《大旅遊時代的攻客祕訣》：用「日本獨有」打動歐洲、俄羅斯觀光客

文：中村好明

【海外主要市場之國家及地區分析】

歐洲、俄羅斯：理解國民性格與文化背景，用「日本獨有」打動人心

歐洲諸國的特徵可一言道盡：「喜愛出境觀光」。在全球十一億八千六百萬人次的國際觀光客之中，來自歐洲的觀光客就占了五十一％，即六億九百萬人之多。其中在出國率（二○一五年）方面，英國為一百．五％、德國為一百○二．五％，雙雙超出一百％，對日本而言，也已逐漸成為重點市場。

歐洲民眾喜歡出國旅遊的理由，大致上有兩個。

其一是歐洲境內有著「申根協定」。加盟此協定的國家，皆已裁撤了國境檢查，就算不持護照也可跨越國境（英國與愛爾蘭除外）。因此，出國旅行的門檻相當低。

另一個理由是環境條件充備，容易取得長假。儘管歐洲各國的節日比日本少，法律上卻保證可實際取得帶薪假，倘若沒有確實提供休假，企業方（雇主）將會受罰。基於此故，人們在復活節等其他假期時，就可搭配帶薪假，輕易取得長期休假。這樣的職場環境，促進了人們出國旅遊的意願。然若要說歐洲民眾是否經常造訪日本，很遺憾地並非如此。在二○一六年的訪日遊客當中，歐洲遊客僅占了整體區區的五．六％。即便是全年訪日遊客最多，約達二十九萬人的英國，以出國旅遊目的地而言，日本在東亞和東南亞所占的分額，也不過六％而已。這個數字一定得提升才行。畢竟，成長空間依然龐大。

飲食、朝聖、大自然，該如何讓人想起日本？

想增加歐洲的訪日遊客，我認為應該要考慮各國的國民性格、文化（尤其飲食文化）、宗教性背景、當地氣候等，根據之中衍生的需求，來施行對策。

舉例而言，英國人的國民性格相當穩重，根據訪日外國人消費動向調查，多達六十六．一％的人（根據二○一六年全年〔日曆年度〕數值推算）皆回答：「出國旅遊之際，會在超過三個月之前就開始安排」。順帶一提，該題調查的全球平均值為二十五．一％，英國準備萬全的國民性格令人驚艷。有鑑於此，成效極佳的做法，便是實施長期性的品牌塑造和推廣，使他們從剛開始研討出國旅遊的階段，就能想起日本。在這個時候，必須讓他們懷有強烈深切的訪日動機，也就是「無論如何都想去日本一次！」的心情，換言之，必須創造「憧憬」。

天主教國家西班牙和義大利部分，對於「朝聖之旅」抱有滿腔熱忱。實際上，日本具代表性的朝聖旅遊地點「熊野古道」、四國的「遍路」，皆有眾多西班牙、義大利為首的訪日遊客，好不熱鬧。尤其西班牙的「繁星原野聖地牙哥（Santiago de Compostela）朝聖之路」，已經跟同為世界遺產的「熊野古道」締結了觀光交流協定。前些日子去走熊野古道時，我也看見了如織的西班牙旅客。由於這兩處協力推廣，設有彼此的宣傳資料，且製作了共同的朝聖手冊等，相信朝聖熱度往後仍會持續高漲。

要吸引法國遊客訪日，首先最該考量的，是他們對於日本，不，對於出國旅遊所尋求的本質。他們追求的是「exoticism（異國情調）」，關乎日本則可稱為「Japonism（日本風情）」。法國的群眾對己國文化有著高度自豪，相應地在造訪他國時，也會強烈希望能品味到該國的風貌（＝特有性質）。面對日本，他們會渴求在法國國內所無法體會到的事物（＝異質性事物）。因此若能結合飲食、歷史、文化、藝術、自然，開發出日本僅有的體驗內容，就更可能進一步滿足他們的需求。

