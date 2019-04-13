【圖輯】莫三比克致命風災：想起女兒們被洪水沖走，她忍不住湧出斗大淚珠

位處西太平洋的台灣，每年對於颱風的侵襲都不陌生，更是經常釀下慘重災情。在非洲，熱帶氣旋是個相對陌生的概念，不過就在3月15日，強烈熱帶氣旋「伊代」（Idai）登陸南部非洲的莫三比克，災情是史上罕見的嚴重。

瑪莉亞（Maria Jofresse）是莫三比克的年輕媽媽，她的兩個女兒死於這場風災。即便她親自替兩個孩子下葬，但混亂的市容與秩序，已讓她找不到孩子們的墓塚。「我已經找不到了。」這位年僅25歲的媽媽，在一個臨時的營地哭著說。

回想起女兒們被洪水沖走的那一刻，她的雙眼還是會忍不住湧出斗大的淚珠。

失去兩個女兒的瑪莉亞｜Photo Credit: Reuters/達志影像

在氣旋侵襲的當晚，瑪莉亞跟丈夫與孩子在婆婆家中避難，兩個女兒分別只有四歲與六個月大。隔天，村子旁的河水潰堤，一家人試圖往高地移動，但水實在又快又急，只能臨時爬上一棵樹，而且一待就是11個小時。

當晚10點，在一片漆黑中，洪水最終把樹給沖倒，他們一家人落入湍急的洪水中被迫分開。瑪莉亞很幸運抓住另一棵樹倖存，隔天等到洪水緩和，她找到了丈夫一起去尋找兩個孩子。

Photo Credit: Reuters/達志影像

災後第四天清晨，兩夫妻終於找到了大女兒，只是已成冰冷的遺體；下午則找到同樣失去生命的小女兒。這次的氣旋除了襲擊莫三比克，還有辛巴威與馬拉威，總共帶走上千條人命，光是莫三比克就超過600人。

「我們會留在這個臨時營區，因為已沒有家可以讓我們回去。」瑪莉亞坐在營區的空地上說。「妳可以來跟我住。」瑪莉亞的父親恩吉拉（Joao Jofresse Ngira）對於女兒的處境感到悲傷，但瑪莉亞沒有多說什麼。

瑪莉亞的父親恩吉拉｜Photo Credit: Reuters/達志影像

其實這不是瑪莉亞第一次失去家園，2000年當她只有五歲時，一場洪水也是摧毀了他所在的村落。政府把整村的人搬到新社區，讓這些無家可歸者有個棲身之所，也就是瑪莉亞他們現在住的地方。

新社區後來被稱為「Cheia」，就是葡萄牙語的「洪水」，「因為我們是被洪水帶來這裡落腳的。」恩吉拉如是說。然而，這個15年前被認為安全的地區，如今卻被熱帶氣旋摧殘得近乎毀滅。

Photo Credit: Reuters/達志影像

聯合國秘書長古特瑞斯（António Guterres）說，莫三比克的災害是全球暖化的另一次示警，科學家們也說，毀滅性熱帶氣旋出現的次數會更加頻繁。「災害過後，我都沒看到政府實際做了哪些努力，儘管是他們把我們安置在這裡，卻沒有後續消息。」恩吉拉補充說。

瑪莉亞剛拿完政府發放的物資｜Photo Credit: Reuters/達志影像

對於搬到其他地方的提議，恩吉拉則低著頭，看著已骯髒不堪的運動鞋說：「我沒有錢，最好別做這種白日夢。」

就在距離災民收到最近一批救援物資已有一星期之久時，傳來了政府派員送救難物資的消息，瑪莉亞暫時取消女兒們的追悼儀式，怕會因此而錯過物資分配。當物資到手時，瑪莉亞打開一看，裡面有兩片給孩子的尿布。

瑪莉亞只能隨手將尿布，丟在一旁。

瑪莉亞領到的物資，其中有兩片尿布｜Photo Credit: Reuters/達志影像

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