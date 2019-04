《我必須獨自赴約》：無論膚色是黑、是棕是白，我們最終都會被埋在同一片土壤中

文:蘇雅德.梅科涅特(Souad Mekhennet)

尾聲:最深沈的報導——

二○一六年,德國與摩洛哥

(前略)

「不,不,我兒子沒死!」她不斷喊叫,用手敲著自己的腦袋。哈珊也一直嘶吼,在弟弟的懷中啜泣著:「楊!」希畢爾開始咬自己。「殺了我,」她說:「把我殺了。為什麼會有人要殺死我的乖兒子,他什麼事也沒做。」

哈珊坐在一旁流淚,他試圖摟著希畢爾,但她大吼:「別碰我!把我兒子還我。」她拜託真主讓她用自己的命換回兒子。「拜託,你們是不是在騙我,我兒子沒死。」她說:「不對,不對,我兒子沒死。他們說他會上巴士。」她不斷地哭泣,一遍又一遍喊著他的姓名。

情況就這樣持續了彷彿一世紀之久。接著我聽到站在附近的一對男女也開始哭喊,他們也剛收到家族親友罹難的噩耗。

最後我們還是想辦法順利回到哈珊與希畢爾的公寓,一夥人絕望地看著牆上那張楊的相片。希畢爾不斷哭吼、毆打自己。她似乎想讓自己從這場噩夢中醒來。哈珊走進臥房關上門,不停哭泣。

「蘇雅德,我兒子沒死,對吧?蘇雅德,楊會回來嗎?」希畢爾哭著說:「拜託告訴我你們都在撒謊。蘇雅德,拜託。」

我摟著她。「希畢爾,我希望我們真的是在說謊。」看著不斷哭吼的她,我覺得自己好軟弱無用。這時隔壁也傳來嘶吼聲,那戶人家的陽台離我們只有幾英尺遠。另一對喪子父母也在哭吼哀慟。

「他們是誰?」我問阿姨。

「他們的兒子是瑟陸克.奇里斯(Selçuk Kiliç),楊的好朋友。他們從小一起長大。」

楊的家人說楊跟瑟陸克都十五歲,感情好到像兄弟一般。他們兩家都是穆斯林,但楊是什葉派,瑟陸克是遜尼派。這兩戶人家就這樣在沉重的氣氛中度過了幾個小時,替這兩位共享童年的少年致哀。哈珊與希畢爾的公寓擠滿親友。每次門鈴響起時,希畢爾就會問是不是楊回家了。

凌晨五點時,我叫了一輛計程車回飯店,一路上我帶著太陽眼鏡遮住雙眼。我把自己經歷的一切告訴爸媽、姐弟跟編輯。我本來是到慕尼黑作專題報導,現在卻因失去一位家族成員而哭泣。回到飯店房間,我打給那位在警力單位服務的聯絡人,這回他接起電話。

「你有看到我的訊息嗎?」我疲倦沉重地說:「那個少年死了。」

「我實在是非常遺憾。我在半夜才拿到罹難者名單,正要趕去做簡報。」

我將電話緊貼耳旁,避免漏聽一字一句。

「我看到楊.勒拉這個名字的時候非常震驚。」他說。

這時我眼中充滿淚水。「為什麼?你可以告訴我為何他要殺楊嗎?」我輕聲說:「拜託,我需要知道。」

我們約好馬上碰面。掛上電話後我將臉埋在枕頭中大吼、啜泣,因為剛才在照顧哈珊和希畢爾時得克制自己的情緒。

我留在慕尼黑幫忙,每天都到哈珊和希畢爾家中跟親友一起哀悼。幾天後,危機中心的員警來電:「我們已經完成解剖,想安排時間讓家人來跟死者道別。」員警問是否有人想來見楊最後一面,決定他該在何時以及如何下葬。他們邀請一位家族代表到殯儀館,看一看保存在那準備讓家屬瞻仰的遺體。

