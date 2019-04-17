【插畫】請病假離開前，先讓老闆看到你抱病工作

Little Deep Blue / 小深藍

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人在江湖上，沒有不生病的，但若真的忙到把自己身體搞壞，好像也得搭配一些策略，不然就白生病了。

例如，要讓同事看到，顯得自己責任感十足，更重要的是，一定要讓老闆看到， 他才會知道自己工作多辛勞，多認真，多麼把公事放在自己的「兒女私情」之前。

因為職場就是一場公關大戲，只要關鍵時刻演得夠好，平常偷懶好像也沒關係。

有個古老的哲學問題，說如果有一棵樹在森林倒下卻沒人聽見，那它到底有沒有發出聲音。在今天的職場裡，我們或許可以問，如果今天你生病了，但同事和老闆都不知道，那你真的有生病嗎？

►害怕「噴嚏怪」同事傳染流感給你？不如你自己回家工作吧

本文經Little Deep Blue / 小深藍授權刊登，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航