《鈽托邦》：核廢料彷若五○年代的喪屍電影，既殺不死，也阻止不了它復活

文：凱特．布朗（Kate Brown）

未來

我來到里奇蘭小機場裡一間經過改造的機棚，拜訪美國超鈾元素和鈾登記處（United States Transuranium and Uranium Registries，簡稱USTUR）處長謝蓋．托瑪切夫。該登記處的身分特殊，推廣資料主打該處是全美唯一輻射身體部位的國家貯藏所。托瑪切夫帶我去看擱置大箱子的陳列架，盒子裡裝著瓶瓶罐罐的溶解組織和骨骼。每個箱子都有編號，標記著人類提供者和器官類別：肝臟、腎臟、心臟、膽囊。架子後方有幾部大型冰箱，裡面裝著尚待技術人員溶解、燒成灰燼、測量放射性同位素沈澱的身體部位。我開始明瞭這份工作的重要性，同時感到想吐。

手術室裡，實驗室兼職病理學家卡羅斯．門迪斯（Carlos Mendez）啪嗒一聲套上橡膠手套，開始肢解某個男人的胳臂，他將這隻手臂切分成前臂和上臂，然後把皮膚、脂肪組織、骨頭、肌肉分成不同堆。第二隻尚未肢解的手靜置桌面，手掌朝上，姿態宛若正在冥想的瑜伽修行者。托瑪切夫解釋，能源部在過去幾年銳減該貯藏處的預算，因此他們從原本的幾十名員工，裁至現在只剩四名。在墨西哥時，門迪斯曾經當過醫生，但他非法跨越美國邊境，蹲過幾年苦牢，因此照理來說不符合在美國執業的資格。門迪斯憤怒地皺起眉望著我對他的工作感到作嘔，我有股感覺，他應該比較想拿活人開刀，而不是切割輻射污染的死者屍體。

門迪斯舉起一把電鋸，當托瑪切夫和我離開手術室時，電鋸鋸齒啃噬骨頭的聲音尾隨我們而出。托瑪切夫告訴我，為了節省經費，登記處的前任處長被要求提早退休，托瑪切夫指向自己胸口，用他可愛的俄羅斯腔說：「於是我就成了那個便宜的新處長。」托瑪切夫從莫斯科學院的機密系所獲得核化學學位，在蘇聯時，他曾在「箱子」裡工作，也就是保密到家的軍事研究中心。基於安全法規，托瑪切夫做夢都沒想過自己有朝一日會到美國，更別說指揮美國的核設備。

托瑪切夫騎著單車穿越里奇蘭的高瘦身影就象徵著這場聯姻，美蘇核電廠走過了小倆口動不動就鬥嘴的愛情長跑，終成連理。處心積慮醞釀蘇聯彈頭恐懼的美國軍事戰略家，到了九○年代卻瞬間把焦點切換至更令人焦慮的問題，那就是蘇聯核武工廠會傾塌，核原料和武器科學家機擴散全球，因此焦心的能源部官員雇用俄羅斯核科學家，美國立法者則將納稅人的血汗錢送進俄羅斯的核設施。

美俄核武巨星的結合不是大新聞，對媒體保密到家，少了邊緣政策和冷戰時期的臉紅脖子粗、裝腔作勢，多半麻痺的民眾以為俄武軍備戰爭早已收尾。正好相反，我們正處於人類學者休．葛斯特森（Hugh Gusterson）所謂的「第二核時代」，二○一一年的核研究和發展資金遠比冷戰高峰期豐沛優渥。美國聯邦政府計畫在接下來十年間，為核武發展重金擲下七千億美元。俄羅斯政府並不打算乖乖認輸，他們預計投入六千五百億美元開支，重整俄羅斯軍事，主要開銷將用在戰略核子武器上。雷根總統執政期間，擔任美國國防部官員的勞倫斯．柯布（Lawrence Korb）指出：「冷戰已經落幕，軍事工業建物已經得勝。」