「他的父母想要準備花嗎?有些家屬會希望死者穿得特別一些。在父母來探望遺體之前,我們都可以幫忙處理這些要求。」他說:「但需要有位代表先來殯儀館。」

哈珊跟希畢爾的兩房公寓中還擠滿親友,而且大家似乎都克制不住情緒。我將警方的話轉達給哈珊時,他求我去看一看楊的遺體。希畢爾表親的室友卡德(Kader)是一名專業醫生,她願意跟我一起去。

我問哈珊是否希望楊穿什麼特別的服飾,他要求讓楊穿上他最愛的足球衣,那套藍黃相間的球衣是費倫巴治體育會足球隊(Fenerbahçe Istanbul)的隊服。我帶著球衣跟卡德開車到殯儀館,中途還停下來買了兩束黃色與藍色的玫瑰花。進到殯儀館裡我們看見一具白色棺材。土耳其裔的殯葬業者說,我們要告訴他希望何時開棺。我一句話也沒說,想著會不會這是一場誤會,躺在裡頭的不是楊。我內心希望棺材裡的死者是其他人。

「妳還好嗎?」卡德問:「沒事吧?」

「我準備好了。」

好吧,裡頭確實是楊。我看著他的臉,還有那冰冷蒼白的肌膚與長睫毛。他的嘴巴和雙眼微張,彷彿還在驚訝之中。「對不起。」我輕聲說。殯葬業者替楊套上一席白色長袍,在脖子的地方躺了一個白色領結,大概是想遮住解剖時的切口。他的雙腳光溜溜地。

我們費力將他抬起,套上那件球衣。他的身體不輕,而且四肢僵硬,但我還是能透著塑膠膜感受他肌膚的觸感。他的身體相當冰冷。上次見他已是六年前的事,如今他長高不少。我們兩家來往不算密切,我對楊的印象還停留在孩童時期,但現在棺木裡的他已是個少年。卡德和我呆呆地站了幾秒鐘,心中渺茫的希望已然消逝,裡頭躺著的不是別人,是楊錯不了。

「天啊,楊,那個人對你做了什麼?」我低語,開始用阿拉伯語祈禱。我想起我曾訪問過一些有家人在戰爭或軍事攻擊中喪生的受訪者。一直以來,我也時常需要採訪喪子失女的父母。我想起在伊拉克喪命的少年安納斯,還有他遭槍擊隔天我到他家造訪的情景。我也記得尼古拉斯.庫利什和我曾在亞歷山大港數著抗爭者的遺體數量。但這次我不是記者,沒有那道保護我內心的牆。其實,我也懷疑自己是否一直以來都能不受外來情緒影響。卡德與我走上公寓階梯,準備告訴哈珊和希畢爾他們的兒子看起來是什麼模樣時,我感到那股為人父母的痛苦在心中流竄。

「我的孩子看起來怎麼樣?」希畢爾問。

我不知該說些什麼。「他看起來很安詳。」卡德回道。殯葬業者說楊的父母跟哥哥費里德應該先單獨見楊一面,請其他家族成員稍等。不過希畢爾跟我還有卡德駕車到殯儀館時,我們中途迷了路。抵達現場後,發現哈珊跟一大群楊的叔叔和表親都已經入內。見到楊的堂表兄弟俯身向他道別、親吻遺體時,希畢爾禁不住放聲哭喊。走到棺木邊,她說:「我是不是個不及格的母親,他才要這麼早離開我?」她邊說邊撫摸楊的肌膚:「我的好兒子,他凍壞了。」她用手順著楊的眉毛,想起楊常抱怨自己的眉型不好看。

看著希畢爾,我心中充滿憤怒與罪惡感。感到憤怒,是因為我們似乎沒有從過去十五年的痛苦中學到教訓。感到罪惡,則是因為我沒有盡到記者的職責,給大眾充分資訊來消弭種族歧視、打擊暴力。我跟其他記者顯然失敗了。這位槍手跟其他我採訪過的極端份子一樣,腦中都充滿仇恨,並建構起一套屬於自己的意識形態,讓思想病態的他們有理由奪走別人的性命。

