊地區尋找任何可能的線索，可是面對沙珠灣的垃圾，該從何下手？

沒有任何關於死者的證明文件，除了三根假牙、能見到頭皮的稀疏頭髮、小腹兩道疝氣手術留下的疤痕。

老伍身材高大，官校時是空手道和摔角高手，被他過肩摔的人不計其數，差點入選奧運代表隊，不幸扭了腰，從此死心塌地當警察。一向對身體充滿自信，此刻他卻覺得渾身疲憊，不能不接過藍炮傳來的酒瓶喝口高粱驅寒，執勤時不得喝酒的規定在某些時候得忽視。

年前的大陸冷氣團南下，九級風呼呼呼直刮台灣北海岸，凍得可憐的老屌縮進肚子找大腸取暖。

「還有幾天退休？」

看看表，「十一天。」

「好命呀，老伍，修成正果，從此唸經打坐，再一個三十年羽化成仙。」

鑑識科的人愛打嘴炮，尤其藍炮。

十一天內必須破案，替人生畫個完整的句點，偏手上一下子出現兩宗命案。老伍右手搓左手，就地跺跺快凍僵的腳。

此刻無論如何得先查出死者身分。

將屍體捺下的指紋傳回局裡，同時詢問犯罪偵防指揮中心，請求調閱最近全台的失蹤人口資料。令老伍納悶的，屍體看來沒有刺青，沒有其他刀傷槍傷留下的痕跡，不像黑道人物，難道單純的欠地下錢莊幾十萬，本息一毛不還，一槍下去殺雞儆猴？

沒煩惱太久，清晨七點半回到市區，剛坐進內湖的來來豆漿店，手機響起，值勤警官傳達局長的指示，老伍沒吭聲，聽完收起手機。

他點了鹹豆漿、牛肉捲餅、蘿蔔糕，轉過身，又點了另一碗鹹豆漿與燒餅油條。

一旁四名幹員吃自己的，對老伍大清早的胃口未表示任何意見。

剛吞下最後一口豆漿，草綠色豐田軍用車停在店前，三名穿軍服的軍官弓身縮脖子躲開雨絲閃入小店，兩個陸軍上尉與一個海軍上校。

老伍抬頭看一眼，悶頭啃他的燒餅。

上校不在意老伍怎麼不鋪紅地毯歡迎，一屁股坐在對面，從手套內抽出厚實的手掌橫過桌面拍老伍的肩頭：

「伍警官？又見面了，我國防部熊秉誠。」

老伍拿牙籤剔牙：「說說細節。」

「細節？」

「熊上校，我是說來點死者的姓名、身分、生辰八字外帶星座，他是軍人，你是軍人，這種資料總有吧，免得我找我的長官找你的長官，你長官找你，你找我，公文來去，浪費紙張不環保。」

熊秉誠拉起嘴角：「伍警官有意思。」他遲疑一下：「反正消息壓不住，瞞也頂多瞞你一天。好吧，貴局查出死者的指紋，邱清池，陸軍武獲室上校，立刻打電話通報國防部，值星官二十七分○八秒前叫醒我。」

「然後你們頂風冒雨來陪我喝豆漿。」

「而且沒睡醒，那位面色蒼白的上尉甚至來不及刷牙。」

「難怪他不喝豆漿、不吃蛋餅，不衛生。」

「伍警官心情不太好，睡眠不足？」

「等等，什麼叫武獲室？」

熊秉誠瞪著大眼，牢牢盯住老伍，眨也不眨，直到兩名上尉替他捧來豆漿，才移開眼神大口喝起豆漿。

「看來刑事局預算刪得沒錢訂閱報紙？武獲室全名叫武器獲得採購室，邱清池剛升上校，陸軍司令部武獲室的執行長。」

「喔，這個武獲室，和買美國M1A1戰車有關？」

熊秉誠沒抬頭：「軍事機密。」

「奇怪，我有種強烈預感，聽武獲室這個名字，所有事情全是機密。」

熊秉誠喝乾豆漿，起身戴上手套比個手槍的手勢：「伍警官果然是聰明人。奉命來喝豆漿只一件事，死者大體請貴局盡快處理完，移交三軍總醫院，我們軍方有軍方的處理方式。」

大案子，老伍直覺這可能是他三十五年警察生涯裡最大的案子，為什麼他僅有十一天！

「要是再有一個月。哎，煮熟的鴨子。」

熊秉誠的臉孔幾乎貼到老伍鼻前：「理論上煮熟的鴨子不會飛。」

「偏牠飛了，才令人他媽的嘔！」

熊秉誠笑得露出銀粉補過的臼齒。

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書籍介紹

本文摘錄自《炒飯狙擊手》，馬可孛羅出版

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作者：張國立

距離退休日，還剩12天。

任職刑事局反黑科的老伍接連受理三樁命案調查：先是新店山區一對毒蟲兄弟埋了自己的老兵父親，接著直奔基隆檢視一名太陽穴開了個洞的海軍一等士官長，深夜時分再前往東北角金山面對遭黑道行刑式槍殺的中年男子──國防部罕見地主動前來通知，死者是陸軍司令部上校。正當老伍盤算著這些案子在他退休前逐一偵破的可能性時，上司突然來電要他代理職務，因為一名政府要員橫死在一萬公里外的羅馬。

距離擊中目標物，還剩125公尺。

接獲指令後，一路上他換搭多班列車、更替衣著外貌，來到觀光客眾多的羅馬，住進預定的旅館領取證件、資料與裝備，準備執行任務。他必須小心翼翼地隱藏身分與行蹤，如同他先前窩在一座漁港小鎮當個廚師一樣低調，人們只記得他端上桌的炒飯滋味，忘卻那張顯然是外來者的東方面孔。架好槍、推開保險、屏住呼吸，瞄準鏡中央出現男人的耳朵，槍口與目標物之間是持續落下、沒人能算準路徑的一顆顆冰雹。

槍聲響起，原以為這是一樁狙擊行動完美的終點，竟是揭發一場巨大陰謀的關鍵起點……

一個是潛伏歐洲、隱姓埋名的神槍手，一個是即將退休、查案縝密的老警官，

將他們兩人與連續死亡事件串接起來的，是誘人的美食與家庭的羈絆。

小說家張國立2019年最新力作，融入美食元素的懸疑推理長篇故事！

Photo Credit: 馬可孛羅

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航