查理．范．多倫辭世：第一個電視台造神的受益者與受難者

誰是電視史上第一個被拱上神壇，卻又被釘上十字架處死的人？一切都要從1950年代最受歡迎的《21點》（Twenty One）開始談。《21點》的節目設定是一次會有兩位參賽者，兩人會被分別關在隔音室裡接受主持人提問，問題就是各類知識題目，看誰最終答對最多、總分最高獲勝，而勝者則可在未來的節目繼續參賽並且累積獎金。

1956年，參賽者赫比．史坦培（Herb Stempel）是該節目的常勝軍，但節目的贊助商察覺觀眾已經對史坦培感到厭煩，擔心他持續霸著王座會影響節目的廣告效益，期望能夠儘早有新面孔取而代之。沒想到，就在1956年11月的一場關鍵決戰，史坦培剛好踢到了鐵板。在此之前，兩人以21比21的比分纏鬥數週之久。

當被問到「1955年奧斯卡最佳影片獎得主是哪一部片？」時，他卻支支吾吾、眼神飄忽，說自己不記得答案。主持人請他不如猜猜看，他卻說是當年同樣入圍但沒有得獎的《岸上風雲》（On the Waterfront, 1954）。

※ 影片片段： 位於10:17﻿處

這讓全場觀眾一片譁然，因為大家都對前一年《馬蒂》（Marty, 1955）拿下奧斯卡獎記憶猶新。這個大錯讓史坦培將王位拱上讓給場上的另一個名叫查理．范．多倫（Charles Van Doren）的年輕人。而在後台，落寞的史坦培聽到一個技術人員打趣說道：「我們終於有一個乾淨俐落的知識分子了，至少不是一個記憶力超群的怪人。」

年僅30歲的查理．范．多倫是哥倫比亞大學教授，並擁有天體物理學碩士學位和英語碩士學位，父親馬克．范．多倫（Mark Van Doren）和叔叔卡爾．范．多倫（Carl Van Doren）都是普立茲獎得主，一家出了不少文壇名人。一登上王座之後，他的表現可說勢如破竹，一連三個月擊敗各路好手，一下成為美國人心目中的智慧男神，登上各大新聞版面。

直到1957年3月，范．多倫在被要求答出挪威、丹麥、瑞典、約旦等國的國王一題失足，才將大位拱手讓人。但他的累積獎金也有12萬美金之多，相當於現在的110萬美金。離開節目的他依然保有高人氣，甚至受聘擔任NBC電視台的節目顧問。

也在1957年同一年，已漸漸遭道民眾淡忘的赫比．史坦培卻向媒體拋出震撼彈，指稱自己當時是遭製作人丹．安賴特（Dan Enright）所逼之下才刻意放水，並強調自己不可能不知道答案是《馬蒂》，答錯此題對他是莫大羞辱，因為那是他最喜歡的電影之一。真正讓陪審團相信的關鍵證據之一則在另一位參賽者詹姆斯．斯諾德格拉斯（James Snodgrass）手上，同樣參與造假的他，將事前節目的演練答案以掛號信寄給自己，由此證明答案早已洩漏。

而玉樹臨風的國民偶像查理．范．多倫也遭到揭穿，在每次節目之前，製作人與他早已做好充分演練，連回答問題的語速和節奏都是事前排練的成果，其王者形象全是虛構。在1959年11月2日，原先向陪審團矢口否認的他公開坦承自己參與造假，最終被判處二級偽證罪，得以緩刑。

頓時從天地墜入凡間的查理．范．多倫，在誠懇致歉後重回學術研究領域，並以假名參與編輯工作。其父親好友知名學者莫提默．艾德勒（Mortimer J. Adler）接納了范．多倫，與他一同投入編纂《大英百科全書》（The Encyclopedia of Britannica），並在1972年與他聯合出版了新版的《如何閱讀一本書》（How to Read a Book）。

1982年退休之後，他繼續撰寫多本著作，甚少在公眾露面，也拒絕以他為主題的紀錄片拍攝。范．多倫曾獲導演勞勃．瑞福（Robert Redford）邀請在改編整起醜聞的電影《益智遊戲》（Quiz Show, 1994）中擔任電影顧問，但在與家人討論過後選擇回絕。不過事件的另一位主角赫比．史坦培本人卻未掛名的參與了電影的演出。

《益智遊戲》後來在1994年上映，由雷夫．范恩斯（Ralph Fiennes）飾演查理．范．多倫、約翰．特托羅（John Turturro）飾演赫比．史坦培。該片最終獲得奧斯卡最佳影片、導演、男配角與改編劇本獎四項提名。范．多倫的友人曾批評該片放大了他與父親的緊張關係。

在2008年的一次受訪時，范．多倫回顧了自己當時之所以成為社會楷模的原因。他說：「我被認為能言善道，受過良好教育且英俊瀟灑。這是父母希望他們的兒子能效法的年輕人形象。我也被認為是理想的老師，充滿耐心、細膩、值得信賴、有同理心。另外，我賺了一大筆錢。而且，我還累積了一些財富。」

2019年4月9日，查理．范．多倫在康乃狄克州的一個退休社區過世，享耆壽93歲。而整起事件的另一個關鍵人物赫比．史坦培依然健在，現年92歲。

這整起事件史稱「1950年代益智遊戲醜聞」（1950s quiz show scandals），成為媒體界赫赫有名的公案。它凸顯了電視作為傳媒的巨大影響力，電視台可以基於私利來塑造完美的英雄形象（俗稱「造神」）供民眾膜拜，不著痕跡地操縱社會觀感。

在醜聞被揭露之後，許多美國人感到相當震驚，畢竟電視在1950年代才正好興起，多數人是完全沒有防備的相信電視所傳遞的影像和內容。他們也驚覺赫比．史坦培當初登場的窮小子形象，也是出自於電視台的量身打造，一切都是基於收視考量。

時任美國總統艾森豪（Dwight David Eisenhower）聽聞整起事件都不由得感嘆：「這對美國人來說是一件很可怕的事情。」畢竟當時並無完整的法規等配套措施來規範電視節目。

此案最終促使國會在1960年修法，禁止可被操縱的競賽式節目在電視上播出，但顯然依然存在灰色地帶。而電視台刻意以虛假的新聞報導去美化特定人物之事，現在也依舊在你我身邊發生之中。

責任編輯：游千慧

核稿編輯：翁世航