調查後警方發現大衛.松博利並非伊斯蘭主義者。個性焦慮不安、心思紊亂的他,思想一步步走偏到岔路上。他會選在七月二十二日犯案,是因為五年前的這天,挪威籍右派恐怖份子安德斯.貝林.布雷維克(Anders Behring Breivik)在奧斯陸引爆一顆汽車炸彈,並在鄰近島上的工人青年聯盟(Workers’ Youth League)夏令營中,槍殺六十九名營隊成員。

跟希特勒同一天生日的大衛,原名其實叫阿里(Ali),到十八歲他才替自己改名。具有德國和伊朗雙國籍的他,父母是在一九九○年代到德國尋求庇護的難民。在成為槍擊兇手之前,警方就知道他這號人物,因為他是許多小型案件的受害者。他曾被其他小孩圍毆,也曾被偷竊過。他在學校被霸凌,曾接受精神治療,也服用抗憂鬱藥物來應付焦慮和社交恐懼。二○一五年,松博利在醫院住了兩個月,後來參加一所青少年精神疾病診所的診斷治療。根據警方調查,松博利在麥當勞開槍射殺楊、瑟陸克和其他青少年時,整整在店內來回走了五十分鐘。警方認為他應該是在尋找年輕英俊、時髦酷帥,具有外國血統的青少年,因為他自己也曾嚮往成為這樣的少年,但卻達不到目標。

他的父母住在慕尼黑中產階級社區裡,警方在他家中找到關於校園槍擊案的書籍和新聞簡報,其中有一本書名為《狂暴思想:為何學生動手殺人》(Rampage in the Head: Why Students Kill)。檢察官也發現房內有德國溫內頓(Winnenden)某間高中的相片,二○○九年,十七歲的提姆.克雷茲莫(Tim Kretschmer)在校園裡殺了十五人後自殺。松博利犯案時使用的克洛格(Glock)手槍,則是透過不法途徑從黑市購得。

檢方說松博利多年來飽受精神疾病之苦,但此刻我無法考慮這些。他殺了楊跟瑟陸克。這兩名來自不同宗派的少年相處和睦,成功打破什葉與遜尼派之間不合的既定印象。

事後,我在飯店的頂樓餐廳中獨坐,身邊的人群則在享受夕陽。楊的死讓我想起過往恐怖的暴力事件,這些心裡舊傷如今又痛了起來。發生在楊身上的意外,讓我更能體會無論人再怎麼努力生活,生命都有可能突然殞落。我也不斷想著哈珊和希畢爾的這一生。他們因緣分相識,共組家庭,但其中一個孩子的生命卻以這種難以想像的形式被奪走。

兩天後我飛到卡薩布蘭卡跟父母會合。爺爺過去在豪斯地區和通往海尼夫拉(Khenifra)的路邊都握有田地,這也是我們家首次一起到這一帶走走看看。我也回到位於梅克內斯的奶奶家,看看那扇我小時候坐著向外觀察路人的窗戶。以前我會跟奶奶睡在家裡某個角落的地毯上,也記得曾跟爺爺奶奶坐在門階上,聽爺爺說過去的故事,還有他多後悔自己不識字。他告訴我說故事的人力量很大,他們能解釋世間萬物,能書寫歷史。

爸媽跟我到爺爺奶奶的墳前探望他們,替他們祈禱。若爺爺奶奶看到孫女聽從他們當年的教誨,現在能用筆寫文章,報導這個世界的所有事件,不知道他們會說些什麼?不知道他們現在會給我什麼意見?用那些痛苦、擔心還有我與家人承擔的生命威脅,來換取這些年來的成就與經驗,這樣值得嗎?我的所作所為有替世界帶來任何改變嗎?我好想念奶奶宏亮的笑聲以及療癒、鼓舞他人的天賦,我現在正需好好休息療傷。

