《愛x死x機器人》： 油門催到底，尺度極致的情色、暴力、賽伯格

Netflix新上線的動畫影集《愛x死x機器人》（LOVE DEATH + ROBOTS），採用與《黑鏡》同樣詩選劇的形式，整季18集動畫都是不同的故事、不同的世界觀，長度6到20分鐘不等，製作主創《死侍》Tim Miller與當今美國最偉大的大師之一David Fincher，網羅來自不同國家的18個動畫團隊，各自打造一部動畫短片。

以《愛x死x機器人》作為影集名字其實與故事沒有什麼直接關係，把這三個元素拆解開來反而更能凸顯影集的特色：情色、暴力、賽伯格。

《愛x死x機器人》簡直是把這三個詞發揮到極致，18部動畫短片的視覺風格迥異，有2D的平面動畫、3D動面、擬真的動態捕捉、也有真人與動畫結合的呈現，這也使得《愛x死x機器人》相當讓人難以整理出一條脈絡，無法以一個完整的作品來看待，看完整整18集後，實在是很難去想出這多部短片的共通之處，最直覺的還真的是這三個詞：情色、暴力、賽伯格⋯⋯真的非常非常地情色、暴力、賽伯格，特別是裸露的程度真是令我大開眼界，尤其是女性的裸體畫面。

18部視覺風格各自迥異的動畫中，打造短片的這群動畫藝術家們，使用算圖精密的計算機器，算出各式各樣的女性裸體，有寫實的、卡通化的、可愛風的⋯⋯。《愛x死x機器人》的視覺效果來說確實令人激賞，無疑是這幾間動畫公司的火力展示，然而如此高端的科技之下，反倒更加凸顯整部影集空洞到不行的內容，再怎麼高端的科技，在沒有方向的使用下都是毫無意義的，這恰好是《愛x死x機器人》的最佳註解。

觀賞一集又一集的過程中，驚嘆於動畫技術的成熟、對幾部的故事情節產生些好感，不過在觀賞完將近三週後、寫下這篇文章的同時，我卻已經對這幾部短片的內容印象模糊，印象最深的，毫不意外就是：情色、暴力、賽伯格。

沒有靈魂貫穿的《愛x死x機器人》，平時的我恐怕是會看完便任其過去，但既然這是Netflix出品的原創動畫影集，就文化影響力來說自然有其值得討論的空間。

Netflix是當今最龐大的影視公司，也同時是影響力最巨大的科技公司之一，Netflix以使用者數據演算法為人津津樂道，掌握了全球15%的網路流量，背後是無限的使用者行為研究寶庫，Netflix可能比全世界任何一家公司都了解我們在想什麼，恐怕僅次於Facebook、Google之後，由Netflix製作的影視作品，在某方面來說，絕對反映出普羅大眾的觀影行為.

而《愛x死x機器人》甚至還衍生出的週邊軼聞，原來依據觀眾的性向（Netflix怎麼會連這都可以知道），每位使用者觀賞裝置上呈現《愛x死x機器人》集數的順序可能不同。

對我而言，《愛x死x機器人》的啟示其一，這是一部完全反映消費文化的產物，不只是《愛x死x機器人》，當今的影視作品在尺度上超越了過往作品甚大，當然也會引起部分人的質疑，例如同樣以裸露與血腥為人所知的HBO影集《冰與火之歌》，如此大尺度的畫面究竟是為了服務故事，還是僅是為了吸引觀眾眼光？

身在台灣的民眾對於腥羶色的新聞標體肯定不陌生，這些都是刺激收視率的超高效噱頭。連台灣的新聞媒體都知道的道理，Netflix怎麼可能不清楚明白，內容其次、噱頭才是吸引觀眾的王道。

《愛x死x機器人》的啟示之二，一季18集的集數乍聽之下很多，光是這點就讓人畏懼，但聽到一集長度最短僅有6分鐘，最長也不過20分鐘上下，讓人無形之中多了追劇的動力，背後透露的是速食消費。Netflix的跨裝置觀賞模式，讓觀眾可以隨時隨地無縫接續之前的觀看紀錄，出門前使用電視觀賞到一半的電影，可以在公車上用手機繼續從暫停的秒數開始觀看，你上一次坐在螢幕前一口氣看完兩小時電影，中間完全沒有起身，或是偷偷滑一下手機是什麼時候？隨機抓一百人抽問這問題，恐怕只有不到十人能給予肯定的答案。

我們處在一個資訊爆炸的時代，海量的資訊無時無刻餵養我們，這速度早已讓我們無從招架，只能靠著更多懶人包來快速吸收資訊。時時監控觀眾觀影行為的Netflix，無疑知道觀眾平均觀賞一部作品的專注程度落在6至20分鐘的區間，《愛x死x機器人》在片長的安排之下，透露出這則操作。

Photo Credit：Netflix

《愛x死x機器人》上線之時，恰巧是我出國出差的時刻，出發前便下載了整季至平板與手機上，在機場候機、等車、用餐之間的短暫十來分鐘的空擋，一集又一集觀賞完畢，儘管這趟出差行程繁忙，但絲毫不費力地看完了整季。

看完整季時感到訝異之餘，回想背後原因，平板與手機裝置之間的流暢切換、短時數的動畫內容，都是我能在短短時間內觀賞完《愛x死x機器人》的原因⋯⋯這不正是Netflix想要的嗎？

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責任編輯：游千慧

核稿編輯：翁世航