《吸睛公式》：《紐約時報》的謊言——恐懼與憤怒是最政治性的情感

文：吳正浩（오정호）

《紐約時報》的謊言

2014年秋，我開始關注1964年3月發生在紐約皇后區的一起殺人事件。我找遍了資料，重建案發當時的狀況，調查動機源自於我小小的好奇心，我天真地猜想，被稱為世界上立場最客觀的報紙《紐約時報》是否也曾為了引起恐懼和憤怒而刊登不實報導呢？查著查著，我就找到50年前發生的凱蒂．吉諾維斯（Kitty Genovese）兇殺案。這起案件證實了我的猜測。

1964年3月，紐約皇后區的裘園（Kew Gardens），時間大概是凌晨3點多，在酒吧當服務生的凱蒂．吉諾維斯正準備下班，她把自己的紅色飛雅特停放在自家附近的長島鐵路站停車場。突然間，她感到背後有人，緊接著就被這名歹徒從背後猛刺數刀。歹徒聽到對街公寓7樓傳來「放開她！」的喊叫聲後匆忙逃逸。然而，即使凱蒂大聲尖叫尋求幫助，卻沒有人出來街上幫她，她忍痛爬行到某戶人家的玄關求助，卻慘遭折返回來的歹徒姦殺。凱蒂被攻擊超過30分鐘後警察才趕到，38名目擊者中，沒有任何一個人出面協助，也沒有人積極向警方報案。

事件發生2週後的1964年3月27日，《紐約時報》刊登全版報導，標題是「37位命案目擊者，卻無人報警」（37Who Saw Murder Didn’t Call the Police）（內文提及38人）。報導出來之後，所有的報紙、雜誌，還有宴會、學校、教會……任何人群聚集的地方都在討論這件事，凱蒂案成為了全世界熱烈關注的話題。大眾媒體到處打聽這38人是誰，情緒激昂的民眾也要求公開名單，甚至有部份居民發起反冷漠運動（Anti-apathy campaign）。凱蒂案的影響也蔓延到學術界，1968年在心理學家畢伯．拉塔內（Bibb Latane）與約翰．達利（John Darley）的研究下，誕生了旁觀者效應（Bystander Effect）這個新的社會心理學名詞。案發地點的裘園後來成了危險地區，該地區居民也被冠上無責任感的污名。直到現在，凱蒂案仍是社會心理學的教材。

瞬時間，凱蒂案讓紐約市民與全世界陷入一片恐懼與憤怒之中。人們對鄰居的不信任感、失去守望相助的挫敗感越來越深。大家最憎恨的不是犯人溫斯頓．莫斯里（WinstonMoseley），而是明明在現場，卻袖手旁觀的38名旁觀者。既然我們已經無法再信賴他人，只好要求更安全的社會系統了。凱蒂案後，路燈變得更明亮了，政府也推出911報案系統，並且制定了「好撒瑪利亞人法」（Good SamaritanLaw），將緊急救助列為法律義務條款。如果只看結果，凱蒂案之後的美國似乎比以前更美好了。

問題是《紐約時報》的報導內容並不符合事實。3月27日《紐約時報》發佈獨家新聞之前，前編輯長羅森索（Abraham Rosenthal） 和紐約市警察局長麥可． 莫菲（MIchael Murphy）曾在紐約某餐廳聊天。

莫菲：對了，皇后區那件事，都可以寫成書了。聽說目擊者多達38人。

羅森索：38人？

莫菲：是啊，38人，這區我都混多久了。話說回來，這可是個大消息。

4年前榮獲普立茲獎的羅森索直覺認為，這起事件有機會寫成大篇幅的報導，於是命令後輩記者馬汀．甘斯伯格做後續的追蹤採訪。3月27日見報後，凱蒂謀殺案對社會造成極大影響，1965年羅森索更將此事件寫成《三十八名目擊者》（Thirty Eight Witnesses），並創造了「冷漠症」一詞。但是2014年，記者凱文．庫克（Kevin Cook）再次關注此案，指出《紐約時報》在沒有確切證據之下，讓38位居民背上壞撒瑪利亞人的指責。

