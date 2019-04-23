避免「嬰兒搖晃症」：不要將嬰幼兒高高拋向天空，或是玩旋轉遊戲

文：林芊聿（健康傳媒）

近來又傳嬰兒窒息死亡意外，4月1日下午，北市內湖一間托嬰中心有一名小男嬰於午睡時突然失去呼吸心跳、臉色發黑。警消趕至現場緊急進行CPR急救，送醫後仍宣告不治。目前不排除因保母側躺抱住，造成男嬰受重壓窒息而死。事實上，照顧嬰兒有很多地方需要注意，像寶寶哭鬧不休時，除了給奶嘴之外，許多家長習慣抱起孩子左右搖晃，以為這可以安撫寶寶情緒。然而一旦力道拿捏不當，劇烈搖晃寶寶可能造成「嬰兒搖晃症」，嚴重可能導致嬰兒死亡。

軒軒到了半夜總是哭鬧不休，爸爸擔心吵到鄰居，抱著他左右搖晃，希望他快快入睡，沒想到這一搖竟搖出問題。軒軒出現嗜睡、嘔吐及意識受損症狀。緊急就醫後兒科醫師確診為「嬰兒搖晃症」。

台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕兒童醫院兒科主治醫師彭純芝指出，有些家長或照顧者常以拋接或旋轉方式來逗弄嬰幼兒，以為寶寶就會開心，但這類遊戲可能傷及寶寶脆弱的腦部，引發蜘蛛膜下出血。

臺灣兒科醫學會解釋，劇烈搖晃嬰兒其實是種嚴重的身體虐待，常發生在未滿3歲兒童身上，尤其以2至4個月大的嬰兒最常見。彭純芝說明，許多新手爸媽不了解劇烈搖晃嬰兒的嚴重性，因此在未控制力道的情況下，就傷害到寶寶。

美國疾病控制與預防中心於2017年提出，嬰兒搖晃症可能是劇烈搖動嬰兒的肩膀、手臂或腿部所引起，而劇烈搖晃產生的「甩鞭效應」會讓嬰兒顱內或眼內出血，雖然通常不會有明顯的頭部外傷，但嚴重者會導致死亡。

彭純芝表示，嬰幼兒的頭部比例較大，而頸部肌肉發育又尚未成熟，如果無法妥善支撐，或過於劇烈搖晃，就可能導致嬰兒罹患搖晃症候群。建議家長不要將嬰幼兒高高拋向天空，或是陪著玩旋轉遊戲，以免樂極生悲。

國民健康署署長王英偉提醒家長及主要照顧者，寶寶哭泣就是對外溝通的方式，家長應該耐心安撫，絕對不可以劇烈搖晃寶寶，或是將寶寶拋到床上。如果家長或主要照顧者情緒不穩，在照顧寶寶時經常發脾氣，建議向親友、專業醫師或諮詢專線（如孕產婦關懷專線：0800-870870）尋求協助，找出舒緩負面情緒的解決方法。

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