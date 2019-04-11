統促會找了「武統論」學者來台演說，移民署：限令今天出境

（中央社）中國和平統一促進會（統促會）13日在台中市辦「和平統一融合發展論壇」與遊行，邀曾鼓吹武力統一台灣的中國學者李毅演講；統促會人員表示，遊行要宣傳兩岸和平統一、融合發展。

網傳遊行活動有警車開道，台中市政府新聞局長吳皇昇表示，這是烏龍謠言，遊行申請內容未違反規定。中市府尊重言論和集會遊行自由，人民合法申請集遊，只會協助進行必要交通維護措施，不會有警車開道。

統促會人員受訪表示，遊行申請人陳景泰是「中國台灣紅黨」主席、統促會代理理事長，遊行後將辦論壇。

統促會人員說，依《集遊法》合法申請活動，希望宣導和平論點，不攻擊執政黨或任何人，最主要爭取民意支持，現在情況多變雖有變數，但活動一定會辦，當初申請遊行時以為會有警車開道，才在文宣上註明，現已撤下「警車開道」4字。

是否擔心意見不同人士到場，統促會表示，無法預防，只能自己小心，活動訴求是和平，台灣還是法治國家，「我們不需要製造紛爭」。

此外，統促會文宣稱將在論壇邀「旅美社會學家李毅教授」演講，但民進黨籍台中市議員黃守達在臉書貼文表示，力主武統的李毅曾明言只要解放軍跨過台灣海峽，台灣人民就會忘記台灣獨立思想。

創辦《雅言文化》的作家顏擇雅也在臉書貼文說，李毅在媒體上的職位是「人民大學研究員」，曾指「和平統一已經無望」，極力鼓吹武統，武統後要送2500萬新移民到台灣，解決台獨問題，「在中國極力鼓吹武統的人可到台灣宣傳理念，法律是不是哪裡有漏洞？活動不管有沒遊行，我建議國安單位全程錄影。」

移民署：限令今天出境

行政院發言人Kolas表示，行政院長蘇貞昌得知此事後，指示陸委會與移民署調查，發現李毅的簽證確實有違法事實，也認為此事有國安疑慮。

Kolas表示，國家安全是至高的原則，李毅持有美國綠卡，以觀光之名申請入境，卻從事與入境目的不符的活動，已違反大陸地區人民來台從事觀光活動許可辦法第16條第1項第1款，有事實足認為有危害國家安全之虞，政院請移民署等相關機關依法辦理。

內政部移民署今天表示，李毅是9日持「觀光簽證」入境台灣，不得發表演說，已廢止李毅入境許可，目前積極通知李毅的移民署說，會依李毅入境時留的相關資料通知李毅，限令今天出境，如果不願出境就強制執行。

內政部也表示，李毅將被列為不受歡迎人士，未來也將管制其入境。

移民署表示，李毅是旅居海外中國大陸地區人民身分，以觀光事由在去年8月申請一年多次入台證，依規定，以觀光事由入境台灣不可受邀演說。

移民署說，考量李毅過去武統言論，有事實認定危害國家安全和社會安定，經會同大陸委員會審查，依《大陸地區人民來臺從事觀光活動許可辦法》規定，廢止李毅入境許可，限令今天出境。

第16條第一項：大陸地區人民申請來臺從事觀光活動，有下列情形之一者，得不予許可；已許可者，得撤銷或廢止其許可，並註銷其入出境許可證：一、有事實足認為有危害國家安全之虞。 依據外交部的外籍人士來台觀光申請停留簽證手續的注意事項寫著：「簽證核發為國家主權行為，中華民國政府有權拒發且無須說明原因。提出簽證申請者不論是否獲發簽證，已繳之簽證規費依法不退還。」

促統會人員受訪表示，李毅目前在台灣觀光，但不願透露李毅行蹤；此外，即使李毅無法演講，論壇與遊行仍將如期舉辦。但《蘋果日報》報導，移民署今日在台中已找到李毅本人，將廢證限令今晚出境離台。

大陸委員會下午舉行例行記者會，副主任委員兼發言人邱垂正在會中表示，陸委會也已註記，李毅未來再次申請來台時，將會被嚴格審查。

對於這次統促會舉辦的遊行活動，邱垂正表示，統促會是依法設立的民間團體，台中市政府警方已依照《集會遊行法》第11條相關規定給予許可，相關活動依循法令進行，主管機關會依法維護社會秩序及公共利益。

但邱垂正也提到，將依照具體事證審認統促會的探索「一國兩制」台灣方案論壇是否違法；中方人士來台參與這類活動，政府也都會加以限制，不准入境。

邱垂正強調，台灣是一個民主法治的社會，政府尊重言論自由，但面對中共對台加速統一，消滅中華民國主權以及台灣民主自由的相關制度，希望不論在任何地方舉辦的研討會，或相關活動，都應該以維護國家主權利益及民眾福祉為目標，並忠實反應台灣主流民意。

值得注意的是，僑務委員會早在2017年10月提交立法院外交及國防委員會的書面報告便指出，中共在海外透過「中國和平統一促進會」、「海外聯誼會」等外圍組織進行「反獨促統」，近期更傳出有亞太數國「統促會」成員以經貿文化交流為名組團來台，意圖串聯海內外，為統戰布局。

依據移民署今年3月數據，中國人民來台多以「觀光」為主。民國106年入境人次約198萬，小三通約26萬人次、專業交流約11萬人次、商務活動交流8萬人次、健檢醫美近2萬人次、其他（包含社會交流、居留定居及其他醫療服務交流）約23萬人次。

新聞來源：

核稿編輯：楊之瑜