雖然托瑪切夫在敵營受訓，卻是相當優秀的能源部雇員。他對醫療廢料封存深信不疑，還說他的輻射身體部位貯藏處，展現出在可容許量內鈽對人體具有某種良性效果，他認為可容許劑量應該提高。托瑪切夫說，他這裡所有的身體部位捐贈者都是在七、八十多歲過世。「在體內有鈽的情況下，他們還多活了四十年，相安無事。」托瑪切夫告訴我，並搖頭補充道：「你們記者啊，全部大錯特錯。」

輻射的健康效應至今仍深具爭議，關於車諾比展現的效應爭執不休，而該起意外事故的死亡預測，是三十七人至二十五萬人不等。這個爭議並不教人意外，我曾說過在這段歷史中，放射性同位素對人體效應的醫學研究經過嚴密控制，藉此打造出知識、懷疑、異議，乃至意見分歧的巨大鴻溝。但缺乏好奇心也讓人覺得詭異，在冷戰時期的美國，國家癌症研究所並未提出輻射與癌症相關的質疑，當我向NCI的前任副所長艾倫．拉布森（Allen Rabson）徵求解釋時，他回道：「輻射是致癌物質這點是可以確定的，但想要確定答案，就勢必脫離科學面，走向政治面。」NCI官員反將醫學研究領域交由AEC官員處理，AEC則不遺餘力推廣核電安全。

AEC官員接手日本第一份核爆傷害調查研究的資助，為的就是繼續將「誤導」和「不健全」的報告壓到最低。接下來的研究中，研究員使用折衷的ABCC研究設立標準，研究目標卻只是狹隘地瞄準有限劑量範圍和幾種癌症，時常忽視其他放射性同位素對人體可能造成的效應。打造世界通用標準就是科學的用意，然而在鈽災這件事上，這個模型並不管用。

托瑪切夫象徵的是一個具備流動知識的全球公民，跨越國界，用最現代的方式自由流動。然而現代人對流動性的崇拜，卻讓人看不清一個特質，那就是現代科技在鈽工廠周遭的特定環境地勢形成的風險，其實亦受地緣限制。漢福德和奧爾斯克一帶執行的醫學研究，依賴的是他處計算標準得出的平均值和預測值，通常並未考量到放射性同位素會以不同方式融入土地和人體景觀等當地及特殊場所。儘管具備幾十年的研究背景，除了最明顯的健康效應，研究員仍不具可判斷其他健康效應的高敏銳度高手法。

與此同時，核工業卻以模糊觀點對待處置放射性污染。自五○年代起，美國大眾就聽過不少關於丹佛等城市的背景輻射，但背景輻射和吸收核裂變產物危害其實沒太大關係。美國民眾也聽過核能很「環保」，六○年代，核能拯救了本來可能在水力發電大壩翻肚的魚。二十一世紀，核能應許的是一個無碳未來。福島核災後不久，公共關係人員拂去了五年前的煤碳工業危險報告表面堆積的塵埃，這個操作手法之前就用過了：原子能委員會先在六○年代中大肆宣揚採煤的危害，福島核災爆發的幾十年前，日本政府和核能企業倡議人將車諾比事故從教科書刪掉，並斥資數百萬為核能安全打形象廣告。與此同時，日本能源發電公司粉飾意外，竄改安全報告，卻沒因害怕驚動員工，被他們發現該工業的危險性，而預先購置緊急設備。

另一種消除鈽災的做法，就是為鈽災增添大自然色彩。過去十年間，官員將漢福德、馬亞科、車諾比地帶重新整頓成野生保護區。車諾比地區目前對外開放觀光，主打的就是美到令人屏息的森林、湖泊、河川景觀。記者和科學家描述，這裡有滿坑滿谷的野生動物。然而，進化生物學家提姆．墨索（Tim Mouseau）追蹤車諾比地區的鳥類時卻發現生態災難區。即便污染量不嚴重，他追蹤的鳥類中卻有百分之十八畸形，四成雄性鷾鴯不具生育能力，整體燕科則降低百分之六十六。墨索在輻射熱點區不見熊蜂、蝴蝶、蜘蛛或蚱蜢，整個核區已不見生命跡象。在華盛頓州東部，漢福德核廢料處理廠的周遭地帶，被包裝成哥倫比亞盆地最後一個原始蒿屬植物灌木棲息地推廣，鹿和兔子卻偶爾漫步走出該保護區，將放射性排泄物解放在里奇蘭的草地。八○年代，漢福德流域經認可成為哥倫比亞河的最後一片自由流動水域。觀望著河水高度隨著波特蘭電力需求起伏漲落，再測量哥倫比亞砂礫河岸的桑樹放射線劑量，這麼一想，把漢福德地帶形容成「自然野生」可說是想像力豐富。

