川普力挺，納坦雅胡破以色列總理紀錄「5連任」

（中央社）以色列4月9日舉行國會大選，雖然開票結果一度僵持不下、兩人宣布當選，不過最新結果顯示總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）贏得勝利，也將獲得破紀錄的第5個總理任期，超過創國先驅古里安（David Ben-Gurion）執政15年的紀錄，而主要挑戰者甘茨（Benny Gantz）今天承認敗選。

軍事首長出身、59歲甘茨承認，他領導的中間派「藍白聯盟」（Blue and White）未能擊敗納坦雅胡的陣營。他告訴記者：「我們尊重人民的決定」。「藍白聯盟」的第2號人物拉皮德（Yair Lapid）說：「這回合我們未能獲勝。我們在反對陣營將讓（納坦雅胡的）聯合黨（Likud）有如陷入地獄。」

「聯合黨」與「藍白聯盟」雖然在120個議席的國會贏得相同席次，納坦雅胡因獲得宗教與右翼政黨支持，可望組成掌握略占多數席次的聯盟，繼續執政，將成為以色列71年歷史以來在位最久的總理。

69歲的納坦雅胡2009年起持續掌權至今，在3起貪腐案中有面臨遭到起訴的可能性，他否認有任何不法行為，這場激烈的選戰被視為針對納坦雅胡人格與政績的公投，他在尋求第5任期之際，也在為自己的政治生命拼戰。

納坦雅胡今天推文表示，美國總統川普在飛往德州途中，從空軍一號上打電話給他，「川普暖心地向（我）和以色列人民賀喜，我則感謝他大力支持以色列，包括承認耶路撒冷和戈蘭高地」。

一向支持納坦雅胡尋求第5任期的川普告訴媒體：「比比（Bibi，納坦雅胡小名）勝選的事實，讓我認為，我們將在和平方面看到非常好的作為。」川普還補充說：「每個人都說，在中東地區以色列和巴勒斯坦不會有和平，但我認為我們有機會，而現在我們有更好的機會。」

巴勒斯坦領袖則對美國和平計畫抱持高度懷疑態度，一來川普承認耶路撒冷為以色列首都，二來和平計畫籌備者是川普女婿庫許納（Jared Kushner），庫許納不但是正統猶太教徒，且家族與納坦雅胡有深厚淵源。

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納坦雅胡是如何走入政壇？

獨立媒體《中東之眼》（Middle East Eye）報導，納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）是以色列政壇不倒翁。他曾在一項軍事行動期間手臂中彈，從災難性的第一個總理任期東山再起後，在位時間比跟他意見相左的兩位美國總統還要久。

69歲納坦雅胡是首位在以色列建國後出生的總理，他的父母出身學術圈，是保守猶太復國主義修正派的擁護者。納坦雅胡所領導的「聯合黨」（Likud）就是一個修正主義的猶太復國主義政黨。

不過，納坦雅胡早年其實沒有要踏上從政之路的樣子。小名比比（Bibi）的他原本似乎更熱衷於打造獲利豐厚事業，而不是投身以色列國會（Knesset）。

他在美國念完大學，性格養成階段大部分時間也在那裡度過。他加入波士頓顧問公司（The Boston Consulting Group）擔任經濟顧問，同事包括後來出馬角逐美國總統的羅姆尼（Mitt Romney）。

納坦雅胡從在華府任外交官開啟政治生涯，以相當於以色列發言人之姿闖出名號。1982年擔任以色列駐美國大使館副館長，一直到1991年波斯灣戰爭期間，納坦雅胡都是在華府能見度最高的以色列代表人物。他一次又一次在電視露臉，為以色列政策辯護，在美國成為深夜談話性節目寵兒。

1984年到1988年任以色列駐美大使期間，納坦雅胡與富商巨賈建立關係，包括後來的美國總統川普。他運用這樣的地位和影響力當跳板，1988年進入以色列國會，短短8年後便出人意表擊敗前總統裴瑞斯（Shimon Peres），1996年躋身總理大位。

不過，納坦雅胡總理之路並非一帆風順，他遭控煽動暗殺前總理拉賓（Yitzhak Rabin），在如此背景下掌權。1993年出現的性愛影片，以及家庭糾紛等問題，也讓他身陷極度尷尬處境。

