Uber確實犯了不少錯，但封殺新商業模式的政府更是罪大惡極

文：蔡昀芝

Uber從2013年進入台灣市場，起初以「資訊公司」的登記身分在台灣玩起共享經濟，並未依法申請汽車運輸業，早在2016年行政院就針對Uber在台營運爭議發出公告，抨擊「台灣宇博數位服務股份有限公司」非法攬客，意即Uber司機既沒有職業駕照，也不屬於交通運輸業管轄，但有實際的運輸營業行為，為保障乘客的安全保險、APP交易金流隱私與避免各種可能的消費糾紛，政府自2014年起就陸續對Uber開罰，至2016年12月，裁罰應繳金額超過八千萬。

但後來Uber「改邪歸正」，繳了部分的罰金，並在2017年初短暫暫停營業，又於同年4月中重新出發，以跨境電商「Uber B.V.」名義向台北國稅局登記稅籍，係以第三方資訊平台身份合法地和租賃車業、計程車業合作，完全配合政府「納稅、納保、納管」原則。

Uber的國際拓展模式，常是在賭「跨境就地合法」

回顧Uber在台經營的風風雨雨，告訴我們「即便是頗壞性創新，也務必合法」。Uber「衝撞」法律已行之有年，早在進入台灣市場前，擁有多國落地經驗，但Uber並不是一開始先坐下來和政府談，而是賭「就地合法」。以台灣為例，業者在2013年開始媒合共乘服務，卻等到2017年才和政府達成協議，營運三年多來視罰單為浮雲，堪稱佛系經營。

Uber在德國也這麼幹，狀似把「C端」（用戶端）養大後，靠著乘客用戶早已習慣手機APP叫車的依賴性，以及合作司機，暫且稱之為「以勞務提供合作」的「B端」，他們對額外收入的需求，使得政府必須透過修法或開先例好讓Uber持續經營。

再者，美國加州更曾爆發Uber司機集體向Uber抗議，認為他們和Uber公司間應該是「勞僱關係」，而非單純「媒合」 的合約工，雖然最後加州法院判決Uber勝訴，但既然有爆發過「勞資」糾紛，代表Uber和司機的合作模式存在模糊地帶，而那些曖昧空間有可能損害司機勞動權益。

個人以為，所謂追求創新、成長、開放的企業，應該勇敢面對各種法律和權益的模糊地帶，更何況APP媒合搭乘服務已蔚為風潮，消費者只想和有良心、有道德感的品牌當朋友，Uber不要用公關話術洗大家。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

萬惡的「103-1條款」草案預告，政府責無旁貸

了解Uber對當地法律的衝撞態度後，接著我們來聊聊引起公眾譁然的交通部「汽車運輸業管理規則」第103條之1修正草案預告，擬限制與Uber資訊平台合作的租賃業不得巡迴攬客、租賃時數至少一小時等荒謬法律，意即俗稱的「Uber條款」。

你可以說各種Uber的壞話，但繳稅紀錄不良是一回事，該修正草案明顯就是衝著Uber來，就連曾公開批評Uber的翟本喬也說「憑什麼？」，抨擊正理針對性立法。倘若103條之1真的立法成功，恭喜台灣將繼「反對解禁核災區食品進口」公投同意案又再度因立法問題成為國際焦點：一條針對運輸業者訂定的法律，卻很可能毀了產業業。

政府一方面鼓吹Uber資訊平台媒合服務真新創，一月份科技部才大舉歡迎Uber Taiwan進駐政府的加速器，三月交通部馬上說要抄家，再加上去年十一月租賃業者與交通部公路總局協商會議時，有媒體爆料政府會議記錄公然作假。

「不同部會不同調」在台灣，好像也沒這麼獵奇，畢竟我們的法律超複雜，立法過程更充滿變數，就算人民不滿代議士，來個直接民主也不奇怪。

究竟汽車運輸業會怎麼被這條法律毀掉，已有許多專家提出見解，讀者也可閱讀Uber官方推出的「#WinTogether懶人包」，懶人包完整論述103條之1修正草案的來龍去脈，控訴政府排擠新創企業成長空間，讓他們「好不容易」找到的合法平台經營模式受到挑戰，並大聲疾呼103-1條款若通過，「你再也無法利用創新平台享受到更好、更便利的服務」、「『完全』犧牲了台灣創新進步的機會」。

撇除政府存心要弄Uber的成分，現在的小黃真的這麼糟嗎？其實台灣大車隊、台灣大都會等大車行早就有叫車APP了，這幾年不斷更新後，雖然還是不如Uber介面設計美觀、使用直覺，還算堪用，但消費者絕不會滿足「堪用」，否則大家一樣去ATM轉帳就好了，誰需要數位銀行和純網銀？有大4G就很好了，誰需要什麼5G？

Photo Credit: 中央社

總結以上，Uber在台灣吃的苦，台灣政府應有合乎新創商業模式的立法，去年Uber轉與租賃業者合作、「合法化」經營，很明顯是是在現行法律下轉向所做出的選擇，無論對原本的租賃業、網際網路業（平台）和交通業都不是最好的商業模式，當便利的創新商業模式成立，政府應該思考如何創造一個雙贏的法律環境。

如同Uber狂投放的廣告：沒有人應該輸——台灣值得一起走向更進步的未來。消費者值得更便捷、安全的搭乘服務，台灣值得一間合法繳稅的企業，人民值得一個有腦的政府。

延伸閱讀

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航