葡萄酒製造是哥倫比亞河域近期的多元化計畫，他們歡迎遊客參觀半圓形般圍繞漢福德核廢料處理廠的品酒廠，然而這些酒廠並未標註在酒莊之旅的地圖。我品嚐幾款葡萄酒時，向葡萄酒商提及這條路上住的瓦納潘印地安人都患有癌症，有份疾病控制中心的研究發現，當地印地安人中每五十人就有一個得到癌症，他們食用哥倫比亞河魚類的傳統飲食是原因之一。我問她，若這份研究正確，對於在如此鄰近封閉鈽廠的地方種植釀酒用葡萄，她有什麼看法？她粗聲粗氣地暴躁回應，印地安人有酗酒、近親繁殖、飲食不營養等問題，這番論調我早就聽過不知多少次。

我很同情這名葡萄酒商，核廢料問題並不容易面對，因為這問題實在大到難以消化。二○一一年福島核廠反應爐心熔毀，災變嚴重性與車諾比不相上下，原因是東京電力（TEPCO）公司沒有棄置龐大核廢料的所在，因此只把廢料裝在核能反應爐旁的貯藏池，此舉簡直形同在煤氣廠裡儲藏火藥。推廣「核武復興」的俄羅斯官員正在和日立通用合資公司角逐，向亞洲和中東的開發中國家外銷核反應爐。俄羅斯的推銷台詞絕大多數是承諾再加工無效燃料，把已經負擔過重的既存馬亞科後處理工廠，當作傾倒場重新利用。地理學家夏蘿．可魯帕（Shiloh Krupar）形容，核廢料好比活死人，彷若五○年代的喪屍電影，既殺不死，也阻止不了它復活。

鈽的製造需要的是不民主也不安全的決定及政策，從政治角度來看，美國人與蘇聯人認為這種決策很美妙，因為在隔這般離劃分的地景裡，世界頭幾座鈽工廠誕下南轅北轍的社區：富有的長期雇員與短期移民勞工被分隔出來，而這片地景不僅有效讓龐大核工廠成為一個隱形基地，更讓它們製造的環境及衛生問題隱形。鈽托邦的空間劃分看似自然，實際上卻反映出蘇聯及美國所存在的社會區隔：自由與不自由勞工、主流白人及非白人少數人口、生活在被認定為安全區及被留在輻射區的居民。二十世紀的歷史繞著該地景的種族與階級印記打轉，在鈽區，這些界線保證了國家機密，而下屬員工則逐漸憂心，在他們閒人勿進的城市內，他們是否還能持續享受消費特權及社會福利優勢。

鈽托邦在當地廣受歡迎，是因為鈽托邦供應不斷擴張的經濟，無盡提升的生活標準，提供愈來愈大量消費性產品，而這一切全拜政府補助所賜，唯獨萬中選一的員工能享受這一切。鈽托邦居民對科學進步及經濟效率展現出不得了的堅定信念，許多人都認為他們城市處處可見的無階級富庶，是美國夢或共產主義烏托邦的真實體現，證實了他們國家的意識形態正確無誤，反過來看，這等自信和信心則孕育出人民的愛國情操、忠貞不二、服從沈默。