「我認為當時《紐約時報》主編羅森索應該是在找能夠顯現都市生活問題的題材。他想讓大眾思考，大都市的生活是否讓我們變得對求助者視而不見、在窗前眼睜睜看著受害者垂死掙扎⋯⋯（中略）然而所謂的事實，卻比我們想像的更錯綜複雜。生活遠遠比這些問題複雜多了。我認為《紐約時報》想利用凱蒂案的機會，來顯現當時他們認為必須被重視的社會議題。」 「此篇報導所帶來的間接傷害就是讓裘園居民被標上『冷漠現代社會』的標籤。我相信裘園居民到了別的地方，一定常被問「你也是在窗邊眼睜睜看那可憐女孩遭殺害的其中一人嗎？」我並不認為《紐約時報》有意這麼做，這只是報導方式所產生的結果，它讓被害者和殺人犯被模糊，反而是目擊者成為了話題的焦點。」

裘園居民們一夕間變成了旁觀者，然而他們對案發當時的印象卻與《紐約時報》的說法相差十萬八千里。住在對面公寓2樓的山姆．霍夫曼表示，他曾向警方報案，且兒子麥可也對犯人尖叫。住在4樓的法國女孩安德烈．皮克則說，她曾試圖報案，但因為自己不諳英語所以把電話掛了。也有人以為是情侶在吵架，或是誤以為凱蒂喝醉酒站不穩。不過，當時並沒有人出面積極為自己洗去冷漠旁觀者的污名，因為輿論已經過度關注裘園地區，居民深怕又惹來誤會。就在居民保持沉默的時候，凱蒂案已經成為了旁觀者效應的經典案例，以及黑暗的都會傳說。

2015年4月，作家孫美娜與我們採訪小組來到了紐約市近郊的威徹斯特墓園（Westchester Hills Cemetery）。當初獨家報導凱蒂案的前《紐約時報》主編羅森索就安葬在此。我們在刻著「A.M.Rosenthal」的墓碑前獻上一束花。裘園居民果真如他所言，是卑鄙的旁觀者嗎？羅森索在離開人世之前，始終沒有揭開這個秘密。雖然想問他真相，但周遭只聽得見春風時而拂過的聲音。在他的墓碑上刻著這樣一句話：他維持了紐約時報的中立客觀。

恐懼與憤怒是最政治性的情感

從政治的角度來看，恐懼與憤怒是最好用的燃料，只要一點火它們就會自己燃燒。林登．貝恩斯．詹森在1964年美國總統大選時，以一則恐懼訴求的敘事政治廣告，一舉打敗了對手貝理．高華德（Barry Goldwater）。詹森創下了美國選舉史上壓倒性勝出的紀錄。這則敘事廣告雖然只在NBC電台播出一次，但它的政治威力已達百萬噸級。

「一個可愛的小女孩一邊數數，一邊摘下小雛菊的花瓣。就在女孩數到9的瞬間，突然傳來飛彈發射時不祥的倒數聲。女孩被嚇得愣住了，她凝視前方。攝影機鏡頭對著女孩的瞳孔慢慢拉近。數到『零』時，核彈射向天際，接著蕈狀雲掩蓋了整個畫面，隨即傳出候選人詹森的聲音。『這是一場賭注。讓所有上帝的兒女都能生存，或是讓一切歸於黑暗。我們要互相友愛，或是面對死亡。』」 「這時旁白接著說：『11 月3日， 請投給詹森總統。』」

