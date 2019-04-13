你以為的平靜不是平靜，心靈雞湯也可能是毒藥

文：沈伶（曾為執業律師，現為心靈講師、國際催眠師）

你以為的平靜，不是平靜

我看到很多人追求平靜的生活，嘗試各種方式紓解壓力，不論是運動、音樂、禪修、按摩、繪畫、手工藝……，如果我們嘗試很多方法後，依舊無法舒緩、或只能暫時紓解，問題究竟在哪裡？

這些方法，也許沒有對錯，為何有人感受生命開始不同、卻有更多人依舊苦陷生命漩渦裡？在各種痛苦、憤怒中迴圈？

好比我有們有台不錯的好車，你可能開到美麗海邊欣賞風景、也可能進入市區深陷壅塞不通的窘境，你可能妥善駕駛接送心愛的家人、也可能酒醉或疲勞行駛釀成不幸……。當各種負面狀況發生，我們能歸咎車子嗎？

不，我們深知，一切都是自己的問題。

那，人生呢？

心靈雞湯，服用錯了也可能是毒藥

許多人追求心靈雞湯式的正面思維，誤以為只要讓自己充滿正面與平靜，就能得到真實的平靜。

這是個長久以來的誤謬。

我們都知道，如果皮膚被割了不小的傷口，假設不消毒擦藥或其他處理，可能發炎、潰爛甚至釀成蜂窩性組織炎。我們不會去找塊布或膠帶蓋住，當作沒看到就好，不是嗎？

那心靈呢？

你的心如果被狠狠劃傷，甚至血流不止，你能告訴自己：「我沒事、我很好、我只要不去看不去想就好」嗎？

有些學身心靈的人更奇妙，不斷告訴自己：「我是光、我是愛，我只要不要與對方共振就好。」彷彿就能解脫一切，但生活中處處困境叢生。

無異是種鴕鳥模式的呈現。

我常告訴學生：「要面對自己，包含你的黑暗面」。什麼是黑暗面？就是我們心中不想打開的黑盒子或暗房。有些人裡面是痛苦的過去事件、有些人是害怕別人知道的個性（例如自私、驕傲、慾望、軟弱……）、有些則是各種憤怒與怨懟……。

如果我們不面對這些傷口，裝作一切不存在，甚至用表面的正面思維麻醉自己，你的心的傷口，就會開始發炎、潰爛、甚至蜂窩性組織炎，最後可能重擊你的生存狀態。

曾有精神科醫師說：那些看起來越正面的人，卻可能是精神上最嚴重的人。

就像麻藥用久了，終究無助於修復傷口，反倒有了副作用一般。那個副作用就是「對生命（感受）麻痺」。輕微的人，在生活中漸漸感覺不到自己的情緒，像隔了一層厚重的膜，感覺不到內心深處的喜怒哀樂。

再嚴重一點的，忘了自己真正的感覺是什麼，鎮日帶著面具，失去自然的內心流動，有的還能勉強自己虛假言笑，有的已經對世界築起高牆，拒絕與人碰觸。

最嚴重的，就是失去生命根本的力量，想親手毀滅自己、抑或毀滅他人。

你真心覺得「壓抑情緒」不是件嚴重的事嗎？

如果我們知道平時小地震叫做「正常能量釋放」，可避免大型地震災難發生，那我們有允許內心的小火山適時宣洩嗎？

如果我們知道身體會代謝髒污、每天都會洗澡沐浴，那我們何時幫自己的心、好好洗個澡呢？ 如果你從未幫自己的心洗澡（不論是哭泣或各種宣洩），想想你現在的年紀，如果你30歲了但未曾洗澡，身體會怎樣？

地球在二極中平衡，人也無異

我們常去分辨「好／壞」、「是／非」、「喜愛／不喜愛」、「受歡迎／被討厭」，然後取我們要的、棄我們不要的，這是一種極端的取捨。

大多數人認為「情緒」是負面的、不好的、不該呈現的、甚至是不該存在的。我在網路上看到一堆教導如何「控制情緒」的心靈雞湯、一堆告訴你「如果有情緒就是自己道行太淺」之類的文章，我常常懷疑著，是否這些厚重觀念影響著台灣人，造就超高比例的憂鬱症、躁鬱症人口？

