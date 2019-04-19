《十二步驟的療癒力》：「戒酒無名會」以靈性為基礎的康復計畫

文：康復之友（Friends in Recovery）

十二步驟的歷史

戒酒無名會起源於一九三五年六月十日，由威廉・威爾森（William Griffith Wilson）和羅勃・史密斯醫生（Dr. Robert Holbrook Smith）共同創立。一九三四年十二月，威爾森因飲酒過度被送去醫院治療，而醞釀出戒酒無名會（Alcoholics Anonymous）的想法。在住院期間，一個靈性的經驗使威爾森去除了喝酒的想望。在接下來的幾個月，他試著說服其他酒癮者能用和他一樣的方式停止喝酒。威爾森找到了第一個信服他想法的人：史密斯，史密斯願意遵照威爾森提出的方法，擺脫酗酒的束縛。四年後，威爾森和史密斯發表了《戒酒無名會》一書，其中包含十二個步驟和以靈性為基礎的康復計畫。

牛津團體（The Oxford Group）

戒酒無名會計畫在威爾森一路發展的紀錄中，受到許多不同的人事物影響，其中，發起於英國的牛津團體運動及其在美國的領導人山姆・舒梅克（Samuel Moor Shoemaker, Jr.），對戒酒無名會的基礎貢獻最著。威爾森和史密斯都參加了牛津團體的聚會，並以其架構做為戒酒無名會的主要基礎。

一九二○年代與一九三○年代，牛津團體運動在一戰後的反宗教浪潮中成為宗教革新的解答。他們旨在促使因制度本位主義而萎靡的教會信仰重新振作，聲稱自己是個「有機體」而非一個「組織」。團體成員在家裡及旅館聚會，於用餐時間交流彼此的信仰。儘管不受制度的約束，這項運動無疑與基督教會有所聯結，並且以教會馬首是瞻。

布契曼醫生（Dr. Frank N. D. Buchman）公認是牛津運動的領導者。這個團體沒有組織儼然的官僚，取而代之的是依賴「臣服」於上帝旨意的男女來執行「上帝的管理」。布契曼強調需要臣服上帝以求得寬恕和引導，並向上帝及他人承認自己的罪過。為了協助他人改變，牛津團體的追隨者也要學習為犯下的過錯贖罪，並向他人傳揚自己生命的改變。

牛津團體的教誨建立在下列六個信念之上：

人皆有罪。 人可以被改變。 坦承錯誤是改變的必要條件。 改變後的靈魂可以直接觸及上帝。 奇蹟的年代已復返。 已然改變的人應該去改變其他人。（註1）

此外，威爾森還將牛津團體的五個步驟融入戒酒無名會的理念中，五個步驟為：

交給上帝。 聆聽上帝的指示。 遵循指引。 補贖。 分享懺悔及見證。（註2）

十二步驟的發展

一九三五至三七年間，為了幫助更多酒癮者回復清醒的神智，史密斯和威爾森在紐約參加了由舒梅克主持的牛津團體聚會，威爾森在日後回憶時表示：「大部分戒酒無名會十二步驟的想法都是從山姆・舒梅克身上吸收而來的，而這些步驟成為戒酒無名會生活方式的核心。早期戒酒無名會形成了自己的概念，包括自我檢討、承認性格中的缺陷、彌補過去造成的傷害，並且只與直接透過牛津團體以及他們在美國的前任領導者舒梅克所引介的人一同工作，沒有來自其他地方的人。」（註3）

戒酒無名會的十二步驟

我們承認無力抵抗酒精，以致生活變得無法掌控。 開始相信有比我們自身更強大的力量，讓我們回復神智清醒。 做出決定，將我們的意志和生命託付給我們所認識的神來照看。（註4） 徹底而無懼地列出我們自己在道德上的優劣之處。 對神、自己及所有人坦承我們錯誤行為的真正底蘊。 做好萬全的準備，以便讓我們所認識的神清理性格中的缺陷。 謙卑地懇求我們所認識的神去除我們的缺點。 一一列出所有我們曾經傷害過的人，且願意彌補他們。 只要有可能，便直接彌補曾經傷害過的人，除非這樣做會對他們或其他人造成傷害。 繼續列出個人的道德優劣所在，且當我們犯錯的時候，馬上認錯。 透過禱告與沉思默想提升我們與我們所認識的神意識上的接觸，只祈求祂賜予我們知曉祂的旨意的智慧及將之付諸實踐的能力。 貫徹這些步驟後，我們的靈性因而甦醒，接著我們要試著將這樣的訊息傳達給其他酒癮者，並在日常生活一舉一動中皆實踐這些原則。

