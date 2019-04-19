龔曙光《日子瘋長》：我的朋友吳卵泡

文：龔曙光

我的朋友吳卵泡

吳卵泡說，他是我兒子的朋友。他們拉勾盟誓互認朋友的那一年，兒子三歲，吳卵泡三十六歲。

「卵泡」在湘西是個葷詞。湘西人彼此稱卵泡，一定是大塊吃肉大碗喝酒大聲罵娘的鐵兄弟。若是泛泛之交，你趁著酒興或跟著他人叫了卵泡，對方必定眼睛一瞪酒碗一摔，跳起腳來操你祖宗八代。

只有吳卵泡，他是一個例外。

老朋友新朋友，誰叫吳卵泡，他都樂癲癲地一臉笑，喝酒便喝酒，抽菸便抽菸，初次見面也能葷段子一扯大半天。日子一久，大名沒人記得起，生人熟人提到他，順口而來「吳卵泡」。

分配到大學教書的頭一天，便有人跟我提起吳卵泡。那時吳卵泡還待在山溝裡的一所中學教書。因為愛好寫作，偶爾也在刊物上發點散文或小說，於是在湘西一帶的文學圈裡有點名頭。文人相輕，朋友們認他，倒不是說他寫作多麼出色，只是說他為人仗義，說話風趣。五湖四海的人，只要說是搞文學的，無論名頭大小，他一概熱情接待。先大酒大肉地把自己的錢花完，然後扯著身邊的兄弟掏口袋買單，實在沒有什麼人好找了，就在學校的食堂裡有啥吃啥。只要客人不開口說走，吳卵泡便管吃管住到底。

當時，學校裡教寫作的是一個平反右派，姓胡，據說當年在北大也算個才子，畢業後留校教留學生。因為沒管住嘴巴，被直接從課堂上拉到牢裡蹲了二十年。「文革」後學校延攬人才，將他從四川鄉下挖了出來。胡右派的第一堂課，是上給吳卵泡那個班的，其時吳卵泡是學校的大二學生。胡右派提了個竹籃子走上講台，從籃子裡拿出一本講義，學生見了哄堂大笑。因為吃了嘴巴的虧，之後的二十多年，胡右派大概加起來沒說上百十句話，如今站上講壇，原本不知怎麼開口，學生一笑，更是急得一臉通紅，說不出一句話來。

胡右派在台上越窘，學生在台下越鬧，你一言我一語轟胡右派下課，吳卵泡一個大步登上講台，厲聲呵斥：「吼！吼！吼！吼個卵呵！人家二十年沒說過話了，讓他緩一緩歇口氣會死呵！當年北大教外國人的老師，還教不了你這個卵大學的學生？」那時吳卵泡剛在刊物上發了篇豆腐塊散文，在班上調子高，他一吼，教室裡便鴉雀無聲了。從此，胡右派對吳卵泡感恩戴德，差點沒兩腿一跪，在講台上給他磕個頭。

吳卵泡畢業後，胡右派時不時跑到鄉下去看他，每回都是清清白白去，醉醉醺醺回。有一回，兩人到縣城吃消夜，啤酒喝了二十多瓶，待到算帳買單，口袋一掏分文全無。擺夜宵的攤主揪住不放，推推拉拉動了手，最後驚動了派出所。民警問：「沒錢你去吃什麼消夜？」吳卵泡答得振振有詞：「我老師來了，沒錢未必就不招待！」民警沒見過這麼不講道理只講人情的，當即把吳卵泡放了。擺夜宵的還想囉唆，民警將手銬往桌上一拍：「幾個卵錢呵？學學人家，情義值千金呢！」

經胡右派鼎力推薦，吳卵泡被調回了學校，分在胡右派名下當助教。

吳卵泡回到學校，沒帶一件像樣的東西，手上提個蛇皮袋，身後跟了個背背簍的矮個子女人。學校分給吳卵泡的住房在伙房邊上，過去是給廚師住的簡易木板房。從房間的板壁縫裡看出去，外面是堆成小山的黑煤渣。屋頂蓋的不是瓦，是那種冬冷夏熱、雨夜滴答滴答響到天明的洋鐵皮。吳卵泡報到是在暑期，走進屋子，熱得像個火爐。吳卵泡只穿了一條鄉下裁縫做的大腰短褲，細細高高的身子套在鬆鬆垮垮的短褲裡，像個演馬戲的小丑。吳卵泡一邊拿著毛巾擦汗，一邊笑嘻嘻地調侃：「有個地方幹那事，不用去山上打野炮就可以了。」