另外，法國民眾還有個強烈傾向，就是會緩慢、悠哉地長久逗留於喜愛的場所。例如在自然環繞的地點，若能將令人懷想過往（感受得到日本風情）的建築物改建成飯店等，相信他們將會喜出望外。來自法國的訪日遊客，有九十四．四％都會停留七天以上，比率是歐洲最高，因此若能準備這樣的住宿設施，讓他們連續住宿，想必對於取得外幣也會產生貢獻（文化當然也很重要，但能在大自然中悠然交流〔＝療癒〕尤其關鍵）。當然，除了充實設施之外，也不能忘了打造旅遊內容，讓遊客停留一週也不覺厭膩。另外，在「Bio（有機產品）」啟蒙活動遍地開花的法國，食物「是否有機」，是極其重要的判斷準則，素食者也多如繁星（參照第二章的「鐵則十」）。不僅法國，歐洲民眾約有三成是素食者，若未對此因應，就幾乎不可能透過住宿、飲食來款待遊客。

法國自二○○○年起，就會在巴黎等處舉辦日本文化的綜合博覽會「日本博覽會（Japan Expo）」，除了書法、武士道、茶道、摺紙等傳統文化外，還會以現代的漫畫、動畫、遊戲、音樂等大眾文化為題，動員規模多達數十萬人。古老的文化與歷史自不待言，結合現代日本動畫等流行文化的訪日戰略，也逐漸孕育出了嶄新的需求。他們對於貓咪咖啡廳、抹茶咖啡廳等現代日本的最新流行，也具有敏銳的嗅覺（另外，也別忘了要考量時差〔時區〕）。

應展現出日本這塊旅遊地的魅力

德國是歐洲首屈一指的出境觀光大國，但二○一六年的訪日遊客人數，其實僅約寥寥十八萬人。訪日遊客占該國出境觀光的比率為○．二％，低到極點。具有日本魅力的春季櫻花、十月紅葉時期，雖然某種程度上會有訪日遊客，夏季與冬季的訪日人數，卻還很有進步空間（除德國之外的歐洲各國，訪日遊客由多至少依序為春、夏、秋季）。會有這種情形，可以想見是因德國民眾尚未將日本充分視為旅行地點，尤其日本夏季的魅力，還未能傳達到德國。因此首要之務，應當是以日本夏季特有的內容（大海、沙灘、夏季祭典等）來吸引遊客，再逐步誘使遊客全年光臨。

另外，德國也會頻繁舉辦「日本節」活動，跟前面提到法國的日本博覽會勢均力敵。全年光是大規模活動，就會開辦二十場以上，從傳統文化到流行文化都有狂熱粉絲。例如二○一七年的「杜塞道夫／NRW日本日（Japan-Tag Dusseldorf / DRW）」活動，竟然就有多達七十五萬人（！）參加。這股日本熱，務必要導向訪日旅遊。

至於屬於寒帶、亞寒帶的俄羅斯（在地理上，占該國四分之一的西部為歐洲，剩餘的四分之三則屬亞洲），避寒是出國旅遊的主要目的。泰國的普吉島等處，目前因而炙手可熱。日本也擁有能夠享受夏季溫暖的美麗海灘，若能突顯這點，吸客效果想必極佳。（從前在十一月前往沖繩時，我所下榻的飯店泳池，水溫早已冷到沒人想用，只有俄羅斯的房客會下去游，一副很開心的樣子！）還有，日本跟俄羅斯已在二○一六年達成放寬簽證發給條件的共識。而在俄羅斯的首都莫斯科，日本也已新設JNTO的辦事處。往後可期待俄羅斯的訪日遊客人數著實增加。不過，坐擁全球最遼闊國土的俄羅斯，具有一百多種民族，除了俄語之外，還存在著形形色色的語言和宗教。攬客手法應依地區而異，這點也要留意。

尋求不同於己國文化的異質非日常

目前所介紹到的歐洲市場應對方式，善用網站和社群媒體等途徑來發布情報，當然都很重要。不過，我希望大家能投注更多心力，到歐洲各地舉辦的旅遊博覽會參展，擺攤行銷。日本的地方政府和各企業，目前依舊不常參展。應該要更加積極，設法推廣才是。亞洲各個成功吸引歐洲出境遊客的國家，例如泰國等處，無一例外都編列了大規模的行銷預算，除了網站和社群媒體的戰略之外，更會積極參加旅行博覽會，不斷推出盛大的攤位。反過來說，只要擬好戰略前去推銷，來自歐洲的訪日遊客，其實很有可能增加。歐洲民眾喜愛出境旅遊，並不限於法國群眾，我們也可以說有許多人，都在追求著不同於己國、己方地區文化的異質非日常。將日本僅有的體驗當作賣點，提升日本品牌的高度，就能掌握往後擴大全歐市場的成敗關鍵。