恐懼訴求策略在戰時也非常有效，這點從洗腦宣傳的歷史來看就能明白。第一次世界大戰率先運用恐懼策略的國家並不是德國，而是英國，事實上，美國參戰主要也是受到英國宣傳策略家的影響。他們杜撰假的報告書，指稱德軍將加拿大士兵綑綁在十字架上，用刺刀猛刺後，再把他們固定於門板上。報告中栩栩如生描述著德軍殺人、強姦少女、虐殺嬰兒等暴行，這些行為自然變成了以戰止戰的正當理由。另外，英國海軍還破壞德國連接美國的跨大西洋海底纜線，讓美國不得不依賴英國來獲得歐陸戰況。希特勒認為，第一次世界大戰德國敗北的其中一個原因，就是因為洗腦宣傳戰敗給了聯軍，因此他投入更多心力在宣傳活動上，用以對抗聯軍。1990年代初期，在美國決議出兵波斯灣戰爭之前，喬治布希總統發言譴責薩達姆．海珊軍隊恣意妄為的殘暴行徑，布希表示他們當下處決戰俘、嚴刑拷問、殺害嬰兒，因此基於人道立場，美國應立即參戰。然而這些暴行事實上都是偉達公關公司（Hill & Knowlton）捏造的謠言，而媒體在未經求證下，就將該發言報導出去。

憤怒很容易伴隨著恐懼而來。舉例來說，傳染病爆發時，若政府未能做好防疫措施，對傳染病的恐懼將會演變成對當局負責人的憤怒。即使這群人的年齡、居住地、社會地位都不一樣，只要出現一個明顯的出氣對象，他們就會集結起來，變成一群偏激的公眾。在網路世界裡，很容易發生這種團體極化（group polarization）現象。人們在網路上互相搜查，辨識同盟者，尤其是當這群人有了共同憤怒、埋怨的對象時，就會產生某種歸屬感與同值性。從這點來看，伊斯蘭國（Islamic State）、韓國的Ilbe也都有類似的情緒結構。凱斯．桑斯汀曾說：「國際伊斯蘭恐怖主義的結構與網路的結構越來越相似。」這句話就好像桑斯汀早已料到IS的出現。IS的精神力量除了靠古蘭經之外，也來自於網際網路。

回顧歷史，恐懼與憤怒也是法西斯主義最強大的政治力量。比較特別的是，法西斯主義是向內部消弭敵人。他們認為，為了維護社會安定，傳染病帶原者、遺傳疾病病患、邋遢不潔者，甚至是外國人、社會主義者、前衛藝術家、知識份子……都應該剷除。法西斯黨不同於社會主義政黨、中產階級政黨用階級來區分，他們營造出不分階級的美好幻想。值得注意的是，法西斯黨員大部份來自於中產階級，其思想最能反映出中下層人民的憤怒。

那麼，現代民主主義社會應該不再有人利用恐懼與憤怒了吧？當然有。讓我們來看看2004年美國總統大選民主黨候選人約翰．凱瑞的例子。2004年5月4日，18名越戰參戰老兵出現在國際新聞大樓的記者會上。這是一場沒什麼賣點的記者會，沒有名人站台，老兵們也都不擅言談。他們成立「快艇老兵說真相」（Swift Boat Veterans for Truth）組織，要揭發凱瑞的越戰功勳不實的真相。他們在2004年8月推出電視廣告，開始打擊凱瑞陣營。6、7月的廣告費用主要由南部地區的富人集資，但廣告播出後，全國所有憤怒的保守主義人士也都紛紛出資贊助廣告費。

大選結果如何呢？小布希擊敗了凱瑞。其中我們必須了解，這所有計劃的背後，其實有個幕後的媒體公關鬼才―瑪麗．史貝斯（MerrieSpaeth）在操控。她在聯邦通信委員會負責媒體關係時，曾取締過直效行銷業者，因此她相當了解人際行銷的優點。她認為想要擊退凱瑞，就必須煽動保守派，因此她將火力集中在全國右派傾向的廣播上，主攻那群原本就會相信她的人。

媒體人法哈德．曼朱（Farhad Manjoo）用選擇性曝光（selective exposure）來解釋這個現象。簡單來說，人們傾向相信自己想要、想聽到的東西，並且忽略那些否定我們既有信念的資訊，這也是史貝斯主攻保守派策略會見效的原因。那麼，又該怎麼解釋2004年保守派對凱瑞的憤怒呢？共和黨支持者不太認識凱瑞這位獲得功勳的民主黨候選人。共和黨善於戰爭領域，但是共和黨候選人小布希卻沒有作戰的經驗。這下可矛盾了。因此當快艇老兵質疑凱瑞的戰功時，才觸怒了保守派「凱瑞竟敢欺騙我們！」