隨後吳卵泡告訴我，身邊這個矮個子女人，是他在縣裡開筆會時弄上的。吳卵泡在台上講寫作，當幼師的女文青在台下目不轉睛地望著。晚上幼師來房間拜師，天一句地一句扯到半夜還沒有想走的意思，吳卵泡看同住一屋的已經睡了，便帶幼師上了山。

吳卵泡就勢將幼師擁倒在草地上，酣暢淋漓地把事幹了。等到摟褲子起身，吳卵泡看到旁邊不到兩尺的地方，兩條蝮蛇糾纏在一起，也在朦朧的月光下幹那事，嚇出來一身冷汗。心想要是躺得偏一點，說不定就為酣暢淋漓的野炮獻出了寶貴的生命。吳卵泡暗自發誓：日後再怎麼熬不住，死活不能打野炮！

大約過了一個月，吳卵泡跑到後勤處，死纏爛打要換房，說先天晚上正和女人幹那事，一個炸雷落在鐵皮屋頂，差點沒把人嚇死！自己那東西，到現在都軟軟的，怎麼弄都挺不起來。要是就此廢了，豈不斷子絕孫？沒想到在屋裡打家炮，比上山打野炮還要危險和恐怖……管房子的為其所動，雖然沒有為吳卵泡換房，倒是拆了他的鐵皮屋頂，換上了油毛氈和杉木皮。

學校窩在大山裡，師資缺得厲害。我和吳卵泡一幫助教，被學校趕鴨子上架逼上了講台，各自獨自講授一門課程。吳卵泡講的是文學與創作。因為有些寫作體會，加上能將鄉下俚語、民間葷故事水乳交融地融入授課，吳卵泡上課大受追捧，不僅本班學生早早跑進教室占座位，外班外系的學生也跑過來，扒在窗外聽講課，弄得好些老教授跑到學校去告狀。

那年月，只要是所大學，不管有無文學系，都會有好些沉迷寫作的學生，也會有好些文學社團。雖然社團的發起人都想自立為王，卻都想舉了吳卵泡這面旗幟：一來吳卵泡在文學期刊有人緣，可以為學生推薦作品；二來吳卵泡生性好客，隔三岔五將學生叫到家裡吃肉喝酒，只要酒碗一端，吳卵泡便不拘師生禮儀，和學生稱兄道弟醉成一團；三是吳卵泡樂善好施，哪個學生生病或月底少了飯票，他都會把口袋掏個底朝天。看著每天一群群學生跟在吳卵泡屁股後瘋進瘋出，栽過筋斗的胡右派為之捏一把汗，見面便對吳卵泡說：「槍打出頭鳥呢！」吳卵泡聽了，也躲避學生兩三天，忍不過一個星期，又是找學生喝酒，又是山高海闊地侃文學。

胡右派見勸說無效，便時常將吳卵泡喊到家裡來喝酒，免得他天天和學生混在一起。胡右派的老婆也是四川人，經人介紹，嫁給了比自己大二十多歲的胡右派。吳卵泡平常見了，都恭恭敬敬地喊聲師娘。師娘不僅做得一手好川菜，人也長得腮粉齒皓、臀翹胸鼓，走起路來腰似拂柳，說起話來眼含秋波，校園裡的男人，都說胡右派豔福不淺。吳卵泡被邀，師娘每回都傾情款待。假若醉了，師娘又是西瓜又是糖水，伺候得比胡右派還貼心貼肺。一年春節，胡右派獨自回川過年，師娘將吳卵泡叫到家裡，一杯一杯地敬酒，接著便一把鼻涕一把淚地哭訴：胡右派人老功夫差，一年到頭做不成幾回事；胡右派人窮心氣短，一年到頭給不了幾個零花錢……哭著訴著，師娘便傾倒在吳卵泡懷裡。吳卵泡雖有醉意，心裡卻守著防線，立馬站起身來：「你是我師娘，要對得住我先生！不然我會告訴先生的！」

