《炒飯狙擊手》小說選摘：優秀的狙擊手想的不僅是射中，而是如何殺死

文：張國立

下高速公路經萬里到金山，離邱清池屍體漂浮的中角沙珠灣不遠，進山路轉幾個彎停在鐵皮搭的釣蝦場前，沒招牌。這天氣沒幾人耐得住風寒坐池邊釣蝦，僅戴繡著「虎嘯」二字棒球帽的中年人向老伍招手。

「警官，一起釣蝦，現釣現烤，配高粱。」

黃華生的日子過得愜意。

老伍搓著手往塑膠小凳子坐下，接過釣竿，他從沒釣過蝦。

「見到對面棚頂的小鳥嗎？」

順黃華生的食指看去：「頭部橘色毛，灰肚皮的？」

「學名日本歌鴝，秋末由北方往南，難得這個時節出現在台灣。」

「還不到春天，牠來早了。冬天快過完，牠又來晚了。」

「來早了，來遲了？說個閒話，日本捕鮭魚的旺季是秋天，夏天偶而也捕得到，他們稱夏天捕到的鮭『不知時』，季節錯亂，不知道秋天才該來，怎麼夏天就來。『不知時』鮭魚比一般鮭魚貴兩、三成，因為夏天能吃到新鮮現撈的鮭魚究竟少數。今天你帶來好運，我們看到不知時的日本歌鴝。你瞧牠挺胸的模樣，受過軍事訓練。」

「教官對鳥有研究？」

「沒研究，住在這種鄉下，鳥啦蛇啦野狗野松鼠算鄰居，打打招呼。現在給你一把狙擊槍，告訴我你瞄準牠什麼部位？」

「鳥這麼小，瞄準牠肚子？」

「不，瞄準牠的喙尖。你看牠不是正搧動翅膀嗎？打算隨時飛走，瞄準喙尖，射得恰到好處。」

老伍留意黃華生短褲下左小腿突起的長條疤痕，十幾公分長的粗大蚯蚓。經營釣蝦場的大多穿拖鞋，黃華生卻是長統硬頭軍靴。

「美國受訓買的。」

「疤痕是受訓買的？」

「我說的是靴子。疤啊，美國受訓留下的紀念，地雷碎片刮的。」

「國防部說教官手裡教出的狙擊手不計其數，大家說你是東京八十萬禁軍教頭。又說學員稱呼教官鐵頭？」

黃華生得意的大笑：「不敢，搞政戰的想破頭皮創造幾個傳奇，吸引年輕人加入國軍。比較喜歡鐵頭這個綽號，聽起來頂得住長官打的官腔。挨久了官腔覺得煩，退伍開釣蝦場，生意和候鳥一樣，季節性，夏秋賺點小錢，入冬冷，入春多雨，吃自己。海岸的店做半年到八個月生意，將就過過小日子。手機裡說，你來是為小艾和大胖？」

「艾禮和陳立志，他們涉及境外殺人案，大胖已身亡。」

「兩個狙擊手的戰爭。他們是我教出來最得意的學生，沒想到發生悲劇。」黃華生語帶感慨：「我先說說狙擊手。」

他遞給老伍一雪茄，自己也刁一根，一吸一吐，聽得到菸絲燃燒的嘶嘶聲。

「當兵養成的習慣，再抽香菸，氣勢弱了。」

雪茄頭冒出星火。

「手槍精準射擊目標的範圍是十五公尺以內，別信美國西部片，隔著幾十公尺用左輪對拚，亂槍打鳥碰運氣。天下的槍，左輪最沒準頭。如果用步槍，增加到三百公尺，如果用專業的貝瑞特五○口徑重狙擊槍，增加到一千公尺以上。所以對步槍兵而言，狙擊槍最能保護自己並且先殺死敵人。古代的軍人訓練戰技，硬弓第一，軟弓第二，弩第三，硬弓射得最遠。」

他拿起竹籤上烤得帶焦味的蝦子：「吃蝦。距離愈遠，當然受到干擾的因素愈多，誰能排除干擾的因素，誰就是戰場上的殺手，人人害怕的狙擊手。大胖陳立志厲害的地方在於準與穩，機器人。伍警官打過高爾夫嗎？每天練姿勢，練到每次揮桿的動作都一樣，維持球落在球道上，再經常下場打球累積經驗，保證差點五以內。他們第一期學員，大胖名列第一的原因在於此，連感冒也不影響他的射擊動作。小艾不同，他有狙擊手的本能，腦袋裡隨時計算怎樣射殺敵人，不一定最穩最準，不過殺人的考慮最精細。拿面前的鳥做目標，由兩個人射擊，大胖在於射中，小艾在於殺死。

