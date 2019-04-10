六輕報告出爐：氣爆4小時前就發現管線蝕孔、石油氣洩漏

台塑六輕工業區7日發生氣爆及火災，今（10）日調查報告出爐， 操作人員當日早上就發現氣體洩漏，但僅進行廠內通報處置，直到下午洩漏加劇後發生閃燃氣爆。雲林縣長張麗善今天受訪表示，不滿氣爆事故發生後，台化公司沒有嚴正以對、沒有向鄉親報告真相，盼檢調介入調查。

雲林六輕台化芳香烴三廠本月7日因液化石油氣（LPG）管線破裂引發氣爆，六輕今天在廠區舉辦公開說明會，做初步調查報告。

調查報告出爐：4小時前已發現氣體外洩

《蘋果日報》報導，台化公司執行副總經理方英達說明，本月7日上午9時30分，芳香烴三廠操作員巡視爆炸發生點現場時，發現去丁烷塔3C250塔頂管線疑因腐蝕破裂，有液化石油氣微量洩漏，立即通知領班及值班主管會同確認。

方英達說，因洩漏位置高達21公尺，需搭架才能進一步確認，經通知保養課立即安排廠商入搭架。下午1時45分，領班及操作員巡查發現洩漏情況突然擴大，立即要求現場人員離開，並通知盤控員立即停俥；2時5分現場發生閃燃氣爆，火勢於8日下午3時41分熄滅。

《自由時報》報導，台化指出，根據初步調查，液化石油氣洩漏是管線蝕孔所致，至於起火原因仍由消防局火調小組調查中，廠區將進行管線總體檢，並在一個月內完成。

《中國時報》報導，雲林縣議員、麥寮鄉民代表則質疑，此次氣爆發生後2小時鄉公所、民意代表才陸續接獲通報，情況不明造成鄉民嚴重恐慌，要求確實改善通報機制，後續賠償事宜也要從寬從速。

4年發生2次爆炸，台化管線安全再遭質疑

台化副董事長洪福源今（10）日表示，此氣體經環保署4月8日確認燃燒後無毒性，目前全廠停俥中，未來會在安全無虞且職安單位同意下才會復俥。

對於此次影響到周邊鄰居生活，洪福源再度表示「抱歉」，若損失查實，台化會全額賠償。在此事件後，首先台化除了管線總體檢後，再委外界專業機構做各廠全面性檢查，強調「台化絕對誠實以對、沒有任何隱瞞，對造成社會不安及各主管機構的工作負擔，再次誠懇的說對不起。」也表示若損失查實，台化會全額賠償。

不過，彰化縣環境保護聯盟總幹事施月英在臉書上表示，六輕這次爆炸洩漏的是丁烷，可能透過皮膚、吸入、眼睛進入人體，可能會造成窒息、麻醉、困倦、頭痛、噁心、動作不協調和凍傷。

時代力量彰化縣議員吳韋達則表示，丁烷其實就是瓦斯，原則上是無毒，燃燒完全就變二氧化碳，但他痛批，整起事件最扯的就是工安，從發現到氣爆事故，超過4個小時，一個極具規模的化工廠，竟然沒有任何應變措施，「9點半廠內就通報了，卻還是讓它發生氣爆，已不單純是工安意外，而是管理階層的問題」。他也在臉書上指出，台化芳香烴廠4年內已發生2次爆炸，質疑當時沒有落實全盤檢驗管線，導致短短幾年，竟然發生管線腐蝕造成洩漏。

針對初步調查，雲林縣長張麗善也表示，管線洩漏上午就已發現，卻一直到下午氣爆才通報相關單位，顯示六輕的通報系統、緊急應變措施已嚴重出問題。她也批評，報告內容虛應了事、避重就輕，沒有真正了解事故發生的原因。對於六輕疏於管理，事情發生後，又沒有嚴正以對、沒有向鄉親報告真相，「非常生氣」，盼檢調介入調查。

張麗善也指出，這次發生氣爆的ARO-3廠有13年的老舊管線，六輕以前說過「10年以上的管線一律汰換」，但這次發生氣爆的老舊管線已超過13年，並未進行汰換。她說麥寮地區鹽化、酸化嚴重，六輕應該針對老舊管線進行總體檢、提早汰換，不要等到事情發生再補救。

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核稿編輯：楊士範