離婚時，有錢的一方就一定能取得監護權嗎？

離婚不只是夫妻事務，至少還影響你的子女該由誰來照顧。依照《民法》第1055條規定，離婚時夫妻應協調子女監護權。但該怎麼爭取監護權？收入、性別會影響監護權爭取嗎？今天律師告訴你六大因素！

監護權在離婚後該如何爭取？

爭取子女監護權的第一步是由離婚當事人自行協商，如果無法協議，第二步就需要透過訴訟來爭取。

透過協議爭取

離婚時子女監護權的決定方式是「雙方協議」，如果協議不成時才由「由法官決定」（《民法》第1055條）。因此，能否爭取到子女的監護權，就看當事人是否有足夠的斡旋能力和對方談條件。

監護權可以約定雙方共享，當然也可以只由一個人享有監護權，不過在大多數的情況，當事人比較不能接受單獨監護。

透過訴訟爭取

如果當事人談不攏監護權到底要歸誰，就可以向法院訴請決定監護權歸誰。

法院在審判監護權要歸給誰時，會考量以下因素：（《民法》第1055-1條）

子女因素 父母因素 1. 年齡、性別、人數及健康狀況 2. 子女的意願、人格發展的需要 1. 年齡、職業、品行、健康狀況、經濟能力與生活情形 2. 父母的意願以及照顧子女的態度 3. 父母與子女的相處情形 4. 子女和其他共同生活者的相處情形（例如繼父、繼母） 共同的因素 傳統習俗、文化與價值觀

要訴請監護權的裁判，當事人可以在離婚訴訟中一併請法官判決，或著是另外單獨提起，例如雙方已經協議離婚，但針對子女監護權談不攏的情況。

而這類與身分有關、與財產無關的訴訟，依照《民事訴訟法》第77-14條，裁判的費用只需要徵收3千元，對當事人的負擔並不大。

監護權一定是給收入比較多的一方嗎？

依照上面的表格，「收入」只是法院考量的因素之一，並不是絕對，其他例如子女的意願、父母的品行、相處情形、態度等，甚至是子女與其他未來可能同居者的相處狀況，都很重要。

例如，A、B為夫妻，由A負責賺錢，收入也給B養家。雖然A是經濟支柱，但法院可能考量平時都由B負責持家、照顧子女，因此判給B監護權。（參考臺灣高等法院105年度家上字第324號民事判決）

因此，父母平時與子女的相處情形也會影響到日後監護權會歸誰；法院也有可能考量子女比較依賴父親或母親、比較習慣在何處生活來決定監護權歸誰。

想要在訴訟上爭取監護權，就必須提出「小孩子比較適合由你照顧」的證據，例如平時由誰照顧生活起居或接送、平時住在誰那邊、與誰相處感情較好……等等。至於怎麼證明？你可以找親近的家人、熟識的朋友作為證人，替你說服法官。

Photo Credit: Image Source / Corbis

監護權在爭取到後可以反悔嗎？

一旦透過雙方協議或是訴訟爭取到監護權以後，你就有權監督、照顧你的子女，但這也是一種責任。如果你爭取到監護權以後，發現自己不適任，可以再與對方協議，由對方享有監護權。

反過來說，如果雙方已經協議或經過法官決定監護權，事後卻發現享有監護權的人沒有善盡責任、不適任的話，也可以再依照《民法》第1055條訴請法院請求「改定」。

離婚後子女可以改姓氏嗎？

離婚以後，如果想要子女改姓，依照《民法》第1059條，有兩種方式：

向法院訴請改姓

離婚時，父母可以向法院起訴請求變更子女的姓氏，子女也可以自行起訴變更自己的姓氏。不過，向法院訴請改姓必須要「符合子女的利益」法院才會判准。

例如，爸爸長年拋家棄子在外享福，媽媽訴請離婚，法院可能就會考量子女對父姓沒有認同感，因此准許在離婚時替子女改姓。

向法院訴請改姓，即便是在離婚前也有可能辦到。依照《民法》第1059條，如果父母有一人沒有善盡教養子女的責任，另一人或子女本身也可以訴請改姓。

子女成年後自行改姓

子女成年之後有一次機會可以自己決定要跟父姓或是跟母姓。因此，如果子女有積極的意願，也可以在成年之後自行改姓。至於子女改姓會不會影響繼承權？快去看 LawPartner 的另一篇文章《離婚會不會影響子女繼承權？》

離婚時，父母往往在意子女的利益大過於一切，因此監護權就成了離婚的一個大戰場。

原則上，監護權可以由雙方自行協議，但是也可以透過法院來決定。要爭取監護權，並不會因為誰的收入高就判給誰，而會考量子女的最大利益、生活情況，因此即便沒有工作、沒有收入，只要你盡力證明自己是個適任的父親、母親，那麼你也有可能享有子女的監護權！

延伸閱讀

本文經LawPartner律師談吉他授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航