「差很多，國防部告訴我大胖死了，你說可能死在小艾槍下，我不意外，兩個人的差別在天性，小艾的實戰經驗多，要是大胖先動手，小艾逃不了，要是大胖喪失先機，小艾的勝面就大多了。」

他拉拉老伍手中的釣竿：「蝦凍得懶得開嘴，你得不時抽動釣竿，勾出它的食慾。」

他舀起一勺飼料灑進池子。

「新聞播得狗血，什麼狙擊手的血腥戰役。兩個人隔著多瑙河，在樓頂相互瞄準，大胖想的一定是怎麼射中小艾，小艾想的不僅是射中，是怎麼殺死大胖。伍警官一定懂，大胖瞄準的是小艾，小艾瞄準的可能是大胖腳下的磚、頭頂上面的燈，不一定瞄準大胖本人。」

老伍聽得入迷。

「夠格的狙擊手在摳下扳機的同時，看得見子彈穿過槍口火藥形成的煙霧，子彈呈拋物線穿越空氣，向下滑行射入目標。摳扳機的使力是長期練出的本事，摳得恰到好處，減少影響身體與槍身的多餘力量。我訓練出的學生摳扳機幾乎動也不動。聽說小艾是殺戰略顧問的凶手，叫什麼名字？」

「周協和。」

「下冰雹，戰場環境突然改變，換成大胖，失誤的機率增加，小艾預估造成失誤的機率，他會在射擊前做調整，這也是兩個人的差別。」

黃華生順利再釣起一尾蝦，往小火爐上一放，發出滋滋的聲音，蝦子扭動頭尾。

「伍警官不遠千里而來，問的是這事？」

「還想問艾禮的背景，他為什麼殺周協和？」

「我是軍人，一輩子的軍人，思考方式固定，沒法子回答你的問題。他外公是我前輩，待我如親人，我欣賞艾禮，這是選他進狙擊隊的原因。」

「去法國呢？」

「我鼓勵他去，那陣子他失戀，情緒低落，我勸他反正都是當兵，出國試試，換換心情。伍警官，在外籍兵團服役滿五年不但取得法國國籍，每個月的福利金一千五百歐元左右，領到死，是不是和十八趴一樣誘人。」

「因為洛紛英？」

「年輕人感情的事我做長輩的不便發表意見。打個比方，小艾啊，被對方狙擊手盯住，若是不跑出掩體，變換新位置，會被鎖得喪失鬥志。出國，變換位置，找回信心。失戀是成長的過程，不過當事者當時沒辦法聽得進去。」

「洛紛英呢？」

「她是現役軍人，我和她也好久沒見，說不上來，漂亮、能幹，追她的人可能以一個機械化步兵連計算，沒一個看得上眼。」

黃華生進屋拎出條魚來烤。

「上午在海邊釣的黑毛，抹鹽上炭爐，不必加其他佐料，吃鮮味。」

兩個人放下釣竿忙起來，烤的魚、烤的杏鮑菇、烤的青椒。

老伍忍不住問：

「你覺得小艾的人會在哪裡？」

黃華生吹筷頭烤得冒煙的青椒：「他在哪裡？這個我可以回答，伍警官，他一定在回台灣的路上，說不定已經到了。」

「為什麼回來？他應該知道全台灣的警察早布下天羅地網。」

「狙擊手另一條準則，電視上的名嘴不是說指使他殺戰略顧問周什麼的一定是台灣人嗎？狙擊手不見得非隔著幾百公尺殺人不可，這條準則是，愈接近目標愈好，成功的機率愈高。我當教官，不要求他們射擊一千公尺的準確度，要求的是六百公尺以內必須百發百中。雙重意義，狙擊手的目標物不是獵人打的動物，是會還擊的敵人，距離近固然成功機率高，被對方殺死的機率也高，所以得百發百中，使自己不受到傷害。」

「他去法國是不是肩負任務？據我的調查，教官在軍中的身分有點複雜。」

黃華生笑得掩口擋住蝦子不脫口而出。

「軍人隨任務聽候差遣，情報、後勤，長官分派的任務，無權拒絕。伍警官說的複雜，我很難回答。我退伍的人了，多說點，條件是你得不透露消息來源，洩露軍機是重罪。」

「沒問題。」

「國防部栽培年輕幹部的計畫超乎老百姓的想像，說國造的雄風飛彈吧，你翻英國的詹氏年鑑，明白寫仿造自以色列加百列飛彈。怎麼仿造？以色列心甘情願把圖樣送給我們當禮物？天底下沒這麼好的事，他們同意台灣派人去參觀，我們的人用眼看、用手指量尺寸，回來再喬。只能說到這裡，再說下去，我們兩人之中有個人會感冒，我的可能性比較高。」