10年後的2014年1月，高喊還原真相的快艇老兵又舉辦了一次記者會，要給凱瑞一個清白。根據調查結果，凱瑞的確是實至名歸的越戰英雄、政治領袖，應恢復凱瑞的名譽。老兵們到頭來沒有任何損失，他們只不過在2004年用叛徒的污名拉下凱瑞，10年後又把他吹捧成英雄罷了，老兵就是大贏家。從這件事我們了解到，即使在現代民主主義體制下，恐懼與憤怒情緒依舊被當作策略來使用，尤其當人與人之間的交流越活躍時，效果越明顯。然而恐懼與憤怒也會讓派系嚴重的群體更為偏激，導致社會的分裂，因此我認為這個策略是民主主義發展的阻礙者。方法雖然有效，但並不正當。

不過這並不表示所有恐懼與憤怒都是不對的。當城市出現了連續殺人犯，當然會引發社會的恐慌，在獨裁者控制下的人民必然感到憤怒，這些都是自然出現的情緒。法國作家史蒂芬．黑塞爾（Stéphane Hessel）的《憤怒吧！》為什麼在韓國這麼受歡迎？共用匿名帳號為什麼在推特上如雨後春筍般冒出來？陷入MERS恐慌的國民為何憤怒？這些問題都值得我們靜下心去思考。就如我前面所說的，由大眾自發性產生的恐懼與憤怒，其實是帶有政治性的情感，必須受到尊重。

相關書摘 ▶《吸睛公式》：談到誘惑大眾的技術，不能不講到「紅牛送你一對翅膀」

書籍介紹

本文摘錄自《吸睛公式：誘惑大眾的技術：你以為的主見，其實是行銷媒體政治人物精心計算後的結果》，一起來出版

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作者：吳正浩

譯者：袁育媗

你喜歡的食物、衣服、手機，

甚至是投票給那個政黨，

無一不是經過精心設計的「誘惑」

閱讀本書，了解政治、新聞、媒體，公關活動如何誘惑大眾，

讓你知道，你該怎麼樣不被那雙「看不見的手」給操控。

現代媒體持續不斷侵入個人領域，傳遞迷惑人心的訊息。媒體不再只是單純傳遞文宣、商品資訊、個人意見等資訊的媒介了，它可以潛移默化改變我們的意識結構、影響我們的世界觀。媒體播放的訊息型塑了我們的社會真實，讓我們以為這就是我們所處的世界，擁有我們自己賦予的意義。不知不覺間，媒體的誘惑竟變成了我們的信念。這個時候，媒體作戰就成功了。

本書內容是為韓國教育電視台EBS「Docuprime」節目特輯——「韓國人的集體心理意識？我們We」第一、二集的內容，主題即為「誘惑大眾的技術」，是韓國首度正式探討廣告、PR、宣傳活動等傳媒機制的紀錄片。節目製作時，於美、法、泰、奧、德、日等6國進行45天的當地採訪，訪談對象包括諾姆·杭士基、麻省理工名譽教授、史都華．艾文、紐約市立大學教授、Laurent Gervereau（法國）文化評論家、Claudia Schmolders（德國）等世界級學者。並系統性的介紹說明各式各樣的媒體、政治操作手法。

而這本書想表達的核心概念是：大眾絕對不是一開始就失去理性。正確地說，大眾被一雙看不見的手操控，那雙手可以把我們變成牲畜，也可以變成神。

我們都像鐘擺一樣，在牲畜與神之間來回擺盪。最重要的是我們必須了解，那雙看不見的手到底是什麼？又是用什麼樣的手法誘惑了我們？

因此，要找回自己真正的主見，不讓自己變成受誘惑的普羅大眾一份子，你一定要深入了解其中的手法與技術。

Photo Credit: 一起來出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航