【2020總統大選】蔡賴之爭將進入「延長賽」，吳敦義表態「無意參選」

新聞報導：黃筱歡、李秉芳

2020總統大選倒數9個月，國、民2黨究竟要派出哪位候選人仍不明朗，今日兩黨都確定，初選時程將延後。不過國民黨主席吳敦義今日也首度鬆口，表示他無意參選角逐總統，唯一的目標，是替黨推舉出一位品德、操守、能力及經驗等各方面無懈可擊的候選人。

而民進黨總統初選，原訂在4月12日協調截止，然而蔡英文和賴清德昨日都分別召開記者會，表達參選的堅定立場，民進黨今天下午召開中執會，討論是否要延後初選時程。

蔡、賴皆不退讓，民進黨決定延長「協商期」

平常都在1到1.5小時就結束的會議，反常開到接近5點，會議時間長達近4小時。會後秘書長羅文嘉轉述會中決議，決定將民進黨總統初選時程延後，延到立委提名完成、5月22日後再做民調，所有人無異議通過。

被外界視為「挺英派」的立委陳明文表示，原訂到12日截止的協調，很多細節問題都還未能處理，因此黨中央提出延後時程。「挺賴派」的立委林俊憲則說，此延後決議是由黨中央的組織部提出，並非由中執委提出，討論中當然有正反意見，但氣氛平和，經過充分表達意見後，最後大家達成共識，延後初選時程。

羅文嘉會後表示，此決議是在協調小組報告後，為了黨內團結，在「不停止初選機制，不改變原有初選流程」的前提下，延長協調時間，就是將立委和總統的時間對調，先把立委提名完成，再進行總統的初選民調。

羅文嘉也說，卓榮泰主席也表示，這段時間，不是要讓大家對戰與對立，是要爭取協調時間和空間，任何強烈運作都不利於協調，因此主席也再次公開呼籲希望兩位當事人能約束、公開呼籲支持者，不要在各種文字語言上互相攻擊對立。

至於外界一度傳出蔡英文可能退出民進黨，以無黨籍身份參選，總統府稍早也澄清，沒有人能幫總統代言，揣測、放話應適可而止。

對於黨中央決議將初選時程延後，賴清德則在臉書上表示「深感遺憾」，並認為此舉將嚴重傷害民進黨，表示自己依然會堅定參選到底。

蔡英文則表示，處理初選，黨的任何思考和做法，她都尊重。重點不是誰的輸贏，應該是以如何打贏大選，因為「黨是大家的」。 也強調不管如何艱難，自己不曾退縮怯戰。

吳敦義：無意參選，推舉「無懈可擊的人」贏得政權

國民黨方面，總統提名也是風波不斷，黨內外不斷有聲音傳出，希望能徵召高雄市長韓國瑜參選，而吳敦義日前打算與已表態爭取提名的前新北市長朱立倫、前立法院長王金平會面，最終卻以破局收場。另外，國民黨原定今日向中常會提報總統候選人提名作業要點及時程，也確定將延後。

國民黨主席吳敦義今日下午在國民黨中常會中，也首度表態表示他無意爭取提名。有些人可能有疑問，像他從政已經40年以上，從地方到中央；從北部、中部到南部；從議會、行政到黨務，經過選舉與輔選，不論質詢或應答有40年經驗，假設他真正有意願參選總統，早會在去年九合一大選後宣布競選，但吳敦義說，他「沒有這樣的意願」。

吳敦義說，他接受黨員負託，在黨最艱困被打壓，也最不能示弱之刻，出任黨主席，2年來，包括他和全黨只有一個「共同的希望」，就是2020一定要推舉品德、操守、能力、經驗無懈可擊，最有勝利機會的人代表國民黨贏得政權、重返執政，並且立委要拿下過半的60席。

國民黨總統副總統提名期程預定是4月作業要點送中常會通過、公告，5月領表、連署、登記，6月進行黨員投票及民調作業，7月底召開全代會正式提名總統候選人。

民進黨方面，依照民進黨原本時程規劃，原本將於4月13-14日進行政見發表會，4月15-17日進行民調，4月17日公布名單，但經中執會決議，將延後於5月22日公告總統參選人提名名單，至於確切民調與政見發表時程，則將於下周三（4月17日）公布。

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核稿編輯：楊士範