在擔任總理之後，曾任總參謀部偵蒐隊（Sayeret Matkal）隊長的納坦雅胡還得奮力爭取自家閣員相挺，未能立即將自己驚人勝出轉化為政治動能。

自家內閣和數名幕僚內訌長達3年，納坦雅胡1999年大選敗給巴瑞克（Ehud Barak）。後來有段時間他擔任財政部長，推動新自由主義經濟政策，並於第一個總理任期結束10年之後東山再起，2009年重新執掌大權迄今。

這段時期以巴和平進程停擺、社會不均加劇、極右翼宗教勢力比任何時候都猖獗，加薩走廊（Gaza Strip）還發生兩場戰爭，奪走數千條人命。

為了團結他的右翼勢力，納坦雅胡曾在當地時間6日在節目上放話，只要勝選，就要兼併當初聯合國劃歸給巴勒斯坦人的領土「約旦河西岸」，他說，「我們將會進入下一階段。我將會擴大（以色列）主權，而且我不會區分屯墾區塊或孤立屯墾區。」

《中東之眼》指出，當前以色列形象在若干自由派政府眼中名譽掃地，但又在出現強人統治浪潮的國家聲譽鵲起。然而，牽涉一系列貪汙案件不但使得納坦雅胡的政治生涯受到威脅，對他的自由而言亦復如此。

談判組成政府的事行將展開，如果納坦雅胡續任，這可能會是讓他得以脫身最厲害的招術。

納坦雅胡即將面對的「反對黨」

雖然納坦雅胡將成為以色列掌政時間最長的領導人。不過，以色列總統里夫林（Reuven Rivlin）將與在以色列國會中獲得足夠席次的政黨首腦協商後，決定由誰組閣，可望於一週內分曉。

《上報》報導，以色列一直處於多黨分裂政治，兩大黨利庫德與錫安聯盟（Zionist Union）始終無法單獨過半執政。也造成每次大選後、為了能成功組閣，協商會議往往成為極端小黨予取予求的尷尬局勢，也讓以色列最敏感的外交和國防事務，經常會出現強硬派部長執行過硬的決定，再次讓以巴或其他鄰國之間爆發大規模衝突，似乎已經成為色列長年積累難解的痼疾。

Live Updates Israel Election 2019: Contradictory Exit Polls Show Gantz, Netanyahu Tied, but the Numbers Favor Right-wing Coalitionhttps://t.co/sD8KyI1Mkr pic.twitter.com/9G3kXAU5Fg — Haaretz.com (@haaretzcom) 9 d’abril de 2019

謝宇棻在《以色列大選：連法西斯聞起來都有民主味，納坦雅胡能再連任嗎？》一文中指出，以色列國會選舉採政黨比例代表制，因此選民將會在投票時會選擇政黨、而非候選人；各政黨將依選後的得票比率來分配120個國會席次。所以，當總統選後邀請「勝選」政黨領導人進行組閣的動作時，左派、右派政黨的區分就很重要，因為關乎哪個政黨領袖可以從自己及其它政黨，集結到過半數的國會議員以組成政府。

雖然甘茨（Benny Gantz）及拉皮德（Yair Lapid）共同領導的「藍白聯盟」和納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）的「聯合黨」看似勢均力敵。不過，當納坦雅胡與右派及中間偏右的幾個小政黨合作，例如今年才形成的右翼聯合黨（Union of Right-Wing Parties）、新右派（Hayamin Hehadash）和身份黨（Zehut），加上保守宗教性黨派加上去，甚至與利庫德「政治協商」成功，將能在120席的國會中，以過半多數繼續執政。

至於前參謀總長甘茨（Benny Gantz）所帶領的中間派「藍白聯盟」雖然拿下不少席次，但即便和左派或中間偏左的工黨（Labor Party）和梅雷茲黨（Meretz）、阿拉伯裔等反對勢力聯盟（拿下約二十幾席），二者相加尚無法取得過半多數。但即便未來無法執政，料將成為以色列國會中最大的反對勢力。

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核稿編輯：楊之瑜