【舊片重溫】《不管媽媽多麼討厭我》歌川泰司作者專訪：把傷口變成滋味才是生活

「受虐兒的共同特徵是為了保護自己而習慣說謊，為了不再挨打、不被霸凌，會討好同學不要被討厭而說謊。長大工作後我還是改不掉說謊習慣，發現虛構的我並沒有改變，很討厭這樣的自己，希望有辦法可以改變。」

從小就缺乏親情溫暖的日本作家歌川泰司，曾經被澆熱湯、以球拍鞭笞、用生魚片菜刀砍傷、被送往特殊教育學校等，更不乏言語的羞辱抨擊與精神虐待，對於受虐家暴兒童的心境更加感同身受。

對孩子來說，家庭是最溫暖的後盾，卻有許多孩童面臨到大人的不當對待，特別是來自家庭的暴力，許多失職父母在面臨壓力與挫敗時，時常讓孩子成為無辜的受害者，動輒打罵施虐、肢體暴力及身體虐待，或是辱罵、忽視、差別待遇等精神虐待。據統計台灣每年約有三萬至五萬的兒少案件，但實際上兒虐案的黑數極多，可能比通報數多出三到六倍，其中施虐者有六至八成都是孩童的父母親，其次才為親戚、同居人或其他照顧者。

Photo Credit：天馬行空

由人氣部落客、漫畫家、小說家歌川泰司的作品改編，取材自作者親身經歷的真人實事電影《不管媽媽多麼討厭我》，描述在家庭暴力與學校霸凌環境中成長的男孩泰司，時常因肥胖身材被周遭的人取笑，媽媽則對泰司施以各種暴力，甚至被媽媽怒斥「要是當初沒有生下你就好了！」爸爸也棄之不顧，於是在高中時離家出走，獨自展開一個人的自主生活。

「我會把真實經驗寫出來，是因為當時在日本『毒親書』很紅，許多分享惡毒親人的作品很暢銷，代表有很多讀者喜歡閱讀，大家對這個題材有興趣，就想寫如何從負面情緒中走出來，怎樣面對怨恨情緒。」歌川泰司不怕觸景傷情，大膽揭開瘡疤傷痛，他認為「這樣子對有親身經歷者也是解脫」。

其實在寫作時，歌川泰司已經與媽媽和解，許多受虐部份都隱匿著沒有寫出來，他邊寫會邊回想奶奶與身旁朋友的扶持與幫助，「重點在重生、如何站起來的部份。」與其它復仇類型的作品比較，《不管媽媽多麼討厭我》相對溫柔活潑、輕描淡寫多了，不會流於憤慨爭議或說教沉重，而是以催淚、充滿希望的方式，訴說一段關於成長、原諒與救贖的動人故事。

臉上總是掛著笑容，親切有禮的歌川泰司，當時決心將過去掩埋遺忘，展開全新的人生。當他聽聞媽媽身體與經濟危機的情況，就思考是否去見媽媽拯救她。「畢竟以前她對我很不好，如果我可以去看媽媽、幫助媽媽，讓她認同我，是不是我從小沒有建立的完整人格，可以重新建立起來。與其是與媽媽和解、原諒媽媽，不如說是改變自己。」

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「小時候我沒有得到家裡的親情，在做人的基礎很薄弱、不穩定，關於人格、內心、自尊、自我認同等方面都沒有得到養成。」雖然小時候每天被人嘲笑過著生不如死的生活，還好有慈祥的奶奶在旁守護，長大後也結交到一群摯友，友情的力量成為扭轉他命運的關鍵，因為朋友的建議，他才決定與斷絕往來的媽媽重拾關係，傳達對媽媽的愛。

歌川泰司刻意將小說寫成平易近人，連小學生也能看得懂的程度，拍攝成電影時還避開特殊學校與大島的事故。「對許多當事人來說，會太殘忍太傷痛。」

故事偏重於泰司的成長歷程，劇情來回穿梭在泰司進入職場後、與兒時記憶片段之間的相互交錯，刻劃他過去的成長經歷對於往後人生的影響，並帶出媽媽以往的遭遇，利用回歸問題本質的方式，闡究出事情生成的原因，探尋最根本的解決方式。

提到家人，歌川泰司覺得爸爸比媽媽更過份，「若他好好做的話，就不會讓媽媽變成這個樣子。」在媽媽的葬禮上，爸爸突然出現要把奠儀全部拿走，之後十幾年他都不願意與爸爸聯繫，直到前年爸爸過世前聯絡他。「我很猶豫要不要去見他，後來覺得去面對他比較像是我會做的事情。」

「我問爸爸，你生病很痛苦嗎？他說我是自作自受，我明白爸爸也有罪惡感，他知道自己做錯了，那時候我在心裡就原諒他了。我向他報告我的事情，說你兒子出書了，也拍成電影，爸爸很開心，我也哭了，這樣就放下了。」缺乏父母關愛的歌川泰司，嚮往穩定的家庭關係，因此選擇面對問題體諒家人，但有人認為怎麼能夠輕易的原諒。