這些特殊社區就像協助它們發展的核科技，不費工夫地四處擴展。類似里奇蘭的社區在加州、德州、喬治亞州、愛達荷州、新墨西哥州重複出現，猶如奧爾斯克的社區則在烏拉山、哈薩克、西伯利亞、某些歐洲部分的俄羅斯地區複製，是相當吸引人又別具全球觀的模型。六○年代，美國CIA探員和顧問透過祕密條約，協助在日本蓋通用電氣核電廠，通用工程師起初為福島設計的首要幾座反應爐，目的是用於製造美國核動力潛艇，也因此反應爐的設計專門提供水多人少的環境，雖然適合海洋表面底下的條件，卻不太適合供陸地上的民間使用。結果日本核能開發商挪用前輩的做法，挑選偏遠貧窮海岸地帶建造核反應爐，然後豪奢地為新的「核村」提供補助金，日本核村民眾也熱烈歡迎反應爐，因為反應爐代表著工作機會和稅收、嶄新社區中心、學校、主題樂園、游泳池的降臨，甚至還有免費尿布可以拿。

軍備競賽餵飽核社區的同時，社區形成的文化與生活方式也反過來培養滋長軍備競賽。擁有高補助金的核社區創造出一個「心滿意足的小宇宙」，因此很難達成政治解散。艾森豪總統是第一個抱怨這類軍事工業建物頑冥執拗的人，這位前任五星將領不得不承認，他是核廠的手下敗將。打著非核政綱登基上位的歐巴馬總統，也遏止不了核武開銷的激增。場景切換至蘇聯，嘗試減緩核武製造的兩任蘇聯領袖赫魯雪夫和戈巴契夫，都在軍隊和安全官員的助力下遭到罷免。

鈽城不僅是科技和科學的產物，更是栽培出浩瀚城市文化的產物。鈽城開創嶄新社區，窩藏核心家庭，率領自己的國家前進。鈽托邦居民也不是唯一擁有這般欲望的人。出了鈽托邦，美國人和蘇聯人亦以種族隔離、聯邦補助的特權社區形式，爭先恐後取得實際及財務安全。隨著時間過去，鈽托邦已不被當作一種破格、離群索居的社會結構，而是美蘇風光裡，四處落地播種、夢寐以求的市郊住宅區，空間充裕的結構讓浩大核廠成為一種常態，成功在清晰可見的範圍內變得隱形。

雖然我從未進入奧爾斯克，但從照片看來，有著高樓、寬廣街道、遼闊空曠公共廣場的奧爾斯克，就是許多蘇聯城市的美好翻版。我倒是曾在里奇蘭待過一陣子，里奇蘭的尋常讓我不知做何反應，看起來既不像、感覺起來也不像冷戰的前哨基地，和許多美國戰後的郊區幾乎沒有兩樣，沿著里奇蘭寬闊筆直的主要道路平緩前進時，我們經過了為開闢停車場而與道路保持距離、猶如大盒子般的商店，讓我有種回到家的安心感受，卻萬萬沒想到這些主要道路是撤離路線，停車場被當作防火道，無窗的購物中心則身兼災難庇護所。

里奇蘭和奧爾斯克都能讓人一眼辨識，因為在這些鈽城堡壘，核末日戰爭的將落地點，若有選擇，人人都會和其他同胞做出相同選擇，以民權和政治自由，換取消費和財務安穩。價值階級溜滑梯式的隱形地帶分區，向美國與蘇聯允諾出機會平等與流動性的謊言，但這個謊卻很容易讓人視而不見。將普世平等的長遠目標換成「少數優等人才」或「優選人民」的獨享特權時，美國人與蘇聯人也揮別了唾手可得又公平合理的公共住宅，蘇聯人偏好的是門禁森嚴的城市，美國人則喜歡單一階級的郊區。打造出富裕住宅區的同時，捍衛國防和進步的人亦帶來破壞及環境犧牲，而這些區域連他們自己都不願意住。到了二十一世紀，只要有機會，許多俄羅斯人和美國人都想住在封閉式門禁社區，諷刺的是這種社區並沒有化為監禁牢獄般的惡名，而是欲望的目標，而在此同時，開創性核城的流動性、半個世紀以來追求的安穩、健康、幸福世代則步入尾聲。