當我開始接觸新時代時，聽到有些人批評著某些老師有情緒，我總是納悶……難道老師不是人嗎？為何要剝奪他身為人的感受權利呢？

當我們最要好的麻吉、閨密心情不好時，我們通常會鼓勵他宣洩、釋放，然後我們願意花時間陪伴他、鼓勵他。但我們自己遭遇挫折時，對自己會完全比照辦理嗎？

為什麼我們剝奪自己與他人的感受權利？

一個沒有感受的世界，就像黑白的默劇電影，劇中人沒有表情、沒有轉折、沒有聲音。

當我小時候看到希臘神話，總有很深的疑惑，為什麼這些神充滿各種情緒、愛恨糾葛？他們不是都已經是神了嗎？這樣跟我們有什麼不同、然後大家還傳頌千古？

在我開始接觸身心靈時，總是聽到大家說光說愛，彷彿各自已經從肉體升天一般。我很納悶，開始懷疑自己是否受到法律的毒害太深、以致無法脫離頭腦？

但我慢慢發現，很多人在充滿感動的課程中下課後，依舊在痛苦的關係中無法自拔、在渴望豐盛的祈願裡一再失望、生活中滿滿的不耐煩與憤怒、或自私的完全不顧慮他人……，我腦袋升起滿滿的問號，究竟他們口中滿滿的光愛發生什麼事了？

有時候，滿口的光愛，就像遮瑕粉底，問題是……回家（下課）卸妝之後呢？

如果不允許真正的感覺流動，你只是一個移動靈活的雕像。

如果你拒絕揭露內心的憤怒，它會從日常的各種不耐煩顯現。

如果你抗拒面對不被愛的創傷，它將從吸引有各種狀況的對象展現。

如果你不看內心的自卑，它將賦予你遭遇的人自大與狂妄。

如果你不嘗試陪伴自己，這世界會給你千古孤寂。

這世界就是一面鏡子，它不是指責你的不是，只是如實呈現你的逃避、抗拒。你越不想接受的自己那個面向，就越容易在你的世界舞台上演，企圖讓你看見真相。

那個真相是：接受全部的你。

不論是開心的你、憤怒的你、得意的你、失落的你、自信的你、擔憂的你、穩重的你、焦慮的你……，這就是世界的各種色彩，豐富你的生命之旅。

當你真心全意的接受，彷彿拉開內心深處暗房的窗簾，允許陽光灑落，從此，暗房不再是暗房。你，是完整的存在。

當你能從內在升起「真正的完整」，你的生命力量會開始強力運轉，當你是個充滿力量的存在，你能從內心打開智慧之眼，開始學習在生命之流獲取「平衡」。

好比地球的南北二極，少了任何一邊都將帶來破壞性的混亂，唯有二極並存、維繫電磁場平衡流動，地球便能持續美好的存在。

我們無法只取快樂而捨棄悲傷，因為他們對於你的生命經驗，同等重要。

穿越痛苦的洞穴，看見出口的光亮

小時候，我喜歡觀察人群，常思考一個問題：為何人總是逃避痛苦、趨附快樂？

但當我學習身心靈知識後，發現越是逃避的部分，生命越會強迫自己面對。

於是乎，我觀察到很多人都在「逃避痛苦 → 生命逼迫面對 → 顯化成具體負面人事物 → 造成痛苦 → 逃避痛苦 → 生命逼迫面對 → 顯化成具體負面人事物 → 造成痛苦 → 逃避痛苦……」的無限迴圈中活著，這就是所謂的「苦海」吧？

要如何脫離「苦海」？

我覺得佛教裡的觀音，是很有意思的。「人在苦海翻騰，觀音救苦循聲、無剎不現身」。有一天，我忽然有些理解了，如果你能聽見自己內心真實的聲音，你就能開始從苦海中脫離。

觀音，又名觀自在，就是「看見你內心的本質，了知真正的實相」。當你能深刻了知自我的存在，明白我們遭遇的人事物、這個世界都是自己內心的顯化 （心經：照見五蘊皆空），你就能超越表象，從生活的苦裡、真正的解脫 （度一切苦厄）。

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