目標 目的 步驟 與神和平相處 第一步驟是關於認知我們的挫敗。 第二步驟是關於信心在我們心中萌芽。 第三步驟牽涉到讓神為我們作主的的決定。 我們承認無力抵抗成癮的影響，以致生活變得無法掌控。

開始相信有比我們自身更強大的力量，可以讓我們回復神智清醒的狀態。

作出決定，將我們的意志和生命託付給我們所認識的神照看。 與我們自己和平相處 第四步驟是關於自我檢討。 第五步驟是訓練我們能夠認錯。 第六步驟是內在轉變的開始（也稱為悔改）。 第七步驟是性格的轉變或淨化。 徹底而無懼地盤點列出我們自己在品行上的強弱之處。

對神、自己及任何人坦承我們錯誤行為的真正底蘊。

做好萬全的準備，以便讓神清理性格中的缺陷。

謙卑地懇求神去除我們的缺點。 與他人和平相處 第八步驟是檢視我們的人際關係，並為彌補做準備 第九步驟是彌補的原則。 第十步驟是在復原之路上持續前進。 一一列出所有我們曾經傷害過的人，且願意彌補他們。

只要有可能，便直接彌補曾經傷害過的人，除非這樣做會對他們或其他人造成傷害。

持續個人的品性盤點，且當我們犯錯的時候，馬上認錯。 維持這份和平 第十一步驟是關於禱告與沉思默想的靈性訓練。 第十二步驟是關於推廣分享。 透過禱告與沉思默想提升我們與我們所認識的神意識上的接觸，只祈求祂賜予我們知曉祂的意旨的智慧及將之付諸實踐的能力。

貫徹這些步驟後，我們的靈性因而甦醒，接著我們要試著將這樣的訊息傳遞給其他成癮者，並在日常生活一舉一動中皆實踐這些步驟。

註釋

Cantril, Hadley, The Psychology of Social Movements (Huntington, NY: Robert E. Kruger, 1941), pp. 147-148. Kurtz, Ernest, Not God: A History of Alcoholics Anonymous (Center City, MN: Hazelden Educational Materials, 1979), pp. 48-49. Alcoholics Anonymous Comes of Age (New York: Alcoholics Anonymous World Services, Inc., 1957), p. 199. 編註：此處的「神」（God），正如文中所說是「我們所認識的」（as we understood Him），不專指何種宗教的神明，任何宗教信仰的人皆可將自己的神代入。

書籍介紹

本文摘錄自《十二步驟的療癒力：擺脫成癮，啟動轉化》，心靈工坊出版

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作者：康復之友（Friends in Recovery）

譯者：丁耕原、張富美、葉俞均、羅時揚

國內第一本以「十二步驟」為核心的戒癮手冊問世！

十二步驟是在歐美已風行近一世紀的戒癮行為課程。最早使用此方法的是1935年成立於美國的戒酒匿名會（Alcoholics Anonymous），成功地協助無數人戒除酒癮、藥癮、煙癮等成癮行為，找回心靈的平靜，重拾安穩的生活。十二步驟利用團體分享的形式，引入靈性的力量，透過十二個固定的步驟，引導成員一步步察覺內在傷痛、激發持續改變的心志，相信人人都可以改變，人人有機會成為更棒的自己。

十二步驟所帶來的療癒力立基於靈性力量，但不受限於特定宗教，它可以來自各種信仰，甚至是成癮者理想中的自己。十二步驟讓人走出孤立、否認，邁向自我接納，並能獲得超越憤怒、罪惡、恐懼與絕望的能力。從放下過往迎接當下的這刻起，人們也開始建立自信，相信自己是有價值的！

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全書脈絡清晰，具極高的實作功能，有助了解與自身密切相關的「癮」

每步驟皆包含「認識」、「執行步驟」、「為步驟做準備」的說明

透過「禱文」、「個人省思」、「關鍵概念」與「團體活動」等單元，讓成員循序漸進，從內省與分享中激勵出實踐的意志與氣力

Photo Credit: 心靈工坊

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航