在東京奧運暨身障奧運的前一年二○一九年，亞洲首度由日本舉辦的世界盃橄欖球賽（RWC），同樣廣受矚目。由於橄欖球賽的賽程間隔長達一週，外客的長久停留相當可期。世界盃橄欖球賽，是包括夏季奧運、FIFA世界盃足球賽在內的世界三大運動賽事之一，前一次二○一五年的英格蘭大賽，觀賽總人數約有兩百五十萬人，匯聚出了史上最多的觀眾數量。細看各橄欖球強國的語系，會發現是由英語、法語、西班牙語等三語系的國度獨占鰲頭。英國、愛爾蘭自不待言，有著眾多狂熱粉絲的法國，也可期待群眾來日觀戰。結合世界盃橄欖球賽跟奧運的訪日吸客戰略，將成為歐洲市場的攻略之鑰。

日本的觀光廳也已新設專門部屬「歐美澳市場推進室」，藉以振興美國和澳洲市場，同時加強吸引歐洲訪日遊客。歐洲因訪日人數及人均消費額成長，存在感已日漸強烈，此部屬也將提出因應。從今而後，歐洲市場將可期待超越以往的進一步成長。

相關書摘 ►《大旅遊時代的攻客祕訣》：入境行銷的十大鐵則——攻占夜間市場

書籍介紹

本文摘錄自《大旅遊時代的攻客祕訣：解析訪日人數如何突破三千萬》，行人出版

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作者：中村好明

譯者：蕭辰倢

什麼是「花事業」跟「米事業」？兩者如何帶來不同規模的人潮金流獲利？

白天的錢包跟夜晚的錢包為什麼會是不同位數？

真正重要的不是「賺錢」，而是該思考如何「獲利」？

觀光大國日本並非一開始就一蹴而成，而是經過了十年逐步經營，才達到觀光客人數突破三千萬的成就。日本是怎麼做到的？台灣可以借鏡的部分有哪些？在喊著「拼觀光」、「拼經濟」的口號時，還有什麼事是我們應該要知道的？

在日本，「inbound」並不是台灣耳熟的「集客式行銷」，而是指所有入境訪日的人事物與資源，也就是所有的「入境交流」。不只是單純指「觀光客群」而已，具體說來，出差等商務參訪、參與國際體育大賽、拜訪朋友跟家屬，都屬於「入境交流」的範圍。該如何從「廣義的」入境交流中獲利，才是不論政府或民間都該思考的問題。

本書從許多角度切入，先以數據整理出日本與國際市場的現況，再一一對症下藥，針對不同的客群與地區提出相應的解決方式；單打獨鬥已經過時了，現在需要的是跟周邊地區攜手合作，讓每個地方都成為「軸心」，創造能吸引客群的特色；倘若只做米事業（跟自身相關的經濟活動）將難有顯著性的成長，但若先做好花事業（為公共效力），則會產生意想不到的相遇與聯繫；不只拘泥於短期利益，而是樹立中、長期的計畫，放眼未來擬定戰略，才是真正的長遠之計。

作者中村好明是唐吉軻德公司社長室總經理兼入境交流計畫負責人，並在政府與民間企業的入境交流領域從事顧問業務，甚至經常於海外國家舉辦講座與課程。作者常年在此領域耕耘，歸納出了「十大鐵則」、「七、五、三哲學」等如何吸引外國來客的方針，都在此書中一一呈現。日本發行的五本「入境交流」著作集大成，這是中村先生第一本實踐性獲利的方法書籍，而非單純的指導書或技巧集。這同時也是「入境交流」概念的書籍首次在台出版。

與日本處境相仿的台灣，可以學習作者的經驗與方法，透過了解日本現在「已經發生的未來」，以更加長遠的視角，選擇適合自己的帶客之道。

Photo Credit: 行人出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