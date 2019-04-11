英國脫歐拖到「萬聖節」，梅伊：仍可於5/22前脫歐

（中央社）歐洲理事會主席圖斯克（Donald Tusk）今（11）日表示，歐盟和英國已經同意把脫歐日期彈性延後至10月31日，再給英國6個月時間尋找可能解決方案，並呼籲英國不要浪費時間。

英國原本的脫歐期限是在3月29日，之後延後至4月12日，但是在國會陷入僵局的窘境下，又希望延後至6月30日。然而，歐洲領袖大多不同意英國只延長一小段時間，認為這無法讓英國解套。

歐盟昨天晚間舉行緊急峰會，梅伊（Theresa May）率先報告後，歐盟領導人展開討論，經過5小時，終於在今天凌晨達成決議，決定把時間延長至10月31日。

歐盟領袖為了究竟要讓英國延後脫歐多久而意見不一，但根據法律，歐盟領袖必須達成一致決議。據稱最終的10月31日期限是法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）的堅持，他在討論時立場最強硬。

圖斯克在布魯塞爾時間凌晨2時15分舉行記者會。他表示，延長時間是彈性的，如果英國提前通過梅伊的脫歐協議，仍舊可以提早脫歐。他表示，英國方面可以更動脫歐協議中「政治宣言」的部分，但不可以改動「退出協議」。他也提到，英國仍可以取消脫歐。

根據所謂的「彈性延後脫歐」（flextension）構想，英國國會一批准脫歐協議，即可立刻離開歐盟。圖斯克說，「重要的是，長時間展延可免除一再變更瀕臨懸崖日帶來的威脅，也會增添確定性和可預測性。」「再者，在僵局持續的情況下，像這樣更長期的展延，可讓英國重新思考脫歐策略。」

圖斯克最後告訴英國：「這是一段彈性的延長時間，如我先前所期望，雖然比我期望的稍微短一些，但仍舊足以找出一個最好的解決方案。這次請不要浪費時間。」

馬爾他總理慕斯凱特（Joseph Muscat）表示，10月31日的期限「很合理」，能給「英國充分時間進行選擇」。

英國在10月31日之前脫歐，也代表英國將在下一任歐盟執委會主席就任前脫歐，現任主席榮克（Jean-Claude Juncker）的任期到10月底為止。

歐盟決定把脫歐日定在萬聖節，也延伸出不少笑話。英國廣播公司（BBC）記者昆斯伯格（Laura Kuenssberg）在推特說：「我在萬聖節要裝扮成圖斯克，我的製作人說要扮成榮克。」也有人說：「萬聖節脫歐！歐盟的人真的是夠幽默。」

首相梅伊：英國仍可於5月22日前脫歐

英國原定3月29日與歐盟分手，梅伊在期限跳票一個多星期後憂心忡忡地表示，脫歐協議遲遲無法在分歧的國會闖關成功，英國恐永遠無法順利脫歐。

在梅伊承諾協議過關即下台的「請辭牌」都無法讓協議通過國會後，她與在野的工黨展開危機會談，希望能打破國內僵局。

英國首相梅伊（Theresa May）在今天也坦承對必須再度請求展延「深感挫折」，籲國會支持脫歐協議。梅伊也說，英國還是可在5月22日前脫歐。

梅伊在記者會上表示：「我知道我必須再度要求展延，不少人對此深感挫折。英國本來現在早已脫歐，我對自己無法說服國會批准協議十分遺憾。」

「眼前我們面臨的抉擇很嚴峻，時間表很明確。因此，我們現在必須努力加快腳步，對於符合國家利益的協議達成共識。」梅伊說，她不會假裝未來幾週會「輕鬆好過，或有簡單的方式打破國會僵局」。

儘管取得歐盟首肯延後脫歐大限6個月，延至10月31日。梅伊表示，英國還是能在5月22日前及時有秩序的退出歐盟，趕在舉行歐洲議會選舉前脫歐。

梅伊說：「延長期限可以讓我們完成我們所設定的進程。」「倘若我們可以在5月22日以前完成，就不用參與歐洲議會選舉。」

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核稿編輯：楊之瑜