一手打造漢福德和奧爾斯克的將軍、工程師、科學家，以國家與意識形態、領袖與平民、核區與非核區、身體與環境、人類與動物、大自然與文化等各式各樣的明確界線，向世人保證平安與保障。這些區別大多都是虛構的，當美國和蘇聯對於家庭及後代的想法彼此疊合時，科學發現也穿越敵軍界線，核裂變產物從工業區遷徙至住宅區、從土壤進入食物、從空氣吸進肺部及血液、骨髓、最後抵達DNA，身體就這麼成為核廢料貯藏室。但即使邊界虛構，卻有其作用，葛羅夫斯將軍和貝利亞深知，分區是保守祕密和壓下壞消息的重要科技。將意識形態分成「共產主義」和「資本主義」的話，人們會因害怕被貼上敵人的標籤而不質疑自己的上級。細分成「科學」、「環境」、「文化」、「建築」的歷史，也沒能解開框架更大的故事謎底，解釋科學研究、文化思潮、都市化趨勢、領地分區、政策、財務是如何打造出我們稱為家園的地景，又是怎麼在同一時間製造出彈頭、導彈、愈來愈難以肩擔的國防預算。

核武工廠設備創造出軍事化景觀，甚至在鈽工廠領地外開花結果。就美國來說，在三城區支持推動人士的積極遊說之下，居民爭取到高速道路、橋樑、大壩、學校、住房、農場補助金，以保障國家安全和自給自足。居民日漸覺得自己應得冷戰所承諾的普遍富裕，而這種型態的分配能提供他們財務安穩。軍事化的美國地勢上演著五花八門的戰爭：貧窮戰爭、毒品戰爭、癌症戰爭、恐怖主義戰爭，而這些戰爭皆以常見的軍事科技展開：清除荒蕪城市的推土機、機密財務安全的地圖、為了食品製造和化療而改造的化學武器、為了保存食物和醫學而改良的核科技、對本地居民進行監視的武器。

這個軍事化景觀設備也助長了健康流行疾病。在一九五○至二○○一年間的美國，癌症的整體年齡調整後發病率增加百分之八十五。醫學裡曾幾何時罕見的兒童癌症，如今竟變成美國兒童的頭號常見疾病殺手。癌症發生率只是糖尿病、心臟病、氣喘、肥胖症等持續發展的美國健康問題的終點。標記在身體上的社經文化問題，也銘刻在美國社區裡，四分之一社區都位在有毒廢料清除基金場地的四英里範圍內，堆滿塑膠、化學溶劑、殺蟲劑、核廢料、各式各樣沒人樂見的消耗性社會碎屑。而這也是鈽一手打造的房子。

俄羅斯的紀錄並沒有比較樂觀。從一九六○至八五年，蘇聯的癌症率從每十萬人中有一百一十五人，攀升至一百五十人。到了九○年代中，俄羅斯的死亡率在二十世紀，達到和平時期水準的巔峰。俄羅斯的嬰兒僅有三分之一是健康誕生的，在一籮筐分類之中，俄羅斯的表現於所有國家間年年吊車尾，包括人口壽命、生育率、嬰兒死亡率。就在蘇聯領導人刻不容緩地跟上美國武器製造商步伐的同時，他們原先允諾的共產主義烏托邦景觀，也演變成市民居住於配備完善、需要登記通行證的城市，村民則合法困在偏遠地區，在貧困及健康問題之中痛苦打滾。

里奇蘭和奧爾斯克的歷史急需說出來，是因為鈽托邦的問題尚未解決。二○一一年，福島三座反應爐心熔毀，亦是重蹈覆轍，鈽區的模式重新上演：安全性隨便的軍事設計、意外發生後的一概否認和輕描淡寫、延遲撤離至同樣遭受污染的地區、雇用短期低廉的「職業遊牧民族」進行最骯髒的工作。在美國、俄羅斯、日本，私人企業從核製造撈盡油水，聯邦政府則要在核意外發生後幫核企業負擔賠償，等於全體社會都要幫核歷險記招來的財務風險擦屁股。

