《大旅遊時代的攻客祕訣》：入境行銷的十大鐵則——攻占夜間市場

文：中村好明

【入境行銷的十大鐵則】

鐵則九：攻占夜間市場

經常有人指出，訪日外客的其中一個不滿，就是日本的夜間活動（可從事夜間消費的場合）太少。訪日遊客一整天下來，能在觀光地慢慢遊逛購物的時間並不足夠。為商務訪日的生意人，白天時被業務追著跑；參加MICE（國際會議等）的人，也被緊湊的大會流程占去了時間。到了夜裡（尤其較晚時），想在晚餐後稍微放鬆，去買個東西也好，結果大型商業設施和百貨公司早已拉下鐵門。還開著的，盡是便利商店跟居酒屋。就這樣，大家抱著有些失望的心情，回到了自己的飯店房間。所幸在夜間能夠滿足這類需求的場所，尤其我們唐吉訶德的店面（很抱歉屢次舉自家集團為例），許多訪日外客都會前來惠顧。順帶一提，唐吉訶德總會在夜間二十一點至二十四點迎來外客銷售額的高點。夜間市場的需求，實在舉足輕重。

樂天集團代表三木谷浩史氏所創建的新經濟聯盟（新經聯），也在二○一七年五月二十五日向政府統整出了「實現觀光立國的追加提案」建言書，之中提出了下述振興夜間市場的策略。

「日本的觀光活絡策略，總聚焦於白天該讓遊客到何處觀光，卻未聚焦於訪日外國人從傍晚到夜裡（夜間）該如何在地區內遊玩（例：名勝古蹟等處都在傍晚閉園，因此觀光客夜間可遊樂的場所並不多）。」

「若能有效活用向來未曾活用的夜間市場，消費額可望產生巨幅成長。」

「據信英國的夜間產業創造了國家整體約六％的收入，這若是在日本，則可能產生約八十兆日圓的收入」

正如該建言書所指。新經聯有眾多的IT類企業加盟，「擴大夜間市場，並為實現觀光立國著手數位行銷」，這番很有他們風格的戰略，同樣是嶄新而優異的建言。建言書刊載於該聯盟的網站上，希望各位也務必一讀。

白天的錢包跟晚上的錢包是不同位數！

話說回來，各位平常會花多少錢吃午餐呢？擁有愛妻便當，或老公做的愛夫便當（？）的人，或許不會外食，但在因外出需要吃午餐時，您所認可的午餐費用，行情大概是多少？恐怕許多人都是五百至一千日圓吧。

另一方面，晚餐又是如何呢？夜裡偕伴去居酒屋或餐飲店吃喝之際，大抵都會花到三千至五千日圓。如果您宣言「我連晚上也不想花超過一千日圓！」的話，想必從此以後，就不會再有人邀您夜間聚餐了吧。說穿了，白天的錢包跟晚上的錢包，是迥然不同的。白天（日間）是民族學所說的「褻（＝日常）」之消費。另一方面，晚上（夜間）則是「霽（＝非日常）」之消費。晚上皮包的開口比較鬆，消費金額的位數會有變化。又，雖然幾乎沒人會從白天就開喝，到了晚上卻會願意花更多錢喝酒。美酒跟美食有著極高的協同效益。當然，人們也會點更多好吃的餐點。如此這般，夜晚能夠產生巨大的經濟效果。購物也是如此。白天買東西的金額，跟晚上買東西的金額，位數也是不同的。

而若一個城鎮具有魅力的夜間內容增加了，單日遊客也會相應地開始留宿，住宿客則會再多住一晚等等，對地方的經濟效益也很有幫助。方才引用過的新經聯建言書中也曾指出，名勝古蹟、博物館、美術館的常設展，大部分都只在白天營業，到了傍晚就會早早關門。

就算不限於白天的觀光內容，假如無法創造出讓人願意特地住在該城鎮的夜間魅力（＝留宿的理由），訪日遊客，尤其個人觀光客還是不會住進城鎮裡頭。地方政府的觀光行政相關人士、DMO（觀光地經營組織）的各位相關人士尤是如此，我強烈希望大家能從這個觀點出發，來組織入境交流戰略。城鎮要存活下去，除了「褻」的消費外，「霽」的消費也必不可缺。

此外，在夜間消費部分，主要來自歐洲、美國、澳洲等的訪日遊客，從前也對酒吧禁止深夜營業一事有著諸多不滿。在興高采烈的音樂當中，隨著夜色漸深，客人們也會逐漸歡騰起來。然而，過去簡直就像仙杜瑞拉那般，午夜零點的前十分鐘一到，客人們就開始慌慌張張地歸去。因為在《風俗營業法》修正之前，酒吧嚴格禁止在凌晨零點之後繼續營業。以去年二○一六年六月二十三日為界，這樣的光景消失了。在該日修正上路的《風營法》當中，符合店內亮度等特定條件的酒吧被視為「特定遊興飲食店」，如今可以一路營業到早上了。這次修法，成了入境交流市場孕育無限發展可能的嶄新紀元。在那之前，只要是對來客提供飲食、讓客人跳舞的店家，就會被視為色情行業，但在修法過後，則是無論有無跳舞行為，主要改從店內的照度等項目，來判斷是否符合色情行業。

