政院版《公投法》改了什麼？可與選舉脫鉤、連署須附身分證影本

（中央社）行政院會今11日通過《公投法》修正草案，新增連署須附身分證影本的規定；此外也新增人權不得公投，並規定延長準備期、公投可與選舉脫鉤、投票當日不得宣傳、縮短主文等。後續送立院審議。

去年九合一選舉同時舉行公投，造成投票排隊時間過長，引發民怨，且公投題目也引發諸多討論，同婚支持者認為人權不能公投。

行政院會今天通過公投法修正草案，明定公投涉及人民權利義務者，不得違反相關「國際人權公約」及其施行法規定。中央選舉委員會代理主委陳朝建被問到同性婚姻、廢除死刑或酒駕應死刑等議題，修法後可否進行公投時表示，未來立法院通過修法後，如果有公投提案出現，中選會作為獨立機關，將經過委員會討論決定。

此外還有延長公投準備期，從原本最短1個月，延長為最短3個月。陳朝建表示，因去年公投與九合一選舉合併投票，造成選務負擔，草案延長公投準備期。

另將原本規定的公投「應」與全國性選舉同日舉行，改為「得」同日舉行，讓公投可與選舉投票脫鉤。至於現行已經提案的公投案，修法通過後是否會跟明年總統大選合併舉行，陳朝建說，交由中選會委員會議決定。

民進黨團書記長鄭運鵬向中央社記者表示，去年九合一選舉併公投造成太多困擾，公投法勢必要調整，但不會再修法調整公投門檻；在防止偽造、讓公投主文更清楚等，都會再更細緻修法，希望這會期完成。

至於公投是否會與明年總統大選脫鉤，鄭運鵬說，要尊重提案人意願及看當年選舉狀況，因為若脫鉤會影響投票率，不管哪個陣營都想要讓公投綁選舉，若要切割會很難處理，「不會發生這種事」，這也跟民進黨選舉輸贏無關，大家要理性思考，在公投低門檻下，如何有效執行創制、複決權。

為了加強連署可信度，草案也新增規定，連署時須提出身分證正反面影本與登記聯絡電話，連署提案人數不足須補提時，僅限補提一次。陳朝建說，這是鑒於去年辦理公投選務時，發現許多死亡連署與人頭連署，考量身分驗證的真實性，因此比照《總統副總統選舉罷免法》，規定公投連署也應提出身分證影本。

修正草案重點還有規定要縮短公投主文，並新增公投簡稱，主文不超過50個字，簡稱不超過10字，並規定理由書不超過1000字；公投投票當天，不能進行相關宣傳，違者可處新台幣20萬元至200萬元罰鍰；禁止攜帶行動電話或具攝影功能的器材進入投票所等。

至於連署的部分，陳朝建說，草案有規定過渡條款，法案修正施行前已經主管選舉委員會通知連署的公投案，連署方式仍適用現行規定。

中選會表示，《公民投票法》去年1月3日修正施行後，共受理37案提案，去年九合一選舉時有10個公投案同時舉行。在受理審議過程中，各界對於人權議題得否交付公民投票迭有討論，另發現有提案主文模糊、誘導情事、死亡連署、投票日從事宣傳、大量公民投票案與選舉同日舉行，衍生投票秩序混亂等問題。草案應有助於健全《公民投票法》制度及落實公民投票之精神。（從去年九合一選舉之後，至今已累積5案公投）

行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）轉述，蘇貞昌在院會中表示，這次修正主要為補正去年九合一選舉合併辦理公投作業所發現的缺失，對確保公投制度的公平與公正性，有正面效益。

蘇貞昌指出，2006年內政部為了便民，免去了公投連署時需檢具身分證影本的規定，當時主要考量是因為公投門檻非常高。他表示，《公投法》去年1月修正通過，大幅下修提案、連署及通過門檻，好不容易打破「鳥籠公投」，本意是為了讓人民得以實踐「直接民主」。

不過，蘇貞昌說，去年辦理公投過程中，卻有特定團體及有心人士，透過系統性的大量抄寫名冊，進行提案連署，甚至其中還有3案連署造假，讓政府便民的美意與人民直接作主的公投立法精神，遭到踐踏，實在很遺憾。政府絕不允許深化民主的公民投票制度，反而淪為傷害台灣民主的工具。

行政院整理草案修正要點如下：

明定公民投票涉及人民之權利義務者，不得違反我國已締結、經總統批准或公布之國際人權公約及其施行法之規定。（修正條文第1條） 增訂公民投票投票日為應放假之日。（修正條文第6條之1） 刪除受監護宣告者無公民投票權之規定。（修正條文第7條） 明定提案人之領銜人於提案時應備載公民投票案之簡稱，且不超過10字為限，另增訂提案人應附具國民身分證影本之驗證措施；修正電子連署系統係針對連署階段使用。（修正條文第9條、第10條之1） 明定公民投票案提案如表件不合規定、提案人名冊未依規定裝訂成冊或提案人數不足規定人數，主管機關應不予受理；另提案人名冊經查對後，其提案人數不足時，補提以1次為限，以及政府機關意見書內容應敘明通過或不通過之法律效果，提出之期間延長為45日，文字以1千字為限。（修正條文第10條） 明定連署人名冊提出以1次為限，另增訂連署人應附具國民身分證影本之驗證措施。（修正條文第12條） 明定連署人名冊人數不合規定或未依規定裝訂成冊，主管機關應不予受理；另連署人數經查對後不合規定者，補提以1次為限。（修正條文第13條） 增訂投票日禁止從事公投宣傳活動及其違反罰則。（修正條文第21條之1、第45條之1） 明定除執行公務外，任何人不得攜帶行動電話或具攝影功能之器材進入投票所及其但書規定，且禁止任何人於投票所以攝影方式刺探投票人圈定公投票內容，以及相關違反罰則。（修正條文第22條、第45條之2） 修正公民投票案公告成立後舉行投票期間規定，由現行1個月起至6個月內，改為3個月起至6個月內；另將公民投票案「應」與全國性選舉同日舉行，修正為「得」與全國性選舉同日舉行。（修正條文第23條） 明定公民投票案與全國性之選舉同日舉行投票時，投、開票所管理員不受半數以上須為公教人員之限制。（修正條文第24條） 增訂提案人名冊及連署人名冊之保管期限。（修正條文第24條之1） 明定性質相同之複數公民投票案，經投票結果均為通過時之處理方式。（修正條文第29條） 明定主管機關為不受理之決定，提案人之領銜人得提起行政爭訟；明定保全證據聲請事件之管轄法院歸屬。（修正條文第53條） 增訂本法修正施行前已經主管選委會通知連署之公民投票案，仍適用修正前之連署規定。（修正條文第54條之1）

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核稿編輯：楊之瑜