我看著爸媽,這對來自什葉派和遜尼派的戀人經歷過風風雨雨,卻沒有什麼艱難能將他們拆散。幾十年前他們就決定,要堅定穩固對彼此的愛,一起對抗仇恨。他們也努力將信念的種子種在我們幾個孩子心中。現在我很清楚他們非常擔心我。他們知道我並沒有把自己在旅程中的所有經歷說出口。

在這趟旅程中,我也獨自在摩洛哥山上的小飯店度過幾日,想著那些我們努力對抗的仇恨。我出生時,阿拉伯與以色列的衝突正猛烈,伊朗自立伊斯蘭共和國後,中東世界又開始一波新的競爭。在中東地區,許多為和平而戰的人已逝,那些雖然活著但身受重傷的民眾,或許一輩子也無法原諒敵方。他們總說小孩也繼承了父母的仇恨。雖然我的爺爺仍充滿怨懟,但奶奶卻有十足復原能力。我從摩洛哥的爺爺奶奶那裡繼承了希望,以及瞭解他人、瞭解事物的意願。

為什麼他們這麼恨我們?多年來我會在國界之間來來去去,這個問題本身也是動力,如今我耳邊又響起這個疑問。九一一恐攻事件後,我走遍世界尋找答案,希望知識和同理心能讓民眾知道,該怎麼做才能杜絕仇恨與更多殺戮。

不過有些西方國家的民眾不知道,若把自己的標準加諸在他人身上有多危險,彷彿他們的看法才是正確與唯一的正途。這也是伊斯蘭國的論點。同時,在我們居住的民主世界中,秘密拘留中心、折磨囚犯與大規模政府監視也違反我們所謂的核心價值。西方政府並未因這些違法之舉付出代價。像哈立德.馬斯里這種人的力量太微薄,不足以讓美國政府為毀掉他們的人生負責。

民主真的是我們所渴望的嗎?還是我們只是想強行推銷自己偏好的價值觀?例如男女平等、弱勢的生存權、言論自由以及信仰自由。與其探討投票制度的重要性,更該找出一套全球適用的價值與標準。

同時,其他文化與信仰也遲遲未與伊斯蘭教進行溝通和對話,穆斯林之間也必須釐清哪些觀念合乎教條。信仰並未激化信眾,而是信眾將信仰推向極端。我最近到麥加進行小朝,發現女人根本不該蓋住臉龐,男女也無需分開參拜。既然在伊斯蘭教的聖地都沒有這些規定,為何我們會要求婦女蓋住臉、跟男人分處不同空間?投機取巧的人在伊斯蘭教中建立一套自己的意識形態,這實在是一大危機。如果沒人出面澄清信仰的規範和教條,大家都能用自己的方式來隨意詮釋。

一九七九年,也就是我出生的隔年,沙烏地阿拉伯王室允許宗教領袖對自身予取予求,只為讓神職人員同意他們出兵迎戰占領麥加的武裝部隊,並要求這些神職人員同意效忠王室。信仰與宗派之間的衝突讓沙烏地阿拉伯和其他地區的穆斯林怒不可遏。我們這代人則被困在西方世界、阿拉伯國家和亞洲國家領袖的自大與傲慢中。冷戰期間,他們以為只要煽風點火引發「聖戰」,蘇聯就會潰不成軍。但這個如意算盤並未成功。

假如中東國家領導人團結起來,努力讓毫無意義的宗派衝突不要再繼續惡化,中東地區的下一個世代就有機會到學校研讀歷史、醫學和數學,而非逃離家園躲避子彈和炸彈,住在街上或難民營裡。這些宗派衝突表面上是打著宗教的名義,背後真正的目的可是備受爭議。