「小艾是重點培養的對象？」

「不同專長的分送不同地方，小艾是頂尖狙擊手，堅持退伍，上級留不住，我建議把人才放出去磨練，說不定有天用得著。」

「出國後還算是軍方的人嗎？」

「不算，他退伍除役了。」

「大胖和小艾有什麼過節嗎？」

「他們好兄弟，為洛紛英，也許鬧點小不愉快。不能算不愉快吧，誰都對洛紛英有意思，陸軍之花。伍警官，你沒見過洛紛英到狙擊隊報到時的模樣，清純哪，活像十八歲被星探相中的林青霞。」

「就算被人指使，以大胖和小艾的交情，下得了殺手嗎？」

「看誰下的命令嘍。」

「教官覺得大胖可能被某種組織吸收當職業殺手？」

「他們退伍之後，就和我斷了來往。人生，我聽哪個電視上和尚說的，老天安排好的宿命是大背景，我們走在其中，有時交會，有時又分開，不必想太多。」

黃華生送老伍到門口。

「他回來的話，會來看教官？」

「看個退休老頭幹麼，他既然回來，想的是報仇，我守著釣蝦場，幫不上忙。小艾這人呀，說個故事，伍警官聽過管仲吧？」

「春秋五霸，輔佐齊桓公的管仲，當然聽過。」

「管仲是政治家，其實也是神箭手，上山打獵，一箭射得將狼釘死在樹幹。弓得強且硬，能拉開這樣的弓，管仲的力氣也大。後來他輔佐齊國的公子糾對付爭奪王位的弟弟公子小白，管仲遠遠一箭射中公子小白，以為解決了政敵，沒想到箭射中衣服上的銅勾，公子小白裝死先趕回國都繼承王位，反而管仲自以為是，認定小白死了，大搖大擺護送公子糾，到了國都才見小白已成齊王，當場被逮捕。」

「原來管仲文武雙全。」

「管仲對神射的本領自信過頭。別人被國際刑事組織通緝，逃命還來不及，小艾自恃本事大，我斷定他一定回台灣報仇。過度自信，怕自投法網。」

老伍駛下山進入濱海公路，違反交通規則的使用手機傳簡訊回刑事局：

艾禮可能返台，通知機場、碼頭，調監視器畫面。

四個機場的空中警察單位進入戰備，清查各航班旅客名單，加派人手盯緊各個監視器傳回的畫面。老伍領五名同仁直接趕去台灣最大的桃園機場，如果讓小艾混進來，再想抓到他得花幾十倍的氣力。

小艾的特徵：約一七五公分，瘦長，皮膚較一般人黑，眼神隨時注意周圍的變化，單身獨行。使用的可能是法國護照。

即使法國傳來小艾服役時的人頭照、法國護照上的照片，和現在的樣子比，恐怕仍有很大差別。老伍指示，與照片比較，看來差不多的就請進機場小房間聊聊。

黃華生教官的推測真靈，小艾的確趕回台灣，也如老伍所猜的從桃園機場入境，用的確實是法國護照。他下機後提小包，沒進廁所、沒買免稅菸酒，直接入關。證照查驗人員刷了他的護照，拍了他照片，仔細看了他幾眼——很多眼。重重在護照上蓋了入境章，小艾輕鬆的下電梯等行李，順便在銀行換了五百歐元的台幣。

從空橋算起，他經過十五個監視器，這些監視器的畫面同步傳到控制中心，坐在控制中心螢幕牆前方的有航警局副局長、老伍，其他十二名同事。支援的保警與維安特勤隊在機場外停車場內的大型警備車內待命，保警負責機場秩序、交通管制，特勤隊負責逮捕小艾。

現場估計十七把史密斯威森半自動手槍、十二把HK MP5衝鋒槍、七十一把聯勤T65K2步槍，周圍制高點分配了四把SSG69狙擊步槍、三把AW、兩把SIG SSG 2000型狙擊步槍，人人防彈衣、防彈頭盔、防毒面具，保警更以三十人的防彈盾組成方陣隨時圍堵小艾。新北市與桃園市各調兩輛消防車進駐機場出入口，車上強力噴水槍待命。

小艾等到行李，德國的RIMOWA，他推行李走出海關，沒搭計程車，而是坐國光號巴士，等車期間抽了一根菸，他沒打火機，看似機場員工的男人借他打火機，小艾抽了幾口，將留有脣印的菸屁股扔進吸菸室的菸灰缸內。