這事吳卵泡大抵並未告訴胡右派。後來胡右派教過的一個留學生，做了匈牙利駐華大使，邀胡右派過去遊玩，胡右派覺得這事面子大，欣然前往。臨行胡右派置酒，鄭重其事地將老婆託付給吳卵泡，並悄悄地告訴他：自己不會再回學校教書了！

沒幾月，校園裡傳出緋聞，說胡右派的老婆和食堂裡一個年輕廚師混上了。吳卵泡受人之託、忠人之事，便去食堂找廚師理論。

誰知廚師年輕氣盛，不等吳卵泡開口，當胸便是幾拳。吳卵泡不僅挨了打，還被說成是爭風吃醋。這事讓吳卵泡鬱悶了好些日子。一回喝了酒，吳卵泡將師娘勾引的事告訴我，半醉半醒地賭咒發誓：「我吳卵泡要是幹了這等有悖倫理的事，老天不容！」

假緋聞未了，吳卵泡又惹上了真緋聞。又是一次文學筆會，吳卵泡遇上了一位稍有姿色的女文青，據說是一個工廠的文藝幹事。會址選在浦市，那是沅水上游一個頹圮的古鎮。當年，沈從文隨軍閥輾轉沅澧，就是在這個小鎮的碼頭邊，遇上了《邊城》裡翠翠的原型。吳卵泡帶著這位在古鎮偶遇的「翠翠」，訪會館，謁深宅，在石板老街上尋找沈從文曾經迷戀的絨線鋪，探望張學良曾經被關押的古院落。大江東去，殘陽如血；人事已非，古鎮依舊……吳卵泡到底沒有抵擋住歷史人文與激盪青春的兩面夾擊，在當年見證過張學良將軍困厄歲月的那片橘紅園裡，又生生死死地野了一炮。

吳卵泡與矮個子女人的分離辦得十分糾結。倒不是先前的女人有多麼難纏，也不是財產的分割有多大歧義，而是吳卵泡自己在兩個女人中難以割捨。一會兒覺得對不住舊人，一會兒覺得有負於於新人；一會兒決定捨棄舊人，一會兒決定解脫新人，翻來覆去三人糾纏了一年多。大概也就在那段日子，吳卵泡患上了嚴重的高血壓，自己卻渾然不覺。

或許，那是吳卵泡身心最虛弱的時點，他卻就在這個時點上捲進了學潮。吳卵泡自己一身虱婆捉不完，原本無心關注身外的事情，是平常一起喝酒的那群學生，將他從家裡拖出來，推進了遊行的行列。吳卵泡行進在群情激憤的隊伍中，由萎靡而亢奮，由遲疑而決絕，原本就在的影響力和突然迸發的壯烈感，將吳卵泡推擁到行進隊伍的最前頭……

人與歷史，每個人都將以自己的方式兌價。吳卵泡的兌價是離開了講台，在學校做一些校工的工作。

一天，吳卵泡在校門口碰到我四歲的兒子。兒子沒有像平素那樣叫他吳卵泡，也沒有叫他朋友，而是冷冷地叫了聲：「反革命分子！」吳卵泡先是一怔，然後一言不發悻悻離開了。之後吳卵泡不再與學生聚餐，也不參加校園裡的文學活動。白天和校工一起做事，夜晚和校工喝酒打麻將，每每通宵達旦。家裡的事情，他三下五除二俐落地釐清了，離舊娶新，繼任者很快便有了身孕。臨產那天，吳卵泡還在麻將桌上激戰，剛好開出一個槓上花，便有人來報：生了一個女兒。吳卵泡覺得兆頭大好，便脫口而出叫了女兒槓上花。後來女文青出身的母親覺得不雅，吳卵泡便改了一個大雅的名字—吳三千，取白居易「三千寵愛在一身」之意。