不過，能夠藉著這個大好機會，讓全球觀光客玩到早上的酒吧，數量仍舊有限。我們不能光是提供能喝酒到早上、有舞池的空間，還必須去開發日本獨有的內容，例如夜間秀、非語式（不仰賴語言）的娛樂節目等。

IR（賭場）的可能性與課題

包含賭場設施在內的綜合型渡假村（IR），想必會成為進一步活絡夜間市場的王牌。賭場除了部分例外，原則上都是三百六十五天二十四小時營業。這就是賭場的獨到之處。例如，我前些日子為了參加國際會議，前往了新加坡的濱海灣金沙綜合娛樂中心（Marina Bay Sands），之中的賭場當然也是二十四小時營業。這恐怕就是前面提過的，白天跟晚間錢包位數差異的由來。

我們日本也終於在二○一六年十二月十五日，訂定了推動建設特定複合觀光設施區域（IR，賭場）的相關法律。IR的實際開業，據說最快也要等到奧運舉辦完畢的二○二三年過後，但在二○一八年度或二○一九年度結束前，應該就會選定事業執行者和地方政府（二至三處）了吧。目前招攬及入行的動向正在越發活躍。實際上，幾乎每一個報名候選地的城市，都有委託我演講或舉辦研修。大家從入境交流的觀點出發，尋求著建議，希望能夠招攬成功。

在《IR推進法》中，最終選拔的一個條件，是設施內有義務附設①飯店、②國際會議場地、③娛樂設施、④遊客服務中心（TIC）等四大機能。IR坐擁二十四小時營業的賭場，跟①的飯店有著切不斷的關係。在IR中，必須有提供高容客率的超高級五星級飯店。自不待言，全球以賭場為樂的有錢人士，不會住得太便宜。

接著這點比較鮮為人知，IR的另一個要件，就是②的國際會議場地。在舉辦巨型MICE之際，全球最頂層的專家、海外政財界、學界的尖端富裕階層將會齊聚一堂。在繁重國際會議排程的夜間及會期結束後，與會者總會想放開手腳遊樂。反過來說，在往後日本招攬MICE的戰略中，為了不落他國之後，IR想必會成為不可或缺的一個要素。

當然，在引進IR之際，也必須一併施行賭博成癮症的對策。尤其對於可能高頻率使用的在地日本人，更有必要貫徹成癮症的應對策略。將既存的小鋼珠店等也一併納入，規定來場者有義務出示等同於身分證的「個人證號」，嚴格管理入場當事人的造訪頻率、使用金額等，哪怕稍微有成癮症傾向的人物，就要徹底排除─總括性、徹底性的賭博成癮症對策必不可缺。

IR潛藏著巨大的可能性，也存在著出奇龐大的風險。我們必須事先尋求徹底封印風險的手段，不可貿然地粗糙推動。

相關書摘 ►《大旅遊時代的攻客祕訣》：用「日本獨有」打動歐洲、俄羅斯觀光客

書籍介紹

本文摘錄自《大旅遊時代的攻客祕訣：解析訪日人數如何突破三千萬》，行人出版

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作者：中村好明

譯者：蕭辰倢

什麼是「花事業」跟「米事業」？兩者如何帶來不同規模的人潮金流獲利？

白天的錢包跟夜晚的錢包為什麼會是不同位數？

真正重要的不是「賺錢」，而是該思考如何「獲利」？

觀光大國日本並非一開始就一蹴而成，而是經過了十年逐步經營，才達到觀光客人數突破三千萬的成就。日本是怎麼做到的？台灣可以借鏡的部分有哪些？在喊著「拼觀光」、「拼經濟」的口號時，還有什麼事是我們應該要知道的？

在日本，「inbound」並不是台灣耳熟的「集客式行銷」，而是指所有入境訪日的人事物與資源，也就是所有的「入境交流」。不只是單純指「觀光客群」而已，具體說來，出差等商務參訪、參與國際體育大賽、拜訪朋友跟家屬，都屬於「入境交流」的範圍。該如何從「廣義的」入境交流中獲利，才是不論政府或民間都該思考的問題。

本書從許多角度切入，先以數據整理出日本與國際市場的現況，再一一對症下藥，針對不同的客群與地區提出相應的解決方式；單打獨鬥已經過時了，現在需要的是跟周邊地區攜手合作，讓每個地方都成為「軸心」，創造能吸引客群的特色；倘若只做米事業（跟自身相關的經濟活動）將難有顯著性的成長，但若先做好花事業（為公共效力），則會產生意想不到的相遇與聯繫；不只拘泥於短期利益，而是樹立中、長期的計畫，放眼未來擬定戰略，才是真正的長遠之計。

作者中村好明是唐吉軻德公司社長室總經理兼入境交流計畫負責人，並在政府與民間企業的入境交流領域從事顧問業務，甚至經常於海外國家舉辦講座與課程。作者常年在此領域耕耘，歸納出了「十大鐵則」、「七、五、三哲學」等如何吸引外國來客的方針，都在此書中一一呈現。日本發行的五本「入境交流」著作集大成，這是中村先生第一本實踐性獲利的方法書籍，而非單純的指導書或技巧集。這同時也是「入境交流」概念的書籍首次在台出版。

與日本處境相仿的台灣，可以學習作者的經驗與方法，透過了解日本現在「已經發生的未來」，以更加長遠的視角，選擇適合自己的帶客之道。

Photo Credit: 行人出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