晚上十一點多，從桃園機場進台北市區交通順暢，他在民權東路下車，走進龍江路，而後消失蹤影。

老伍率領警戒的幹員等到最後一班飛機降落，忽然看見畫面中的背景，證照查驗站後方的大廣告牌：新春台北國際馬拉松歡迎您。

他若有所思，從椅內跳起來大喊：「往前面找，重看錄影，女的，我記得看過一個身材瘦高穿慢跑緊身褲，外面罩條短褲，上身短運動外套的女人。」

很快找到兩個小時前的錄影紀錄，瘦高穿緊身褲、淡金色短髮的年輕外國女人站在護照查驗檯前。

「看他小腿上的肌肉。」

拉近鏡頭，這女人練得凶。

「往前後查。」

所有人捨下陸續著陸的飛機，全力尋找證照查驗之後消失的女人，海關、銀行、計程車招呼站、巴士候車處的監視器全集中處理。

半夜兩點追到國光巴士提供的車上錄影，女人在民權東路下車。調路口監視器，最後得到轉進龍江路的女人背影。

小艾回來了。

忙得忘記看手機，十幾條簡訊，二十多則Line，蛋頭六小時前登機，他寫：

回家嘍，在機場幫你買了紀念品，比薩斜塔的磁鐵，你貼在冰箱上想念我。

蛋頭有病，他根本沒去比薩買比薩斜塔的磁鐵幹麼。

老婆的：

你爸照樣來做飯，我想通，隨他吧，我們如果不回家吃飯，先跟他說，要是他不高興也沒辦法。

老爸一定不高興。

局長祕書的：

明天上午十點局長見你，局長室，請勿遲到。伍長官，局長要問案情進展，並請你陪他一起出席記者會。

得請老婆把西裝、領帶燙燙。

兒子傳來影片：爸，你看看。

點開影片，美國的M1A2重戰車。旁白說明美國剛同意出售此型戰車給台灣，以汰換老舊的M48。

這又怎樣。他回兒子。

查最近的軍火交易，找到這個，我同學在臉書上幹譙，他說買這種戰車回來有屁用。

又怎樣？

這麼重的戰車不能走高速公路，不能走省公路，只能窩在湖口基地，根本沒用，而且又貴得要命。

當向老美交保護費，將就點。老伍回。

沒空跟兒子閒扯，不過老伍為父子間感情的改變而高興，以前兒子怎會傳條之乎者也的新聞給老爸幹譙時事。

還有一則，茱麗的：

明天來喝咖啡，我爸找你，他好像很呷意你，我跟他說你早結婚，連下輩子的份也結了。再說他女兒對男人的興趣不是很高。

茱爸暗槓好消息交換老伍拚命喝茱麗的咖啡，以便利尿？

小艾回到台北會去哪裡？無父無母無兄弟姐妹，無女友，他能去哪裡。清查台北大小旅館。

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書籍介紹

本文摘錄自《炒飯狙擊手》，馬可孛羅出版

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作者：張國立

距離退休日，還剩12天。

任職刑事局反黑科的老伍接連受理三樁命案調查：先是新店山區一對毒蟲兄弟埋了自己的老兵父親，接著直奔基隆檢視一名太陽穴開了個洞的海軍一等士官長，深夜時分再前往東北角金山面對遭黑道行刑式槍殺的中年男子──國防部罕見地主動前來通知，死者是陸軍司令部上校。正當老伍盤算著這些案子在他退休前逐一偵破的可能性時，上司突然來電要他代理職務，因為一名政府要員橫死在一萬公里外的羅馬。

距離擊中目標物，還剩125公尺。

接獲指令後，一路上他換搭多班列車、更替衣著外貌，來到觀光客眾多的羅馬，住進預定的旅館領取證件、資料與裝備，準備執行任務。他必須小心翼翼地隱藏身分與行蹤，如同他先前窩在一座漁港小鎮當個廚師一樣低調，人們只記得他端上桌的炒飯滋味，忘卻那張顯然是外來者的東方面孔。架好槍、推開保險、屏住呼吸，瞄準鏡中央出現男人的耳朵，槍口與目標物之間是持續落下、沒人能算準路徑的一顆顆冰雹。

槍聲響起，原以為這是一樁狙擊行動完美的終點，竟是揭發一場巨大陰謀的關鍵起點……

一個是潛伏歐洲、隱姓埋名的神槍手，一個是即將退休、查案縝密的老警官，

將他們兩人與連續死亡事件串接起來的，是誘人的美食與家庭的羈絆。

小說家張國立2019年最新力作，融入美食元素的懸疑推理長篇故事！

Photo Credit: 馬可孛羅

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航