那時我已離開學校，在山東攻讀碩士。朋友們信中告訴我，吳卵泡已恢復教席，只是如今他已不大和學生黏在一起，每天把女兒三千頂在肩上東串串西逛逛，一口的葷故事說得人前仰後合。研究生畢業後，我回學校搬家，準備遷去省城工作。吳卵泡頂著三千來家裡送行。我勸他潛下心來寫點東西，千萬別荒廢了自己的才情。他說了好幾個正在構思的故事，聽上去信心滿滿。

期待中，我在雜誌上讀到了他的新作，那是一篇寫我兒子的散文，題目是〈我的朋友某某〉。文字一如既往地輕鬆和喜感，吳卵泡式的幽默，甚至讓人忍俊不禁。掩卷品味，其中似乎又多了一分不絕如縷的淒涼。我想，人過四十，又經歷了這些家庭與事業的變故，生出些許人生的淒涼感倒也正常，於其寫作，未嘗不是一種沉澱和昇華。我盼望著他能將那些給我講述過的故事寫出來，相信會比過去的作品多一分悲劇情愫。

一天深夜，朋友打來電話，說吳卵泡死了，死於他一直沒有警覺沒有治療的高血壓。朋友說他是來省城跑職稱的，他覺得自己這個年紀還是個講師，就像人過半百還是一個生員，說出來都醜人。為了這次能評上副教授，吳卵泡四處拜訪評委，在烈日下奔走了一整天，回到學校的辦事處已大汗淋漓。出門前吳卵泡約好了一桌麻將，朋友應約在桌邊等他，他說沖個澡就上桌。朋友們聽著淋浴間的龍頭一直嘩嘩地流水，卻聽不見吳卵泡的任何聲音。推門一看，吳卵泡已倒在地上，赤身裸體躺在積水裡。醫生診斷，吳卵泡是突發腦溢血，沒有搶救的時間。

曾經與幾位朋友商議，把吳卵泡的作品收攏來，給他出個集子，圓了他的寫作夢。翻來找去，發現吳卵泡的作品遠比想像的少，怎麼也湊不夠一本書的容量。我將能找到的作品細細讀過，平心而論，這些二三十年前吳卵泡引以為榮的作品，其人物不如他自己率性有趣，其命運不如他自己耐人尋味。搞了大半輩子寫作，吳卵泡最令人惦記不捨的作品，大抵還是他自己……

二○一七年七月二十五日於抱樸廬

相關書摘 ►龔曙光《日子瘋長》：祖父的梨樹

書籍介紹

本文摘錄自《日子瘋長》，印刻出版

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作者：龔曙光

走不出的老屋場，望不見外頭的山坳，波瀾不興的寧靜湖畔……

直到踏遍世界的角落，才會懂得那少年時期盼出走的，

正是如今回不去的深切渴望。

當你行過千山萬水，闖透大江南北，站在巔峰負手回望從前，什麼才是心中最不捨的依戀？

當時光悠悠漫漫地逝去，曾經扎實活過的日子，會替生命烙下永恆的印記。在倉皇的人生當中，那記憶或許會有黯淡下來的時候，但是終究不會被磨滅，成為每個人心中永恆的召喚與精神鄉愁。

同時具備作家與企業家身分的龔曙光，以雋永文字拈起幼時長居的夢溪小鎮中微小的人事景物，把往日一個個或苦或樂、或倉皇忙亂的日子，結結實實地串接成一幅幅生動的庶民圖景。

作者不避細瑣地將曾經即臨己身的故人舊事一一記錄，試圖拓印一個時代的風貌、音聲、氣味。透過他一篇篇的家族遺事、故舊交誼、少年憶往，幾乎可以清晰地指認那些鎮寨、屋埕、紅磚、青瓦，重構出一個杳然遠去的年代，一段再無法追回的時空歲月。

本書以摯情深刻的文字將昔日成長的老家城鎮，還有那段純真歲月裡的故人故事，真實而鮮活地重新召喚出來。

於我而言，時代只是一日一日的日子，歷史只是一個一個的個人。──龔曙光

Photo Credit: 印刻出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