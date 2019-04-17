《好人主管的惡人管理學》：這三種體質的公司最好別去上班

文：曾和利光

這三種公司最好別去上班

對企業而言，招募人才攸關公司存亡，問題非常嚴肅。在篩選過程中的每一個環結，都會顯現公司真正的組織文化和特質。就像平常看似很有男子氣概的人，一碰到嚴酷考驗就會變成懦夫，人在嚴峻的場合，才會露出原形。

組織也一樣，在嚴酷的考驗下，才會明白人的本性。但對大多數的應徵者而言，最想避免的應該是進入有這三種風氣的公司。我為這種公司命名為「HaraMiTa企業」，這個名稱大家應該都沒聽過，當然也不可能聽過，因為這是我新創的名詞。這個名詞是由以下三個名詞的第一個發音組合而成：

騷擾、法律意識淡薄（Harassment）體質。 自私（Migatte，日文為「身勝手」）體質。 場面話（Tatemae，日文為「建前」）體質。

第一個你該避免的公司，就是有要人乖乖聽話的「騷擾體質」。這裡所謂的騷擾，是指利用強勢立場，一邊威脅一邊傳遞自己想法的風氣。這種風氣幾乎都可以看到這些情況：

首先，有些公司企圖以「希望應徵者拒絕其他公司的面試機會」為前提，提供內定機會（工作機會），這種公司極有可能具有騷擾體質。關於這一點，企業當然也有企業為難的一面。因為如果不能確定應徵者一定會報到，就無法確定錄取人數，所以會希望應徵者能拒絕其他的公司。大家一定要學會分辨其中的微妙差異。應徵者一旦想委婉拒絕，負責人會態度驟變，用威脅的主張要應徵者改變心意，這就是想透過讓對方不安，迫使對方改變想法的騷擾體質：「如果你拒絕的話，我們公司以後就不在你們的學校徵才。」

如果這時你同意接受工作，有的公司還會要求你當場打電話拒絕其他的公司，這種公司的氣量狹小，令人無法諒解。

萬一你選擇拒絕，有的公司會不死心的不斷打電話聯絡、用強勢的口吻責備、到你家拜訪等，出現跟蹤狂行為的公司，也同樣具有騷擾體質。這種企業不但不尊重他人有選擇職業的自由，對法律的意識也很淡薄。就業是人生中的大事，必須尊重個人的選擇。如果從這層意義來看，這種公司肯定不會尊重人。

接著談論只考慮自家公司利益的「自私體質」。這類型的公司，只想著自己的利益，完全沒有想到和對方一起共生（一起創造雙贏）。他們招募人才時，會出現以下的特徵。

首先是對於面試等行程，不讓你有彈性選擇，而是硬性規定。另外，初試時，因為應徵者人數眾多，姑且就不談；但最後一關面試時，不為遠到而來的應徵者提供交通津貼的公司，似乎也有問題。

還有面試次數超過10次、應試時間異常長的公司，恐怕也有自私體質。如果企業單純想謹慎評估也就罷了，但若為了公司的利益而故意拖延就有問題。

還有應徵時，某些公司規定應徵者要準備厚厚的報告、或是手寫履歷表。這些公司其實沒有特殊意圖，而是單純覺得這麼做比較好；還有為了不讓應徵者參加其他公司的徵才，在特別的日子（各公司開始徵才的那一天）把應徵者長時間留下的企業，就更不值得一提。

這對想進入該企業的應徵者而言，並不構成問題，但如果公司的心態是「應徵者不待在這裡，就無法取得工作機會」，就表示這家公司沒有顧慮應徵者的體力、有可能中途被淘汰的心情。用謊言誤導學生、用演技贊同學生的公司，只有「不管用騙的、用演的都好，只要能讓應徵者進公司就可以」的想法，也具有不會替他人著想的體質。

第三個是「場面話體質」。所謂場面話，是指只重視表面上的正當理由，只要形式完整，就算內容空洞，也會說「這樣就可以了」、「只要不敗露就行了」的公司風氣。事實上，只用學歷篩選，卻公開招募，就有「場面話體質」。要看穿這種體質雖然不容易，但如果最後錄用的員工，極端偏向某學校的畢業生，就可以合理懷疑。

主考官、招聘負責人會對應徵者說：「今天在這裡所說的話，希望你不要告訴任何人。」企圖封口的公司，也有這樣的體質。說這些話的人，也知道自己說了不該說的話，但還是認為只要事情不浮出檯面就沒事。

還有看似召開一般的「為就業活動加油的研討會」、「業界研討會」，可是大部分時間在宣傳自家企業的公司也有問題；在研討會中宣傳徵才活動本身並沒有什麼問題，但喧賓奪主就有問題。另外，還有這樣的公司：明明是招募人才，卻把「面試」稱為「面談」、把招募說成「學長姐拜訪學弟妹」、把公司說明當成「聯誼會」。也就是說，為了維持表面的原則，這樣的公司會用微妙的措詞掩飾。

可能是因為我個人太理想化，以上的內容都帶點譴責的語氣。或許不能把責任都推給企業，尤其日本公司本來都具有場面話體質，但如果有公司有勇氣在多重的壓力下，捨棄場面話體質而言行一致，我會給他們最高的評價。

參加各種徵才活動時，大家可以透過以上我說明的例子，辨別應試公司的作風。對學生來說，即使某家公司當初自己非常嚮往，但在應徵的過程中，如果覺得和所想的不太一樣，就該停下腳步讓自己冷靜下來，思考這家公司是否就是我所說的「HaraMiTa企業」。而企業也應該要有自知之明，了解應徵者會用這種眼光看自己。

（按：日本的就業活動只錄取應屆畢業生，是以剛從大學、研究所、專科學校畢業，並首次進入職場的人為對象進行的徵才活動。內定者也就是通過甄選、錄取的人，可以在3月畢業後進入公司。多家企業會以相同的日程進行就業活動。甄選時，除了數學、英文、國語、作文等科目的筆試外，還會進行至少3次的面試。）

相關書摘 ►《好人主管的惡人管理學》：「友善職場」其實會扼殺員工的成長

書籍介紹

《好人主管的惡人管理學：同事都是好人、開心工作的職場，對你傷害最大；出現受責難的惡人，反而幫公司成長。為什麼？》，大是文化出版

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作者：曾和利光

譯者：劉錦秀

以下這些看法，你認同嗎？

一家好公司，組織裡的每個人都可充分表達自己的意見。

這主管居然重罰自己的愛將，太沒人性了，以後誰還敢跟他共事。

彈性工時、遠距上班，這公司真是友善職場。

這企業的老闆居然沒願景，員工離職率還偏高，看來不能久留。

上述觀點如果你完全同意，要當心，你、你的組織或部門，正陷入「友善職場」的危機。大家開心工作，這樣的團隊效率低落、不成長（包括薪水），甚至正步向「被解散」。

職場裡，有刻意迎合對方、不願得罪任何一方的好人；也有認為只要是對的事就要說出來，卻經常得罪人的難搞惡人。偏偏多數主管會喜歡說好聽話的好人，厭惡老是吐槽的惡人，甚至努力想創造一種大家開心工作的友善職場。

但日本資深人力專家曾和利光以超過20年的經驗告訴你，那種不敢說出「其實國王沒有穿衣服」的好人，正是拖垮組織成長的元凶，所以，想成為優秀主管，你得遠離好人，然後用盡心力找出組織的惡人。

Photo Credit：大是文化

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航