幸好，故事沒有就此畫下句點。面對默不吭聲、癱瘓麻痺的領導人，日本國民做出烏拉山村民及華盛頓州東部農夫所做的事：他們親自著手參與，透過社群媒體網路和社區組織團結起來，購買蓋氏計算器、檢測自己的食物、空氣、土壤，繪製屬於自己鉅細彌遺的污染地圖，有了這份知識，他們就能逼迫公司主管和政府高官也動起來。

我之所以展開這個計畫，是因為我想認識瞭解核安全國家領航人。生活在核武軍備競賽邊境的鈽托邦人民，在我眼底都是二十一世紀初的文化創始先鋒，從這個年代起，全球人民都成了反恐怖主義、財務、醫學的監視對象。身為嶄新千禧年人民，人人皆遭到監聽、監視、跟蹤，有時甚至是我們自己心甘情願的串通共謀。

然而在這本書的創作過程中，我認識到那些因為醫療飲食限制而不能和我分食的人，我遇見掀起上衣、讓我看歷經無數手術留下交叉線條疤痕的人。看著這些勇敢的人堅定提出問題、尋找自己所欲的答案、不顧督導的沈默禁令大聲說出口，我漸漸看見另一種不同的核武前鋒。這群人衝鋒陷陣，勇往直前，有些穿戴防護性工作裝和面罩；有些人蒼白纖瘦，有些則是孩童；有些人背著氧氣筒拖著步伐，抑或滑著他們的輪椅前進。透過資源、財富、權力的衝突矛盾，加上為風險、健康、安全而戰的抗爭，他們定義出一種全新的公民權，那就是除了自身政治和消費權外，人民還需要滿足生理權，不僅需要遠離匱乏和暴政的自由，也堅持享有遠離風險及污染的自由。換句話說，這群意志如鋼鐵般的人就是我們的一分子，因為人人皆是鈽托邦的子民。

相關書摘 ►《鈽托邦》：為何制衡原則失敗到更勝車諾比的災情，會發生在美國的心臟地區？

書籍介紹

本文摘錄自《鈽托邦：失去選擇的幸福與核子競賽下的世界墳場》，行人出版

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作者：凱特．布朗（Kate Brown）

譯者：張家綺

如果可以生活富足，

你願不願意放棄懷疑、全然相信？

在號稱自由之國的美國，華盛頓州曾有個城市，人們過得彷彿共產北韓的翻版：他們可以表決但沒有投票、可以購物但沒有市場競爭、可以居住但不能擁有房產、可以受教育但有很關鍵的知識學不到……這些事情在其他美國人眼中簡直不可思議，但當時卻有許多人抗拒離開這個「烏托邦」。為了讓員工團結一心、不想離開，主導這座城市的軍方和財團提供無與倫比的物質享受；為了讓作業員相信領導階層對於健康與否的保證，這裡弭平了藍領和白領的畫分；為了讓人們安心打拼，建立穩定的核心家庭是最受歡迎的喜事。這裡看起來一切都不錯，只要不管鄰居同事衰老地比較快，還有罹癌或各種怪奇病症的機率高了點，也必須謹記不要試著去探索不可能知道答案的問題。這裡是里奇蘭，旁邊有個巨大工廠日夜生產製造核武的關鍵元素「鈽」。

美國的里奇蘭和蘇聯的奧爾斯克，是從二戰延伸到冷戰時期，美蘇兩國比拼核子武力下建立的人造城市。它們既繁榮又危險，既活力十足卻也悲慘，之所以能用如此扭曲的方式存在，是因為從都市規劃到勞工權利的全面控制，而在科學研究和公共衛生上，也是特殊的案例。但即使過去歷史如此特別，時至今日，面對核災時，同樣的手法仍在全球各地包括烏克蘭和日本同樣出現，未來也想必難以迴避。

凱特．布朗融合了官方文獻、地方史家和受害／受惠人口述歷史，以優美細膩的筆法記錄下因鈽而生的烏托邦／反烏托邦從建立、運作到覺醒的過程，里奇蘭和奧爾斯克受到的傷害不會消失，但它們啟發了後世對於環境、健康、國家權力的反抗意志，直到今天人們仍然受惠。

Photo Credit: 行人出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