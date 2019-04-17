《好人主管的惡人管理學》：「友善職場」其實會扼殺員工的成長

文：曾和利光

友善職場其實會扼殺人的成長

好人會想把自己所在的公司，變成人人都喜歡的友善職場。然而，可以輕鬆工作的友善職場，真的能創造業績嗎？一般人都認為：「職場友善，可創造三高：高員工滿意度、高工作熱情、高業績。」

但如果把輕鬆工作的感覺和員工滿意度畫上等號，已經滿足的員工，就不會想再努力進步，因為滿足後就不會產生野心。換句話說，雖然員工滿足了，但業績可能低迷。

相反的，不能輕鬆工作的不友善職場，業績就一定會下滑嗎？競爭激烈的職場，時常需要切磋琢磨，到處充滿壓力，工作絕不輕鬆。例如，同業之間競爭非常激烈的店家，像是公關俱樂部等，員工也許彼此感情交惡，但業績良好的事時有所聞。「我絕對不能輸給那個女人！」就是這顆不服輸的心，讓女公關努力從客人身上賺到可觀的收入。

另外，也有人說：「需要是發明之母。」意思是，人碰到障礙就會想方設法排除。有一家因數位化而失去市場的傳統底片公司，痛苦的進行大規模的裁員後，把技術投入醫藥等其他領域而成功轉型。這就是一個很經典的例子。如果從別的觀點來看這個例子，也可以說是因為對手段和目的有不一樣的認識，才能逆轉成功。

企業存在的理由，除了為社會提供價值，本身也要獲利，所以打造友善職場，並不是企業的目標。

不過，對員工而言，追尋輕鬆工作的感覺．卻是一個目標。因為這種感覺，會讓員工覺得每天都過得很幸福。所以有人認為，如果一家公司業績好、股東有獲利，但員工並不覺得幸福，這家公司就沒有存在的意義。

因此我認為，如果想打造一個友善的職場，不能只天真的考慮如何提升員工的滿意度，而是必須謹慎思考，如何同時提升業績和員工滿意度。

友善職場麻煩多，遇到紅燈「一起過」

面試時，如果應徵者問：「貴公司的組織文化為何？」許多面試官會回答：「敝社擁有『通風』良好的職場環境。」好人都喜歡這種回答，因為簡潔有力，讓人覺得爽快。

但仔細想想，其實「通風」只是一個比喻，直到現在，我還是不明白其中的含義。這種職場對任何人而言，真的都是友善的職場嗎？因為我們常使用這種比喻，所以我想對此進一步探討。

「通風良好」，最常用來詮釋「可以輕鬆表達自己意見的職場」。即該公司一視同仁，每個人都有發言機會，不管職位如何，表達的內容都能被重視。

乍聽之下，大家會認為這是一個扁平化的組織，而且公司風氣異常開放，幾乎沒有人會給這種公司負評。換句話說，在管理上，「通風良好」象徵著符合社會期許。

但要打造一個真正「通風良好」的組織，必須付出極大的溝通成本。因為任何人都可以輕鬆表達自己的意見，就表示不只是資深員工的寶貴意見，就連經驗不足的人所說的話，也要一視同仁的處理，而這將提高組織溝通的成本。

有時不用功的新人、年輕人，對於自己一知半解的事，會自以為是的對公司的方針胡亂插嘴。這時主管一定想直言：「你能不能稍微想一想再發言。」但既然對方話都說出口了，也只能費脣舌再耐心解釋：「不是這樣的，這是有原因的，和你所說的完全不一樣。」

年輕人看到主管這樣認真解釋，心情當然會變好。但對整個組織來說，「通風良好」真的是優點嗎？其實，世界上原本就沒有不能表達意見的職場。為溝通築一道高牆的，往往是發言者自己的心。認為職場有溝通障礙，其實是個人的偏見。會這麼想的人，是因為對自己的意見沒有信心。為了隱瞞自己沒有自信，就把自己不能表達意見的事實，歸罪於這道高牆。

因此，即使有人有心想創造輕鬆表達意見、包容笨拙意見的環境，這種理所當然歸罪於外的想法，還是會影響其他人深思熟慮的態度、果斷提出意見的氣概、認真討論的風氣。

職場是認真決勝負的地方，為了刺激創造力，或許需要一些玩心和從容。儘管如此，就算「玩」也要認真。我還沒有看過隨便玩就玩出成果的人。

在職場和他人討論時，可以直言不諱、爭論不休，但我認為每次發言前都要深思熟慮，不能一知半解、虎頭蛇尾。其中具代表性的例子就是軍師。以前軍師如果意見有誤讓大軍蒙受損失，自己的人頭就會不保。我想軍師就是有此覺悟，所以提出意見前一定會先動腦。先深思熟慮再孤注一擲，才能獲得勝利。

另外，「通風好」、「體貼」的職場，從個人角度思考，的確有助於個人判斷；但如果從組織的立場思考，卻有可能會出現誤判的「團體迷思」（Groupthink）。

做決策時，如果有太多不必要的人參與其中，就會產生「雖然是紅燈，但只要大家一起過，就無須害怕」的心態。因此，看事物的角度就會過於樂觀，或是無視外界的警告，甚至會忽視風險。

還有，評估事情時，會輕忽事情本身的內容，只在乎公司內部的權力。甚至為了讓已經決定的事不被推翻，而集體施壓。

我這麼說，並沒有否定「腦力激盪法」（Brainstorming）、「對話法」（dialogue），這些為了激發創造力，而致力於創造自由、扁平化組織的方法。從好的方面來說，這些方法可以輔助「通風不良」的職場，非常重要。但一個公司如果都以符合社會期許的「通風良好」為基準，就會導致思考停滯。所以，我認為有時視情況，讓自己成為封殺無聊意見的惡人也不錯。

相關書摘 ►《好人主管的惡人管理學》：這三種體質的公司最好別去上班

書籍介紹

《好人主管的惡人管理學：同事都是好人、開心工作的職場，對你傷害最大；出現受責難的惡人，反而幫公司成長。為什麼？》，大是文化出版

．透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈兒福聯盟。

作者：曾和利光

譯者：劉錦秀

以下這些看法，你認同嗎？

一家好公司，組織裡的每個人都可充分表達自己的意見。

這主管居然重罰自己的愛將，太沒人性了，以後誰還敢跟他共事。

彈性工時、遠距上班，這公司真是友善職場。

這企業的老闆居然沒願景，員工離職率還偏高，看來不能久留。

上述觀點如果你完全同意，要當心，你、你的組織或部門，正陷入「友善職場」的危機。大家開心工作，這樣的團隊效率低落、不成長（包括薪水），甚至正步向「被解散」。

職場裡，有刻意迎合對方、不願得罪任何一方的好人；也有認為只要是對的事就要說出來，卻經常得罪人的難搞惡人。偏偏多數主管會喜歡說好聽話的好人，厭惡老是吐槽的惡人，甚至努力想創造一種大家開心工作的友善職場。

但日本資深人力專家曾和利光以超過20年的經驗告訴你，那種不敢說出「其實國王沒有穿衣服」的好人，正是拖垮組織成長的元凶，所以，想成為優秀主管，你得遠離好人，然後用盡心力找出組織的惡人。

Photo Credit：大是文化

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航