「日本也有很多觀眾有這樣的反應，但我覺得一直去憎恨媽媽，我會很不開心。若有人覺得不原諒會比較幸福，那就不要原諒，其實受虐兒童可以不用原諒父母，重點是大家都要幸福。」

歌川泰司曾因為公開出櫃遭親友冷待，坦言這次電影為了聚焦母子之情，刻意模糊主角性傾向，用比較隱晦的方式呈現。「日本社會對同志議題比較保守，畢竟故事的主軸並不是同志情誼，我也不希望這部電影被歸類為同志片，因此與製片、導演們討論後，做出這樣的決定。」

現實生活中，歌川泰司有位同居20年的男伴侶。「這些年我們經歷了許多困境，我男友得過憂鬱症，我也曾歷經被公司裁員，因為有彼此的陪伴才撐了過來，他是我很重要的精神支柱。」他臉上流露幸福的神情，表示此次來台，因擔心男友一個人沒有好好吃飯，出發前貼心地在冰箱內塞滿一盒一盒煮好的愛心便當，拿起手機分享自己做的飯菜，「我做了很多東西放在冰箱，我怕男友餓死。」

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得知台灣近期同性婚姻合法化即將上路，歌川泰司興奮地表示，「我覺得這樣的進步非常好，我相信可以因此促進日本同志圈的進步，非常感謝台灣朋友在同志運動的付出，真是太棒了。好想來台灣結婚，說不定明年就能變成台灣人了呢！」但他也無奈「可是日本有很多人莫名其妙」。

歌川泰司表示，現在的人生就很幸福了，「同志在30幾歲時是最受歡迎、最搶手的，如果人生可以重來，我希望回到30歲。」笑說希望能來台灣參加同志遊行，向大家展現他的肌肉，「以前努力過，有肌肉的。」

歌川泰司最愛吃媽媽做的雜炊飯，「電影裡面出現的雜炊飯都是我親手做的，這也是我跟媽媽的聯繫，因為我沒有出現在電影中，就用這種方式出現。」飾演他童年時期的童星小山春朋，「他和我小時候實在長太像了，我還有拿小時候的照片出來比對，很有趣。」

「坦白說，我不是多厲害的作家，製片在選角時有問我意見，讓我選擇，我只能說這個好、這個不好⋯⋯一開始我很擔心沒有人願意飾演媽媽，畢竟她是有些負面角色，當吉田羊願意演的時候，我是非常的感謝，而且他們演出來的成果遠超過我的期待。」

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歌川泰司很欣賞太賀的演技，與吉田羊衝撞的火花十分搶眼，將角色細微的情緒變化展露地淋漓盡致，把人物在面臨各種處境時，表現的自然而不做作，讓觀眾輕易與故事產生共鳴。歌川泰司每天都去拍攝現場，大讚2人的表現完美，給太賀150分，給了吉田羊超高的180分。

「電影中出現的事情是真的，但是場景是虛構的，看電影時我的心情很混亂，一直在研究這裡是一樣的、這邊是不一樣的。可是看到每個演員這麼認真努力地演出，我看到時候是滿心的感動。」

歌川泰司更直言，「吉田羊演的媽媽與我媽本人最大的差別，就是我媽比吉田羊更可怕10倍，但她拿捏得很好，畢竟如果真的演太可怕，大家也會看不下去吧。」

日本至今仍有許多孩童生活在家暴與霸凌中，歌川泰司表示，在美國是把霸凌的孩子隔離，日本卻是解決被霸凌的孩子，或是安排轉校。「但這樣並不會解決問題，霸凌者還在，只是被霸凌者換人而已。因此針對霸凌的處置方式，還需要很大的變革。」

「受虐兒保護自己的方法就是逃避或安撫施虐者，會主動順服討好施虐者，努力有好表現，因此容易成為優秀的表演者或說謊者。」歌川泰司指出，在日本大家都認為施暴的父母親是壞人，要處以極刑，但他覺得很少有父母是為了虐待孩子，才會把小孩生下來。

歌川泰司認為，通常是背後有什麼原因，可能是經濟、身心或社會方面有問題，「他們應該在社會上的弱者，才會去欺負比他們軟弱的小孩子。」他覺得社會要解決家暴問題，不是去懲罰這些父母，而是應該去拯救這些父母。「日本很少把家暴升級成社會事件，大都當成單一暴力事件就解決掉，這個社會肯好好面對家暴問題的人太少了！」

他以自身經驗鼓勵受虐兒：「我只要想到他們就無法置身事外，所以我想對以前的我或現在受虐的小孩說：你是有價值的，不應該被暴力相待，你現在遇到的事是不對的，對於造成暴力的父母或霸凌的同學，他們是想讓你覺得沒有價值，千萬不要輸給他們。」

「把傷口變成滋味才是生活，就是有這些缺點才能成為完整的人。希望我的作品能為孩子們，與曾在童年受過傷的大人帶來一些安慰。」歌川泰司溫柔地說。

《不管媽媽多麼討厭我》線上看

責任編輯：游千慧

核稿編輯：翁世航