伊朗和沙烏地阿拉伯這兩個國家更得終結彼此間沉默無聲的戰爭,不要再打著空洞的口號和名義讓下一代年輕人走向激進之路。西方政治人物將核子武器賣給伊朗,認為這是一大成就,能扶持伊朗境內的改革者。不過伊朗是個由許多權力分割占據的國家。我在《華盛頓郵報》的同事傑森.雷扎安(Jason Rezaian)就是這個所謂「深層政府」(the deep state)的受害者。儘管伊朗官員聲稱希望跟鄰國和平共處,但他們對阿拉伯國家的干涉早就不是秘密。在敘利亞和伊拉克受伊朗扶持的軍事組織就是最佳例證。

我常問傳教士或伊瑪目,為何要利用宗教來達成自己的政治企圖。許多人告訴我他們相信這是伊斯蘭教所追求的,其他人則說自己知道什麼是對全體穆斯林最好的。絕大多數人辯稱這絕對是先知穆罕默德所樂見的。他們口中議論的是我的某位祖先,為何他們有權決定穆罕默德想要什麼,以及他該如何看待這個世界?

身為德國穆斯林移工的女兒,我身上隨時帶著歧視造成的傷痛,但我還是很感激自己有機會受良好的教育,感謝那些美好的人不斷督促我,鼓勵我不要放棄。但造訪中東國家時,我還是能體會當地的東南亞或菲律賓勞工所受的痛苦;無論他們的雇主是遜尼派、什葉派或信仰其他宗教,這些勞工總是受到惡劣的待遇,幾乎沒有任何權利。換言之,許多阿拉伯國家社會中也具有根深柢固的種族歧視觀念。

蓋達組織和伊斯蘭國等組織之所以會崛起,並不是特定國家或團體的錯,而是許多錯誤交織而成的結果。許多政治領袖只在乎短期的解方,有人認為「敵人的敵人就是我的友軍」,因此讓敘利亞和伊拉克境內的武裝軍事組織數量漸增。但從西方國家介入阿富汗與巴基斯坦的歷史來看,我們應該學到教訓:今日所訓練、給予武器的部隊,明天很有可能就轉過身來反抗你。賦予軍事組織高權,可能會讓我們如今所知的民族國家面臨毀滅。我在不同信仰和文化中成長,相信文明社會的民眾就算價值觀和立場不同,也不會互相起衝突。在這個艱難的世代,總是有人拋出短視近利的解答。他們知道如何玩弄弱勢族群的恐懼和絕望。那些散播仇恨、打壓和平可能的人,其實都在彼此身上獲取益處,這種關係實在矛盾。

這個世界的衝突並非由不同文明與文化而起,而是因為試圖搭建溝通橋樑的人,與思想極端、努力散播仇恨與挑撥離間的人無法達成共識。雖然讓不同意識形態的人理解彼此並不容易,但每個世代還是有人相信這番理念,願意找出不同族群間的共同點。有父母和祖父母讓我知道有哪些事是辦得到的,我實在很幸運。

是誰把規矩加諸在他人身上?這其實不只是穆斯林世界面臨的問題,更是西方世界必須擺脫的困境。如果不願意對別人展現包容,要怎麼期待別人接納自己?只要有人說:「你錯了,我才是對的。」就代表他放棄溝通的空間與可能。這種情況過去時常發生,如今仍持續存在。

多年來,記者工作已讓我成為不同族群間仇視的對象,無論是德國人、我的出生國摩洛哥、伊拉克與巴基斯坦,在穆斯林和基督徒間,我也不受歡迎。在這個時代,民眾都期望記者能展現自己的立場,但這說到底不是我的職責所在。雖然保持中立不容易,但失去聆聽的能力更有害無益。

如果說我這麼多年來學到了什麼,那就是:無論膚色是黑、是棕是白,無論是穆斯林、猶太人、基督徒、什葉派或遜尼派,母親因孩子被謀殺時悲痛的哭泣聲,聽來都是一樣的。

我們最終也都會被埋在同一片土壤中。

